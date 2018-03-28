Lincoln Middle School releases third quarter honor roll list
EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School has released the honor roll list for the third quarter. Congratulations to all who made the grade.
8th Grade Honor Roll
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Adamitis, Jack Thomas
Agwuedu, Christopher Chidubem
Allen, Mackenzie Ann
Archer, Kyla Marie
Arico, Jonah Breckin
Armijo, Sofia
Axtell, Kyle Joseph
Babington, Mason Mc Taggart
Ballossini, Chesca Margarita
Bandy, Christian Joseph
Beegle, Bryce Michael
Benjankar, Ruben Man
Benson, Daniel Shane
Berry, Lillian Michelle
Bohlman, Aidan James
Bolton, Jay Michael
Bone, Logan James Michael
Brickman, Rhett Joseph
Buss, Alan Bernard
Byron, Caroline Frances
Carr, Annabel Rae
Chrenka, Tyler Martin
Christians, Bethany Jean
Clevenger, Trenton Jay
Colbert, Hannah Lynn
Cook, Tarielle Rennee
Cooper, Brianna Lee
Deuanephenh, David Quinn
Dmochowski, Madison Brooke
El-Khatib, Alyck Amiel
Fanning, Ava Ruth
Ferdinand, Oliver
Friedel, Andrew J
Goewey, Maeci Rose
Gonzalez, Ximena
Griffin, Alexandra Marie
Grimes, Ella Cecile
Gusewelle, Brady Wayne
Hamad, Jenna Abdulatif
Hardy, Cade Michael
Harmon, Zachary Oscar
Hayes, Charlotte Marie
Hebenstreit, Luis Donald
Heflin, Rachel Marie
Henke, Aiden Joseph Bada
Hollis, Kaleb Josiah
Holt, Henry Robert
Huene, Danielle Lauren
Hunter, Rayna Gray
Huskey, Sydney Jeanette
Hyten, Benjamin Jeffrey
Ivashyna, Olga
Jackson, Olivia Grace
Johnson, Reagan Nicole
Jones, Chase Michael
Kalb, Grace Elaine
Kalish, Samuel William
Karlas, Luke Aaron
Knoyle, Carter Andrew
Laboy-Flores, Elizabeth Marie
LaMar, Damon Frederick
Landry, Morgan Ryanne
Lane, Sydney Elizabeth
Lankford, Lindsey Paige
Law, Abigail Ann
Lebro, Emily Ann
Lewis, Riley Kathryn
Lobbig, Lisa Le Ann
Logan, Kathryn Elizabeth Reilly
Loveridge, Angela Grace
Malik, Akira Oikawa
Massa, Kennedy Lee
Mathews, Ben Gerald
McGinness, Grace Emily
McNally, Andrew Thomas
McNamee, Maci Leann
Meyer, Isabela Michelle
Mollett, Alissa Renae
Nicol, Nathaniel Christian
Niehaus, William Bradley
O'Day, Josephine Cleveland
Oertle, Logan Ryan
Olmstead, August Autun
Olsen, Mitchell Colin
Owens, Ryleigh Hope
Pacatte, Shaun Robert
Parker, Chase Nolan
Phipps, Christina Michelle
Piazza, Rachel Renee
Rana, Nadim Zaman
Rea, Madison Taylor
Rea, Ryan Matthew
Reising, Sage Elise
Robinson, Joshua Christopher Jude
Rusick, Mera Anne
Samson, Colin Joseph
Saucier, NovaLee Addison
Saye, Gabriella Marie
Schaefer, Josephine C
Schaefer, Lucas David
Schmidt, Ann Noel
Schmidt, Zack Thomas
Slater, Sarah Eileen
Smith, Connor Stephan
Soto, Levi Keahi
Spencer, Connor James
Stearns, Spencer Nicholas
Story, Jasmyn Patrice
Summers, Jackson Scott
Summers, Jacob Alexander Elvis
Tae, Hannah H.
Taylor, Chloe Louise
Thiems, Tianna Joy
Tillerson, Amaya Kaylene
Toma, Allison Maley
Tossey, Timothy Aaron
Underwood, Aidan Robert
Vieth, Madison Taylor
Vorachek, Bailey Ann-Marie
Voss, William Henry
Wagenblast, Evan Lee
Walker, Jenna Marie
Welsh, Jillian Scherrills
Wilgus, Nathan Robert
Wilkerson, Taylor Abigail
Wilkinson, Ryan David
Windau, Jeffrey George
Wise, Michael Kristofer
Wittkamp, Lily Rose
Zupanci, Abigail Elizabeth
7th Grade Honor Roll
Abbas, Mohammad Kumail
Amer, Mariam Islam
Anderson, Nicholas James
Archambault, Maud Catherine
Archer, Caden Kenneth
Arth, Isabella Marie
Arzola, Tiara
Ayres, Jayce Amber
Baca, Olivia Murayama
Barham, Kylie Ann
Barker, Kain Titus
Barrett, Jeremiah Terrence
Bikfasy, Lauren Breanne
Boyd, Hailey Nicole
Boyd, Zoie Jonae
Boyen, Mackenzie Mae
Broeker, Chelsea Lee
Brown, Abigail Jean
Burroughs, Abigail Nye
Chaidez, Hector Daniel
Chaidez, Victor Miguel
Claypool, Cooper Leslie
Coffey, Ryan William
Cole, Benjamin Andrew
Cook, Ella Marie
Daly, Joshua Charles
Darr, Ellery Bethanne
Deck, Madison Sara
DeConcini, Luke Philip
DeWald, Madison Leigh
Diaz, Lilianna Macielle
East, Madolyn Laylah
Engeman, Travis John
Eska, Daniel Maclin
Fairburn, Miranda Claire
Fitzgerald, Jane Elizabeth
Forinash, Kindell Mae
Fosse, Maranda Ling
Frick, Taylor William Harris
Friedel, Katelyn M
Gander, Hunter Jacob
Garber, Ian Joseph
Garner, Leo Alexander
Gonzalez, Ivanna
Gruben, Owen Weber
Haar, Samantha Mary
Haire, Thomas Savoy
Harriss, Ryan Andrew
Hileman, Ava Sione
Holder, Jake Andrew
Holder, Jena Nicole
Holland, William Christopher
Hollis, Nathan James
Hoven, Lucas Ryan
Hustedt, Kayla Marie
Jackson, Ava E
Jacoby, Tanner Wayne
Jenkins, Dallas Nicole
Jennings, Kayden Michael
Jones, Janee Marie
Jubelt JR, Bryan Richard
Kaur, Jasleen Preet
Keen, Sylvia Elena
Kerpan, Dominik Xavier
Knoyle, Riley Marie
Koshinski, Ashley Brianne
Krebs-Carr, Annisyn Jai
Krimmel, Rylee Lynn
Kuchta, Scarlett Claire
Laraby, Alexis Dakotah
Lintker, Tyler Andrew
Loethen, Katherine Michelle
Marks, Luke Quinn
Marshall, Kaila Grace
Massey, Miles Joseph
McCoy, Madilyn Pamela
McDaniel, Brighton Hadleigh
McOlgan, Alissa Rene
Mercado, Monserad
Mercer, Alexis Lynn
Mercer, Jocelynn Nicole
Miller, Connor Harrison
Miller, Katherine Avery
Mollett, Taylor Marie
Moore, Kyle Robert
Morningstar, Kaitlyn Ann
Naqvi, Syeda Noor Imam
Noll, Jadyn Summer
Noll, Reese Katelyn
O'Day, Isabelle Cleveland
O'Dell, Makaila Elyse
Ostrowski, Madelyn Leigh
Parker, Zoe Linn
Patel, Saloni Arvind
Pelekanos, Andreas Harry
Pyle, Charles Edward
Ramsey, Grace Marilyn
Rana, Eman Sarah
Richie JR, Joshua Alexander
Rotter, Benjamin William
Ruklic, Anthony William
Rutledge, Cooper Elizabeth
Scherer, Carlie Cianna
Schickedanz, Landen James
Schleeper, Kaden Michael
Seemiller, Aidan Joseph
Shaffer, Troy Joseph
Simmons, Makonnen Kincaid
Snyder, Desirae Nicole
Staley, Samantha Nicole
Steffen, Tyler Jack
Stump, Jonathan Daaron
Thayn, Amelia Belle
Tichenor, Sam
Tyrrell, Evelyn Claire
Vander Velde, Ava Pender
Viehman, Morgan Riley
Vucich, Peyton Michelle
Waltenberger, Ava Kaye
Walters, Madison Gale
Weaver, Carsyn Marie
Weller, Emerson Reilly
Wesley, Allison Rebecca
Whisenand, Hunter Stephen
Young, Brooke Elise
Zahn, Grace Ann
Zeller, Audrey Opal
Zeller, Ellen Ruby
Ziobro, Benjamin Robert
6th Grade Honor Roll
Alwardt, Chase Leonard
Angle, Andrew Christopher
Angle, Hope Marie
Angle, Morgan Clara
Archer, Brynna Rae
Arico, Brynn Addison
Arzola, Melanie
Beaupierre, Aliana Meredith
Becker, Hope Christine
Bielicke, Morgan Ann
Blythe, Brooke Alyssa Anne
Bock, Samantha Marie
Bohlman, Broderick Harrison
Bohnenstiehl, Ava Penelope
Bollman, Carter Steven
Box, Antonio Dionte
Braundmeier, Alexandra Katarina
Brickman, Blye Owen
Brown, Skyler Mackenzie Nadine
Burk, Elise Taylor
Byron, Andrew George
Cecil, Lucas Jeremy
Chrenka, Chase Mae
Cobb-Gulledge, Graham LaRue
Cooper, Kaylah JoAnn
Craine, Jacob David
Csaszar, Gabriel Christian
Davis, Sydney Leigh
Dawson, Samuel Lawrence
DeConcini, Leah Avery
DeMare, Joseph Wilson
Demirer, Eda Naz
Deweese, Tess Isabel
Dmochowski, Sydney Paige
Dockery, Anderson Chase
Dustmann, Shane Alan
Dyckman, Whitney Olivia
Ehlers, Paige Lizabeth
Eldridge, Sidnee Rae
Ellinas, Efthalia
Fanning, Ella Grace
Flannery, Kelley Ann
Frame, Christian Parker
Gaughan, Georgia Kathleen
Ge, Alexander Yao
Gill, Madison Jade
Goclan, Konnor Joseph
Gouy, Sara Kathryn
Greco, Dayton James
Gude-Pratt, Betty
Harvey, Blake Christopher
Hawk, Abbigail Jean
Hawk, Elijah Matthew
Hebenstreit, Shayla Snell
Heiderscheid, Jessica Nicole
Hendricks, Adaline Elizabeth
Hensley, David James
Henson, Landon Taylor
Henson, Nicholas Lee
Hildebrand, Macy Isabel
Hill, Anna Marie
Hoenig, Kalyn Nicole
Holobaugh, Sophia Renee
Horsfall, Belle Marie
House, Samuel Tyler
Huang, Houye
Ivashyn, Brian
Jennings, Rain Christian
Johnson, Joseph Dion
Johnson, Sanaa Kennedy
Jones, Delaney Kay
Jones, Gabrielle Elizabeth
Jubelt, Andrew Jacob
Kalb, Megan Kay
Kimmey, Ryan James
Kirkpatrick, Grace Marie
Knobeloch, Megan Taylor
Kusmierczak, Audrey Elizabeth
Lane, Jillian Louise
Lang, Erin Elizabeth
Lawrence, Emily Grace
Loyd, Madeline Elizabeth
Madison, Richard Tanner
Manning, Zeke Edward
McClain, Lily Rose
McCormick, Evan Kenneth Chul Soo
McGinnis, Colin Bove
McLean, Liam Matthew
McRae, Duncan Oran
McRae, Emma Nichole
Meyer, Christopher Allen
Miller, Kyra Walker
Miller, Max Norton
Mills, Allison Kay
Milton, Caden Anne
Moore, Colleen Meadow
Morocco, Amir
Moss, Brett Jacob
Nappier, Blake Brendan
Nelson, Daniel Scott
O'Brien, Cassidy Ann
Onwiler, Haley Ann
Pallas, Mallory Kay
Patrick, Emma Kathleen
Perham, Maximillian Taeyang
Pohl, Audrey Elizabeth
Pollock, Emily Lin
Proctor, Ella Catherine
Rankin, Sophia Zella
Reaka, Cameron Kay
Reed, Alexander Michael
Rice, Thomas Ethan
Rives, Carter Warren
Sanders, Paige Elyse
Schlueter, Hunter Joseph
Schrimpf, Emma Margaret
Shelton, Symphony Olivia
Sheppard, Evan David
Sheryr, Sonia
Skiff, Richard Edward
Slemer, Shawn Allen
Smith, Abigayle
Sprinkle, Andrew Jonathan
Steinmann, Josie Emille
Stone, Wesley Thomas
Suhre, Savannah Leigh
Summers, Graham Q
Todd, Joshua Edward
Tossey, Elizabeth Keryn
Turner, Cooper James
Van Ryswyk, Dane Oliver
Vetter, Kai Michael
Viox, Joseph Matthew
Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
Voss, Katherine Marie
Walker, Harmony Christina
Waple, Matthew Ryan
Warner, Case Edward
Watson, Sloan Marie
Weems, Katharine Nicole
Wernex, Olivia Catherine
White, Jacob Ryan
Wilfong JR, Scott Michael
Wilhelm, Evan J
Wilkerson, Trevor William
Williams, Walter Zachary
Wilson, Alexander Mark
Winkler, Corinna Michael
Wyatt, Derek Matthew
Wylie, Jackson Richard
Zimmerman, Ian Michael
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