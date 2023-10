Liberty Middle School announces third quarter honor roll list Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Liberty Middle School has announced the students on the honor roll list for the third quarter. Congratulations to all of them. 8th Grade Honor Roll Ackerman, Jace Dalton

Adams, Madison Quinn

Almos, Claire Nicole

Anderson, Nicole Janice

Arana, Diego Jose'

Baker, Braden Russell

Beck, Nathan Casper

Bennett, Ariana Sheree

Bequette, Megan Nicole

Bharati, Meera

Bilali, Ella Kay

Bowen, Loren Robert Woodrow

Brandmeyer, Maxwell Henry

Brandt, Johnna Michelle

Burgett, Caleb Robert

Burton, Fiona Patricia

Busse, Jack Ethan

Camp, Karli Irene

Campbell, Robert Lemar

Campbell, Sydnee Marie

Chapman, Laine Marie

Chapman, Nathan Joseph

Clark, Maya Nicole

Conner, Kate Noel

Conway, Kaitlyn Angela

Cook, Ashley Helena

Craig, Sean An

Cross, Ryan Michael Sever

Daech, Grace Rose

Daugherty, Elizabeth Victoria

David, Wilken Charles

Delacruz, Javier Dewitt

Delgado, Madison Clare

Dicks, Trey Thomas

Donjon, Logan James

Draper, Jackson Alexander

Dubach, Maryssa Kay

Duboise, Jakob Christopher

Elie, Vance Emerson

Erber, Wyatt Ethan

Evans, Elle Renee

Feco, Harrison Patrick

Federmann, Payton Marie

Finkel, Katlyn Nicole

Foley, Rowan Michael

Fox, Kennedy Elice

Frey, Grace Kathryn

Fry, Emilie Nicole

Garde, Mitchell Cole

Garwood, Joel Austin

Geisen, Jacob William

Gilomen, Kara Michele

Gingerich, John Richard

Gockel, Jane Aubrey

Grandone, Jacob Samuel

Greer, Lucas Alfred

Gregory, Richard Aidan

Grinter, Evan Gregory

Hair, Jayden Alane

Hall, Alaina E

Hall, Jada Lynne

Hallquist, Jonah Merrill

Ham, Kya Elaine

Hanson, Lucas William

Hantla, Julia Elizabeth

Harris, Hailey Elizabeth

Harris, Sydney Rose

Hauskins, Lexie Elizabeth

Hedge, Madelyn Raelene

Heiser, Mia Richele

Hendricks, Lillian Patricia

Hockett, Macie Ellen

Hoeferlin, Liam Henry

Hogan, Sidney Dewein

Holman, Kaiden Isaiah

Holtgrave, Jacob Connor

Hou, Ming Hsiu

Hudson, Aryanna Desaraye

Hudson, Jaelyn Kay

Hunt, Paige Victoria

Janson, Ally Jo

Jenkins, Benjamin David

Johnson, Adam Christopher

Kaburick, Leah Megan

Karban, Kloi Ann

Keth, Luke Henry

Kielty, Connor Ripken

Klamm, Taylor Michelle

Knobeloch, Mallory Grace

Kremitzki, Meredith Lee

Krome, Bailey Ellen

Kuethe, Ashley Christine

Kuhne, Ian Thomas

Kuhns, Delaney Noelle

Lane, Zaria Rene'e

Laughead, Ashton R

Lawrence, Sydney Marie

LeDuc, Kevin Milton

Loftus, Benjamin Matthew

Lopansri, Teddy Tirut

Lunsford, Allyson Paige

Marini, Julietta Nora

Marsh, Liam Isaac

McClintock, Nicholas Joseph

McGeehan, Trevor Michael

McKean, Simon Reed

Mersinger, Madison A

Miner, Ariah Kimberley

Montgomery, Ryne William

Morgan, Kathryn Margaret

Morris, Nicole Marie

Morrisey, Kayla Faith

Mueller, Rachel Leigh

Naney, Kaitlyn Jean

Naney, Kearsten Marie

Newsome II, James Derrick

Noonan, Edward Patrick

Norcio, Adrian Chai Ming

Ojeda, Augustino Freeman

Olson, Olivia Dayne

Owens, Samara Alyis Rose

Pace, Isabella Claire

Palmer, Tabbitha Kaitleigh

Peace, Nile Beloved

Peterson, Daphne Rae

Philipps, Delaney Grace

Poe, Katherine Nichole

Pope, Logan James

Postol, Adisyn Jainne

Price, Ayden Myera

Rawson, Patrick Miles

Reed, Riley Elizabeth

Reid, Evan Robert

Reiheld, Robert Parker

Reinking, Cole Thomas

Renth, Jadyn Diane

Roberson, Jacoby David

Roberts, Brady Ryan

Robertson, Kyndall Basden

Roever, Logan Elizabeth

Rushing, Erin Lacey

Russell, Hunter C

Sanchez, Sebastian Antonio

Schardt, Benjamin Samuel

Schilly, Anne Marie

Schoeneweis, Jack Preston

Schwalb, Carter Knight

Sheeley, Lucinda Ives

Shelton, Keira Jayne

Silvey, Macy Briann

Singh, Anna Elizabeth

Sitton, Cole Stephen

Sleeter, Corinne Audrey

Slemmer, Campbell Diane

Smith, Macy Elizabeth

Smith, Wyatt Richard

Stopka, Ryan Joseph

Stout, Joshua Matthew

Sundar, Alexander Michael

Szedlar, Olivia Elaine

Thayer, Brandon Robert

Tolle, Brooke Campbell

Trauernicht, Taryn Leigh

Tripp, Cameron Michael

Usher, Natalie Danielle

Vazquez, Gabriela Lucia

Voepel, Kyle David

Voltz, Michael R

Walls, Gavin Michael

Whaley, Hannah Marie

Whaley, Michael Patrick

Whaley, Ryan Matthew

White, Mitchell Edward Keehoon

Whorl, Tyler Thomas

Williams, Mia Elizabeth

Young, Ella Nicole

Zugmaier, James Aaron Article continues after sponsor message 7th Grade Honor Roll Adu-Affum, Nhyira Akyaa

Ahlers, Alayna Karen

Aktuna, Selin

Alexander, Ashley Jane

Aningo, Amaechine

Bahrainwala, Ammar Murtuza

Becker, Natalie Ann

Berry, Luke Paul

Betts, Logan Andrew

Blair, Tyler Joseph

Bledsoe, Abigail Kaylynn

Blunt, Grace Elizabeth

Blunt, Wyatt Daniel

Bodo, Simona Natalia

Boeser, Mya Elizabeth

Bollman, Jacob Scott

Bond, Alma Alexis

Bradley, Francis Leonard

Brinkman, Chloe Ann

Bruss, Lauren Elizabeth

Bukovac, Riley Ann

Byron, Zoe Faith

Chitwood, Zachary Michael

Clow, Edan Gerard

Collmann, Piper Elise

Copeland, Caeleb John

Crouch, Caidyn Marie

Dacus, Richard Tyler

Davis, Evelyn Elizabeth

Dingman, Ethan Cooper

Dombrowski, James Vacharin

Dowdy, Olivia Rae

Driver, Scout Morgan

Dunivan, Claire Nicole

Dunning, Alaina Rose

Earnhart, Brooklyn Sue

Earnhart, Jessa Grace

Elvers, Chloe Ann

Feldmann, Eleanore Jane

Fensterman, Adelaide Genevieve

Ferguson, Nathan Edward

Flavio, Madilyn Grace

Ford, Arabella Grace

Fournie, Owen Michael

Frese, Andrew Scott

Funkhouser, Nicholas Hampton

Furry, Piersyn Craig Lukus

Ganschinietz, March Elizabeth

Garella, Jenna Lyn

Geggus, Logan Aaron

Gianaris, Abraham Nicholas

Gibbons, Shane Michael

Golem, Chase David

Gori, Ethan Randall

Hamilton, Avery Lynn

Hanson, Morgan Elizabeth

Hauk, Ashlyn Brooke

Hauschild, Blake Wesley

Hawkins, Rhett Kaeden James

Healey, Peyton Jayne

Heberer, Mackenzie Anneliese

Heberer, Taylor Carol Ann

Hernandez, Jaden Elizabeth

Holderer, Evan Lee

Hooks, Jasmine Alexandra

Huber, Mackenzie Peyton

Hupp, Vyla Mae

Hurley, Spencer Thomas

Iffrig, Riley Christopher

Jackson, Mariah Marie

Jenkins, Mary Jane

Jesse, Gabrielle Marie

Johnson, Micah Patrice

Johnson, Nicole Claire

Johnson, Tehani Shiann Larissa

Kampwerth, Joel G

Karateew, Christopher Daniel

Karnes, Maddox Ray

Kennedy, Emily Grace

Kim, Ashley Minju

Knox, Emma Lamom

Koester, Adam Ryan

Koons, Chloe Isabel

Landau, Drew Thomas

Larrew, Emmy Su

Logan, Owen David

Loyet, Jessica Gretchen

Markus, Derek William

McKee, Kaylee Ann

McNece, Violet Abigail

Milburn, Madelyn Ann

Miller, Abbigayle Ann

Mills, Camryn Riley

Morales, Zayden Xzavier

Morrison, Connor Joseph

Nelson, Zoe Malayne

Osborne, Avary Jean Hye

Payton, Logan Daniel

Petersen, Niklas Finn

Peterson, Faith Elise

Peterson, Zachary Isaac

Petry, Mackenzie Elise

Pfund, Charles Albert

Pieri, Abigail Lyn

Range, Luke Joseph

Rathgeb, Gabrielle Bryn

Rawson, Spencer Thomas

Reader, Samuel Lawrence

Ribbing, Brian Joseph

Rinkel, Faith Alexandra

Rodgers, Jackson Thomas

Rowe, Adam Lee

Rybolt, Gretchen Amy

Sanchez, Ella Ryan

Schardt, Lucas Ethan

Schlechte, Maika Lee

Schonlau, Taylar Elizabeth

Schulz, Jacob Raymond

Schwartz, Avarie Claire

Seel, Braden Wesley

Sepanski, Patrick M.

Shaffer, Bradey William

Sherwood, Emily Elizabeth

Smith, Amber Ann

Smith, Gabe Emmett

Spencer, Montasia Ra'chel

Spicer, Mireille

Sponeman, Grace Marie

Steinmann, Liam Neil Albert

Strotheide, Madison Rose

Stukenberg, Ethan Douglas

Suhre, Griffin

Tallon, Emma Elizabeth

Terry, Margaret Grace

Thomas, Rebecca Ann

Trifiletti, Isabella Maria

Trimm, Alexis Danielle

Trimm, Madison Jolie

Valkov, Peter

Vaughan, Adrianna Rose

Vuagniaux, Olivia Catherine

Walker, Alexander Thomas

Weedman, Jensen Olivia

Whittaker, Ava Marie

Whittaker, Elle Damaris

Wiegers, Lainey Anne

Williams, Rachel Morgan

Woolsey, Amanda Rose

Yates, Nora Lynn

Yeager, Hailey Marie 6th Grade Honor Roll Allaria, Avery Suzanne

An, Fredy

Andreas, Amira Joy

Anoke, Joshua

Basarich, Ella Grace

Bauer, Isabella Marie

Beaupierre, Kevin T'Shane

Beedie, Jozie Kathleen

Benson, Jacob Matthew

Berkbigler, Tyler Abe

Berlemann, Auston James

Beyers, Bryce Alan

Black, Milly Isabelle

Blakemore, Grace Isabella

Blaskie, Avery Htay

Booker, Carley Veronica

Bostick, Shannon Elizabeth

Boyer, Audrey Elizabeth

Boyer, Isabella Grace

Brandmeyer, Nola Quinn

Brandon, Kendall William

Brockmeier, Luke Stephen

Brown, Cameron Emerson

Brown, Dalton Jeffrey Thomas

Brown, Deacon Edwin

Bruninga, Briley Kena

Bryant, Austin Robert

Bryant, Riley Jackson

Bukovac, Abigail Marie

Campbell, Brady Adam

Carroll, Jackson Ryan

Chong, Sydney Lynn

Church, Brenna Kathleen

Cline, Avery Morgan

Coll, Olivia Lynn

Cook, Hayden William

Copeland, Avery M

Cowling, William Arthur

Davis, Sara Margaret

De Witt, Tyler William

Delgado, Declan Charles

DeVries, Kaitlyn Faith

Dicks, Caitlyn Kinsey

Dingman, Easton Arthur

Ethington, Justin Dale

Farnworth, Alexander Markus

Federmann, Dominic Edward

Finazzo, Kaylee Anne

Foley, Noah Lee

Frank, Evin Ruth

Fuller, Christopher Dominique

Furry, Braunsyn Parker Layne

Gebhardt, Lucas Brian

Gehner, Silas Michael

Geldmacher, David Andrew

Gent, Brynn Meredith

Giguere, Benjamin Thomas

Griffith, Cole Andrew

Gustafson, Tara Nicole

Guttmann, Gavin Dean

Hall, Faith Rylea

Ham, Elijah Luke

Harmon, Jeremiah Grant

Hartman, Connor Lawrence

Hartman, Isabella Breanne

Hathhorn, Zoey Grace

Hawkes, Jilian Grace

Hedge, Michael William

Heiser, Alessia Lin

Helmkamp, Ella Marie

Hendricks, Julianne Victoria

Hernandez, Lillian Paige

Hoelscher, Sean Evan

Hosto, Emma Elizabeth

Houston, Colin Wade

Huang, Duane Hong

Huang, Kate Jiaqi

Huebner, Lucas James

Hughes, Ellie Nicole

Hunt, Keira Elizabeth

Hunt, William Patrick

Hunt, William Samuel

Hurley, Kelsey Nicole

Jackson, Faith Marie

Johnson, Kylie Rose

Kaburick, Gabrielle Reece

Kampwerth, Lia

Kapilla, Sienna

King, Elijah Ethan

Knolhoff, Sylvia Ruth

Kolnicki, Payton Cheyenne

Kolnsberg, Olivia Anne

Kolnsberg, Quinton Earl

Kolnsberg, Wyatt Edon

Konradt, Elena Maria

Koons, Eliana Lidet Rae

Kostich, Paul Anthony

Lafikes, Noah Warren

Leaser, Tyson Alexander

Lin, Ivy Honpxiaag

Linden, Maria Noel

Lippoldt, Sadie Marie

Macklin, Morgan

Mahler, Jonas Dayton

Manley, Jessica Beth

Marchetto, Alec Joseph

Marty, Sarah Elizabeth

Matarelli, Hanna Marie

McGeehan, Ryan Alexander

McKey, Jacob Paul

McMeen, Tristan Dennis

McNamara, Reese Ellis

Melosci, Julia Ann

Mersinger, Mason James

Meznarich, Elaina Marie

Miller, Liana Claire

Moore, Evan Michael

Murphy, Drew Adam

Myers, Bryce Owen

Niepert, Colin William

Noga, Zachary Patrick

Novosel, Sophia Grace

Onal, Pera

Osborn, Cohen Scott

Palmier, Iris Victoria

Pan, Winston

Paty, Margaret Adelaide Meckfessel

Peel, Dylan Alexis

Peel, Kylie Jay

Peel, Molly Kate

Petersen, Erik Christian

Pilkington, Aurora Elizabeth Downs

Plegge, Mia Jude

Pope, Rebecca Anne

Powell, Owen Carter

Puckett, Carson Ivy

Rahman, Ava Jade

Rakers, Lexi Lyn

Reed, Ashe

Reed, Ella Kaye

Reed, Jezrael

Reising, Leeland Daniel

Rensing, Grace Ashley

Renth, Kelsey Marie

Riney, Koen Wesley

Rizvi, Maarij Tariq

Roney, Zoe Jane

Rose, Tennyson Jacob

Ross, Allison Marie

Rowe, Maia Evan

Runnalls, Vivienne May

Sakwa, Terence Anyolo

Sanders, Kayla Danielle

Schadt, Alexa Jaime

Schoeneweis, Owen Tucker

Schroeder, Trey Allan

Schulte, Megan Gale

Schultheis, Alexandra Madeline

Schwalb, Spencer Douglas

Sedabres, Eleanor Claire

Sexton, Caden Timothy

Sheeley, Livia Ann

Short, Mari Camille

Smejkal, Carson Christopher

Smith, Grant Slone

Spohr, Anna Marie

Stacy, Abigail Estelle

Steiner, Michael Bartholomew

Suhre, Aiden Alexander

Taylor, Grace Meredith

Thomas, Camilla Rose

Thompson, Natalie RaeLyn

Thrun, Maxwell Niemietz

Tolie, Amber Elizabeth

Towell, Julia Marie

Uder, Alexander Edward

Ukena, Elizabeth Kathleen

Vasquez, Aubrey Monet

Vasquez, Eliana Ashley

Venigalla, Saisrivarsha

Vereeke, Cash Michael

Viliocco, Samantha Marie

Welton, Drew Bradley

Wetzel, Corbin Reid

Whittenburg, Jacob Ryan

Wibben, Jacob Richard

Wilke, Aurora DeSha

Winchester, Minaya Louise

Wise, Alyssa Marie

Witt, Eva Kathryn

Wojcieszak, William Joseph

Wright, Kolton James

Yamnitz, Austin Joseph

Zacheis, Kayla Marie

Zheng, Hansen Ji

Zude, Anna Grace More like this: Print Version Submit a News Tip