Godfrey, Ill. – Lewis and Clark Community College has released the lists of honor students for the Fall 2011 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List.

PRESIDENT’S LIST

ALHAMBRA—Thomas W. Jennings;

ALORTON—Donald A. Long;

ALTON—Elliot L. Allen, Courtney N. Allsman, Caitlin Anderson, Eddie G. Anderson, Christin Marie Bacharach, Olivia A. Bartholomew, Melissa R. Bock, Trudy Anne Bonacorsi, Kye Allen Breen, Rhonda M. Brown, Edward James Burnley, Melissa Anne Buttry, Shannon Marie Castellanos, Andrea Chancey, Jeff Chastain, Megan M. Childress, Gale A. Cleaves, Jennifer S. Cochran, Gregory A. Collins, Michael H. Cooke, Carrie L. Cope, Kelsey M. Cunningham, Patrick J. Dailey, Bradley Steven Davis, James A. Devilliers, Dree A. Dixon, Jarred Blaine Dobbs, Isaiah P. Eichen, Richard Donald Eldridge, Amy R. Ennis, Bousso Faye, Joshua E. Flowers, Jarrett M. Ford, Emily N. Gillespie, Kristen Ryrie Gosling, Taylor E. Grabner, Julianna Maeng Grate, Tyler W. Greer, Sabrina R. Hall, Toni M. Hall, Rance E. Harley, Sarah M. Harp, Jamee S. Harris, Anthony S. Harrison, Katlyn M. Hausman, Kaitlyn Frances Hayes, Thomas R. Hildebrand, Nicholas Hoff, Donna L. Hoggatt, Heather M. Hosford, William Jemison, Suzanne N. Johnes, Eric’el Johnson, Naundee Se’Mone Johnson, Dolores R. Kelly, John R. Kercher, Kelli Kinnamon, Branden M. Kirchner, Lauren N. Kistenmacher, Janice Kathryn Kortz, Jessica M. Kurz, Charlotte L. Lane, Mark Andrew Langer, Kayla M. Lenhardt, Hannah R. Litzau, Courtney M. Lloyd, Tyler M. Lorch, Timothy John Lyon, Mikaela A. Matifes, Taylor K. Mayberry, Cassie McFadden, Danielle B. McNear, Felicia A. Metz, Elisabeth A. Millar, Jennifer L. Naughton, Kelsey R. Nolle, Huong T.Q. Pham, Laurie M. Pinsker, Brittany Nicole Restivo, Kyle K. Ruppert, Joel M. Schwaab, Cassie N. Shaw, Krista L. Shields, Michael A. Snider, Lisa R. Spitz, Patrick B. Springman, Erica Wayne Stauffer, Michael J. Stephens, Diana L. Sutton, Matthew Vandevord, Clare Vaughn, Mark D. Voumard, Ryan W. Wagner, Claudia E. Walters, Mary Lou Watson, Myrah Whittington, Jessica E. Wiley, Stefnee D. Wilson, Leah Ann Woods, Sara N. Woolsey, Claire L. Yanta, Richard M. Zingg;

BATCHTOWN—Keith Eilerman, Luke J. Hillen, Klinton K. Klocke;

BELLEVILLE—Kaitlyn L. Scheid;

BENLD—Luke M. Chestnut, Jennifer Marie Evanick, Bryan Ross Gooden, Rebecca L. Hardin, Kayla Koyne, Troy A. Vercoglio, Allie Marie Virga;

BENTON—Tyler Lynn Kerley;

BETHALTO—Victoria E. Ahlmeyer, Tyler R. Allshouse, Michael T. Babcock, Francine A. Birk, MacKenzie Brazier, Bradley D. Brown, Tonya M. Brown, Connor M. Bryan, Heather L. Carnes, Adam Colclasure, Tracey Lynn Cooper, Morgan E. Cruz, Haley S. Day, Kyle J. Deprow, Lindy A. Dixon, Matthew D. Dorman, Shelby A. Edmonds, Drew Emerick, Shane J. Fencel, Cheryl A. Fields, Trace E. Floyd, Gregory Owen Frazier, Brittne W. Hall, Brittany J. Hardwick, Katelyn M. Heineman, Michelle R. Henline, Jacob Henson, Makia P. Hoormann, Jasmine R. Hurst, Danielle C. Jones, Rachel N. Keller, Erica King, Tory L. Knight, Brandy N. Kotzamanis, Lacy N. Kotzamanis, Mary K. Lehnen, Taylor A. Lish, Morgan R. Maberry, Christopher L. McAninch, Benjamin T. Miller, Abigail J. Moore, Kyle F. Norris, Michelle L. Osborn, Shelby K. Phillips, Zachary J. Pruitt, Bryan J. Ricci, Kylie C. Roam, Brittany L. Roeder, Jason L. Rule, Miles C. Schmidt, Dawn R. Shafer, Mai Thi Thanh Shetley, Jeri D. Sitze, Anthony D. Spahr, Nathan L. Stedman, Marissa A. Steinberg, Steven A. Stemmley, Bradley R. Stiverson, James Andrew Vonbergen, Aaron W. Warning, Kendra Joy Warren, Kennth R. Webb, Samantha J. Wehrle, Andrew D. Wiggenhorn, Anthony W. Wissehr, Keely A. Zimmerman, Irene C. Zollars;

BRIGHTON—Jeremy M. Ackerman, Dana R. Bennett, Miranda M. Bohn, Matthew L. Boston, Valerie A. Dressler, Wesley Edwards, Nichole D. Fagg, Michele Finley, Jessica Geisler, Sarah E. Gibson, Brett M. Greenwell, Randall L . Hancock, Shauni Marie Hernandez, Cory Alan Holden, Lauren M. Kelly, Jori K. Kershaw, Conner Kessinger, Erica E. Lenhardt, Sarah M. Maag, Bethany R. McClenning, Kathleen A. Morris, Madlyn R. Novack, Emily R. Short, Emily E. Stokes, Dawn Christina Voss, Lacy E. Walls, Ryan S. Wetzel, Elizabeth Ashley Wild, Grace A. Williams, Marissa L. Wood;

BRUSSELS—Tara N. Smith;

BUNKER HILL—Bradly Bechel, Amanda M. Carroll, Megan L. Franklin, Hunter L. Frohock, Cody E. Heflin, Shelby K. Jamison, Alexandra M. Lovejoy, Joseph M. Manar, Kelly J. McLaughlin, Julie A. Merritt, Joshua J. Peterson, Andra Schlobohm, Elizabeth C. Sherfy, Savannah R. Strohmeier, Hailey J. Throne, Revecca C. Wilkinson;

CARLINVILLE—Kimberly Beard, Madison E. Boente, Kasie Bort, Kennet L. Burger, Emily A. Clinton, Brianna M. Cox, Luke Davis, Corey E. Gracey, Sarah Groves, Jeffrey S. Henderson, Whitney Blair Joy, Leah R. Kaegy, Cassandra Lutz, Joseph D. McArthur, June R. McDonald, Trenten S. Meyer, Alex Mock, Brett E. Nolan, Jessica L. Reid, Joseph W. Reid, Reid A. Rhodes, April L. Rothenbach, Kyle J. Sottoriva, Jozette A. Spaid, Kurtis W. Walton;

CARLYLE—Garett A. Guthrie;

CARROLLTON—Anita R. Adams, Samantha M. Bolen, Rebecca Mary Bowen, Linda J. Davidson, Tessa M. Day, Emily R. Frye, Zachary Alan Harbers, Thomas C. Isringhausen, Tamara Lynn Kangas, Kimberly A. Lake, Linda S. McGuire, Abigail D. Peipert, Jennifer Earlene Pyles, Luke A. Steinacher;

CENTRALIA—Joshua Eli Niederhofer, Floyd A. Ponyi;

CENTREVILLE—Greg J. Touchette;

COLLINSVILLE—Jeffrey W. Bell, Lauren E. Daniels, Joshua R. Duhadway, Alexander W. Engelbrecht, Jacob E. Fanshier, Joshua M. Gocal, Alexander H. Haas, Alison M. Howard, Ryan L. Howard, Chase P. Keirn, Melissa Killion, Matthew L. Ryan, Joshua M. Shimkus, Megan N. Sweeney, Jacob B. Wallace, Nolan M. Wallace, Joshua R. Wudtke;

COTTAGE HILLS—Jessica Barnes, Brooke D. Cruse, Hunter W. Davidson, Samantha J. Elliott, Kaylee Y. Fritts, Judd Andrew Govero, Jeremy A. Kleis, Jennifer L. Long, Victoria E. McLain, Lindsey J. Michel, Katherine L. Moore, Whitney L. Patrick, Susan E. Price, Matthew T. Radcliff;

DORSEY—Caleb D. Braasch, Katelyn L. Kaufman, James Prager;

DOW—Colin Nathaniel Abell, Garrett J. Flowers, Jordan Michael Kallal, Caroline T. Robertson, Emily G. Robertson, Patricia K. Zagar;

EAGARVILLE—Daniel Wesley Davis;

EAST ALTON—Austin Beachum, Dennis A. Bosco, Carli E. Brown, Heather M. Campbell, Anissa P. Carroll, Emily E. Chester, Maegan E. Copeland, Ryan J. Davis, Camille M. Durloo, Lindsey M. Eggebrecht, Christina Michelle Eyster, Kelsie M. Franke, Chad A. Green, Blake G. Groves, Kari Harmon, Katyann E. Johnson, Jennifer L. Kamp, Penie Kamp, Shannon N. Kamp, Justin D. Karpan, Andrew Leininger, Donald Joe Lowery, Garrett H. McGee, Vincent B. Milazzo, Anh T. Nguyen, Trincy A. Nyswonger, Brittany N. Peterson, Taylor N. Pile, Victoria Rose, Jason Daniel Sanders, Danielle N. Schaaf, Robyn M. Scott, Shelby Shaw, Caitlin Sims, Cody C. Smith, Christina L. Sorgea, Shelby M. Spickerman, Sarah Elizabeth Staton, Aubrey R. Stawar, Richel L. Stratton, Nicole D. Tyler, Danielle R. Wilson, Ashlei L. Wolff, Emma S. Wood;

EDWARDSVILLE—Paul Abendroth, Josiah Accola, Brandon Akers, Erik Michael Allen, Katharine N. Anderson, Madelyn R. Andree, Lorraine Ariail, Samantha E. Austin, Phillip G. Becerra, Chelsea D. Berkman, Elliott Best, Johannes B. Bester, Danielle L. Bilbruck, Isaiah F. Blackburn, Jeremiah J. Blackburn, Sydney M. Bloch, Lucas A. Bobinski-Boyd, Tiffany M. Bonk, Cassidee D. Bowen, Marie A. Bradley, Rachel A. Brant, Justin Taniel Bristol, Bruce Stuart Brock, Anthony Caton, Jeanette M. Clark, Matthew Clarkston, Brendan Colligan, MacKenzie L. Collins, Matthew M. Costigan, Matthew Brent Coy, Caden C. Cramsey, Megan A. Crowe, Brian T. Davis, Debra E. Dial, Corey M. Dillon, Diane E. Dudding, John Andrew Duncan, Kate M. Duvall, Scott C. Eder, Nicole L. Eigenbrodt, Mohammed S. Elkhatib-Salameh, Nsibisi Eneyo, Austin Fahsl, Lydia E. Fett, Natalie D. Flaugher, Cori Anne Foresti, Liam Gallagher, Lauren A. Grant, Megan Griebel, Jacob S. Gwaltney, Quiana R. Hampton, Katelyn Marie Harrison, Brionnah N. Harrold, Tyler Hasty, Keeri Heupel, Steven T. Hillmer, Kayla R. Hoffman, Jennifer T. Hunt, Johanna M. Johnson, Samuel R. Kempland, Rachel M. Kinney, Michelle A. Kruckeberg, Seth Langendorf, Emily M. Laurent, Clarence A. Layton, Jordan M. Lea, Stephanie M. Lenhardt, Amber Rae Levora, Lauren Elizabeth Lightle, Clayton M. Locher, Brett P. Lunn, Courtney Lybarger, Denise A. Mateyka, Gary S. Matson, Chelsea A. Maxwell, Samuel A. Merkel, Erica C. Mikrut, Kendall M. Navin, Christopher Nelson, Muthna S. Owda, Molly E. Pace, Stephen B. Papajcik, Ami Patel, Shannon Patton, Michelle E. Payne, Toni R. Peitzmeyer, Shelly Lynn Pistello, Johannah Pizzini, Connor T. Posey, Samuel Preston, Nikki Lynn Richards, Todd William Robinson, Jason P. Rock, Eileen Catherine Rogers, James E. Roper, Henry W. Ross, Amber Nichole Roston, Jamie M.

Schaefer, Lauren C. Schaefer, David Paul Scheibal, B. Edward Schmidt, Melinda Schnietz, Mallory E. Schroeder, Stephanie M. Semanik, Colleen Semmler, Stephanie N. Shady, Bonnie K. Shelton, Kyle M. Shive, Steven A. Slaby, Elizabeth S. Smith, Jacquelin B. Smith, Lydia M. Sommer, Katherine R. Speicher, Miranda T. Sponeman, Amy M. Stein, Jennifer L. Stein, Linda A. Steinbach, Carren A. Stephen, Hannah C. Stone, Joshua P. Strieter, Anna D. Svoboda, Garrett B. Sweatt, Ferehiwot Taye, Frank Mack Townsend, Evan M. Townzen, Maritza Untama Tapia, Brian C. Utechtt, Grace Marie Utley, Natalie Louise VanCleave, Laura A. Vecchetti, Jamie L. Vieth, Brooke Vuagniaux,, Collin Walker, Jessica R. Westerhold, Patricia L. Wheeler, Olga Nicole Wiemken, Holly E. Wilkerson, Charles R. Witzke, Nicholas Woloszyn, Charles Dana Youchoff, Jennifer M. Zika;

ELDRED—Kristen M. Drainer;

ELSAH—Alex J. Cronin, Caleb J. Fowler, Lindsay L. Laird, Kaycilee J. Legate, Nathan G. Wright;

FIELDON—Mary L. Heitzig, Austin G. Meyer;

GILLESPIE—Gaye L. Campbell Suhling, Stephen Gregory, Logan D. Heyen, Trey C. Katich, Ty Lyn Koniak, Richard B. Mock;

GLEN CARBON—Allyson Ayers, Trevor A. Bickhaus, Sarah B. Bilbrey, Ethan N. Borchers, Amie E. Boyer, Tanner S. Brumgard, Nicholas Caban, Briana M. Chamberlain, Dayna Leigh Chiapelli, Matthew T. Dehr, Casey Max Eakin, Holly A. Faulkner, Kirstie L. Fore, Trinity J. Foree, Tamara R. Foster-Kerr, Michael P. Gaumer, Abbey L. Gebhardt, Connor Hannon, Dawn M. Heidbrink, Katherine R. Jenkins, Anastasia Kuhn, Paige Maag, Tori R. Mahassek, Taylor C. Marshall, Courtney P. McCarty, Sarah Mislan, Justin Nicholas Monaco, Shrikanth Terlanuder Parthasarthy, Patrice Rawson, Teresa E. Richards, Tara M. Riggs, Lydia L. Rogier, Paige Roth, Robert Riley Ruark, Kyle M. Shriver, Mary E. Sowerwine, Michael M. St. Clair, Paige E. Sturley, Christine M. Toth, William F. Velez, Kayla Marlene Vinot, Dwouachanh J. Vongprachanh, Tamara Kay Walker, Breanne M. Wiesehan, Callie Ann Zoelzer;

GODFREY—Matthew M. Alemann, Christian Aragona, Brascia Audain, Kaci E. Bayley, Sara R. Beauchamp, Janis Berzins, Luke Alan Bonnell, Lauren E. Brooks, Dustin T. Bruns, Jenifer Buel, Nathan A. Burklund, Kelsey V. Busler, Patrick J. Campion, Senou B. Dah Tinde, Jenna B. Davidson, Lauren T. Davis, Jennifer E. Dintelmann, Earl Scott Downing, Lucas B. Edwards, Jeremy M. Foster, Kara R. Garrott, Michael R. Gernigin, Katelyn B. Gilbreth, Caitlin A. Grove, Stephanie R. Hall, Cynthia M. Halpern, Kelcie M. Hartrich, Connor D. Henderson, Heather N. Henderson, Kimberly Hoefert, Ashley Nicole Ingram, Dillan J. Laaker, Grace Park Lane, Rebecca E. MacLin, Garry E. Majors, Aja J. Martin, Brian James Mathus, Nicole M. Medford, Madeline J. Monroe, Sandra Monroe, Tyler Moore, Misty D. Mundy, Brian A. Palmer, John R. Perotka, Jacqueline F. Pohlman, Miranda A. Price, Catherine E. Pyatt, Teri Rebecca Ranson-Mahoney, Mathew P. Rathgeb, Juliana M. Richie, Emily Jane Robinson, Katrina Rogers, Tameika S. Rogers, Emily A. Russell, Kristen Saale, Laura G. Schultz, Timothy Chancey Shewmake, Morgan L. Skrabacz, Lori A. Snyder, Scott A. Spangler, Minerva Z. Stalker, Aspen L. Steiner, Elizabeth A. Steines, Evan D. Stutz, Kristen Hope Theisen, Jamie L. Watson, Blake E. Wheeler, Laura Rochelle Wind, Aaron J. Womack;

GOLDEN EAGLE—Kaitlin J. Vogel, Darcy A. Woerner, Scott Steven Woerner;

GRAFTON—Brian H. Bettorf, Travis M. Blair, Alexis A. Bollinger, Jessica L. Haslam, Erinn E. Hileman, Amy L. Kadell, Kari A. Lee, Jacob C. Loft, Mary H. McCoy, Kelci L. Milan, Dana Lee Polchowski, Thomas L. Proffitt, Jacqueline M. Schnettgoecke, Anna J. Senger, Sara K. Vest, Sydney J. Walsh, David Stanley Zimmerman;

GRANITE CITY—Mark P. Boyce, Jonathan H. Bundy, Shelby L. Gibbs, Elizabeth N. Jakich, Amanda J. Long, Gordon A. Martinez, Kayla L. Phouangmalay, Courtney A. Reckmann, Samuel R. Richey;

GREENFIELD—Taylor L. Bergschneider, Courtney G. Bowman, Bri Ann N. Langley, Jacob K. McEvers, Kendra L. McEvers, Paige E. Vinyard;

HAMBURG—Julie L. Heidenreich, Kelsey N. Preston;

HAMEL—Morgan A. Burton, Del Lisette Ellis, Sara A. Poletti, Emily K. Robbs, Colton Coy Sellars, Bradley R. Stumpf;

HARDIN--Emily E. Baltisberger, Marcus A. Breden, Susan J. Breden, Ashleigh C. Clendenny, Megan B. Kronable, Lindsey N. Scranton, Katie E. Simon, Morgan R. Stein;

HARTFORD—Rebecca J. Cornwell, Christopher M. Fulerson, Megan E. Womack;

JERSEYVILLE—Adam Lee Andre, Joshua A. Baalman, Ethan M. Bailey, Kathryn E. Blotna, William Matthew Brady, Sandra Lee Burgess, Tamera Lynn Clendenen, Gail C. Crader, Katie Croxford, Lauren A. Dahlke, Melanie S. Davis, Melanie D. Dawdy, Katelyn Dougherty, Faith M. Edwards, Stacy Y. Erb, Amitie Leigh Flynn, Kimberly A. Freeman, Jason M. Frerichs, Adam Fritz, Roger N. Gettings, Matthew Joe Giberson, James L. Gorman, Joseph B. Gray, Russell E. Groppel, Melissa S. Hardwick, Mark H. Hayes, Kara N. Hecker, Jacob Heitzig, Alyssa N. Herren, Patricia Marie Hogan, Jason Matthew Huitt, Tyler Douglas Hunt, Kendra M. Hunter, Brian R. Hutchinson, Raechel M. Jones, Carrie H. Kallal, Rebecca Laird, Mary Mabery, Kristen E. Maher, Blake M. Marshall, Heather N. Matthews, Marcia Elise McQuaid, Ryan M. McQuaid, Jamison N. Metcalfe, Tatyana A. Molloy, Alyssa N. Pace, Jade A. Pfleger, Jesse T. Rutherford, Ciera J. Schwegel, Jaynie R. Shafer, Jeremy J. Sibert, Sarah C. Siemer, Colten Skinner, Duey J. Skinner, Madeline R. Steckel, Stephanie L. Straub, Amanda K. Strotheide, Matthew H. Thiel, Davi L. Thurston, Kristen A. Turpin, Angela Renee Urbeck, Craig Scott Vanausdoll, Lori L. Vandygriff, Katie Lynn Veenendall, Matthew L. Walsh, Kyle D. Weiner, Kathleen L. Wendell, Heather R. Williams, Sally A. Wittman, Holly A. Woelfel, Jessica Wren;

KAMPSVILLE—Jenna M. Herren, Austin L. Malley;

KANE—Megan R. Turner;

LAKE IN THE HILLS—Kevin Montelongo;

LEBANON—Charles R. Luster;

LIVINGSTON—Jericca J. Atwood, Jordan T. Atwood, Brian M. Davis, Olivia Lynn Shemwell, Amanda C. Zeller;

MARINE—Peter Fransic Stadts;

MARYVILLE—Harry T. Garner, Elaine M. Nemsky;

MEDORA—Kristen Danielle Bowman, Diane M. Lahey, Lloyd R. Lawson;

MORO—Patrick W. Boswell, Kelly Marie Cato, Brianna Curvey, Kylee M. Eveans, Erin S. Genteman, Nathan R. Harmon, Zachary Richard Henke, Matthew Horton, Zachary W. Knoblauch, Aaron W. Roggow, Lisa M. Tucker;

MOUNT OLIVE—Kaitlin C. Scheller;

NEW DOUGLAS—Nicholas Bonovz, Sarah Collman;

PIASA—Kimberly D. Dick;

ROCKBRIDGE—Samantha A. Allen, Linley L. Jackson;

ROODHOUSE—Jessica Crain, Ricky J. Snyder;

ROXANA—Paige E. Baldwin, Gage A Brown, Marissa Danae Farris, Maura A. Humphrey, Lisa M. Kalagian;

SAWYERVILLE—Abbie R. Cline;

SHIPMAN—Juanita S. Cox, Adrienne D. Grothaus, Maleah R. Grothaus, Maranda L. Hall, Loni N. Manalia, John Ross Rinacke, Shelbey M. Sawyer, Taylor M. Sronce, Nathan W. Swick, Steven J. Wassink;

SMITHBORO—Nathan P. Nehrt;

SOUTH ROXANA—Elizabeth A. Bartlett, Jason M. Burns, Brian S. Fillingim, Kevin S. Fillingim, Karissa M. Meyers, Donna Ragsdale, Keri R. Richert, Brady T. Rose;

STAUNTON—Alyssa L. Adams, Karra L. Adler, Evan Cioni, Jeffrey William Coalson, Amanda D. Cornell, Randi Courtney, Lisa A. Devries, Jordan M. Frye, Rachelle E. Garde, Jessa N. Grandone, Kaitlyn P. Jensen, Nancy J. Kerniskey, Debra Kraner, Sabrina Kaye Linenfelser, Lucas A. Meyer, Hilary A. Odorizzi, MacKenzie E. Pesavento, Mark A. Pirok, Holly L. Retana, Lisa A. Scanzoni, Kyle M. Schmollinger, Zoe B. Sheets, Mia L. Stefani, Katie D. Tillman, Samuel A. Trettenero, Conor J. Vesper, Angelique Michelle Whitehead, Marissa N. Zirges;

TROY—Neil Thomas Berkel, Tyler Lee Daugherty, Molly M. Scharnhorst;

WHITE HALL—Jonathan D. Coates, Brent C. Mansfield, Rebecca J. Monroe, Elizabeth Cathleen Nappier-Leslie, Hannah Elizabeth Randall;

WILSONVILLE—Jean M. Beeman, Samantha M. Shrout;

WOOD RIVER—Christina G. Abner-Sneed, Tammy L. Batson, Aliyah J. Brooks, Brittany K. Brueggeman, Karen A. Burk, Brendan D. Carlisle, Mary Elizabeth Cope, Michael P. Doyle, Dawn M. Embry, Jordan A. Fox, Sunny Foxx-Flanagan, Elizabeth G. Gnade, Melinda S. Gruebner, Noeh C. Gust, Trevor D. Hale, Emily Christine Kassebaum, Allison M. Lee, Jessica M. Lee, Marcus M. MacDonald, Rebekah Mathenia, Brendan S. McKee, Shane R. McKee, Patricia A.

Mercer, Scott M. Miner, Stacy R. Murrell, Samantha L. O’Daniell, Steven T. Oleson, Alyssa L. Payne, Tamara Lynn Pearson, Jane M. Pratt, Jacob R. Robinson, Samantha G. Russell, Allison L. Scott, Shea W. St. Peters, Jennifer L. Stumpf, Christy Jo Tate, Tanya A. Tendick, Brianne N. Vonnahmen, Jamie S. Wells, Christopher L. Williams, Megan M. Zirkelbach;

WORDEN—Lindsey Schae Bailey, Bradley D. Davenport, Melissa Jane Davies, Teresa Ann Hellmann Spitze, Margaret Ann Hudson, David R. Klenke, Rebecca Maria Klenke, Jane Marie Langendorf, Francis W. Peters, William H. Prante, Buffy M. Ridens;

MISSOURI

WILDWOOD—Andrew Jacob Gress;

FLORISSANT—Dennis Joseph Krazl, Matthew R. Markham, Lindsay M. Chaney, Katieann A. O’Dell, Elliot M. Wilson, David L. Dick, Lucille E. Furlong, Scott Kruep, Jonathan A. Pettit;

OVERLAND—Kristopher A. Ferguson.

DEANS’ LIST

ALTON—Brittany L. Albright, Lonnie S. Allen, Sarah E. Anderson, Rachel Angelsberg, Danielle Armstrong, Reginald Arnold, Brett A. Ayres, Alioune Ba, Matthew J. Bazzell, Kaitlin M. Beasley, Lynsi M. Behme, James E. Belford, Stephanie E. Bellitto, Nicole Bernaix, Katherine Marie Bohannon, Kyle S. Bradshaw, Sandra M. Brand, Patricia L. Breaux, John J. Brinkman, William L. Brooks, Kyle R. Brown, Johanna J. Brunkhorst, Tiffany Nicole Buckner, Scott Arthur Burton, James B. Button, Eileen M. Campbell, Nancy Lynn Carpenter, Carrie A. Carpunky, Tara K. Coleman, Benjamin A. Cowan, Tyler A. Cox, Nicole K. Cummings, Melanie K. Daniel, Rance D. Davis, Christian C. Deverger, Ronald Douglas, Tanya Lavon Douglass, Mike Dykeman, Amanda L. Eaton, Shonna M. Eby, Elias J. Eichen, Kimberly A. Embry, Samantha Jo Essling, Jesse J. Evancho, Jeffrey Fitzgerald, Richard Edward Fitzgerald, Sheri L. Flowers, Donna Fogarty, Brenda R. Fowler, Tabbitha Rae Frazier, Rebecca J. Fremder, Cortney Y. Frosch, Shirley F.M. Generally, Jessica L. Gibbs, Chase Giffin, Alyssa Marie Gilleland, Adrian Gutierrez, Tessa J. Guymon, Mercy R. Hargis, Kimberly Hargrave, Dawn M. Harley, Shane M. Harpole, Mark R. Harris, Jessica R. Hartmann, Seth A. Heil, Kathryn M. Herrmann, Sunnie Hilterbrand, Zachary T. Hopper, Sara K. Howard, Claire N. Jenniches, Lisa M. Jones, Luke W. Jumper, Destinee Daryl Keiser, Craig J. Kinder, Amanda L. Kizer, Julia A. Knetzer, Andreas J. Kuhn, Jarushiaa K. Lawrence, Lindsay S. Lind, Andrea C. Lucas, Audri E. Lucasey, Mari Anne Luckert, Kayla M. Lyons, Patricia L. Maloney, Darrin Alan Markel, Justin G. Markel, Amy I. Markham, Tori Renay Martin, Michael S. Martinez, Andrew S. Masiero, Shane P. Mathews, Kevin J. McCormick, Cory P. McDonald, Elizabeth Marie McDuffie, Molly F. McManis, Leah I. Miller, Miranda R. Myer, Taylor Nicole Narup, Anh T. Nguyen, Patricia O’Dell, Stephanie Oh, Debra Orban, Kina Patterson, Justin Lee Peters, Molly E. Peters, Clenesia A. Pettis-Holmes, Edward T. Pierson, Stephen Michael Plopper, Jennifer M. Prediger, Shelly D. Reeder, Mallory R. Reger, Gustavia Taniece Robinson, Elizabeth J. Rodney, Christopher Dwayne Ross, Victoria G. Rothe, Timothy Samuels, Rebecca L. Schroeder, Justin T. Schulz, Jessica Schwartzkopf, Angela N. Scoggins, Jessica Scruggs, Sydni E. Sebold, Hasanain D. Shallal, Anthony W. Sherer, Terra K. Simmons, Di’Nail J. Smith, Elizabeth Marie Smith, Torris Lamar Smith, Amy Spalding, Kathryn Ellen Spence, Paul E. Sprague, Kimberly K. Sprung, Erin K. Stahlschmidt, Robert L. Stanford, Sheena R. Stegmann, Roxanne Strohbeck, Kathleen M.D. Sullivan, John C. Sundberg, Alisha A. Taylor,

Justin P. Timmermeier, Ly H. Tran, Melissa G. Tungett, Erika D. Turner, Scott E. Van Hoy, Angela E. Vantrease, James A. Velloff, Louis W. Volk, Kaitlin M. Voumard, Amanda D. Wallace, Steven H. Wallendorf, Benjamin Michael Waller, Alayne M. Waters, M. Wauneta Waters, Amanda M. Wayman, Anthony B. Wheeler, Thomas E. White, Vance E. Wilhelm, Shelby R. Willen, Cynthia P. Williams, Jennifer E. Willis, Lori E. Wooff, Virginia J. Woulfe-Beile, Robert L. Yancey, Allison Yatvin, Eric W. York, Charles Michael Young;

ATWATER—Allison E. Groves;

BATCHTOWN—Jocelyn R. Klocke, Sarah E. Roades;

BELLEVILLE—Chelsea N. Posey, Collin Douglas Iler;

BENLD—Jodi M. Balzraine, Ben K. Bell, Stacey A. Cadaret, Michelle M. Lovsey, Rachel Skief-Peters;

BETHALTO—Melanie E. Ayres, Colton J. Bonnell, Kayla L. Bruhn, Jennifer S. Burk, Megkinize E. Carter, Crystal M. Courtoise, Jennifer N. Courtoise, Sarah N. Davis, Nicklaus B. Dorsey, Kacy Dunham, Korey J.T. Eberhart, Breanna R. Eitzmann, Taylor Emerick, Connor J. Emshousen, Aleta A. Evancho, Hope E. Fabicheski, Briana T. Folmnsbee, Emily E. Ford, Lyndsey J. Gauthier, Katherine M. Goldman, Carlos Manuel Goulart, Donovan P. Hale, Kevin E. Halemeyer, Heather M. Hamilton, Jeffrey N. Harkey, Jeremy T. Heinemann, Holly M. Hinkle, Chris A. Huggins, Megan J. Jackson, Rodger W. Jennings, Justina R. Johnson, Matthew Virgil Johnson, Kaylie C. Jones, Ryan A. Jouett, Lauren M. Kerkemeyer, Molly Killebrew, Laura M. Kirkpatrick, Krista D. Kramer, Erica N. Lauck, Tyler S. Ledesma, Kimberly Ann Lenhardt, Samantha A. Marks, Lucky H. McCormick, Madeline C. McCune, Kyle D. McEuen, Jamie N. McGarvey, Kimberly R. McGarvey, Michael D. McRae, Josie L. Miller, Kevin M. Miller, Rachel K. Moran, Jacob A. Morten, Gage A. Mosher, Morgan C. Mull, Alex J. Myers, Jason R. Nappier, Tricia A. Nappier, Kylie M. Neal, Adam Ott, Jessica Parmentier, MacKensie K. Perkins, Kari J. Prott, Brian J. Rhodes, Laura E. Rhodes, Nicholas R. Rhodes, Christy L. Ricci, Krista S. Rohe, Caty B. Rose, Heather R. Rose, Lyndsey N. Ryan, Kayla Diane Schell, Steven L. Schreier, Garielle A. Smock, Victoria A. Snively, Andrea D. Spurlock Trisha L. Stilwell, Matthew J. Stimac, Lindsey J. Taul, Jonathan D. Ulery, Kelsie A. Wells, Ricky L. Wilson, Seth J. Wilson, Ronald B. Young, Chelsea Jean Zimmerman;

BRIGHTON--Erin L. Beilsmith, Megan D. Beilsmith, Tyler J. Branham, William E. Brantley, Holly A. Cokel, Ryan J. Cox, Samantha L. Davis, Justin M. Emmons, Carl L. Feilbach, Ryan E. Geisler, Haley Green, Brett Guthrie, Ashley R. Halford, Lindsay R. Hall, Josie Kaylyn Harpole, Michael A. Hoxsie, Ashley M. Jenkins, Angela Maria Jimenez, Eliza R. Kath, Donald J. Keil, Tyler W. King, Evan T. Kolosieke, Kylee L. Markel, Clayton J. McElroy, Ashley E. McGuire, Elizabeth Grace Mellenthin, Tabitha Tabby Miller, John W. Moore, Leona Moran, Eric Ostendorph, Dewayne L. Pence, Daniela Petersen, Cory Poole, Zachary J. Porter, Melissa M. Reynolds, Kellene R. Robbs, Alecia M. Roemer, James R. Roettgers, Rebecca L. Sancamper, Jacob Fredric Saunders, Kersten N. Schmid, Holly M. Short, Andrew R. Summers, Dakotah W. Thomas, Ashley M. Tucker, Maegan O. Vinson, Karin U. Vomund, Kirsten N. Wallace, Krisha M. Wallace, Adam C. Watts, Jamie Christine White, Courtney K. Williams, Johnny C. Wilson, Josh R. Wolff;

BRUSSELS—Paula S. Herter, Ryan L. Kulp, Shawn M. Ohlendorf;

BUNKER HILL—Michael S. Adcock, Zacharias L. Bechel, Abby M. Belcher, Michelle R. Brunaugh, Zachary S. Chestnut, Kristina Renea Clark, Jessica R. Corrigan, John Michael Doerr, Rebecca G. Hamilton, Aaron G. Highfill, Joshua Hopkins, Joshua D. Huber, Josie F. Jarden, Nathan W. Klopmeier, Jacob Krauss, Jeremy Joel Lievers, Allen D. Mansholt, Hollie D. Martin, Keegan J. McLaughlin, Chris M. Mellenthin, John A. Mize, Quinten D. Mullink, Ashley N. Pruitt, Jeremy W. Roark, Renee L. Scroggins, Chelsea L.N. Stammer, Jennifer L. Thyer, Katherine E. Warix, Geramy A. Whitlock, David J. Winfree;

CARLINVILLE—Amanda D. Allen, Meghan Allen, Michael Ashby, Savannah Bates, Jonathan Bettis, Sarah M. Boente, Stephanie Rae Goesmann, Brian Hauschildt, Dan Kallbrier, Elizabeth A. Kreipe, Rebecca P. Lack, Steven M. Link, Jeffrey J. Mathis, Todd E. McGuire, Angela D. Moutrey, Zachary Olaf Norman, Nichole B. Pipkin, Jennifer Lynn Richards, Lenora Schwartz, Logan G. Shade, David L. Shelton, Austin J. Shipley, Jackson Smith, Rebecca B. Sprinkel, Stephen Thompson, Tamara Elizabeth Wing, Michael J. Young;

CARROLLTON—Nathan G. Boulch, Samantha K. Caselton, Danielle L. Fraley, Emily R. Hausman, Victoria R. Henson, Josie Claire Jones, Isaac A. King, Hannah K. Lesemann, Kayla L. Lovel, Kelsey M. McGuire, Sharon D. Miller, Ashley D. Nolan, Nicki L. Packer, Megan J. Prough, Megan C. Randolph, Ryan P. Roth, Ryan G. Scott, Dennis L. Senko, Eunice Gayle Shaw, Jenny L. Stewart, Allison N. Varble, Jeremy W. Warren, Elizabeth L. Weber;

CHESTERFIELD—Becky A. Paul, Stacy M. Stoops;

COLLINSVILLE—Jessica H. Bauer, Brian Andrew Carrell, Thomas Dean Epperheimer, Andrew Jason Grzegorzewski, Willaim J. Hook, Stephanie Marie Kuethe, Amber N. Reynolds, Trisha M. Smith, Alfred J. White;

COLUMBIA—Marcia M. Balza;

COTTAGE HILLS—Kedra E. Boud, Elizabeth A. Clayton, Edward A. Collman, Melanie N. Doelling, Jaquelyn C. Dupilka, Amanda E. Farris, Kayla R. Goewey, Jami S. Grant, Casey L. Locke, Brett M. Snyder, Ashaunte O. Stockard, Katherine S. Waide, Joshua Korando Woodson;

DORSEY—Zachariah J. Bertels, Katherine M. Burton, Eric M. Canania, Danielle L. McAdams, Timmy L. Pickerill, Nicole J. Pruett, Dylan P. Stark, Jamie L. Stumpf, Kevin C. Stutz, Nicholas J. Stutz;

DOW—Brandon Michael Everett, Max H. Finkes, Nathan J. Finkes, David A. Fuller, Branden T. Griggs, Tiffany Nicole Hyatt, Mallory N. Skelton, Mitch R. Wittman;

EAST ALTON—Jeanne M. Abert, Amy N. Ashley, Breanna M. Ayers, Spencer K. Bacus, Brittany D. Bailey, Bryan R. Bethel, Callie Billings, Katie L. Bornes, Paige L. Boyer, Hannah Rachelle Bridges, Drew A. Brumley, Mark A. Carrigan, Beth A. Cearley, Pamela M. Church, Cameron T. Costanzo, Courtney R. Davidson, Tiffany R. Davis, Sharon M. Dobbins, Dylan M. Eberhart, Tanner J. Fink, Victoria A. Fulgham, Stephen R. Garner, Brittani A. Graham, Valerie Griffin, Thomas M. Hackler, Phillip A. Hale, Amber M. Hammond, Katie M. Hargrave, Dawn M. Herrin, Btissam Hicks, Greg D. Kamp, Chance A. Keown, Taylor M. Kruse, Pamela Ann May, Zachary J. McKinzie, Ericka L. Mielke, Katelyn N. Miller, Paije Mitchell, Jack D. Moore, Megan E. Nesler, Raylin J. Pearson, Scott R. Phillips, Paige E. Pluester, Andrew S. Price, Ruth M. Ryan, Zayne L. Sanson, Tanya L. Shearlock, Joseph M. Simonds, Taylor M. Smith, Allan L. Storey, Lindsey G. Stout-Woods, Lynsey M. Strowmatt, Bryon K. Terry, Jacob A. Terry, Dreanalee Vanzo, Gabrielle Vennera Vescoso, Tammy D. Visser, Charles B. Woodward, Ashley S. Wright, Tiffany Jane Yinger, Chelsea Zakrzewski;

EAST ST. LOUIS—Dunnisha M. Franklin, Malcolm Louis Henderson;

EDWARDSVILLE—Crystal Elizabeth Adams, Kara Jo Ahlers, Katelyn M. Ahlers, Sarah E. Albert, Makenzie Elizabeth Allison, Taylor L. Altenberger, Ashley G. Anderson, Aimee Marie Andres, Taimoor T. Aziz, Douglas B. Babb, Kathryn Marie Baird, Renee M. Barker, Lindsay M. Baumhardt, Lisa D. Bertels, Kelly Nicole Bornemann, Jennifer Marie Brase, Taylor S. Brown, Chelsea Breann Burdge, Daniel Calcaterra, Daniel A. Carter, Lee H. Chairney, Lucas Clevenger, Philip D. Colby, Kate S. Collins, Nikki L. Crites, Katie D. Crouch, Morgan K. Dean, Thomas Fahey, Nicole A. Farrara, Brooke A. Farrell, Curtis Ryan Fisher, Brittany A. Frausto, Alice Gardner, Paige E. Gilliland, Ashley N. Granger, Lisa Marlene Gray, Steven Michael Greenwood, Chandler Brieanne Gregory, Barbara M. Grist, Tiffany Grover, Alex J. Guglielmo, Constance A. Hair, Thomas A. Hajny, Alec S. Hall, James G. Harmon, Keely Jo Hattery, Sheryl Leann Heger, Jessica E. Hershey, Cameron T. Hicks, Jacob R. Highley, Ranae C. Hill, Chelsey Hollowell, Jaylan K. Jackson, Sydney Elise Jimerson, Jennifer C. Jones, Kristin K. Joy, Allison B. Kern, Deegee Jeanette Kienstra, Nicole Marie King, Lillian R. Klebenow, Ashleigh J. Klenke, Caitlin Kossakowski, Gregory N. Kottwitz, Martin Edward Kramer, Kristin L. Krebs, Carrie E. Kuchta, Matthew J. Lawton, Jose E. Lopez, Nicole L. Manley, Andrew L. Martinussen, Richard S. McClain, Megan D. McGee, Travis E. McKenna, Jacob T. Means, Erica J. Miles, Lisa Kathryn Millington, Janna Morgan, Mark A. Mullinkin, Colin S. Munro, Kyleigh E. Nelson, Mary K. Niebling, Jacob Nolan, Taylor A. O’Bryan, Brittany Odell-Mueller, Raymond J. Orofino, Alicia Osborn, Justin Dominic Panapinto, Nicole M. Pangelinan, Emilie Pinski, Kari A. Prusacki, Joseph J. Quagliata, Cameron M. Randall, Jamie L. Rausch, Lorraine M. Reading, Zachary Rimkus, Randy J. Romann, Fuzell Lemawld Roston, Anthony A. Sauer, Avarie Scherer, Kelsie Marie Schneck, Joseph L. Schreiber, Sean R. Severson, Garrett Thomas Shaffer, Emily L. Shashack, Nicole D. Spencer, Riley Renee Spickerman, Jeremy Spiller, Jesse F. Stallings, Kaitlynn K. Stanley, Jennifer A. Stoner, Genin Strader, Ashley E. Strieter, Rodney L. Strohmeier, Jennifer Marie Svoboda, Kendra E. Sweezey-Errar, Andrew T. Sykes, Angelique L. Tillerson, Sharon K. Tosovsky, Jimmy B. Travis, Clinton S. Urbanek, Darlene Marie Wachowski, Kimberley J. Wagener, Alyssa R. Wagner, Michelle D. Waller, Allison Walter, Chad R. Walton, Brian Watsek, Kelsi E. Waugh, Chelsea Weber, Kara Weiss, Amanda N. Weissman, Joshua L. White, Brittany Lee Wilkinson, Katherine Elizabeth Wilson, Affton Marie Wood, Hailey M. Yeakle, Laren D. Zeller;

ELDRED—Jennifer A. Drainer, Ryan C. Juhl, Patrick B. McGlasson;

ELSAH—Timothy J. Cowan, Amy M. Nuber;

FAIRVIEW HEIGHTS—Rebekah K. Cima, Jesse Brian Sobczak;

FIELDON—Jeremy M. Beasley, Rachelle M. Cox, Jessica Kay Goen, Margaret R. Isringhausen, Autumn R. Kress, Brittany L. Malley, Archie Palos, Annette M. Rulo, Nichole D. Scott, Sandra K. Shelton;

FREEBURG—Emily K. Speiser;

GILLESPIE—Alina A. Fields, Laura M. Halpin, Laci Hart, Marsha K. Hausman, Derek A. Heyen, Samantha M. Knoche, Bridget L. Koniak, Zachary C. Parker, Spencer C. Price, Blake E. Raynor, Cynthia G. Ridihalgh, Nicole L. Zenner;

GLEN CARBON—Delisha Rae Bechtel, Jacob L. Bratten, Catherine Byers, Eric Z. Carver, Matthew Anthony Castor, Brittany D. Cooper, Hannah N. Copeland, Gabrielle Farache, Renee Feddersen, Ryan B. Frew, Chris L. Geis, Leah K. Golembeski, Jerry Greenwood, Emily K. Grich, Kyle M. Gullicksrud, Andrew D. Hagan, Brandon M. Hanks, Neal H. Hayes, Randy Jackson, Quincy Robert Jackstadt, Shanice Jiles, Elizabeth A. Klopfer, Brandon D. Magac, Tarnell Andre Martin, Brenna M. McIlvoy, Nathan Reed McKinney, Shannon R. Meckel, Danyele D. Mercer, Rebecca L. Mooshegian, Rachel M. Nation, Kiersten Elizabeth Noel, Megan C. Ohm, Alexander Patrick, Kristin F. Perkowski, Jason D. Petry, Daniel Patrick Phillips, Alex M. Rosenow, Zackary S. Santiago, Derek T. Scott, Ridge F. Shan, Trevor W. Simmons, John H. Soos, Christopher A. Spohr, Matthew U. Strope, Kelly J. Svoboda, Jill N. Thiede, Terrance William Toth, Jennifer Kay Verdun, Kristine J. Wallace, Ryan M. Wallace, David A. Weiss, Amanda E. Whitlock, Margaret R. Wolff, Ashley G. Wright;

GODFREY—Karra Adams, Mary C. Anderson, Jason D. Ater, Paige Baalman, Bradley D. Baldridge, Justin Wayne Bannister, Melissa Ann Batchelor, Jade K. Bayer, Caitlin R. Bayley, Samantha L. Blanco, Zachary J. Botterbush, Emma L. Bowles, Adam J. Bridges, Amy Michelle Bucklew, Ashley D. Buel, Kathryn Leah Buescher, John Blake Cagle, Angela J. Campbell, Cynthia A. Campbell, Kelley R. Cassens, Anqi Chen, Tayna R. Chiaparro, Cynthia L. Coates, Jera C. Connell, Christopher S. Cowan, Michael L. Craig, Catherine A. Dondanville, Rachel Dorris, Linda C. Dublo, Kevin G. Dugan, Brian J. Estes, Emily Nicole Estes, Natalie Layne Evans, Jubail Grace Gallego Falconit, April D. Ferguson, Kaitlyn Ford, Caitlyn Nicole Foreman, T.J. Fowler, Maggie Danielle Frakes, Tabitha Freeman, Ryan Fry, Sara Lynn Geisen, Herbert Z. Hardimon, Emily F. Heffington, Taylor I. Herring, Jennifer M. Hicks, Katlyn C. Hildebrand, Adam B. Hill, Sarah N. Horstman, Megan Elizabeth Huber, Eric L. Huels, Joseph Hughes, Lusajo Lumuli-Alipipi Kasyupa, Sr, Alicia N. Kochanski, Elizabeth A. Kohler, John M. Kozonasky, Rebecca Anne Kraisser, Patrick S. Logan, Joseph C. Mancewicz, Millie M. Maple, Mark Edward Masalskis, Jana L. Mathus, Tanner J. McGibany, Patrick E. McGrath, Amber M. McKee, Lee A. McRaven, Lauren M. Meeks, Tabitha R. Meuth, Damon M. Muscarella, Mae Ann Neighbors, Abigayle M. Newcomb, Stephanie A. Paisley, Raymond H. Parton, Cody A. Pavish, Patricia M. Perica, Kristin L. Pranger, Heidi Maureen Quiggle, Terra J. Reese, Derek Rhoads, Melissa A. Saenz, Jacob M. Schmidt, Terry J. Shaffer, Traci A. Shaw, Breanne M. Shewmake, Susan E. Shobe, Steve C. Simcox, Trenia N. Spiller, Katie J. Sutphin, Kelsey Taul, Katherine L. Thornton, Katelin M. Tickner, Antoinette Marie Torti, Jennifer Rose Urbonas, Alissa J. Varney, Thomas B. Vest, Toree A. Wallace, Shacarma Warner, Tricia Warren, Christopher P. Wickenhauser, David Wickenhauser, Heidi M. Wickenhauser, John D. Wilson, Mikayla J. Wilson, Kimberly Kaye Wiltshire, Terrry J. Wooten, Jessica Nicole Wyatt, Bryce A. Yinger, Brandon S. Zuckerman;

GOLDEN EAGLE—Carla D. Hartman, Kya M. Nation, Lindsey Nicole Rose, Carmen L. Simon, Melissa A. Tepen;

GRAFTON—Shelby L. Burton, Emily G. Calvin, Nicole A. Dickson, Kevin Eugene Edwards, Catherine G. Ferguson, Karri E. Greene, Sara Lindsay Hackethal, Jason P. Hamilton, Brennan M. Jackson, Rebekah M. Rowling, Kyle S. Stagner, Susan L. Surgeon, Whitney B. Weeks, Rachel Sue Zimmerman;

GRANITE CITY—Amanda A. Corder, Virginia Anne Dollins, Jordan A. Foster, Jared Donald Harrington, Joseph M. Hart, Austin O. Jones, Clark Douglas Spalding;

GREENFIELD--Kristen M. Bishop, Jill Chase, Brittany L. Dalton, Nickolas D. Davidson, Jerry L. Gossen, Megan E. Plogger, Deborah L. Wonsil;

HAMBURG—Steven D. Warner, Travis L. White;

HAMEL—Michael J. Dacruz, John A. Gooden, Laura E. Knezik, Madison Knezik-Smith, Kathy Snyder, Juliann D. Stevenson, Adam D. Stoer;

HARDIN—Sara D. Baalman, Kristin M. Becker, Mitchell J. Bowers, Brittany A. Breden, Clare A. Carmody, Timothy A. Garner, Abigail D. Herrmann, Chad A. Martin, Andrew R. Nelson, Sarah A. Pohlman, Chancey L. Steckel;

HARTFORD—Sheena A. Dale, Rachael M. Lyles, Rachel E. Porter, Tanya J. Schiber, Rachel L. Sheppard, Randy E. Walkenhorst;

HETTICK—Chelsie R. Bowman;

HIGHLAND—Cambrie Barowski, Jerod Allen Kampwerth, Conner Andrew Kurrle, Lauren Reece, Kristen M. Siddens;

IRVING—Chelsey L. Timpe;

JACKSONVILLE—Marley Wagner;

JERSEYVILLE—Carrie R. Abbott, Michael Patrick Arthur, Emily D. Baalman, Brianne M. Baecht, Nicholas S. Bartels, Chelsea N. Baruxen, Nathaniel J. Beiser, Sarah L. Bertman, Shelby L. Booth, Lesley L. Brueggeman, Harlee D.M. Coulson, Michelle L. Cox, Jody D. Crowe, Kayla M. Delp, Jaime E. Dooley, Jeremy R. Early, Laura L. Eberlin, Alexandra I. Evans, Whitney Ewing, Bridget R. Fitzgibbons, Chloe C. Fox, Scott W. Franke, Amber E. Gorin, Ethan J. Gowin, Daniel E. Green, Stephanie Gresham, Shannon Michael Hamman, Kristi S. Hayes, Angila D. Hazelwood, Olivia E. Hinrichs, Karen S. Holder, Brendan W. Jones, Carrie J. Kallal, Emily F. Kraushaar, John E. Linenfelser, Lindsey M. Long, Andrew R. Macias, Holly Lea McAdams, Danah R. McCreary, Brianna Meszaros, Brayden C. Morris, Alyssa C. Mundy, Myah Price, Amanda E. Retherford, Bradi M. Rulo, Nicole R. Schofield, Jeffrey J. Schroeder, Shawn L. Schroeder, Michael R. Sears, Dawn L. Sehr, Chad L. Sibley, Cindy M. Simpson, Katelyn J. Snyder, Karyssa A. Soer, Jennifer M. Stone, Amy J. Straub, Tamra M. Taylor, Stephanie A. Tepen, Christine E. Tonsor, Chase M. Travers, Quentin R. Travers, Melissa A. Turpin, Olivia J. Van Walleghen, Rebecca S. Wells, Bayli N. Yates, Deaven G. Zimmerman;

KAMPSVILLE—Deanna C. Hayn, Brittany K. Matthews, Judi A. Neese, Chase McNeal Prokuski;

KANE—Robert A. Miles, Rebecca M. Reiter;

LANSING—Michael D. Lee;

LIVINGSTON—Katlyn E. Dealey, Hannah M. Geringer, Lindsey M. Lyday, Austin W. Scarsdale;

MARYVILLE—Nancy M. Beyer, Gabriel I. Medina, Richard Schmidt;

MEDORA—John F. Bowman, Sherrie Lynn Drennan;

MEPPEN—Jeffrey M. Schleeper, Vincent W. Stahl, Ashley M. Wieneke;

MICHAEL—Savannah R. Lammy;

MILLSTADT—Barbara Louise Runzo, Erik Schifferdecker;

MORO—Robert Logan Bachman, Valerie Ann Buckley, Jefrey A. Elrod, Samantha J. Estes, Katherine S. Frost, Shari L. Gordon, Taylor D. Heston, Joshua M. Kossina, MacKenzie T. Lyles, Travis M. Marshall, Brittany L. Metzger, Elizabeth C. Perrine, Morgan L. Stickler, Grace L. Stiritz, William L. Wells;

MOUNT OLIVE—Chelsea Leitschuh, Jodene Ann Niehaus-Scheller;

MOZIER—Christopher Gresham;

NEW DOUGLAS—Tammy A. Hopkins;

O’FALLON—Marie O. Bermes, Kaci Michelle Jakes, Matthew S. Shaffer;

PIASA—Kelly Dubree, Sydnie E. Williams;

PLAINVIEW—Ashli M. Bell, Andrew C. Burns, Kyla Holt;

POCAHONTAS—Nicole A. Korte, Jane A. Lantrip, Alex J. Ruppel;

RED BUD—Brad J. Davenport;

ROCKBRIDGE—Hattie R. Plogger;

ROLLING MEADOWS—David A. Brodnan;

ROODHOUSE—Paige E. Crawford, Bradley Alan French, Megan E. Gillespie, Malinda J. Kennedy, Lacey A. Mielke;

ROXANA—Zachary D. Able, Savannah N. Baublitz, Tara N. Berry, Elizabeth L. Cox, Tyler D. Floyd, Emmylou Friemann, Ian O. Herndon, Michaela C. Johnson, Tracy J. Lenhardt, Gage A. Liley, Kelley E. Pirtle, Samuel D.B. Pirtle, Terran A. Raich, Sarah C. Rice, Andrea Schaaf, Antoinette Sheridan, Tommy Silveus, Christina M. Spink, Stephanie A. White;

SAWYERVILLE—Cheyenne R. Napier, Fallon N. Napier;

SCOTT AIR FORCE BASE—Karie L. Hawk;

SHIPMAN—Deborah L. Christopher, Brittanny Cox, Kelsey L. Darr, Kathryn D. Erwin, Lorna A. Hazelip, Kathleen Lynn Luebbert, Preston F. Mathis, Shawn M. Smith, Edward Snyder, Barry Duane Underwood, Vicki Kay Young;

SOUTH ROXANA—Kaleb D. Chester, Tiffany A. Crank, Brent M. Davis, Noel P. Deshotel, Martin R. Godon, Caleb B. Hobbs, Patrick Michael Lewandowski, Kayla J. Rea, Donald R. Reynolds, Tyler J. Steed, Trevor Walraven;

SPRINGFIELD—Louis James Poppenhouse;

STANDARD CITY—Katherine J. Warren;

STAUNTON—Tanner T. Aljets, Meghan J. Anschutz, Elizabeth M. Arnold, Andrew K. Best, Kelly M. Best, Kole A. Billings, Marc Birk, Bethany Rose Brackman, Jessica M. Brackman, Deanna M. Braman, Kerstin D. Brown, Nathaniel W. Brown, Mary Beth E. Bruhn, Morgan L. Clapham, Nathan D. Colley, Chris A. Cozart, Devin R. Gerdes, Tyler S. Gillson, Melissa A. Graves, Richard Thomas Haase, Zach Hadjan, Brennan J. Hartnett, Rebecca A. Heil, Rachael K. Hoehn, Lauren F. Hughes, Alexandrea B. Humphries, Joanna L. Jett, Joseph R. Kloss, Rachel M. Leitschuh, Matthew James Marra, Sarah L. Martin, Amanda R. Mengelkamp, Charles Benjamin Neumann, John B. Neumann, Alexandria N. Plovich, Penny M. Pulley, Debra A. Rantanen, Austin A. Richards, Taylar N. Schlechte, Kory M. Sczurek, Austin Sherfy, Jennifer M. Strebel, Daniel Tatjenhorst, Matthew L. Tingle, Sarah B. Tomlinson, Mathew W. Tranter, Beth A. Triplett;

TROY—Danielle Elizabeth Bowman, Chris Lee Jackson, Rachel A. Mead, Jenna Lynn Stevenson;

VENICE—Jasmine D. Whitcomb;

WHITE HALL—Austin C. Alred, Charles Brandon Eason, Justin K. Greaves, Rene L. Hoots, Candace Housman, Brennan D. McMillen, Rebekah J. Schieferle, Misty D. Staats, Mami A. Van Winkle;

WOOD RIVER—Tabitha M. Agney, Adam N. Aguinaga, Rebeca R. Allman, Rebecca Rose Anderson, Stuart M. Angleton, Todd G. Ballard, Rebecca A. Belair, Brian M. Berkley, Theresa L. Berrey, Jordan N. Bruns, Jacob R. Bundridge, Jennifer L. Cappelletti, Diana J. Carlisle, Robert E. Carlton, Laura L. Carpenter, Haley D. Carter, Sara E. Chappell, Rocky A. Church, Michael G. Clohessy, Shelby M. Dean, John B. Desherlia, Elaine Dettner, Chelsea N. Evans, Samantha L. Foss, Jennifer L. Fulton, Joshua Giddings, Colby J. Hall, Donald L. Hoehn, Heather N. Hollenback, Adam Jones, Daniel S. Kamp, Kayla M. Kramer, Katelyn M. Leigh, Stephen L. Lybarger, Patrick L. Lyerla, Emily G. Martin, Geoffrey N. Martinez, Erin L. McCord, Michele L. Michelon, Brittany L. Mullins, Ronald K. Mullins, Sara J. Neal, Michelle Marie Elena Olson, Alana N. Oseland, Kayla D. Pfeiffer, Britaney T. Ragusa, Jocelynn R. Reed, Abbey L. Revelle, Dillon E. Reynolds, Amerly L. Ross, Mitchell E. Royse, Cheryl A. Schubert, Michael Shea, Lisa L. Sidwell, Mallory L. Simmons, Hope E. Smith, Samantha A. Sparks, Samantha M. Stockton, Kortney L. Ventimiglia, Adam Patrick Walsh, Kindra N. Warren, Rita C. Yates;

WORDEN—Monica Denise Bundy, Ann M. Clark, Sarah J. Cooper, Todd M. Frank, Tori Gusewelle, Morgan E. Hatten, Tyler T. Kuttin-Ferguson, Lindsey M. Laird, Jacob L. Langley, Timothy Wayne Lifritz, Kirstie N. Loew, Brooke L. Ridenbark, Stacey M. Spears, Morgan M. Steelman, Joseph P. Vieth, Rebekah L. Weedon, Rebecca M. Wieseman, April D. Willman;

WRIGHTS—Jarrod A. McEvers;

MISSOURI

FENTON—Brendan James Coleman;

FLORISSANT—Kiersten Alyse Mottl, James C. Lawless, Luke O. Reft;

ROLLA—Jason Michael Howard;

ST. LOUIS—Ashley Diane Johnson, Kathryn M. Randolph;

SULLIVAN—Ryan Phillip Hewkin;

WILDWOOD—Drue Collin Bravo;

COLORADO

BROOMFIELD—Karen M. Smith;

FLORIDA

MIAMI—Famel Pastor Restrepo, Edgardo A. Leiva





