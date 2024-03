Listen to the story

GODFREY – Lewis and Clark Community College has released the lists of honor students for the Fall 2015 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List. Further requirements are listed in the college’s online catalog at http://catalog.lc.edu.

President’s List

ILLINOIS

ALTON – Rachel J. Acord, Shawn Anderson, Nicole L. Arnold, Duane C. Atchley, Jacob R. Blasioli, Rebekah P. Bonniwell, Arielle A. Bozarth, Kenneth Brookfield, Jean E. Bryant, Laurin C. Buettner, Andrew C. Cole, Amanda J. Doherty, Allyson S. Dwiggins, Maxwell A. Elmendorf, Erin R. Exton, Bousso Faye, Emily L. Ferguson, Nathan A. Floyd, Mary A. Friedman, Corinne M. Harris, Justin Hartsock, Lucy A. Hendrix, Britney A. Hickman, Kathryn M. Kraut, Jennifer M. Lane, Emily S. Lenhardt, Rachel A. Livingston, Crystal M. Love, Matthew E. Maag, Sophia Mach, Amy I. Markham, Daniel A. Martinez, Amanda J. Menke, Katherine L. Moore, Damon M. Muscarella, Abigail J. Nicolet, Kristen N. Nolle, James R. Phelps, Steven D. Price, Dana A. Qasem, Kristina M. Remelius, Torrey A. Saxton, Rachel S. Schroeder, Evan M. Stilwell, Keenan M. Summers, Wendy M. Summers, Bryan C. Teague, Kristen D. Vatole, Jacqueline S. Vollmer, Jacob M. Watters, Andrew W. Wegescheide, Theresa G. Wiley, Betsy L. Williams

AURORA – Shane A. Akers

BATCHTOWN – Zane Friedel

BELLEVILLE – Josh A. Bingheim, Jordan A. Castiller, Elizabeth A. Sedabres, Wayne R. Spires, Mike W. White

BENLD – Nadine P. Ferrero, Michelle L. Gibbs, Michelle R. Hankins

BETHALTO – Mandy L. Arnold, Timothy W. Beasley, Mary G. Brueggemann, Leigha N. Callison, Kaitlyn Devine, Wendy L. Fletcher, Nicole M. Gray, Brittany J. Hardwick, Ryan M. Hayes, Debra K. Jacoby, Keith A. Kerkemeyer, Loree A. McCord, Adam T. Miller, Jeanne E. Moore, Jamie D. Ott, Aaron M. Parks, Kourtney A. Pinkerton, Thomas L. Redmond, Jessie L. Regot, Sheleatha R. Riddlespriger, Lana A. Rider, Ryan E. Roberts, Philip E. Smith, Sr., Steve R. Spangler, Paige N. Stearns, Ronald L. Taylor, Keely A. Zimmerman

BRIGHTON – Aleisha M. Cannon, Brian S. Craig, Omar Dannoun, Evan C. Jones, Grace A. Luly, Michael R. Merideth, Brittney C. Morell, Hayley K. Neibel, Gretchen W. Werner, Kayla M. Whitten, Misty A. Zerance

BRUSSELS – Sheena D. Nolle, Brooke L. Pohlman

BUNKER HILL – Courtney B. Belanger, Katie J. Dauksch, Micah E. Giberson, Zachary Girth, Gregory A. McCoy, Theodore H. Meredith, Amanda L. Saragusa, Samantha K. Scroggins, Katelyn S. Shaw, Hailey J. Throne, Alyssa Thyer, Ciera Valenti, Megan J. Weidner, Steven B. Weidner

CARLINVILLE – Aaron P. Bernhardt, Clayton A. Campbell, August D. Collins Margaret A. Ditch, Brandon T. Link, Alexander M. Mock, Kendall Slightom, Rebecca Slightom, Kimberlee D. Wills

CARROLTON – Dylan R. Barnett, Kara M. Evans, Kora K. Gernigin, Samuel L. Krotz, Jacqueline M. Lane, Ashley N. Steinacher

CARY – Darren J. Byer

CISNE – Margaret Sitzes

COLLINSVILLE – Colin J. Cummings, Josh Klinger, Kierra D. Lynn, Nicole A. Steiner

COLIMBIA – Joshua Colyer

COTTAGE HILLS – Kole Dugger, Christin Neporadny, Whitney L. Patrick, Crystal D. Woodfin

DALTON CITY – Dalton K. Sharp

DORSEY – Taylor M. Schmitt

DOW – Diana L. Root

EAST ALTON – Robyn M. Earnhart, Riley A. Eyster, Brandy S. Herron, Rebecca L. Johnson, Brandi N. Lacey, Tresea Loveless, Ashley N. Meyers, Brandon C. Potter, Jarine L. Reif, Shawn M. Schilling, Catrina A. Wallace, Rachel A. Webb

EDWARDSVILLE – Jaime M. Armstrong, Nicole M. Arnold, Kelsey R. Barr, Brittany S. Bauer, Bruce S. Brock, Tanner A. Burge-Beckley, Christopher J. Byrne, McKenzie K. Chin, Margaret C. Doolin, Jenna M. Ellis, Bridget Followell, James Gabioud, John R. Gilomen, Samuel D. Harrison, Jeffrey A. Hindelang, Katharine I. Horvath, Heavenly M. Jacox, Madison J. Johnessee, Sean P. Keasey, Ryan N. Keillor, Chance A. Keown, Michelle L. Largin, Amanda R. Lotter, Edward J. Mahoney, Gerrianna J. Marshall, Mary McKeehan, Ann W. McLean, Krista Milan, Lauren Mullikin, Sean Nolan, Mason R. Ocean, Dustin M. Patterson, Richard A. Pizzini, D.C., Meghan C. Pomeroy, Joseph A. Russell, Tyler D., Sedlacek, Chairo R. Shaffer, Erika A. Smith, Garryck L. Spiller, Robin Stephens, Denise L. Thibault, Tyler J. Thorpe, Ted Anthony Uy, Tessa A. Wagner, Daniel J. Williams, Abigail M. Wilson

ELDRED – Arieanna K. Morris

ELSAH – Katrina D. Hargis-Pollard, Sandra D. Johnston, Brian Lashbrook, Jedidiah D. Moody, Brian J. Steiner

FAIRVIEW HEIGHTS – Andrew K. Kassing

FIELDON – Traci L. Kanallakan, Kathrine R. Rethorn

FREEBURG – Trent C. Thompson

GILLESPIE – Blake E. Raynor, Amber M. Rolando, Shelby J. Wallace

GIRARD – Patricia E. Hobson

GLEN CARBON – Beth A. Bishop, Dustin C. Duncan, Madison F. Evans, Kaitlin M. Gonzales, Andrew Kuhnke, Rebecca N. Lopez, Marcy J. Lunn, Daphne D. McConnell, Kalyn Moore, Samantha B. Orr, Marissa N. Richey, Marisa C. Rinaldi, Jessica M. Roman, Ashlyn M. Smith, Daniel D. Smith, Brooklyn N. Thomason, Kathryn M. Thornsberry

GODFREY – Katie Albrecht, Aaron C. Barrett, Karen L. Beebe, Melissa A. Bell, Adam J. Bishop, Rachael L. Bridges, Patrick W. Budde, Rachel Burns, Nicole E. Busler, Jacob S. Davis, Amy E. Diaz, Alanna Downing, Brian P. Erwin, Rachel M. Graham, Daniel J. Gutmann, Cynthia M. Halpern, Karen M. Hancock, Jessica S. Heyen, Marek Hulva, Jacob N. Iman, Destiny R. Kwas, Kelley J. Loftis, Tyler J. Lumma, Emily R. Medford, Matthew M. Monroe, Jamie L. Myers, Paul J. O'Heron, Scott A. Paddock, Elizabeth L. Paule,Joaquin Perez, Jordan N. Rathgeb, Audra Ray, Lochlan Reus, Deanna M. Rhoads, Dallas G. Ruyle, Jordann G. Salvador, Michael G. Sievers, Andrew J. Smith, Lindsey M. Snyder, Jason A. Steiner, Jordan D. Sweetman, Kaitlyn N. Voumard, Laura H. Wickenhauser

GRAFTON – Caitlin E. Critchfield, James R. Harmon, Brandon M. Jackson, Lois P. Rowling, Deborah S. Yates

GRANITE CITY – Sean M. Courtney, Michael B. Crawford, Daniel J. Elliott, Brandi N. Ficker, Shelby L. Glendening, Jeremy Kendall, Nicholas Thomas

GREENFIELD – Breanna A. Carder

GREENVILLE – Maryjo Bielong, Tina L. Bingham

HAMBURG – Taylor J. Benoist, Landon P. Sagez

HARDIN – Trevor M. Bick, Hannah D. McKinnon, Rebecca E. Oswald, Susanna L. Sagez, Corey J. Schobernd, Cody L. Steckel

HARTFORD – Blake D. Barnes, Rebecca J. Cornwell

HETTICK – Sarah R. Bailey

HIGHLAND – Brian R. Drees, Sarah Hapack, Jerod A. Kampwerth

HILLSBORO – Katie L. Deluka

JACKSONVILLE – MacKenzie L. Rose

JERSEYVILLE – Dawn R. Abbott, Kyle E. Anderson, Sally C. Arbuthnot, Megan L. Ayres, Lindsay A. Bartlett, Sinda L. Bean, Ashley R. Branham, Connor C. Brown, Shelby L. Clayton, Mikah Davenport, Patricia M. Hogan, Hannah K. Jackson, Miranda E. Jackson, Micah C. Kimble, Erin Maul, Audrey L. Parsell, Andrew C. Phipps, Haley S. Preston, Lindsey K. Shaw, Ellen K. Snyders, Morgan Tallman, Brendan J. Vanost, Arlee R. Walker, Mackenzie D. Weldon, Gary G. Wilson, Kevin M. Wilson

KANE – Dalton R. Jones, Callie M. Logan

LIVINGSTON – Dustin Scheller

MARYVILLE – Jacob A. Eggering

MASCOUTAH – Cory J. Larcom

MEDORA – Devyn T. Kahl, Sarah McGee, Brittany N. Mundy, Ashlyn L. Ringhausen, Jared M. Ritchey

MICHAEL – Brendan White

MILLSTADT – Kyle L. Kosydor

MORO – Rachel L. Buckley, Sarah M. Link, Marissa M. Major, Traci A. Paslay, Linsey S. Rice, William A. Zykan

MOUNT OLIVE – Drake A. Lineback

NEW ATHENS – Brandy N. Contratto

O FALLON – Corey C. Votrian

PEORIA – Rebecca S. Bowlin

PLAINVIEW – Paige A. Wise

PLEASANT HILL – Leslee Coultas

QUINCY – Cassidy L. Foley

ROCKBRIDGE – Aimee Pelletier

ROXANA – Miranda K. Cunningham, Maura A. Humphrey, Christina N. Scifres, Jessica E. Smith

SAINT JACOB – Samantha S. Triplett

SALEM – William J. Groome

SAWYERVILLE – Matthew R. Buchanan

SHIPMAN – Kimberley R. Bledsoe

SOUTH ROXANA – Cassaundra K. Newhouse, Paula R. Rhodes, Garrett R. Staack, Amy J. Yates

SPRINGFIELD – Jane E. Grieser

STAUNTON – Katherine F. Cloud, Rachelle E. Garde, Adam Mongold, Dana Rigor, David A. St. Cin-Ziglar

TROY – Nathaniel Dolan W

HITE HALL – Rachel L. Eason, Catherine A. McQuillan

WOOD RIVER – Jennifer E. Buerke, Tressa J. Ellison, Hailey M. Franklin, Andrea M. Grant, Cynthia A. Groves, Courtney R. Haida, Jennifer L. Hartman, Zachery R. Howard, Joseph M. Hutchinson, Alicia R. Kaleta, Anna M. Miller, Daniel D. Morell, Kacey M. Myers, Joshua W. Roberts, Brittany M. Smith

WORDEN – Ryan W. Belville, Tabitha M. Kreutzberg, Nathan L. Langendorf. Lucas J. McKenney, Victoria R. Wieseman

MISSOURI

BARNHART – Jeffrey S. Swiney, II

FARMINGTON – Pierce R. Daniels

LESTERVILLE – Drew E. Myers

SAINT CHARLES – Samantha P. Fennessey

WENTZVILLE – Jordan P. Schulz

GERMANY

HANAU – Merle Schlaeger

Dean’s List

ILLINOIS

ALHAMBRA – Molly M. Stumpf

ALTON – Arianna M. Alexander, Cody A. Allsman, Heather L. Anderson, Allen J. Averbeck, Erica D. Bagley, Katelyn E. Batty, Kolton B. Beasley, Sheila J. Benvenuto, William D. Berkowitz, Marcus P. Bernhard, Lisa D. Browning, Tina E. Bruha, Rebecca D. Busch, Brandi L. Cherry, Korinne D. Christner, Sarah K. Clayton, Elizabeth A. Cloninger, Cassandra J. Coleman, Ashley N. Cox, Kayla M. Crowder, Torrie L. Cunningham, Cailin M. Daniels, Rance D. Davis, Marcus D. Deberry, Katie M. Denardo, Michael H. Dixon, Corey M. Dodson, Benjamin K. Edwards, Melissa R. Eeftink, Daisy L. Eichen, Jennifer Eirvon, David Ertl, Joshua A. Fuller, Kirsten A. Funk, Raven M. Gerharz, Kara D. Gleason, Jeanne E. Grossheim, Matthew J. Halliday, Darja D. Hardimon, Jarrett R. Hickman, Dennis E. Hodge, Max R. Hoven, Tiffany N. Hyatt, Cheryl L. Ingle, Brandi M. Ingram, Helen P. Jarden. Kyranett L. Joiner, Olivia C. Landes, Trevyn E. Landes, Amy S. Landuyt, Alivia L. Levi, Ellen F. Lindsay, Chelsea M. Livesay, Alyssa C. Maher, Spencer M. Marfell, Clinton W. Mayden, Joe B. McLemore, Amanda M. Merrell, James R. Mitchell, Daniel C. Morrissey, Tamara J. Mortland, Jordan T. Myers, Kelsey R. Nolle, Nicholas P. Odell, Anna E. O'Donnell, Justin C. Oliver, Michael L. Paisley, Huong T. Pham, Jessica Prosser, Brandon J. Rainey, Latisha L. Rhine, Jacob T. Rice, Scott A. Richardson, Brandon K. Sabolo, Billy Sackett, Emily E. Schmieg, Madison M. Schultz, Jessica A. Scott, Todd J. Seymour, Kasey D. Shampine, Kimberly K. Sprung, Crystal L. Stephany, Ashley N. Stoeckel, Franklin I. Tolbert, Ashton M. Toler, Thomas C. Tranter, Wyatt N. Triplo, Elizabeth R. Vatole, Virginia L. Vatole, Jo E. Vegher, Ryan W. Wagner, Phillip B. Waits, Cheyenne R. Wallace, Jerrell L. Wallace, Kelsey M. Walsh, Adam P. Wedding, Daryl Wilson, Kimberly G. Zahner

BATCHTOWN – Megan K. Bick, Emily A. Brodbeck, Sean P. Maher, Luke T. Rother, Patrick R. Snyders

BELLEVILLE – Kayla A. Castiller, Jennifer L. Dehler, Crystal D. Nash, Tara M. Rodgers, Gaines B. Smith

BENLD – Arberesha Asani, Besart Asani, Besarta Asani, Kristin E. Bertolis, Jerry A. Crites, Andrew M. Crook, Joseph L. Dopuch, Adrianne B. Hartman, Brian J. Partridge, Darion L. West, Jessica N. Wilkins

BETHALTO – Tyler M. Andrus, Morgan E. Arnold, Charlena J. Battles, Bryan S. Birdsong, Sabrina R. Burch, Magen M. Cochran, Brittany A. Coleman, Shelby A. Edmonds, Makenzi A. Fee, Teresa C. Frisch, Timothy A. Garner, Brea L. Hubler, John C. Hueneger, Dustin Klaus, Mike L. Lamere, Jason K. Lane, Jacob E. Lively, Leslie M. Martinez, Kara J. Martin, Andrew K. Moore, Miranda E. Rawlings, Nicole C. Roe, Rebecca A. Sasek, Bethany M. Schillinger, Brandon S. Sparks, Thomas E. Stamper, Morgan T. Streeper, Mary E. Walker, Tiffany Walthour, Megan S. Wiley, Jordan A. Williams, Richard L. Wooley, Paige L. Young

BRIGHTON – Aaron Biermann, Sabrina L. Bledsoe, Chase E. Bowman, Alyssa E. Cox, Hannah R. Darden, Brenden L. Emmons, Rachel L. Eveans, Andrew G. Fry, Ethan R. Gallaher, Donald R. Garrett, Andrew C. Hood, Linnetta L. Hughart, Carley E. Link, Lindsey B. Lombardo, Victoria M. McElyea, Leona Moran, Ashley N. Oertel, Megan N. Paulda, Dewayne L. Pence, Samantha V. Quigley, Kaitlyn R. Shewmake, Samantha T. Simmons, Karin U. Vomund, Christopher S. Watts, Johnny C. Wilson BUNKER HILL – Kristina R. Clark, Erica Cox, Emily N. Ducatte, Hunter L. Frohock, Benjamin Hamilton, Cynthia J. Hamilton, Jeremy J. Lievers, Alexandra M. Lovejoy, Tyler P. Martin, David M. Mook, Ethan C. Morris, Caleigh L. Morrison, Cheyenne Myatt, Manuel S. Perez, Dylan L. Redwitz, Samantha E. Woods

BUTLER – Daniel S. Forester

CAHOKIA – Ron S. Holmes

CARLINVILLE – Georgina Boamah, Justin A. Bown, Robert J. Brooks, Jacob A. Brown, Mia C. Crowell, Elliot M. Dawson, Brandon C. Hammann, Jeffrey S. Henderson, Paula K. Hulin, Amanda S. Killam, Joseph J. Malin, Driston L. Mitchell, Jacob I. Morgan, Shawn R. Perry, Jessica L. Rathgeb, Megan C. Sheffield, McKenzie T. Vance

CARROLLTON – Kyle R. Baumgartner, Shelby L. Bockstruck, Heather M. Bowker, Hannah E. Lorsbach, Kelsey M. McGuire, Lauren M. Pennell, Thomas E. Phillips, Ashley A. Schmidt, Michael S. Slinkard, Bouchra Stiti, Katie N. Taylor

COLLINSVILLE – Lauren T. Chiarelli, Dylan J. Morris, Edward P. Muertz, Katie Pursell, Andrew E. Springer, Anthony J. Woodard, II

COTTAGE HILLS – Elizabeth A. Clayton, Nicholas L. Hancock, Cory R. Howard, Courtney A. Ingersoll, Tabatha Martin, Laura J. Meiser, Lindsey J. Michel, Tyler M. Morrow

DORCHESTER – Haylie M. Kirkwood

DORSEY – Callie C. Lovett, Martha McCune

DOW – Teresa D. Beesley, Hunter Z. Bryant, Guisel L. Marmolejo, Gavin P. Schell, Casey J. Young

DUNLAP – Kennedy E. Netters

EAST ALTON – Tabitha M. Archer, Katie L. Barnett, Kylinn E. Boyer, Alexander R. Case, Katie L. Copeland, Kyle L. Costanzo, Amber D. Davidson, Sara E. Engles, Tara R. Flowers, Jamie E. Frey, Levi T. Harmon, Alexis D. Heacox, Larissa L. Heeren, Ella M. Huppert, Jennifer L. Kamp, Shane E. Kamp, Shannon N. Kamp, Ashley N. Lacey, Sylvia N. Mann, Kevin J. Meurs, Staci R. Nelson, Megan E. Nesler, Danielle L. Pickett, John A. Pluester, Taylor B. Quigley, Aaron C. Rhyne, Patricia L. Robien, Ashley M. Romero, Zayne L. Sanson, Brittanie A. Swarringin, Scott J. Tillery, Dorian M. Webb, Megan N. Weber, Anna G. Whitaker, Timothy J. Witthoft, Jennie D. Woodward

EDWARDSVILLE – Judith D. Agbemegnah, Samantha J. Axon, Tiffany C. Bates, Andersen K. Berger, Krista Bishop, Cassandra L. Boore, Victoria L. Borgini, Ryan E. Brady, Colin G. Brinson, Ethan M. Buford, Gillian F. Burroughs, Daniel A. Carter, Dustin O. Castle, Curt J. Chappuis, Ashley Coisman, Lauren P. Cox, Sharli Crayne, Batul S. Dalal, Connor A. Doolin, Chad A. Elfgen, Albulena H. Freitag, Madison A. Fusaro, Harrison J. Gorden, Anthony T. Greco, Meghan C. Guetersloh, Aubrey L. Hadley, Alyssa L. Hancock, Brittani G. Hawk, Brenden M. Heaton, Sarah B. Heepke, Salena V. Hernandez, Richard C. Hettinger, Brennan M. Hollowell, Chelsey Hollowell, Adam J. Hosto, Nicole L. Howerton, Sacha N. Jackson, Patrick J. James, Mila W. Jarke, Jon M. Kidd, Andrew S. Lathrop, Erica M. Lizotte, Madeleine Martin, Marissa M. Maxwell. Alex F. Minor. Michelle A. Mull- Galbraith, Colin S. Munro, Devin H. Murnan, Savannah L. Pierce, Allyson M. Quigley, Michael T. Romann, James E. Roper, Renee Russell, Karlie A. Schneck, Marissa A. Schuette, Nicholas R. Seyer, Nicholas G. Signorelli, Jared G. Smith, Nicole D. Spencer, Blake M. Steele, Amy M. Stein, Kyle M. Suchomski, Nichole M. Summers, Miranda L. Thompson, Tori M. Trujillo, Charlie L. Umphery, Andrew J. Unick, Paige V. Wallace, Nicole A. Westfall, Lisa M. White, Jasmine S. Williams, Lora A. Woodrome

ELDRED – Olivia A. Darr, Morgan A. Friedrickson, Karley M. White

ELSAH – Alec T. Lowe, Samantha B. Simmons

FAIRVIEW HEIGHTS – Jessica E. Blair

FIELDON – Michael L. Beyers, Jessica K. Goen, Holly A. Goetten, Laura G. Gress, Scott A. Niemeyer, Emily A. Storey, Tory R. Thompson, Heather R. Williams

GILLESPIE – William T. Barber, Allana S. Barnett, Rachel M. Boeck, Collette D. Claussen, Christy M. Cortesi, Whitley J. Gibson, Ellie J. Halpin, Kaitlynn M. Hitch, Scott Schardan

GLEN CARBON – Crystal L. Andres, Michaela Armstrong, Melissa K. Buchanan, Mikaylah B. Burris, Matthew A. Carter, Jessica N. Deaver, Kayla M. Dowell, Kayla Fisher, William R. Halpin, Miriah A. Harris, Christopher R. Hartsoe, Benjamin R. Holtmann, Brendon J. Krieger, Virgil L. Lockett, Camren T. Luster, Courtney Lybarger, Payne E. Maag, Riley J. McElroy, Neema S. Msengi, Alyssa Ricks, Charles M. Schmitt, Aaron C. Semar, Allison A. Smolar, Morgan E. Stanifer, Matthew R. Trgovich, Megan C. Wells, Brendan Wolff

GODFREY – Maggie Aery, Justin D. Amistadi, Adrian M. Beard, Gabrielle A. Bilbrey, Gabrielle L. Billings, Briana L. Bullock, Andrea J. Cecchini, Herbert L. Cofer, Madeline E. Copeland, Aaron P. Crow, Nicholas C. Droste, Derron Duncan, Daniel Etoroma, Hunter M. Franklin, Brandon C. Freeman, Erin E. Freeman, Mitzi C. Fuguitt, Jill C. Gaines, Jamie A. Gentry, Isaiah Gray, Alexis D. Groves, Taylor R. Hall, Alyssa A. Harang, Ryan P. Harang, Bryanca M. Hardimon, Herbert Z. Hardimon, Nick C. Harper, Kayla L. Harrison, Daniel Hilkemeyer, John T. Horstman, Lawrence W. Howland, Kimberly D. Husted, Kathleen D. Hyman, Lauren Jacobs, Kevin M. Landuyt, Melissa A. Liles, Berin Maksumic, Emily L. Mapes, Jarrod M. McCormick, Sarah M. McKee, Victoria L. McKee, Andrew D. McKinney, Abigail G. McNear, Summer N. McPeake, Ryan D. Meskell, Jamie L. Nichols, Theresa M. Oberlohr, Cody W. Osborn-Neal, Charles O. Parish V, David V. Pigee, Colleen M. Pippins, Dylan Pohlman, Joshua J. Postelle, Brittney A. Randazzo, Aleksandra Rikic, Daton Rippley, Jacob R. Rogalski, Aaron R. Russell, Kaylin R. Sansone, Nicholas J. Schaper, Justin T. Schulz, Dylan P. Smith, Maria Sturluson, Kiley Sumner, Alyssa B. Thomas, Thomas Torzsok, Darren M. Van Deursen, Robert D. Van Deursen, Amy K. Walter, Kaleisha L. Watts, Barry J. White, Rachel Widdicks, Brendan O. Willers, Katherine S. Wilson, Ricky L. Wilson, Kevin R. Woods, Sgt. Shannon E. Yount

GRAFTON – Trevor K. Ayres, Dylan J. Johns, Mary E. Lagarce, Kelci L. Milan, Rebekah M. Rowling, Charles A. Walton

GRANITE CITY – Harmony Caldwell, Dawn M. Mitchell, Joselen M. Simpson, Jenna M. Taylor, Samantha L. Zarlingo

GREENFIELD – Brenton P. Dalton, Chris J. Mayhall, Justin J. Schaaf

HAMBURG – Ciara C. Gochenour, Courtney N. Gresham, Brittany N. Johnson, Darrin P. Johnson, Kendra A. Slone

HAMEL – Aaron W. Brunnworth, Shawn T. Miller-Krausz

HARDIN – Tanner J. Bick, Benjamin H. Buchanan, Patricia A. Buchanan, Joshua Gross Abigail D. Herrmann, James W. Horman, Seth A. Peters, Anne M. Rose, Ethan J. Sagez

HARTFORD – Jennifer N. Baine, Auntrice M. Johnson, Scott M. Martin, Morgan C. Rose

HIGHLAND – Evan M. Lauer

HILLSBORO – Marissa A. Harrell

HILLVIEW – Lindsey N. Smith

JERSEYVILLE – Jessica D. Bailey, Alease D. Bell, Mary E. Bell, Kerri A. Bick, Beau B. Blackorby, Scott Bone, David A. Booth, Madeline L. Cain, Peyton O. Carter, Ryan S. Cassens, Joshua M. Chappell, Michelle L. Clark, Nicholas A. Cornell, Janie E. Eschbach, Kaitlyn E. Everts, Bridget R. Fitzgibbons, Derrick S. Forrester, Chelsey R. Garrison, Dustin R. Harlan, Dillon J. Hill, Paula F. Hinkson, Nathan J. Hurley, Austin J. Isringhausen, Matthew S. Jones, Zachary A. Kelley, Amanda L. Kohler, Allyson L. Kuehnel, Rusty J. Lee, Ryan N. Loyet, Josh R. Maupin, Nathaniel D. McGuire, Ryan P. McGuire, Ryan M. McQuaid, Amber N. Millburg, Michael D. Monehan, William A. Mortland, Jr., Meghan M. Motley, Megann R. Pohlman, Brandy M. Purcell, Breeann N. Raymond, John B. Ritter, Hanna L. Roach, Rebecca D. Ruyle, Ciera J. Schwegel, Colten Skinner, Arielle L. Tewell, Davi L. Thurston, Maria L. Thurston, Ellen M. Tonsor, Ethan J. Ward, Samantha M. Wittman, Whitney N. Wyman

KAMPSVILLE – Kelsey M. Agney, Joseph E. Bick, Katie M. Looper KANE – Thomas J. Best, Mallory R. Deist, Lannie D. Mercer, Clara J. Miles, Armilla A. Roberts

LITCHFIELD – Lindsay M. Helgen

LIVINGSTON – Tyler G. Lilley, Jamie M. Spurgeon, Beth A. Zeller

MARYVILLE – Isaac D. Cluphf, Alexis K. Shields, Madeline J. Swiecicki, Christopher M. Wense

MEDORA – Deane M. Darr, Alyssa N. Kroeschel, Richard B. Lawson, Hayden D. Powers, Brittney H. Walkington

MEPPEN – Renee G. Tepen

MILLSTADT – Titus C. Taylor, Jr.

MORO – Shelbi R. Cox, Richard C. Frank, Madeleine H. Hall, Hannah M. Henke, Jonathan C. Hodge, Carmen E. Inman, Paula Simmons, Matthew Thebeau, Samuel M. Vinyard

MORRISONVILLE – Tammy L. Jones

MOUNT OLIVE – Jordan Grove

MT. OLIVE – April R. Sinks

MULBERRY GROVE – Damian M. Latham

NEW ATHENS – Denae M. White

NEW DOUGLAS – Angela D. Patton

O FALLON – Stanley Hull

ORLANDO PARK – Matt E. Donnelly

OTTERVILLE – Emily F. Kraushaar

PEARL – Karen B. Gerard

PIASA – Keely A. Egelhoff

PONTOON BEACH – Joshua T. Mount

ROCKBRIDGE – Jonathan C. Walden

ROODHOUSE – John E. Forsting, Jr. Shelby M. Wiser

ROXANA – Kayla N. Cram, Kevin Demarr, Julia E. Johnson, Tracy J. Lenhardt, Brandy A. McCall-Leal, Schelle M. Westbrook

SAINT JACOB – Duane E. York, Jr.

SHIPMAN – Kyle A. Bradley, Angela D. Caver, Tye N. Christopher, Tanner A. Dunham, Amy N. Reeder, James N. Thomae, Meghan A. Wolff

SMITHBORO – Josie N. Koontz

SOUTH ROXANA – Brianna J. Grizzle, Dakota R. Mook, Jaden E. Perez, Hannah C. Stone

STANDARD CITY – Melissa A. Kruse, Courtney R. Robinson

STAUNTON – Marc A. Birk, Nicholas W. Bruhn, Daniel C. Devries, Lisa A. Devries, Zachary Garde, Melissa M. Heigert, Dianne E. Jarden, Morgan V. Laughlin, Lindsey M. Lyday, Sean P. McCann, Tana McNaughton, Bradley D. Mongold, Jenna K. Nowell, Nathan J. Palomo, Karissa B. Pesavento, Christopher E. Redfern, Anthony J. Schrauth, Sydney A. Streeb, Zachary L. Ward

TRENTON – Brooke D. Hustedde

TROY – Joshua C. Dolan, Hannah M. Ralston

WHITE HALL – Logan J. Staats

WILSONVILLE – Ashlynn M. Jackson, Caleb Martin

WOODRIVER – Amanda S. Alfaro Malissa J. Barr, Megan E. Barr, Curtis Berrey, Tara N. Berry, Daniel C. Bunt, Michael W. Crawford, Robert W. Cummins, Christopher E. Fairless, Danielle N. Falk, Hannah L. Flannery, Nicole L. Floyed, Robyn L. Forbes, Amanda L. Frey, Britne A. Gonzalez, Karla R. Goodnight, Elisa A. Grafford, Casey L. Holland, Elizabeth A. Hopwood, Jennifer M. McGuire, Debra S. Millender, Alissa R. Miller, Dustin K. Mullins, Brandon R. Palen, Jacob P. Palen, Monica L. Payne, Danille L. Pratt, Rachael N. Rea, Heather L. Robinson, Aaron M. Saul, Emily N. Schnelting, Nathan R. Tucker, Dusten P. Unverzagt, Amber N. Varble, William J. Yarborough, Kristin Younker

WORDEN – Nicholas B. Corzine, Kathryn A. Guelzow, Amber M. Holt, Shaila J. Lesicko, Jacob W. Prince, Katy A. Reising, Jonathan E. Rigler, Katelyn D. Schaefer, Daniel W. Scheumann, Stacey M. Spears, Whitney E. Welch

CALIFORNIA

MARINA – Gaven P. Earle

IOWA

WATERLOO – Shania S. Robinson

MISSOURI

FENTON – Joshua A. Terramagra

FLORISSANT – Connor M. Clasby, Emily A. Haarmann, Kaley R. Hill, Kylie K. Johns

OVERLAND – Emmaline R. Chiodini

SAINT LOUIS – Dylan Okenfuss

SAINT CHARLES – Jane C. Skaggs

