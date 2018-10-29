Liberty Middle School announces honor roll for first quarter of 2018-2019 school year
EDWARDSVILLE - Liberty Middle School has announced the Honor Roll for the first quarter OF THE 2018-2019 SCHOOL YEAR. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
8th Grade Honor Roll
Adu-Affum, Nhyira Akyaa
Ahlers, Alayna Karen
Aktuna, Selin
Albrecht, Destiny Nicole
Alexander, Ashley Jane
Allen, Benjamin Scott
Aningo, Amaechine
Armstrong, Lillian Sorena
Ausmer, Kenton Louis
Bahrainwala, Ammar Murtuza
Barham, Kylie Ann
Baxter, Scott Russell
Becker, Natalie Ann
Berry, Luke Paul
Betts, Logan Andrew
Blair, Jordan Scott
Blair, Tyler Joseph
Bledsoe, Abigail Kaylynn
Blunt, Grace Elizabeth
Blunt, Wyatt Daniel
Bobinski-Boyd, Nicholas Edward
Bodo, Simona Natalia
Boeser, Mya Elizabeth
Bollman, Jacob Scott
Bond, Alma Alexis
Bradley, Francis Leonard
Brinkman, Chloe Ann
Bruss, Lauren Elizabeth
Bukovac, Riley Ann
Bushell, Matthew Ryan
Bussey, Abigail Grace
Byron, Zoe Faith
Carstens, Ashley Grace
Chandler, Meredith Lisette
Chitwood, Zachary Michael
Clow, Edan Gerard
Collmann, Piper Elise
Copeland, Caeleb John
Crouch, Caidyn Marie
Crump, Maddax Elizabeth
Dacus, Richard Tyler
Daugherty, Amilia Rae
Davis, Evelyn Elizabeth
Dewald, Robert Aaron
Dingman, Ethan Cooper
Dombrowski, James Vacharin
Dowdy, Olivia Rae
Driver, Scout Morgan
Dunivan, Claire Nicole
Eads, Colin Lawrence
Earnhart, Brooklyn Sue
Earnhart, Jessa Grace
Elvers, Chloe Ann
Epperson, Maxwell
Fadeley, Savannah Pearl
Fallis, Dane William
Feldmann, Eleanore Jane
Fensterman, Adelaide Genevieve
Ferguson, Nathan Edward
Flavio, Madilyn Grace
Ford, Arabella Grace
Fournie, Owen Michael
Frese, Andrew Scott
Funkhouser, Nicholas Hampton
Furry, Piersyn Craig Lukus
Ganschinietz, March Elizabeth
Garella, Jenna Lyn
Gedda, Morgan Emily
Gianaris, Abraham Nicholas
Gibbons, Shane Michael
Gill, Samuel Allen
Golem, Chase David
Gori, Ethan Randall
Hamilton, Avery Lynn
Hanson, Morgan Elizabeth
Hauk, Ashlyn Brooke
Hauschild, Blake Wesley
Hawkins, Rhett Kaeden James
Healey, Peyton Jayne
Heberer, Mackenzie Anneliese
Heberer, Taylor Carol Ann
Hernandez, Jaden Elizabeth
Hogue, Morgan Elizabeth
Holderer, Evan Lee
Hooks, Jasmine Alexandra
Hunt, Adrienne Nicoletta
Hupp, Vyla Mae
Hurley, Spencer Thomas
Hutton, Liam Carter
Iffrig, Riley Christopher
Jackson, Mariah Marie
Jesse, Gabrielle Marie
Johnson, Micah Patrice
Johnson, Nicole Claire
Johnson, Tehani Shiann Larissa
Jones, Kean Wesley
Kampwerth, Joel G
Karateew, Christopher Daniel
Karnes, Maddox Ray
Kennedy, Emily Grace
Kim, Ashley Minju
Kloster, Isayah Michael
Knox, Emma Lamom
Koester, Adam Ryan
Kourinos, Abby Elena
Landau, Drew Thomas
Larrew, Emmy Su
Logan, Owen David
Loyet, Jessica Gretchen
Markus, Derek William
May, Abbigail Ann Marie
McBride, Kilee Ann
McCormick, Cheyenne Alexis
McDougal, Kenneth Young
McKee, Jacob Kevin
McKee, Kaylee Ann
McNece, Violet Abigail
Meier, Kayleigh Lynn
Micun, Brianna Leigh
Milburn, Madelyn Ann
Miller, Abbigayle Ann
Mills, Camryn Riley
Moore, Kody Anthony
Morrison, Connor Joseph
Mulvihill, Kailen David
Munzert, Daniel Rohner
Nelson, Zoe Malayne
Osborne, Avary Jean Hye
Payton, Logan Daniel
Petersen, Niklas Finn
Peterson, Faith Elise
Peterson, Zachary Isaac
Petry, Mackenzie Elise
Pfund, Charles Albert
Pieri, Abigail Lyn
Range, Luke Joseph
Rathgeb, Gabrielle Bryn
Rawson, Spencer Thomas
Rayman, Wyatt Emling
Reader, Samuel Lawrence
Rebmann, Atticus Charles
Ribbing, Brian Joseph
Riechmann, Braden Hunter
Rinkel, Faith Alexandra
Rodgers, Jackson Thomas
Rowe, Adam Lee
Rowe, Nolan Zane
Rybolt, Gretchen Amy
Sanchez, Ella Ryan
Schardt, Lucas Ethan
Schmid, Ryan Christopher
Schmidt, Anna Jo
Schonlau, Taylar Elizabeth
Schulz, Jacob Raymond
Schwartz, Avarie Claire
Seel, Braden Wesley
Sepanski, Patrick M.
Smith, Amber Ann
Smith, Gabe Emmett
Spencer, Montasia Ra'chel
Spicer, Mireille
Sponeman, Grace Marie
Steinmann, Liam Neil Albert
Stotts, Owen William
Strotheide, Madison Rose
Suhre, Griffin
Tallon, Emma Elizabeth
Terch, Chloe Abriana
Terry, Margaret Grace
Thomas, Alexandra Ann
Thomas, Rebecca Ann
Trifiletti, Isabella Maria
Trimm, Alexis Danielle
Trimm, Madison Jolie
Valdez, Xavier Edgar
Valkov, Peter
Vaughan, Adrianna Rose
Vaughn, Kahlia Kristina
Vuagniaux, Olivia Catherine
Walker, Alexander Thomas
Weedman, Jensen Olivia
Whittaker, Ava Marie
Whittaker, Elle Damaris
Wiegers, Lainey Anne
Williams, Alyssa Jayde
Williams, Luke Anthony
Williams, Rachel Morgan
Woolsey, Amanda Rose
Yablonsky, Collin Steven
Yeager, Hailey Marie
7th Grade Honor Roll
Abdul-Rasheed, Ameenah
Allaria, Avery Suzanne
An, Fredy
Anderson, Owen Zachary
Andreas, Amira Joy
Andrews, Sydney Reese
Anoke, Joshua
Basarich, Ella Grace
Bauer, Isabella Marie
Beaupierre, Kevin T'Shane
Beedie, Jozie Kathleen
Benson, Jacob Matthew
Beyers, Bryce Alan
Billingsley, Taylor Grey
Black, Milly Isabelle
Blakemore, Grace Isabella
Blaskie, Avery Htay
Boyer, Audrey Elizabeth
Boyer, Isabella Grace
Brandmeyer, Nola Quinn
Brandon, Kaylee Mae
Brockmeier, Luke Stephen
Brown, Dalton Jeffrey Thomas
Brown, Deacon Edwin
Bryant, Austin Robert
Bryant, Riley Jackson
Bukovac, Abigail Marie
Campbell, Brady Adam
Carroll, Jackson Ryan
Chamness, Jackson Keith
Chong, Sydney Lynn
Church, Brenna Kathleen
Cline, Avery Morgan
Cook, Hayden William
Cowling, William Arthur
De Witt, Tyler William
Dean, Ian Mathew
Delgado, Declan Charles
DeVries, Kaitlyn Faith
Dicks, Caitlyn Kinsey
Dingman, Easton Arthur
Dumas, Gabrielle
Federmann, Dominic Edward
Finazzo, Kaylee Anne
Frank, Evin Ruth
Furry, Braunsyn Parker Layne
Gebhardt, Lucas Brian
Gehner, Silas Michael
Gent, Brynn Meredith
Giguere, Benjamin Thomas
Griffith, Cole Andrew
Guttmann, Gavin Dean
Hall, Faith Rylea
Harmon, Jeremiah Grant
Hartman, Connor Lawrence
Hartman, Isabella Breanne
Hathhorn, Zoey Grace
Hawkes, Jilian Grace
Heiser, Alessia Lin
Helmkamp, Ella Marie
Hendricks, Julianne Victoria
Hernandez, Lillian Paige
Houston, Colin Wade
Huang, Duane Hong
Huang, Kate Jiaqi
Huebner, Lucas James
Hughes, Ellie Nicole
Hunt, William Samuel
Hurley, Kelsey Nicole
Jackson, Faith Marie
Johnson, Kylie Rose
Kaburick, Gabrielle Reece
Kampwerth, Lia
Kapilla, Sienna
Kirk, Joshua Jordan
Knolhoff, Sylvia Ruth
Kolnicki, Payton Cheyenne
Kolnsberg, Wyatt Edon
Leaser, Tyson Alexander
Lin, Ivy Honpxiaag
Linden, Maria Noel
Macklin, Morgan
Mahler, Jonas Dayton
Manley, Jessica Beth
Marchetto, Alec Joseph
Marty, Sarah Elizabeth
Matarelli, Hanna Marie
McGeehan, Ryan Alexander
McKey, Jacob Paul
McNamara, Reese Ellis
McRae, Justin Robert
Melosci, Julia Ann
Mersinger, Mason James
Miller, Liana Claire
Moore, Evan Michael
Murphy, Drew Adam
Myers, Bryce Owen
Noga, Zachary Patrick
Novosel, Sophia Grace
Onal, Pera
Osborn, Cohen Scott
Palmier, Iris Victoria
Paty, Margaret Adelaide Meckfessel
Pavlinek, Adam Michael
Peel, Dylan Alexis
Peel, Kylie Jay
Peel, Molly Kate
Petersen, Erik Christian
Pilkington, Aurora Elizabeth Downs
Plegge, Mia Jude
Pope, Rebecca Anne
Powell, Owen Carter
Puckett, Carson Ivy
Rahman, Ava Jade
Reed, Ashe
Reed, Ella Kaye
Reed, Jezrael
Reising, Leeland Daniel
Rensing, Grace Ashley
Renth, Kelsey Marie
Rizvi, Maarij Tariq
Roney, Zoe Jane
Rose, Tennyson Jacob
Ross, Allison Marie
Rowe, Maia Evan
Runnalls, Vivienne May
Saddler, Karley Lynn
Sanders, Kayla Danielle
Schadt, Alexa Jaime
Schoeneweis, Owen Tucker
Schulte, Megan Gale
Schwalb, Spencer Douglas
Sedabres, Eleanor Claire
Sexton, Caden Timothy
Smejkal, Carson Christopher
Smith, Grant Slone
Stacy, Abigail Estelle
Steiner, Michael Bartholomew
Stover, Allie Elizabeth
Suhre, Aiden Alexander
Taylor, Grace Meredith
Thomas, Camilla Rose
Thompson, Natalie RaeLyn
Thrun, Maxwell Niemietz
Tolie, Amber Elizabeth
Towell, Julia Marie
Uder, Alexander Edward
Ukena, Elizabeth Kathleen
Vasquez, Aubrey Monet
Venigalla, Saisrivarsha
Vereeke, Cash Michael
Viliocco, Samantha Marie
Welton, Drew Bradley
Whittenburg, Jacob Ryan
Wibben, Jacob Richard
Winchester, Minaya Louise
Wise, Alyssa Marie
Witt, Eva Kathryn
Wright, Kolton James
Yamnitz, Austin Joseph
Zacheis, Kayla Marie
Zheng, Hansen Ji
Zude, Anna Grace
6th Grade Honor Roll
Aldrich, Madison Rae
Aldridge, Addison Lynn
Alldredge, Addison Ciara
Alvarez, Jonathan Andres
Andrews, Grace Isabella
Armstead, Adrian Michael
Bahrainwala, Jumana Murtuza
Baughman, Fynn Scott
Bell, Mikal Ismail
Birkner, Avery Lauren
Brase, Alison Jo
Brooman, Wyatt Eric
Brown, Brady Baxter
Brown-VanHoesen, Jaden William
Brune, Caleb Nathan
Bub, Lauren Grace
Byron, Sophie Claire
Carr, Brooklynn
Cerentano, Mallory Rae
Chapman, Sophia Elizabeth
Chen, Karis R
Cho, Ian Paul Hyun San
Clark, Dylan David
Clayton, Paige Lauryn
Close, Ashlin Beatrice
Close, Brooklin Leann
Cochran, Delaney Pierce
Cox, Logan Steven
Crane, Zoe Jean
David, Quinn McCormick
Davis, Hughbert Samuel
DeAvila, AnnaBella Maria
DeConcini, Alia Grace
Dial, Justin Edward
Donjon, Kyleigh Nicole
Doughty, Emerson Shea
Downs, William Oliver
Dunnill, Dax William
Dykstra, Dominic Asher
Eder, Isabella Grace
Emanuel, Valeria Isabel
Eyre, Rylan Scott
Feldmann, Zachary Eisenhower
Fisher, Kierstynn Elizabeth
Fuesting, Fiona Marie
Garman, Alayna Ann
Gessford, Kaylee Mackenzie
Gibson, Taylor Leigh
Gipson, Jonathan Thomas
Girada, Amulya
Gori, Grace Marie
Grant, Alyssa Grace
Gregory, Elias
Gregory, Kasey Rae
Grist, Kylie Laine
Grotefendt, Allyson Kaye
Gupchup, Ruhee Chatura
Hangsleben, Samantha Thuy
Harris, Hailey Ashlyn
Heckler, Brock Selby
Heiser, Davina J
Henfling, Maya Rose
Henschen, Jayden Lynn
Hentz, William Christopher
Herman, Eric James
Hicks, Owen Michael
Hill, Gabriella Marie
Hockett, Blakely Taylor
Hoeferlin, Declan Logan
Holmquist, Landen Scott
Holtgrave, Gavin Michael
Homann, Ayla Reese
Hook, Mea Ann
Hoover, Azalia Denise
Horstmann, Isaac Lucas
Huck, Miranda Lou
Huneke, Grant Thomas
Isom, Tristan Cole
Jackoby, Danielle Elise
Jackson, Jaliegha Renee'
James, Caroline Rebecca
James, Mary Wesley
Jasutis, Logan Michael
Jesse, James Francesco
Johnson, Keira Ann
Johnson, Peyton Maurica
Jones, Aryana Sharon
Jones, Carlie Renee'
Kaman, Marie Anna
Kapilla, Jackson Tyler
Kelley, Chase Colin
Kennedy, Olivia Katherine
Kennett, Zachary Andrew
Klingensmith, Nancy Lucinda
Kloostra, Aubree Ruth
Kohlmiller, Savannah Rose
Kommineni, Veda Raaga
Kourinos, Samantha Jane
Kretzer, Rachel Anne
Kuhlman, Nadia Elizabeth
Lakatos, Clayton Michael
Lance, Tristan Joseph
Landau, Brendan Paul
Lanka, Sree Amrutha
Lee, Shelby Nicole
Leitschuh, Ava Elizabeth
Lemanski, Kaitlyn Elizabeth
Lewis, Noah William
Lieberman, Gavin Thomas
Liliensiek, Dylan Nelson
Liston, Joseph William
Lunsford, Owen Ramsey
Lynch, Bailey Ann
Lynch, Brock Richard
Mahler, Owen Andrew
Malawy, Grace Ann
Manning, Paul Joseph Meinz
Marini, Weston Thomas
Marsh, Lucas Alexander
Marshall, Benjamin Joseph
Marty, Jack Robert
Matthews, Norah Jade
McDowell, Ella Z
McNabnay, Ryan Joseph
McNece, Macie Grace
Meier, Hannah Suzanne
Meier, Nathan Edward
Melton, Thomas Roderick
Micklevitz, Ethan Joseph
Miller, Mia Rylee
Montgomery III, Gino M
Moody, Emily Renae
Morby, Marian Giovanna
Morgan, Sean Thomas
Msengi, Edward Shadrack
Nelson, Andrew James
Nelson, Riley Faith
Nevenner, Kelton Michael
Norcio, Austin Soon Chiang
Nottmeier, Jeremy Lawrence
Noud, Miles Joseph
Otten, Haylie Nicole
Palermo, Tessa Catherine
Paschall, Nicholas Bradford
Patel, Vandan H
Pavlow, Dillon James
Perry, Tyler Lee
Ramirez, Noah Andrew
Range, Mia Madeleine
Rathgeb, Greyson Oliver
Reader, Addison Lorin
Riechmann, Kendall Grace
Rigoni, Jack Alexander
Robberson, William Charles
Rodgers, Olivia Marie
Rowe, Samantha Rae
Rowe, Wren Layton
Rudd, Tyler James
Russo, Allison Grace
Saddler, Jake Wilson
Santiago, Elianid Nicole
Scarborough, Nicodemus Syrus
Schapman, Lucy
Schlechte, Collin James
Schofield, Hayden Thomas
Schomber, Mia Elizabeth
Schwartzkopf, Sofia Celeste
Shashack, Trevor
Shimizu, Miko
Shreve, Alexa Isla
Sierra, Nadia Alani
Singh, William Andrew
Siron, Reagan Faith
Smith, Drew Michael
Smith, Katelyn Olivia
Smith, Taylor Ann
Soldan, Celine Irene
Stacy, Lily Ann Marie
Steinhauff, Gillian Carleen
Stewart, Ethan DeForest
Suhre, Ryan Bradley
Sundar, Maya Grace
Sundberg, Spencer Reid
Tate, Alina Irene
Thomilson, Luke Owen
Wahl, Jacob Matthew
Walker, Grady William
Wallace, Collin Guy
Warren JR, Kenneth Paul
Warren, Sophia Leona
Watkins, Devin Tyler
Weaver, Parker Bryce
Weber, Samuel Morgan
Weis, Grace Elizabeth
Welch, Charlotte
Wells, Lillian Isabel
White, Audrey Mae
Wilkinson, Elise Ann
Williams, Jocelyn Nicole
Williams, Quentin Alexander
Williamson, Allison Gabrielle
Wilson, Xavier David
Winslow, Henry Michael Accario
Winters, Matthew Christian Paul
Wong, William Patrick
Yamnitz, Addison Elizabeth
Yates, Gavyn
Yeager, Logan Nicholas
Zheng, Hilary Ann
Ziolkowski, Lucas James
Zugmaier, Holly Renee
More like this: