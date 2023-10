Lewis and Clark Announces Spring 2010 Honors Lists GODFREY – Lewis and Clark Community College is proud to announce its honors students for the spring 2010 semester.



Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Deans’ List.



PRESIDENT’S LIST

ALHAMBRA—Thomas W. Jennings, Cody A. Meyer, Brandi L. Suhre;

ALTON—Donna J. Akeman, Caitlin Anderson, Shawn T. Avery; Samantha M. Basham, Matthew J. Bazzell, Ashley E. Beiser; Adam Jefferson Bennett, Aviram Bohbot, Kelli L. Bornes, Amanda G. Bosaw, Sarah B. Boyd, Terry L. Breden, Gregory Michael Brown, Jamelia Akish Brown, Katrina Brown, Joanne L. Calmese, Oshuteiya I. Campbell, Nathan A. Chartrand, Ginger M. Chico, Gale A. Cleaves, Michael Gene Collman, Virginia R. Coolbaugh, Brooke N. Cooley, Joshua Crider, Jonathan M. Davis, Jarred Blaine Dobbs, Laura A. Dona, Stephen P. Donahue, Brant N. Douglas, Samuel K. Dunham, Elizabeth A. Edwards, Isaiah P. Eichen, Shawn T. Emily, Aleta A. Evancho, Lucas W. Fletcher, Donna Fogarty, John W. Francis, Kari Jo Frey, Steven John Furrow, Julianna Maeng Grate, Michael T. Gray, Jennifer Nicole Griggs, Daniel Adam Harder, Sarah M. Harp, Mark R. Harris, Lindsey Marie Harrison, Mark Harrison, Amy D. Haynes, Elzora Helms, Terri R. Hilgendorf, Elizabeth K. Hogan, Angela S. Holland, Stephen C. Holt, Katlyn N. Hornsey, Jessica I. Ingle, Andrew Jarden, Dylan Johnson, Haley E. Johnson, Shanel N. Johnson, Adrianna Jones, Amanda K. Klaas, Deborah Elaine Kolesa, Jack K. Kruegel, William Justin Laferney, Sara E. Lawrence, Timothy M. Louvier, Mari Anne Luckert, Eucharia M. Lyon, Timothy John Lyon, Carrie Faye McAfoos, Molly F. McManis, Adam P. Meisenheimer, Leah I. Miller, Cynthia S. Moore, Jaida Moore, Mary Duricek Moreton, Betty A. Mueller, Steven R. Naylor, Brianne M. Neal, Elizabeth D. Newton, Amy J. Orban, Ladonna N. Ostendorph, Ashley N. Palmer, Daniel J. Patton, M. Antonia Pinon, Nichole R. Plopper-Riedisser, Daniel T. Quinn, Ricky E. Ray, Amy Riddle, Candice L. Robbins, Victoria E. Russell, H. J. Shewmake, Meghan E. Shewmake, Crystal Lynn Sitton, Caige R. Smith, Tracey L. Smith, Jordin H. Snyder, Jesse Brian Sobczak, Lisa R. Spitz, Jordan R. Spooner, Kimberly K. Sprung, Katrina Marie Sroka, Katherine L. Stark, Catherine R. Staton, Eric W. Stauffer, Sheena R. Stegmann, Michael J. Stephens, Andrew F. Stutz, Christopher W. Sullivan, Diana L. Sutton, Tanner W. Sweetman, Cody M. Taylor, Brigid T. Vaughn, James A. Velloff, Mark D. Voumard, Amanda D. Wallace, Benjamin Michael Waller, Michael E. Weirich, Myra Whittington, Richard A. Wiley, John D. Wilson, Michael D. Wingerter, Sarah E. Woodman, James T. Yinger;

AUBURN—Jaime L. McLaughlin;

AVISTON—Kyle Mark Hollenkamp;

BATCHTOWN—Bradley J. Eilerman, Keith Eilerman, Lisa Eilerman, Keishia A. Friedell, Luke J. Hillen;

BECKEMEYER—Tyler James Szczeblewski;

BELLEVILLE—Kaitlyn L. Scheid;

BENLD—Tyler J. Burns, Stacey A. Cadaret, Jerry Lee Conner, Jennifer M. Evanick, Kelsey Michelle Petersen, Jarred A. Wells;

BETHALTO—Loren Matthew Andrus, Sylvia M. Barrett, Charlena J. Battles, Marci Dionne Bedwell, Stephanie N. Bollinger, Michael S. Brewer, Kira B. Broadwater, Nicholas C. Burns, Michael E. Czeschin, Branden M. Denham, Erika N. Dietrich, Amanda M. Duckels, Kacy Dunham, Kelly E. Dunham, Jaquelyn C. Dupilka, Timothy L. Hall, Lindsey N. Hamilton, Brittany J. Hardwick, Sara J. Luck, Lynne A. Marburger, Christopher L. McAninch, Kayla A. McDonough, Lauren F. McLeod, Stephanie J. McMahon, Deidre E. Merli, Sara J. Neal, Kalyn B. Newton, Laura C. Oesterle, Kylie C. Roam, Alyssa M. Rogers, Cynthia R. Rogers, Jason L. Rule, Jane K. Ruppert, Misty Moria Sanvito, Timothy D. Schuessler, Jennifer Seals, Kristin D. Strow, Deanna M. Tiek, Kaitlyn M. Torrez, Brandon M. Ufert, Tracy M. Wiggenhorn, Jared M. Wolf, Keely A. Zimmerman, Brandon S. Zuckerman;

BRIGHTON—Nicholas B. Bangert, Dan Beilsmith, Dana R. Bennett, Deshea G. Bentley, Tessa E. Betts, Erin N. Beyer, Dawn Marie Butler, Anna R. Cadmus, Rachel A. Cadmus, Jason W. Cairns, Jennifer L. Carter, David W. Colburn, Taylor N. Dahms, Chantal S. Dale, Lea M. Davis, Samantha L. Davis, Samantha M. Doolin, Emily R. Dothager, Jeremy J. Dunnagan, Melanie N. Escalante, Tracey Dell Escalante, James William Eyers, Nichole D. Fagg, Gregory Scott Gage, Jessica Geisler, James R. Greene, Ethan J. Hanold, Brianna J. Harbison, Karen Heineman, Joseph W. Huebener, Ashley M. Jenkins, Lawrence S. Jones, Lindsey K. Jungk, Donald J. Keil, Logan Kelly, Conner Kessinger, Ciara M. Laugscher, Evan D. Laughlin, Nicholas J. Lombardo, Samantha L. Lucker, Daniel Mandorca, Elizabeth Grace Mellenthin, Joshua P. Minor, Lisa Anne House Mosby, Shane Lewis Nance, Daniela Petersen, Rudy Porter, Seth W. Rich, Amanda M. Roberts, Christina M. Sanders, Jacob R. Schuenke, Emily Cherise Shultz, Kyle W. Stewart, Ellie N. Thomas, Joseph A. Vellella, Rheanna Vonnahmen, Dawn Christina Voss, Lauren A. Winchester, Jessica Wolff;

BRUSSELS-- Jessica N. Kinder;

BUNKER HILL—Clarence W. Adams, Ethan J. Compas, Samantha R. Compas, Wendy L. Davis, Kayla M. Freeman, Danielle Gines, Matthew Gosch, Aaron Hanks, Cody E. Heflin, Jason L. Householder, Matthew S. Landreth, Jordan L. Markel, Tyler Phillip Martin, Kaitlin D. McElroy, Andrea Schlobohm, Aubrey R. Stawar, Spencer Strohmeier, Marissa L. Wood;

CARLINVILLE—Lexi A. Bilbruck, Lauren N. Boente, Kimberly Borgini, Shelby R. Brown, Jennifer J. Costello, Danny J. Delaney, Kimberly E. Dworzynski, Nicholas R. Evans, Emily E. Glenn, Alison M. Goodman, Jeffrey S. Henderson, Elizabeth A. Kelly, Amanda R. Kirby, Kevin P. Lapp, Andrew E. Markle, Justin G. Niehaus, Brenna C. Olroyd, Grant Rhodes, Megan Schlender, Kilian Sottoriva, Cody V. Stewart, Camryn Walton, Jennifer C. White, Michael J. Young;

CARROLLTON—Tamara L. Breckon, Ashley N. Camden, Lauren E. Cunningham, Linda J. Davidson, Gayle L. Early, Diana L. Gilbert, Lisa J. Harbers, Zachary A. Harbers, Isaac A. King, Linda S. McGuire, Megan E. Pfleger, Terry G. Plogger, Jennifer Earlene Pyles, Melissa M. Schnelt, Ryan D. Steinacher, Tammie L. Updike,Kurtis G. Weber, Mallory L. Weber;

CASEYVILLE—John D. Smiley;

CHESTERFIELD—Becca Kallal;

CHICAGO—Greg Ciochon;

COLLINSVILLE—Thomas Dean Epperheimer, Alexis S. Evers, William J. Hook, Katie E. Keirn, John L. Staroba, Jordan Sweet, Marie Woodcock;

COTTAGE HILLS—Kathryn L. Bartee, Chelsea L. Bauman, Joe H. Brown, Earl Scott Downing, Jill H. Harper, Shayna Paige Harrison, Camille M. Keymon, Frances I. Laurie, Jessica D. Pickett, Susan E. Price, Katherine S. Waide;

DORSEY—Luke W. Bertels, Jane Marie Langendorf, Amy L. Ruyle, Sarah M. Weishaupt;

DOW—Lisa N. Beran, Jennifer L. Hillman, Britney J. Molloy, Kara J. Mueller, Daniel A. Sheets, Andrew C. Smay, Joel M. Smay, Dana L. Smith;

EAGARVILLE—Daniel Wesley Davis;

EAST ALTON—Matthew J. Angleton, Amy N. Ashley, Joshua M. Baggett, Gregory J. Bamert, Drew M. Bollinger, Aaron M. Bosaw, Dennis A. Bosco, Kayleigh E. Bosco, Paige L. Boyer, Heather R. Bridges, Heather M. Campbell, Candace D. Candela, Brandon Michael Cox, Lauren E. Dailey, Sharon M. Dobbins, Randi P. Eveans, Devin L. Eyster, Michael E. Fish, Kristen M. Fleigle, Adam L. Hand, Abigail L. Harmon, David L. Harris, Brian L. Herrin, Tori M. Higgason, Stephanie M. Holford, Ami S. Jarman, Jassen E. Jones, Justin D. Karpan, Brandi N. Kiraly, James M. Lalor, Heidi Leanne Latour, Andrew Leininger, Michael R. Link, Ryan M. McClure, Garrett H. McGee, Bridget K. Meszaros, Adam C. Meyer, Jeffrey E. Ogle, Floyd N. Pierce, Paige E. Pluester, Emily J. Pugh, Wendell R. Ross, Danielle N. Schaaf, Stephanie Ann Schwend, Katelyn M. Scroggins, Jordan J. Sheraka, Nathan A. Shewmake, Kimberly A. Slaughter, Cierra R. Smith, Taylor M. Smith, Tyler J. Stalcup, Lynsey M. Strowmatt, Rebecca R. Tinnon, Michelle E. Titus, Brooke T. Turner, Francesco G. Turso, David S. Ufert, Aaron T. Van Dorn, Tara E. Wall, Mercadez V. Whitehead, Danielle R. Wilson, Haley M. Yarborough;

EDWARDSVILLE—Sarah E. Albert, Nicholas B. Anderson, Patricia Mann Barney, Christine Renee Belling, Cameron E. Berdak, Isaiah F. Blackburn, Jeremiah J. Blackburn, Steven P. Bollman, Bruce Stuart Brock, Cynthia K. Burgess, Amanda R. Cain, Micah D. Carter, Nicole Marie Cassiday, Austin C. Chappell, Jeanette M. Clark, Nicholas Joseph Clark, Kate S. Collins, Shannon Louisse Court, Jesse Douglas Cyrus, Stephanie M. Dalla Riva, Corey M. Dillon, Kate M. Duvall, Timothy Erb, Kevin Erspamer, Nicole A. Farrara, Nicolas A. Ferry, Chunxiao Fosse, Melissa Lynn Frey, Barbara M. Grist, Alexandria K. Hearn, Zachary E. Heil, Kristina M. Hill, Alex D. Hoppes, Shawn M. Hughart, Donald R. Ingram, Erik E. Johnson, Jessica H. Kayser, Nicole S. Kieffer, Elizabeth Renee Klaas, Brian James Kluthe, Jacob R. Knuckles, Greg Kottwitz, Kristin L. Krebs, Carrie E. Kuchta, Lauren E. Langston, Lauren Elizabeth Lightle, Nikolaos Maggos, Timothy Dennis Manibusan, Kristen E. Marti, Gary S. Matson, Mark D. Mayfield, James D. McCommas, Lauren E. McLain, Patricia M. Menk, Patrick Michael Miller, Robert F. Morgan, Jacob Nolan, Amy J. Olden, Emilie Pinski, Jason L. Prott, Leonard M. Rankin, Nicholas B. Rea, Dianna L. Richert, Sarah N. Rushton, Jason S. Sabo, Chad T. Schaefer, Robert Schnietz, Michael J. Schulte, Briana Scott, Whitney R. Seymore, Matthew Robert Sinnokrak, Lisa H. Spicer, Mollie Marie Spicerman, Stephen Christopher Strickland, Anna D. Svoboda, Karen Lyn Swan, Kendra E. Sweezey, Christopher J. Taglieri, Denise L. Thibault, Anthony J. Thompson, Hanna Lynn Thoroman, Veronika B. Tomanova, Josh D. Troeckler, Abigail E. Veitch, Joshua L. Verdun, Kyle D. Webb, Philip M. Webb, Sheri R. Wellen, Elizabeth R. Wendler, Patrick L. Wollenweber;

ELDRED—Randy L. Handlin;

ELSAH—Brandon L. Carlisle, Michelle L. Cox, Caleb J. Fowler, Nathan G. Wright;

FIELDON—Rachelle M. Cox, Christina L. Duggan;

GILLESPIE—Sarah Bussmann, Ross A. Cooper, Danne J. Corbin, Rebecca C. Doyle, Dylan Fox, Lindsey N. Giaudrone, Jennifer A. Hoisington, Whitney E. Hollis, Gregory P. Link, Tyler Lytle, Austin J. Peterson, Molly J. Pomatto, Deborah K. Rauzi, Eldon R. Reid, Ttimothy E. Strawn, Jordan Tieman, Cynthia C. Woodring;

GLEN CARBON—Cedric Andreani, Michael J. Berman, Jesse Chartrand, Dayna Leigh Chiapelli, John C. Criswell, Emily Lauren Dietz, Lauren C. Dorris, Brandon M. Dudley, Tessa S. Durell, Casey Max Eakin, Barbara L. Ferrari, Tamara R. Foster-Kerr, James Michael Friedel, Brandon M. Hanks, Anthony C. Hart, Katie A. Hastings, Dawn M. Heidbrink, Meg N. Hesi, John E. Hill, Katherine R. Jenkins, Brea A. Jewell, Ashley Diane Johnson, Lauren Kaminsky, Elizabeth A. Klopfer, Lauren Elizabeth Lemon, Nicholas E. Marshall, David C. McDonald, Ryan G. Modesitt, Spencer C. Morris, Lauren K. Noel, Lindsay Marie Osborne, Marion Lucas Page, Chiyo J. Palen, John M. Roman, Zackary S. Santiago, Cheryl L. Smith, Derek D. Twesten, Christina M. Walker, Tamara Kay Walker, Emily C. Wilson, Callie Ann Zoelzer;

GODFREY—Chelsie N. Allen, Karen Lee Beebe, Mary L. Brand, Eron R. Brewer, Nicole E. Busler, Angela J. Campbell, Cathy B. Carruthers, Shannon Marie Castellanos, Andrew E. Chamberlain, Richard Chambers, Anqi Chen, Mallory S. Cotter, Caitlin O. Crafton, Matthew J. Cress, Savannah Rose Davis, Charity D. Donini, Caitlyn E. Eitzmann, Natalie Layne Evans, Michele L. Farmer, Michael R. Gernigin, Michael Groppel, Cynthia M. Halpern, Michael D. Hargiss, Catherine M. Harris, Jeremy M. Harris, Marie E. Hawkins, Brittany R. Hayes, Joni Hayes, Andrea Heckler, Kathryn Hickey, Jessica C. Hoefert, John M. Hoefert, Olena M. Hoffstetter, Sara K. Howard, Nicholas A. Howland, Jinsong Huang, Nathan D. Ivester, Thomas W. Jackson, Marcella J. Kelly, Marie Nichole Layer, Clayton G. Leavell, Benjamin Luly, Garry E. Majors, Brian J. Mathus, Kelly E. McCormick, Sarah Lynn McDonald, Lauren E. McLaughlin, Nicole M. Medford, Jeanne C. Meyer, Barbara E. Montgomery, Damon M. Muscarella, Wayne E. Nations, Tamara S. Palmer, Yael Pelleg, Harry M. Portwood, Miranda A. Price, Katherine L. Ridolfi, Nathan M. Scandrett, Eleonore Schmittling, Laura G. Schultz, Elizabeth A. Schwartz, Thomas E. Shewmake, Gillian L. Singleton, Katherine Smith, Kim A. Smith, Rebecca R. Standefer, Vincent J. Steele, Andrew T. Steinacher, Kate Stuart, Emily R. Sutton, Brian M. Tomerlin, Nathan J. Travers, Sarah F. Velsor, Ronald L. Wall, Stephanie A. Wilton, Kimberly Kaye Wiltshire, Bryce A. Yinger, Jill A. Young, Javier Zarco Sanchez;

GOLDEN EAGLE—Joan M. Kiel, Ashley M. Kuhn, Allison N. Nolle, Carmen L. Simon, Emily R. Watkins;

GRAFTON—Tommi L. Bell, Jacob C. Loft, Elizabeth L. Lott, Carley M. Rulo, Sara K. Vest;

GRANITE CITY—Emily Rae Ashby, Jonathan J. Bundy, Annalee Ruth Curtis, Amanda J. Long, Charles Wayne Patrick, Rachel L. Schwarzkopf, Kari A. Shipley;

GREENFIELD—Morgan E. Coates, Brittany L. Dalton, Megan L. Gilbert, Klayton C. Hubbard, Kelsey B. Pembrook, Casey J. Pfleger, Megan E. Plogger, Danielle N. Settles, Paige E. Vinyard;

GREENVILLE—Jessica Renee Miller;

HAMBURG—Shannon L. Gochenour, Jill M. Heidenreich;

HAMEL—Juliann D. Stevenson;

HARDIN—David A. Baalman, Donna E. Bizaillion, Lauren A. Breden, Traci L. Kamp, Erica J. Lorton, Emily S. Nelson, Sarah A. Pohlman, Christen M. Ringhausen, Jackie S. Ringhausen, Ashley N. Rose, Katie E. Simon, Denver R. Stamper;

HARTFORD---Andrew R. Budde, Erin McDonough, Kelli K. Robertson, Samantha J. Schiber, Jacob Wayne Shaw;

HETTICK—Natalie V. Bailey;

HEYWORTH—Jacob Thomas Van Winkle;

IRVING—Chelsey L. Timpe;

JACKSONVILLE—Melissa Catherine Nichols;

JERSEYVILLE—Stacy L. Anderson, Adam Lee Andre, Benjamin James Bishop, Derek M. Carpenter, Michelle Lynn Clark, Veronica A. Coyte-Webster, Lauren A. Dahlke, Becky Ann Dewey, Shannon R. Dunham, Ryan M. Edwards, Stacy Y. Erb, Emily A. Evans, Whitney Ewing, Samuel J. Ficker, Amitie Leigh Flynn, Jason M. Frerichs, Joseph T. Garland, Tyler J. Goebel, Alyssa M. Golike, Missy S. Hardwick, Kristi S. Hayes, Paula Faye Hinkson, Catherine E. Hinrichs, Jimmy C. Holliday, Brian Hutchinson, Brendan J. Kimble, Jessica I. Kimble, Anna L. Loy, Cari J. Loy, Haley C. Lyons, Susan E. Martin, Elizabeth A. McChesney, Tatyana A. Molloy, Sara E. Ramel, Kathleeen M. Ridenhour, Hannah D. Roady, Katelyn N. Roady, Jesse T. Rutherford, Amy B. Schwegel, Ciera J. Schwegel, Jaynie R. Shafer, Margie Ann Sinclair-Parish, Katelyn N. Smith, Paul T. Smith, Taylor J. Smith, Karyssa A. Soer, Amanda K. Strotheide, Garrett W. Tepen, Dustin A. Thomas, Catlin E. Utterback, Lynsey A. Vahle, Lori L. Vandygriff, Katie L. Veenendall, Adam R. Walkington, Kyle D. Weiner, MacKenzie D. Weldon, Daniel Ryan White, Tammy L. Wilson, Elizabeth Wiseheart, Matthew R. Wittman, Brandy Zirkelbach;

KAMPSVILLE—Brandy Zirkelbach;

KANE—Jordan Helderman, Amanda S. Nicholson;

LEBANON—Denzel D. Jines;

LITCHFIELD—Krysten Odle, Matthew Slightom;

MARYVILLE—Rebecca J. Busler, Daniel J. Cluphf;

MEDORA-- Kristen D. Bowman, Leah Burjes, Devyn T. Kahl, Christina Shelby Lahey, Elizabeth McAfee, Starla R. Nixon;

MEPPEN—Eric W. Schulte, Brittany S. Sievers;

MORO—Victoria L. Ahlers, Rebecca E. Barnes, Grant T. Edwards, Kylee M. Eveans, Shari L. Gordon, Sara A. Mayfield, Danielle M. Spann, Zachary D. Standefer, Lisa M. Tucker, Carly J. Watters, Joey Dale Yates, Tyler r. Yungck;

NEW DOUGLAS—Jessica N. Banovz, Elisha R. Peterson, Laura Elizabeth Rooney, Bradley A. Staub, Nicole A. Staub;

POCAHONTAS—Nicole A. Korte;

RAYMOND—August G. Bierman;

ROCKBRIDGE—Wesley E. Scott;

ROODHOUSE—Marcia A. Buchanan, Madison N. Davis, Cara D. Kesinger, Mary M. Shipley;

ROXANA—Amanda L. Ashley, Tyler D. Austin, Paige E. Baldwin, Carli E. Brown, John M. Crim, Erin C. Herndon, Lisa M. Kalagian, Mathew S. Meyers, Jeanette A. Mills, Brenda L. Nolan, Zachary W. Payne, Samuel D. B. Pirtle, Breanna L. Reynolds, Andrea Schaaf, Sarah A. Williams, Amanda N. Wooden, Daniel Jt Wuest;

SHIPMAN—Megan Armentrout, Juanita S. Cox, Tyler N. Dunham, Emily R. Gucciardo, Caleb Mansfield, William E. Reed, Nathan A. Sronce, Nathan W. Swick;

SOUTH ROXANA—Megan E. Arnett, Stephanie L. Clark, Tiffany A. Crank, April Rebecca Franklin, Brandon W. Grizzle, Megan Elaine Hartley, Tyler D. McEuen, Gary P. Wyman; STAUNTON--Alyssa L. Adams, Edward Lee Anglin, Monica L. Boyer, Adam L. Brown, Claire M. Cioni, Cierra R. Corby, Randi Courtney, Courtney L. Darrah, Michael L. Ebersohl, Anthony J. Fairman, Christiana R. Fairman, Lindsay M. Felchner, Jennifer D. Fones, Dave L. Gerdes, Cecily A. Haase, Sara M. Hall, Eric R. Helm, Amanda J. Highlander, Kadambari K. Jain, Surbhi C. Jain, Sabrina K. Linenfelser, Angela N. Meade, Amanda R. Mengelkamp, Matthew A. Miller, Keri L. Mongold, Andrea N. Moulton, Hilary A. Odorizzi, Samantha A. Ray, Tiffany A. Reiter, Ashley N. Rettig, Lisa A. Scanzoni, Debra Schippert-Kraner, Brittney P. Schrader, Kaitlin E. Schrader, Brittany R. Staake, Kimberly Struckhoff, Joshua C. Tingle, Mathew W. Tranter, Kathryn M. Trettenero, Philip J. Trettenero, Zachary A. Williams, Kaytlin E. Williamson;

TROY—Rebecca L. Koval, Zachary Edward Motl, Alexandra L. Stahlhut;

VENICE—Angelo Cross;

WHITE HALL—Lisa D. Clark, Charles Brandon Eason, Rene L. Hoots, Evan D. Vanmeter, Clancy L. Westnedge;

WILSONVILLE—Samantha M. Heyen;

WOOD RIVER—William F. Ash, Alan M. Barnett, Jennifer M. Batson, Theresa L. Berrey, Crystal A. Blasa, Timothy Sean Boliard, Millicent A. Brickhouse, Brittany K. Brueggeman, Jamie L. Cartwright, Kristina K. Copeland, Scott E. Crump, Joshua J. Disher, Christopher P. Edler, Jennifer L. Fulton, Thomas A. Gaffney, Elizabeth G. Gnade, Rhonda J. Goldman, Thomas J. Hawk, Kiley R. Herndon, Kimberly D. Hickerson, Nicholas D. Kamp, Michelle D. Killoren, Jacob S. Lawrence, Allison M. Lee, Katelyn M. Leigh,Kayla Nichole Levek, Linda L. Luksza, Emily G. Martin, Brendan S. McKee, Shane R. McKee, Samuel K. McKinney, Patricia A. Mercer, Bonnie D. Meydam, Marissa L. Meyers, Katelyn N. Miller, Crystal Dawn Munn, Stacy R. Murrell, Steven T. Oleson, Brandon R. Palen, Alexandria C. Peach, Nicole A. Poling, Jane M. Pratt, Kristina Pugh, Courtney P. Ragsdale, Emily M. Ragusa, Ashley M. Robinson, Mitchell E. Royse, Samantha A. Sparks, Brendan E. St. Peters, Kaitlynn K. Stanley, Samantha M. Stockton, Connie Elizabeth Terry, Alexandra Townsend, Maria Ann Tucker, Brianne N. Vonnahmen, Michael L. Wallendorff, Adam Patrick Walsh, Dana M. Warnecke, Aaron Warner, Bradley Wells, Jamie S. Wells, Taylor M. Wiegand, Sara Louise Zumwalt;

WORDEN—Melissa V. Appel, Denise M. Baker, Brent Lee Crenshaw, Melissa Jane Davies, Todd M. Frank, Seth Robert Gleason, Melissa M. Goff, Timothy S. Hilyard, Valerie Michelle Hunt, Jacob T. Lowry, Kraig Allen Patterson, William H. Prante, Chelsea L. Ruble, Elizabeth N. Schlemer, Rebekah L. Weedon;

WRIGHTS—Jarrod A. McEvers;

XENIA—Jordan Allen Luttrell;

FLORISSANT, MO—Emily L. Winschel;

ST. LOUIS, MO—Jennifer Mishaela Fuhle Bevel, Earnest Everett Carter, James L. Crabb, Gerald E. Mozur;

RICHOMND HEIGHTS, MO—Alex Melton Portwood;

WEBSTER GROVES, MO—Wilburn E. Whitaker;

ST. CHARLES, MO—Elizabeth Cheryl Pivin;

ST. PETERS, MO—Emily Marean Sikorski;

OAK GROVE, KY—Jill L. Davey;



DEANS’ LIST

ALHAMBRA—Brett A. Kinder, Emily R. Meyer;

ALTON—Amy K. Abert, John G. Acord, A’Kya Adams, Brittany L. Albright, Andrea J. Allen, Melisa S. Alonzo, Rachel Angelsberg, Sarah N. Ansell, Aaron M. Atkins, Ashley M. Averbeck, Sonia M. Avery, Tennell L. Baskin, Nicole Bernaix, Josh J. Betz, Megan L. Bohannon, Jesse D. Bonniwell, Hazra Boodooram, Lafondria A. Booth, Katie L. Bornes, Kyle S. Bradshaw, Marie O. Brill, John J. Brinkman, Traci L. Bromaghim, William L. Brooks, Amelia L. Bryant, Tiffany Nicole Buckner, Anna M. Bumbacher, Lurnia M. Burnett, Christy L. Bushby, Bryan C. Butler, Maria A. Byndom, Eileen M. Campbell, Erica C. Carrow, John Patrick Cavanaugh, Michael D. Chappell, Thomas E. Chappell, Shauna Renee Childress, Jonathan Christian Clark, Joel L. Claytor, Tara K. Coleman, Justin Chay Collier, Carrie L. Cope, Tracy L. Copley, Sarah M. Cousley, Andrea L. Cover, Benjamin A. Cowan, Phillip J. Cox, Christina D. Daniels, Helen E. Davidson, Jeff D. Davis, Maya J. Davis, Matt Thomas Delaney, Kauri J. Dickinson, Ronald Douglas, April J. Drennan, Mike Dykeman, Elizabeth G. Edwards, Angie Marie Ferrell, Alexander Figueroa, Cameo C. Foster, Sarah J. Frame, Rebecca J. Fremder, Ryan E. Geisler, Margaret E. Gleason, Samantha J. Gordon, Jordan M. Graham, Miranda L. Graves, Eric D. Green, Katelyn N. Greenberg, Tyler W. Greer, Matthew E. Groshans, Michael T. Grossheim, Kevin Grove, William Robert Grundon, Christian C. Gully, Alice M. Halliday, Jordyn M. Halm, Mark Jason Hannigan, Charnette D. Hardin, Mercy R. Hargis, Kimberly Hargrave, Derrick Carlos Harris, Christina Hasler, Joshua Hausman, Kaitlyn Hayes, Loren Hazelwonder, Scott A. Hendricks, Ladyla’lorena C. Henry, Keitra G. Hinton, Francis J. Hogan, Kary M. Holliday, Max Hoven, Ryan M. Hubbs, Allen T. Ingold, Ashley Michelle Ingold, Erik Jaffry, Tonya Marie Jaime, Janine A. Johnson, Joel E. Johnson, Rashauna G. Johnson, Catelyn E. Jones, Nicole L. Jones, Matthew J. Jouett, Michael E. Kelson, Amanda L. Kizer, Kathryn M. Kraut, Frank W. Kuchnicki, Emmily J. Lackey, Elatia R. Langford, David A. LaPrelle, Benjamin D. Lauschke, Elisabeth V. Lehr, Lindsay S. Lind, Audri E. Lucasey, Kaley Beth Lyon, Kristin S. Manns, Latrisha D. McClain, Jessie J. McCluskie, Nicole C. McHugh, Bridney S. McKinney, Meghan Leann McNamara, Michael B. McNamee, James D. Mees, Whitney E. Merrifield, Mary Patricia Miller, Stephanie R. Mormino, Carrie M. Morrill, Steven E. Mueller, Angela G. Murphy, Anh T Nguyen, Jessica Odell, Nicholas P. Odell, Steven M. Oettle, Timothy P. O’Neill,Daniel Lawrence-E Parham, Calton Lorenzo Parker, Alicia L. Patridge, Kina Patterson, Cassandra L. Payne, Sheila S. Pearson, Ashley Perrine, Christine M. Peuterbaugh, Robert William Pierce, Carrie L. Quarells, Timothy D. Quigley, Mark C. Radcliff, Darold S. Randol, Megan M. Rigdon, Torrey D. Ross, Lori A. Sadler, Sarah Savant, Richard Bernard Sebold, J. T. Shewmake, Stephanie E. Shewmake, Katherine S. Sholar, Christie A. Shomshor, Molly E. Sivia, Di’Nail J. Smith, Sarah M. Spain, Jennifer M. Spillers, Lais M. Stevens, Teresa M. Stevens, John C. Stoner, Chad S. Stutz, Tyler J. Stutz, Kathleen M. D. Sullivan, John C. Sundberg, Jared M. Sutton, Tammy R. Sutton, Hannah R. Tannler, Bobbie J. Tetidrick, Andrew M. Thompson, Ly H. Tran, Tiffany E. Tuggle, Ashley R. Underhill, Angela E. Vantrease, Mary Volner, Jazmine K. Wade, Lesley A. Wahle, Jullian L. Walker, Germaine A. Wallace, Heather M. Wallace, Shereece N. Wallace, Claudia E. Walters, Michael Eugene Weber, Amanda J. Weindruch, Sabrina D. Wells, Brigid M. Wendle, Christina Marie Werner-Schulz, Kayla Westbrook, Emily R. White, Nicholas A. White, Colleen M. Williams, Jessica M. Williams, Sashiun D. Williams, Nicole Williamson, Jennifer E. Willis, Daniel Wilson, Jacqueline N. Womack, Regina A. Woods, Ryan N. Woodson, Audrey H. Wright, Keith Yinger, Chad A. Yost, Charles Michael Young, Thomas Youngberg;

BATCHTOWN—Gregory M. Eilerman, Marcy Suzanne Hoge, Ross J. Hurley, Klinton K. Klocke, Felecia M. Swan;

BECKEMEYER—Allen W. Warnecke;

BENLD—Ben K. Bell, Josh J. Chestnut, Kaila D. Claro, Daniel L. Day, Dennis L. Day, Michelle M. Lovsey, April Irene Sellers, Hilary A. Thomas, Jacqueline L. Wenzel;

BETHALTO—Kasie J. Aldrich, Rebeca R. Allman, Lasha M. Baker, Anthony H. Barton, Megan C. Barton, Timothy Q. Barton, Cody G. Beck, Taylor S. Bedar, Aaron M. Blackketter, Chad M. Boxdorfer, Nicole L. Boxdorfer, Gerald L. Burns, Steven P. Campbell, Sharah E. Carney, Amanda N. Clark, Andrea J. Clendenny, Adam Colclasure, Crystal M. Courtoise, Jennifer N. Courtoise, Adam J. Demontmollin, Matthew D. Dorman, Jason E. Ehlers, Danelle E. Emerick, Kurtis G. Emshouson, Laura A. Eyer, Hope E. Fabicheski, Christopher J. Featherstone, Jeffery Fencel, Jennifer E. Fleming, Haley R. Forsythe, Ariel A. Foster, Sydni L. Gehrs, Noemi Golden, Carlos Manuel Goulart, John T. Govero, Kristen E. Gust, Kalisha D. Halcom, Chrissea Michelle Hallstead, Lindsey M. Hatton, April Heather Hausman, Rebecca L. Hausman, Nathan T. Hawkins, Diana Haynes, Katelyn M. Heineman, Cynthia T. Helmkamp, Leandra M. Hillman, Simon Joaquin, Cody D. Jones, Launora Jusufi, Aaron M. Kellim, Aaron Kerkemeyer, Molly C. Krpan, Tyler L. Lawshe, Mackenzie M. Lowrance, Jamie N. McGarvey, Jack J. McKinney, Randy Charles Meyer, Patricia M. Militello, Samantha A. Millhouse, Jana D. Mills, Jessica D. Mills, Adam J. Moore, Paige A. Mull, Tricia A. Nappier, Kathleen S. Neal, Kayleigh J. Nuernberger, Alyssa D. Patton, Billy J. Patton, Eric J. Peterson, Carolyn L. Pilla, Kari J. Prott, Heather R. Rose, Andrew M. Russell, Sarah J. Schuessler, Anna M. Sherer, Jason M. Skelton, Allison Smith, Kyle D. Spa, Alexander Stephens, Malinda Strasen, Tyra N. Swick-Tuetken, Jackie S. Tarrant, Cody A. Trosley, Bethany J. Tungett, Monica L. Vanzo, Melanie A. Volkmann, Kendra Joy Warren, Brittney D. Whorl, Cameron Am Wiggenhorn, Margie A. Wilson, Ricky L. Wilson, Eura K. Yates, Jordan M. Yates;

BRIGHTON—Teri L. Ambruso, Caitlin C. Baker, Lauren E. Bauser, Raymond H. Blackwood, William E. Brantley, Alexis K. Brueggeman, Jason A. Buchanan, Karley Sue Christopher, Sara E. Cole, Haley C. Conway, Ryan J. Cox, Adam S. Craig, Devin M. Daugherty, James E. Davis, Melinda M. Day, Justin M. Emmons, Rebecca M. Escalante, Benjamin E. Eyers, Sarah D. Feldmann, Reid E. Fite, Donald Donny Garrett, Tyler J. Gorin, Ryan Gray, Brett Guthrie, Christina D. Hammann, Josie K. Harpole, Hannah M. Hart, Deborah S. Hayes, Linsey S. Hornberger, Denise R. Hulett, Tiana K. Jimeno, Adam Kallal, Lauren M. Kelly, Sara K. Klockenkemper, Ashley Laster, Travis S. Lee, Cory M. Lucas, Ashley E. McGuire, Tyler McNew, Alicia Metz, Tabitha Tabby Miller, John W. Moore, Neta Pell, Dewayne L. Pence, Aristole L. Pippa, Caleb J. Prettyman, Kimberly Ann Rachal, Kellene R. Robbs, Joshua D. Robinson, Tabitha M. Roemer, James R. Roettgers, Drew Schmid, Samantha L. Schmidt, Kayla E. Smith, Donald R. Stahl, Brandy Stewart, Daniel E. Strohbeck, Russell A. Sztukowski, Joy Carillo Talkington, Tamra M. Taylor, Rebecca S. Thomas, Jeffrey D. Voss, Shelby L. Watson, Nick J. Watts, Jeremy Scott Webb, Ashley A. Welch, Daniel A. White, Jamie Christine White, Whitt Lee Whitsell, Devin Scott Willaims, Derek L. Wittman;

BRUSSELS—Adam Christopher Fuhler, Brianna S. Klunk, Jeffrey M. Schleeper, Rachel M. Wilschetz;

BUNKER HILL—Michael Adcock, Sharon E. Allen, Allyson Bechel, Jason Matthew Brooks, Sarah Cannedy, Michele R. Doerr, Katelyn M. Gulash, Benjamin Hamilton, Nathan C. Hutson, Dwitt B. Isringhausen, Michael G. Klopmeier, Jeremy Joel Lievers, Jessica E. Lovejoy, Caty A. Passig, Ashley N. Pruitt, Paul A. Schellingburger, Whitney M. Schleyhahn, Susan J. Shattuck, Suzanne M. Spickerman, Jennifer L. Thyer, Aaron M. Walford, Laura E. Waters, Jacob D. Welch, David N. Wilkins;

CARLINVILLE—Amanda D. Allen, Ryan Wc Ambrose, Darlene F. Barkley, Jared M. Bernhardt, Alec M. Boente, Katelyn Bormida, Andrea J. Branson, Alyssa G. Britenstine, Russell J. Brooks, Megan Jean Broom, Sandra L. Cania, Hannah M. Carpenter, Ruth E. Childers, Zachary I. Dixon, Breeann N. Dowdy, Sasha D. Green, Shelby N. Hall, Dillian M. Harbaugh, Spencer Keck, Rebecca P. Lack, Staci Lewis, Jessica D. Nash, Elizabeth L. Oswald, Dimitri K. Pancake, Brittany N. Petit, Amy Elizabeth Porter, Whitney Reiher, Sarah K. Rookey, Leslyann Rosentreter, Lenora Schwartz, Jozette A. Spaid, Abby M. Van Winkle, Kurtis W. Walton, Hillary Wernsing, Tamara Elizabeth Wing, Kegan R. Witham;

CARROLLTON—Hannah J. Bauer, Jacob L. Carter, Samantha K. Caselton, Tessa M. Day, Jessica M. Dilks, Faith M. Edwards, Alexandra K. Flatt, Kirsta L. Flowers, Hannah E. King, Kayce M. Kraut, Josh C. Krumwiede, Lauren D. Lippert, John P. Luca, Bambi J. Mathenia, Kara L. Montanez, Kelsey Lynnette Morris, Ashley D. Nolan, Dawn P. Phillips, Lauren N. Portwood, Megan C. Randolph, Jessica M. Reno, Eunice Gayle Shaw, Kim Snyder, Taylor A. Sullivan;

CENTRALIA—Micheal Patrick McGuire;

CERRO GORDO—Beth Ann Pickerill;

CHESTERFIELD—Bradley T. McGill, Becky A. Paul, Mallory K. Rutherford, Kelsey Samuell;

COLLINSVILLE—Shay A. Carter, Barbara A. Epperheimer, Trisha M. Smith, Evan Wallace, Ray B. Wetherell, Steve D. Wilkerson;

COTTAGE HILLS-- Melanie J. Becoat, Terry L. Bender, David L. Burns, Devin B. Caldwell, Akaila M. File, Jamie A. Franklin, Kayla R. Goewey, Victoria A. Halliday, Irina Javid, Kelsey E. Patterson, Amy Joel Proffer, Megan R. Ridings, Ruby A. Steward, Jessica M. Vetter, Joshua Korando Woodson;

DORSEY—Glenn L. Cooper, Susan Renee Gieseking, David C. Hickerson, Timmy L. Pickerill, Beth E. Pruett, Jamie L. Stumpf, Kevin C. Stutz;

DOW—Colin Abell, Kelsey R. Bartlett, Bruce A. Cornelius, Randall O. Davis, Melissa F. Eardley, Mark H. Hayes, Thomas M. Hentrich, Levi J. Kamp, Stephanie R. Lott, Mariah McCart, Zachery R. McDuffie, Breanna D. Muenstermann, Rita M. Robertson;

EAGARVILLE—Elizabeth D. Polach;

EAST ALTON—Jeanne M. Abert, Felecia V. Bobcock, Spencer K. Bacus, Lacey M. Baker, Bryan R. Bethel, Shanna D. Bress, Johnnie J. Brock; Daniel C. Campbell, Beth A. Cearley, Breanna N. Clark, Lauren M. Cooper, Christina M. Copeland, Courtney L. Davis, Kayla J. Dewerff, Courtney R. Doolen, Dylan M. Eberhart, Leah Christine Fowler, William W. Fry, Stephen R. Garner, Ryan C. Gatton, Brittani A. Graham, Jennifer L. Griffin, Jena Elizabeth Grill, Mitchell A. Haas, Ashley J. Hardy, Katie M. Hargrave, Nova M. Harris, Dawn M. Herrin, Kimberly J. Hicks, Andrea E. Horn, Evelyn C. Howard, Allyson R. Hoxsey, Melissa J. James, Kayla J. Kistner, Jonathan N. Kleemann, Erica N. Latempt, Aaron Leggett, Daniel Leininger, Nolan R. Logan, Brianna P. Markel, Kylee L. Markel, Melissa McCann, Craig V. McHatton, Elizabeth A. Mitchell, David R. Nesler, Shelly R. O’Toole, Katelyn Overton, Raylin J. Pearson, Jeana C. Pierce, John A. Pluester, Erica J. Porter, Yvonne Renee Randazzo, Michelle R. Rigdon, Connor R. Robien, Ruth M. Ryan, Adam P. Schroedter, Krista M. Sheets, Tyrus L. Short, Cody C. Smith, Zachary P. Smith,Melissa R. Solt, Shelby M. Spickerman, Eleni E. Sutter, Jacob A. Terry, Casey J. Tyler, Kevan L. Vandiver, Gabrielle Vennera Vaescosco, Tammy D. Visser, Kindra N. Watten, Angela S. Waters, Decia M. Waters, Adam B. Watson, Coty R. Weil, Brandy A. Wells, Vance E. Wilhelm, Julia M. Wood, Cassandra A. Worthy, Cody S. Yerkes;

EDWARDSVILLE—Phillip K. Abendroth, Bernard Amalimeh, Ellen Atwood, Kathryn Marie Baird, Meredith N. Baird, Amanda N. Baker, Lilia C. Ban, Renee M. Barker, Danielle Nichole Boccaleoni, Lisa M. Boccaleoni, Amanda J. Bold, Kelly Nicole Bornemann, Derek Steven Bruce, Kelli L. Bruce, Daniel A. Carter, Cody A. Cates, Jesi L. Cobetto, Ronald T. Cote, Addison A. Coulter, Bradley Andrew Crites, Nikki L. Crites, Ruth Nicole Crumer, Chelsea Dial Sarah M. Drake, Derek Dubree, Ethan M. Duewer, Christopher Erickson, Emily G. Firsching, Deborah I. Fisher, Alex M. Flaugher, Chad E. Fox, Shawn Galbreath, Dixie Kay Gausling, Mitchell A. Goebel, Christopher Goforth, Hannah M. Gray, Casey Marie Grieves, Jordan E. Griffin, Jessica E. Hershey, Anne-Marie Hill, Kayla R. Hoffman, Matthew S. Holloway, Dustin P. Houseman, Tiffini M. Hyatt, Courtney L. Jackson, Julie Jackson, Rakel Johnson, Brittany A. Jones, Brock Edwin Jones, Matthew Jones, Sam H. Kautzer, Jon Kohlmiller, Megan M. Kolbow, Caitlin Kossakowski, Marissa A. Kruckeberg, Rebekah M. Lammer, Jennifer E. Lee, Chad R. Lemm, Ari M. Levin, Rachel L. Lewis, Brandon D. Magac, Sydney M. Maples, Tiffany Danielle Martin, Denise a. Mateyka, Erica J. Miles, Benjamin N. Moehle, Doug D. Moody, Janna Morgan, Rachel B. Mosier, Erin E. Murphy, Emilie Suzanne Nevins, Eric M. Niemeyer, Amanda L. Noble, Murti Parikh, Parishi R. Patel, Vicki G. Peterson, Samantha Louise Portell, Sara Jane Ransick, Lyndsey Nichole Reller, Mariah L. Richardson, Robert E. Rogers, Eric D. Sage, Jori Miranda Salamone, Lauren C. Schaefer, Susan Elizabeth Schaefer, Thacia L. Schmidt, Benjamin Joseph Schrimpf, Joselen Michelle Simpson, Adam K. Skau, Tia M. Spiller, Mark E. Spink, Krista M. Stallard, Dorothy E. Stamer, Amber B. Thomason, Andrew R. Thompson, Kara Ashley Vinyard, Jordan Michelle Volrab-Torti, Kimberley J. Wagener, Brian Watsek, Kyle A. Weber, Victoria Nicole Webster, Lindsey N. Wehking, Renae L. Wiemers, Trecia R. Winte, Susan E. Wopat;

ELDRED-- Brandon L. Reno;

ELSAH—Nicholas H. Johnson, George Allen Matich, Samantha L. Stocks;

FIELDON—Audrey R. Chapman, Ryan C. Goetten, Kari L. Kanallakan, Tiffany N. Malley, Annette M. Rulo, Nikki D. Scott, Pam L. Shaw;

GILLESPIE—Judith A. Blevins, Haley M. Edwards, Linda R. Fassero, Stephanie Hebenstreit, Patricia Lynn Helvey, Derek A. Heyen, Kenneth Hitch, Erin Mull, Miranda W. Reathaford, Blake M. Sarver, Sarah A. Schulze, Tara R. Stever, Angela L. Turcol, Nicole L. Zenner;

GLEN CARBON—Kyle Abram, Crystal L. Andres, Elizabeth R. Barnes, Nancy Beyer, Melissa R. Brockmann, Matthew Keith Bruns, Catherine Byers, Jennifer Caires, Nicholas B. Carter, Dan Farmer, Jennifer L. Ferguson, Kirstie L. Fore, Kyle Fox, Matthew Gabalis, Kyle P. Goeken, Erin K. Greenwalt, Jerry Greenwood, Kyle M. Gullicksrud, Randi M. Heidbrink, Nathan James Higgins, Heather Y. Hood, Stephanie Marie Kuethe, Mike Liszewski, Paige Maag, Cori R. McClarin, Alicia McCrary, Breanna Leigh McDonald, Nathan Reed McKinney, Jay M. Miller, Michelle L. Moore, Erik A. Neeley, Madeline C. Northway, Sarah Elizabeth Norton, Kristin F. Perkowski, Matthew T. Ptrunich, Brooke E. Reilley, Joel E. Rogier, Catherine L. Rossevelt, Kimberley Alaine-Haley Sanders, Alexander J. Schroeder, Trevor W. Simmons, Bethany N. Sitton, Andrew P. Spangenberg, Lindsey M. Svoboda, Toni R. Valencia, Heather Autumn White, Alyssa Williams;

GODFREY—Karra Adams, Ryan Admire, Wendy J. Barbier, Sharon E. Beard, Jessica L. Beckwith, Sara J. Bock, Tess Nicole Bonebrake, Andrew T. Bosomworth, Zachary D. Bowles, April M. Buel, Ashley D. Buel, Steven S. Buescher, John B. Cagle, Ashley R. Calame, Jeremy S. Campbell, Patrick J. Campion, Morgan Carrow, Joshua A. Carver, Kelley R. Cassens, Patrick Cirillo, Jera L. Connell, Melanie E. Cotter, Michael L. Craig, Daniel A. Crutcher, Jenna B. Davidson, Jacob S. Davis, Jennifer E. Dintelmann, Sarah M. Ditterline, Jackie A. Dixon, Shayelle Dominguez, Catherine A. Dondanville, Chelsea A. Dotson, Linda C. Dublo, Jordan R. Dunning, Joshua A. Edelen, Christopher C. Ely, Julie M. Enke, Ellen L. Estes, Kaitlyn Ford, Maura R. Fredrick, Stephen M. Glassbrenner, Alyssa N. Gonzales, Sarah E. Gooding, Stephanie R. Hall, Eileen S. Hankins, Courtney M. Hayes, Joy A. Hensley, Alexa N. Hillery, Nathan B. Hoefert, Heather A. Hope, Faith J. Hopkins, Joseph Hughes, Kimberly D. Husted, Tiffany Nicole Hyatt, Ashley K. Ivester, Patrick D. Jeffries, Sally K. Johns, Robert Johnson, Meghan D. Jones, Sara M. Joseph, Allison B. Kane, Ryan J. Kelley, Sarah E. Kinder, Alicia N. Kochanski, Anne M. Lovelace, David R. Massey, Amber M. McKee, Katie L. McLeod, Aubrey McMullin, Lee A. McRaven, Colleen M. Mead, Cathy L. Miller, Tina M. Mouser, Mae Ann Neighbors, Stephanie A. Paisley, Alexander Pfeifer, Ann M. Pulido, Catherine E. Pyatt, Nick D. Repking, Aaron M. Rhodes, Callie A. Rickard, Leanne Ridolfi, Stephanie R. Roberts, Katrina Rogers, Jennifer R. Russell, Jenna M. Rynders, Steven Michael Schmidt, Natalie Ann Shmitz, Steve C. Simcox, Megan E. Simmons, Deborah K. Sinks, Ernest L. Smith, Ryan D. Smith, Steven L. Smith, Trenton R. Smith, Kristina E. Solrio-Campbell, Trenia N. Spiller, Alyson E. Springman, Megan E. Springman, Laura E. St. Peters, Megan L. St. Peters, Matthew A. Steinacher, Tyrone Stevenson, Christopher R. Stewart, James M. Thompson, Nora A. Valladares, Jessica C. Varner, Thomas B. Vest, Nicolas A. Visconti, Emilie J. Vogelsang, Jessica Sue Whitehead, Ashley Wisnasky, Alyssa B. York, Mariya D. Zhuravlyova, Alex Zimmermann;

GOLDEN EAGLE—Amanda K. Kiel, Ashley M. Ohlendorf, Courtney F. Tepen, Melissa A. Tepen;

GRAFTON—Francine M. Green, William J. Green, Leah M. Lincoln, Katelyn E. Pohlman, Amanda B. Rowling, Stephen J. Turner, Rachel Sue Zimmerman;

GRANITE CITY—James Earl Childers, Kathryn Leigh Guenther, William C. Hart, Tia C. Moore, Kyle R. Watson;

GREENFIELD—Kelly M. Smith, Jenny L. Stewart, Megan S. Williams, Deborah L. Wonsil;

GREENVILLE—Tracy Lynn Miller;

HAMEL—Dillon G. Meyer;

HARDIN—Natalie Berkholz, Mitchell J. Bowers, Lindsey M. Franke, Karla J. Johnes, Anne N. Parkinson, Allysun L. Quiller, Lesley Robeen, Heather N. Rose, Jennifer M. Rose, Tessa L. Schobernd, Hannah Beth Simon;

HARTFORD-- Jeff K. Augustyn, Joey Lee Beyer, Rebecca J. Cornwell, Matika E. Fry, Heather R. Schmidt;

HIGHLAND—Jessica Lynn Moss;

HILLSBORO—Stacia Renae Wright;

HILLVIEW—Zachary A. Maltimore;

JACKSONVILLE—Alexander Joseph Barnes;

JERSEYVILLE—Adam J. Abbott, Katherine L. Austin, Daniel Beach, Tarah M. Bechtold, Sarah L. Bertman, Kirsten D. Blackorby, Masey D. Blasa, Jennifer L. Bridgewater, Alex Calvin, Samantha J. Coad, Jamie L. Collins, Grant A. Currie, Bradley A. Davis, Lindsay Dawson, Margaret Ellen Doody, Adam M. Duggan, Stephen A. Fox, Scott W. Franke, Samantha K. Furl, Darrell W. Gansz, Matthew J. Garland, Matthew Joe Giberson, Tara M. Goetz, Katie A. Gowin, Oliva C. Hammond, Carrie M. Hansen, Samantha J. Hansen, Alex P. Haven, Michelle A. Heitzman, David G. Herring, Rebecca E. Hess, Karen Holder, Roger D. Howland, Jennifer D. Hutchinson, Patricia A. Kallal, Skyler Andrew Kallal, Jennifer M. Kennett, Jamie Michele Laird, Theresa M. Loellke, Katherine A. Mabery, Kelli K. Maher, Rochelle K. Maltimore, Tiffani Martin, Brian A. May, Holly Lea McAdams, Katie L. McIver, Zachary J. Milford, Sarah N. Molloy, Jill L. Montgomery, Jessica Lynn Morgan, Diane E. Murray, Reid C. Mustain, Megan Parsell, Sara M. Patterson, Stephanie N. Perkinson, Jillann P. Prough, Jessi Lynn Ribble, Douglas W. Ruyle, Rebecca M. Ryan, Carrie M. Sackmann, Elise F. Scannell, Julia R. Schell, Kathleen E. Schell, Hannah D. Sharrow, Christopher D. Shaw, Heather M. Short, Chad L. Sibley, Allison L. Skinner, Barbara J. Smith, Emily C. Stahl, Corey A. Stamper,Sharlotte E. Stanwood, Jennifer M. Stone, Matthew H. Thiel, Christine E. Tonsor, Tiffany N. Van Hoose, Desiree D. Wade, Joe S. Warix, Katherine E. Warix, Jamie L. Weller, Justin E. Wittman, Elissa(ellie) K Woelfel, Bayli N. Yates, Deaven G. Zimmerman;

KAMPSVILLE—Stephanie A. Dawdy, Judi A. Neese;

KANE—Jeffery Brannan, Nicole L. Smith, Marc J. Sobol, Megan R. Turner, Barry Underwood;

LIVINGSTON—Katlyn E. Dealey, Diana L. Garner, Sherri S. Taylor;

MADISON—Jamie J. Bailey;

MARISSA—Joseph Daniel Phelps;

MARYVILLE—Allison N. Clessa, Zachary D. Eggering, Roosevelt Shelton, Kyle J. Timmons;

MEDORA—Elise J. Baggett, John F. Bowman, Brady Darr, David A. Dierking, Samantha J. Gundlach, Cole Hagen, Diane Milner, Kara Puskar, Jakob M. Ringhausen, Crystal E. Schwaab, Christine Scott;

MICHAEL—Amanda J. Mills;

MILLSTADT—John Joseph Havel;

MORO—Robert Logan Bachman, Zachary C. Belleville, Anna J. Boswell, Kristi M. Durbin, Susan L. Hart, Matthew Virgil Johnson, Joseph E. Merod, Elizabeth C. Perrine, Katherine S. Ross, Crystal J. Runion, Kyle S. Stickler, Miranda D. Turbyfill;

MOUNT OLIVE—Jodene Ann Niehaus-Scheller;

MOZIER—Cassandra E. Fox;

O FALLON—Laura Ashley Kanyo;

PIASA—Katy Clendenen, Kelly Dubree, Nicole D. Stucker;

PLAINVIEW—Ashli M. Bell;

ROCKBRIDGE—Margaret A. Bridgewater, Sharon Cain;

ROODHOUSE-- Nicole R. Adams, Tonya M. Elliott, Brandon Malin, Kyle N. McElroy;

ROXANA—Brittany R. Carroll, Patsy R. Cozart, Malkayla C. Curtin, Joshua Giddings, Benjamin J. Laubscher, Tracy J. Lenhardt, Bethany X. Mabb, Jessica R. Masters, Jacob Quade, Sarah C. Rice, Tommy Silveus;

RUMA—Brad J. Davenport;

SAWYERVILLE—Cheyenne Napier, Toni D. Trumpy;

SCOTT AFB—Katy N. Herbert;

SHILOH—Eric W. Whitaker;

SHIPMAN—Andrew J. Bennett, Thea L. Burnett, Alyssa Burns, Daniel C. Christopher, Ethan T. Coffman, Trevor L. Crawford, Julie Gwillim, Tracy R. Jackson, Kathleen Lynn Luebbert, Lauren N. Mueller, Alecia M. Roemer, Bailey L. Shaw, Shawn M. Smith, Bradley E. Sronce, James N. Thomae, Joseph P. Thomae, Samantha K. Wallace, Brett A. Waters, Vicki Kay Young;

SOUTH ROXANA—Bethany E. Cook, Noel P. Deshortel, Sheila M. Goforth, Leanna M. Goodwin, Martin R. Gordon, Ethan C. Guss, Brianna K. Hanks, Sheila D. Henseler, Caleb B. Hobbs, Caitlin J. Houlihan, Patrick Miachael Lewandowki, Matthew R. Mellenthin, Aaron M. Miller, Alanna N. Murphy, Amy J. Payne, Zachary T. Perez, Kayla J. Rea, Alisha R. Richardson, Amanda E. Richardson, Barbara J. Shea, Christina M. Spink, Chelsea Jean Zimmerman;

STAUNTON—Amanda L. Adams, Rebecca A. Arnold, Elyse Banovic, Devon B. Bennett, Drue Bohlen, Bethany Rose Brackman, Cody R. Braman, Donna S. Braman, Sarah I. Caldieraro, Caroline L. Cavallo, Jodyne Devries, Kevin D. Fuller, Christina Geisler, Kevin A. Goebel, Richard Thomas Haase, Heather N. Hollenback, Don A. Houston, Jessica M. Jarman, Edward Geoffrey Kolkovich, Joshua Matthew Kollack, Nicholas M. Kovaly, Anna G. Kroeger, Tyler J. Lapolice, Ashley N. Legate, Rachel M. Leitschuh, Rachel a. Loveless, Matthew James Marra, Tara Ashley Merlock, Kayla M. Nowell, Alyssa K. Patzius, Penny M. Pulley, Chelsea E. Scanzoni, Hunter A. Schlemer, Kendra L. Schwartz, Delbert L. Snead, Alicia N. Snyder, Jennifer M. Strebel, Karissa J. Tranter, Beth A. Triplett, John E. Uzzell, Hannah E. Vesper, Jeri Ann Ziglar;

TROY—Matthew James Ballard, Samuel L. Bickel, Matthew S. Hutchinson, Valerie Marie Madas, Larry E. Mueller;

WAGGONER—Jennifer M. Mueller;

WATERLOO—Mark Douglas Degener;

WHITE HALL—James D. Coates, Garnita J. Gound, Lindsey N. Graham, Alex R. Kruckeberg, Katelyn Mason, Brennan D. McMillen, Daniel N. McPherson, Jenny K. Raabe, Ashley D. Ralston, Kaci N. Ridder, Rebekah J. Schieferle;

WOOD RIVER—Joyce E. Ansell, Tabitha M. Agney, Gary D. Ahern, Rhonda J. Albrecht, Stuart M. Angleton, Steven P. Barnett, Lindsey M. Becker, Emma Bosomworth, Cole D. Breaklander, Gretchen R. Burger, Robert E. Carlton, Leah M. Carter, Jill R. Cartwright, Latreas N. Clark, Amy J. Cook, Jordan A. Crown, Andrew Cunningham, Justin M. Dale, Amanda E. Dollar, Marcia N. Dowdy, Michael P. Doyle, Kayla M. Errandi, Jacob P. Giddings, Melinda S. Gruebner, Noah C. Gust, Jacob A. Hafner, Tabitha O. Henson-Murphy, Kenlea E. Herndon, Brittni A. Hughes, Stephen L. Ingles, Mark T. Janes, Zachary A. Johnson, Adam Jones, Daniel S. Kamp, Zachary S. Kiffmeyer, Neil P. Kollack, Irlanda Krager, Matthew W. Levek, Tricia L. Lewis, Erin L. McCord, Hannah L. Metheney, Benjamin M. Meydam, Bradley M. Meyer, Michele L. Michelon, Ronald K. Mullins, Stevie M. Murrell, Cassandra R. Nalley, Amanda R. Neal, Andrew J. Newby, Lindsey Marie Niemeyer, Justin A. Oberts, Aria N. Ordlock, Marla J. Palmer, Jessica Parmentier, Kayla D. Pfeiffer, Sara Elizabeth Pratt, Sarh J. Pratt, Caleb S. Ragsdale, Britaney T. Ragusa, Abby L. Revelle, Keith Alexander Romanko, Kristen N. Rowe, Lisa L. Sidwell, Mallory L. Simmons, Amanda L. Sneed, Antoinette K. Stanford, Jennifer L. Stumpf, David L. Sweeney, Donisha L. Thomas, Erika D. Turner, Jeremy L. Turner, Alexander R. Urioste, Jo Erin Vegher, Andrew Christopher Weiler, Nicholas D. West, Jessica E. Westfall, Katelyn Nicole Winterberg, Katherine A. Yost;

WORDEN—Lindsey Schae Bailey, Sarah J. Cooper, Makenzie Alyse Lievers, Timothy Long, Francis W. Peters, Cally A. Reising, Kelsie Marie Schneck, Kara M. Sechrest, Haley J. Seketa, Elliot J. Slack, Stacey M. Spears, Shaila J. Stewart, Joseph P. Vieth;

FLORISSANT, MO—Brice T. Smith, Tarah E. Crawshaw, Mark W. Mirth;

ST LOUIS, MO—Felicia D. Knight, Timothy Voithofer, Jordan C. Hurd, Darrell A. Kline;

ST CHARLES, MO—Sarah N. Schultehenrich, Adam J. Schneider, Gino Valenti;

ST PETERS, MO—Abby Michelle Salisbury;

OSAGE BEACH, MO—Budd Hyde;

MANTUA, OH—Robertt J. Butvin;

ASHLAND, WI—Emily Pufall; ALHAMBRA—Thomas W. Jennings, Cody A. Meyer, Brandi L. Suhre;ALTON—Donna J. Akeman, Caitlin Anderson, Shawn T. Avery; Samantha M. Basham, Matthew J. Bazzell, Ashley E. Beiser; Adam Jefferson Bennett, Aviram Bohbot, Kelli L. Bornes, Amanda G. Bosaw, Sarah B. Boyd, Terry L. Breden, Gregory Michael Brown, Jamelia Akish Brown, Katrina Brown, Joanne L. Calmese, Oshuteiya I. Campbell, Nathan A. Chartrand, Ginger M. Chico, Gale A. Cleaves, Michael Gene Collman, Virginia R. Coolbaugh, Brooke N. Cooley, Joshua Crider, Jonathan M. Davis, Jarred Blaine Dobbs, Laura A. Dona, Stephen P. Donahue, Brant N. Douglas, Samuel K. Dunham, Elizabeth A. Edwards, Isaiah P. Eichen, Shawn T. Emily, Aleta A. Evancho, Lucas W. Fletcher, Donna Fogarty, John W. Francis, Kari Jo Frey, Steven John Furrow, Julianna Maeng Grate, Michael T. Gray, Jennifer Nicole Griggs, Daniel Adam Harder, Sarah M. Harp, Mark R. Harris, Lindsey Marie Harrison, Mark Harrison, Amy D. Haynes, Elzora Helms, Terri R. Hilgendorf, Elizabeth K. Hogan, Angela S. Holland, Stephen C. Holt, Katlyn N. Hornsey, Jessica I. Ingle, Andrew Jarden, Dylan Johnson, Haley E. Johnson, Shanel N. Johnson, Adrianna Jones, Amanda K. Klaas, Deborah Elaine Kolesa, Jack K. Kruegel, William Justin Laferney, Sara E. Lawrence, Timothy M. Louvier, Mari Anne Luckert, Eucharia M. Lyon, Timothy John Lyon, Carrie Faye McAfoos, Molly F. McManis, Adam P. Meisenheimer, Leah I. Miller, Cynthia S. Moore, Jaida Moore, Mary Duricek Moreton, Betty A. Mueller, Steven R. Naylor, Brianne M. Neal, Elizabeth D. Newton, Amy J. Orban, Ladonna N. Ostendorph, Ashley N. Palmer, Daniel J. Patton, M. Antonia Pinon, Nichole R. Plopper-Riedisser, Daniel T. Quinn, Ricky E. Ray, Amy Riddle, Candice L. Robbins, Victoria E. Russell, H. J. Shewmake, Meghan E. Shewmake, Crystal Lynn Sitton, Caige R. Smith, Tracey L. Smith, Jordin H. Snyder, Jesse Brian Sobczak, Lisa R. Spitz, Jordan R. Spooner, Kimberly K. Sprung, Katrina Marie Sroka, Katherine L. Stark, Catherine R. Staton, Eric W. Stauffer, Sheena R. Stegmann, Michael J. Stephens, Andrew F. Stutz, Christopher W. Sullivan, Diana L. Sutton, Tanner W. Sweetman, Cody M. Taylor, Brigid T. Vaughn, James A. Velloff, Mark D. Voumard, Amanda D. Wallace, Benjamin Michael Waller, Michael E. Weirich, Myra Whittington, Richard A. Wiley, John D. Wilson, Michael D. Wingerter, Sarah E. Woodman, James T. Yinger;AUBURN—Jaime L. McLaughlin;AVISTON—Kyle Mark Hollenkamp;BATCHTOWN—Bradley J. Eilerman, Keith Eilerman, Lisa Eilerman, Keishia A. Friedell, Luke J. Hillen;BECKEMEYER—Tyler James Szczeblewski;BELLEVILLE—Kaitlyn L. Scheid;BENLD—Tyler J. Burns, Stacey A. Cadaret, Jerry Lee Conner, Jennifer M. Evanick, Kelsey Michelle Petersen, Jarred A. Wells;BETHALTO—Loren Matthew Andrus, Sylvia M. Barrett, Charlena J. Battles, Marci Dionne Bedwell, Stephanie N. Bollinger, Michael S. Brewer, Kira B. Broadwater, Nicholas C. Burns, Michael E. Czeschin, Branden M. Denham, Erika N. Dietrich, Amanda M. Duckels, Kacy Dunham, Kelly E. Dunham, Jaquelyn C. Dupilka, Timothy L. Hall, Lindsey N. Hamilton, Brittany J. Hardwick, Sara J. Luck, Lynne A. Marburger, Christopher L. McAninch, Kayla A. McDonough, Lauren F. McLeod, Stephanie J. McMahon, Deidre E. Merli, Sara J. Neal, Kalyn B. Newton, Laura C. Oesterle, Kylie C. Roam, Alyssa M. Rogers, Cynthia R. Rogers, Jason L. Rule, Jane K. Ruppert, Misty Moria Sanvito, Timothy D. Schuessler, Jennifer Seals, Kristin D. Strow, Deanna M. Tiek, Kaitlyn M. Torrez, Brandon M. Ufert, Tracy M. Wiggenhorn, Jared M. Wolf, Keely A. Zimmerman, Brandon S. Zuckerman;BRIGHTON—Nicholas B. Bangert, Dan Beilsmith, Dana R. Bennett, Deshea G. Bentley, Tessa E. Betts, Erin N. Beyer, Dawn Marie Butler, Anna R. Cadmus, Rachel A. Cadmus, Jason W. Cairns, Jennifer L. Carter, David W. Colburn, Taylor N. Dahms, Chantal S. Dale, Lea M. Davis, Samantha L. Davis, Samantha M. Doolin, Emily R. Dothager, Jeremy J. Dunnagan, Melanie N. Escalante, Tracey Dell Escalante, James William Eyers, Nichole D. Fagg, Gregory Scott Gage, Jessica Geisler, James R. Greene, Ethan J. Hanold, Brianna J. Harbison, Karen Heineman, Joseph W. Huebener, Ashley M. Jenkins, Lawrence S. Jones, Lindsey K. Jungk, Donald J. Keil, Logan Kelly, Conner Kessinger, Ciara M. Laugscher, Evan D. Laughlin, Nicholas J. Lombardo, Samantha L. Lucker, Daniel Mandorca, Elizabeth Grace Mellenthin, Joshua P. Minor, Lisa Anne House Mosby, Shane Lewis Nance, Daniela Petersen, Rudy Porter, Seth W. Rich, Amanda M. Roberts, Christina M. Sanders, Jacob R. Schuenke, Emily Cherise Shultz, Kyle W. Stewart, Ellie N. Thomas, Joseph A. Vellella, Rheanna Vonnahmen, Dawn Christina Voss, Lauren A. Winchester, Jessica Wolff;BRUSSELS-- Jessica N. Kinder;BUNKER HILL—Clarence W. Adams, Ethan J. Compas, Samantha R. Compas, Wendy L. Davis, Kayla M. Freeman, Danielle Gines, Matthew Gosch, Aaron Hanks, Cody E. Heflin, Jason L. Householder, Matthew S. Landreth, Jordan L. Markel, Tyler Phillip Martin, Kaitlin D. McElroy, Andrea Schlobohm, Aubrey R. Stawar, Spencer Strohmeier, Marissa L. Wood;CARLINVILLE—Lexi A. Bilbruck, Lauren N. Boente, Kimberly Borgini, Shelby R. Brown, Jennifer J. Costello, Danny J. Delaney, Kimberly E. Dworzynski, Nicholas R. Evans, Emily E. Glenn, Alison M. Goodman, Jeffrey S. Henderson, Elizabeth A. Kelly, Amanda R. Kirby, Kevin P. Lapp, Andrew E. Markle, Justin G. Niehaus, Brenna C. Olroyd, Grant Rhodes, Megan Schlender, Kilian Sottoriva, Cody V. Stewart, Camryn Walton, Jennifer C. White, Michael J. Young;CARROLLTON—Tamara L. Breckon, Ashley N. Camden, Lauren E. Cunningham, Linda J. Davidson, Gayle L. Early, Diana L. Gilbert, Lisa J. Harbers, Zachary A. Harbers, Isaac A. King, Linda S. McGuire, Megan E. Pfleger, Terry G. Plogger, Jennifer Earlene Pyles, Melissa M. Schnelt, Ryan D. Steinacher, Tammie L. Updike,Kurtis G. Weber, Mallory L. Weber;CASEYVILLE—John D. Smiley;CHESTERFIELD—Becca Kallal;CHICAGO—Greg Ciochon;COLLINSVILLE—Thomas Dean Epperheimer, Alexis S. Evers, William J. Hook, Katie E. Keirn, John L. Staroba, Jordan Sweet, Marie Woodcock;COTTAGE HILLS—Kathryn L. Bartee, Chelsea L. Bauman, Joe H. Brown, Earl Scott Downing, Jill H. Harper, Shayna Paige Harrison, Camille M. Keymon, Frances I. Laurie, Jessica D. Pickett, Susan E. Price, Katherine S. Waide;DORSEY—Luke W. Bertels, Jane Marie Langendorf, Amy L. Ruyle, Sarah M. Weishaupt;DOW—Lisa N. Beran, Jennifer L. Hillman, Britney J. Molloy, Kara J. Mueller, Daniel A. Sheets, Andrew C. Smay, Joel M. Smay, Dana L. Smith;EAGARVILLE—Daniel Wesley Davis;EAST ALTON—Matthew J. Angleton, Amy N. Ashley, Joshua M. Baggett, Gregory J. Bamert, Drew M. Bollinger, Aaron M. Bosaw, Dennis A. Bosco, Kayleigh E. Bosco, Paige L. Boyer, Heather R. Bridges, Heather M. Campbell, Candace D. Candela, Brandon Michael Cox, Lauren E. Dailey, Sharon M. Dobbins, Randi P. Eveans, Devin L. Eyster, Michael E. Fish, Kristen M. Fleigle, Adam L. Hand, Abigail L. Harmon, David L. Harris, Brian L. Herrin, Tori M. Higgason, Stephanie M. Holford, Ami S. Jarman, Jassen E. Jones, Justin D. Karpan, Brandi N. Kiraly, James M. Lalor, Heidi Leanne Latour, Andrew Leininger, Michael R. Link, Ryan M. McClure, Garrett H. McGee, Bridget K. Meszaros, Adam C. Meyer, Jeffrey E. Ogle, Floyd N. Pierce, Paige E. Pluester, Emily J. Pugh, Wendell R. Ross, Danielle N. Schaaf, Stephanie Ann Schwend, Katelyn M. Scroggins, Jordan J. Sheraka, Nathan A. Shewmake, Kimberly A. Slaughter, Cierra R. Smith, Taylor M. Smith, Tyler J. Stalcup, Lynsey M. Strowmatt, Rebecca R. Tinnon, Michelle E. Titus, Brooke T. Turner, Francesco G. Turso, David S. Ufert, Aaron T. Van Dorn, Tara E. Wall, Mercadez V. Whitehead, Danielle R. Wilson, Haley M. Yarborough;EDWARDSVILLE—Sarah E. Albert, Nicholas B. Anderson, Patricia Mann Barney, Christine Renee Belling, Cameron E. Berdak, Isaiah F. Blackburn, Jeremiah J. Blackburn, Steven P. Bollman, Bruce Stuart Brock, Cynthia K. Burgess, Amanda R. Cain, Micah D. Carter, Nicole Marie Cassiday, Austin C. Chappell, Jeanette M. Clark, Nicholas Joseph Clark, Kate S. Collins, Shannon Louisse Court, Jesse Douglas Cyrus, Stephanie M. Dalla Riva, Corey M. Dillon, Kate M. Duvall, Timothy Erb, Kevin Erspamer, Nicole A. Farrara, Nicolas A. Ferry, Chunxiao Fosse, Melissa Lynn Frey, Barbara M. Grist, Alexandria K. Hearn, Zachary E. Heil, Kristina M. Hill, Alex D. Hoppes, Shawn M. Hughart, Donald R. Ingram, Erik E. Johnson, Jessica H. Kayser, Nicole S. Kieffer, Elizabeth Renee Klaas, Brian James Kluthe, Jacob R. Knuckles, Greg Kottwitz, Kristin L. Krebs, Carrie E. Kuchta, Lauren E. Langston, Lauren Elizabeth Lightle, Nikolaos Maggos, Timothy Dennis Manibusan, Kristen E. Marti, Gary S. Matson, Mark D. Mayfield, James D. McCommas, Lauren E. McLain, Patricia M. Menk, Patrick Michael Miller, Robert F. Morgan, Jacob Nolan, Amy J. Olden, Emilie Pinski, Jason L. Prott, Leonard M. Rankin, Nicholas B. Rea, Dianna L. Richert, Sarah N. Rushton, Jason S. Sabo, Chad T. Schaefer, Robert Schnietz, Michael J. Schulte, Briana Scott, Whitney R. Seymore, Matthew Robert Sinnokrak, Lisa H. Spicer, Mollie Marie Spicerman, Stephen Christopher Strickland, Anna D. Svoboda, Karen Lyn Swan, Kendra E. Sweezey, Christopher J. Taglieri, Denise L. Thibault, Anthony J. Thompson, Hanna Lynn Thoroman, Veronika B. Tomanova, Josh D. Troeckler, Abigail E. Veitch, Joshua L. Verdun, Kyle D. Webb, Philip M. Webb, Sheri R. Wellen, Elizabeth R. Wendler, Patrick L. Wollenweber;ELDRED—Randy L. Handlin;ELSAH—Brandon L. Carlisle, Michelle L. Cox, Caleb J. Fowler, Nathan G. Wright;FIELDON—Rachelle M. Cox, Christina L. Duggan;GILLESPIE—Sarah Bussmann, Ross A. Cooper, Danne J. Corbin, Rebecca C. Doyle, Dylan Fox, Lindsey N. Giaudrone, Jennifer A. Hoisington, Whitney E. Hollis, Gregory P. Link, Tyler Lytle, Austin J. Peterson, Molly J. Pomatto, Deborah K. Rauzi, Eldon R. Reid, Ttimothy E. Strawn, Jordan Tieman, Cynthia C. Woodring;GLEN CARBON—Cedric Andreani, Michael J. Berman, Jesse Chartrand, Dayna Leigh Chiapelli, John C. Criswell, Emily Lauren Dietz, Lauren C. Dorris, Brandon M. Dudley, Tessa S. Durell, Casey Max Eakin, Barbara L. Ferrari, Tamara R. Foster-Kerr, James Michael Friedel, Brandon M. Hanks, Anthony C. Hart, Katie A. Hastings, Dawn M. Heidbrink, Meg N. Hesi, John E. Hill, Katherine R. Jenkins, Brea A. Jewell, Ashley Diane Johnson, Lauren Kaminsky, Elizabeth A. Klopfer, Lauren Elizabeth Lemon, Nicholas E. Marshall, David C. McDonald, Ryan G. Modesitt, Spencer C. Morris, Lauren K. Noel, Lindsay Marie Osborne, Marion Lucas Page, Chiyo J. Palen, John M. Roman, Zackary S. Santiago, Cheryl L. Smith, Derek D. Twesten, Christina M. Walker, Tamara Kay Walker, Emily C. Wilson, Callie Ann Zoelzer;GODFREY—Chelsie N. Allen, Karen Lee Beebe, Mary L. Brand, Eron R. Brewer, Nicole E. Busler, Angela J. Campbell, Cathy B. Carruthers, Shannon Marie Castellanos, Andrew E. Chamberlain, Richard Chambers, Anqi Chen, Mallory S. Cotter, Caitlin O. Crafton, Matthew J. Cress, Savannah Rose Davis, Charity D. Donini, Caitlyn E. Eitzmann, Natalie Layne Evans, Michele L. Farmer, Michael R. Gernigin, Michael Groppel, Cynthia M. Halpern, Michael D. Hargiss, Catherine M. Harris, Jeremy M. Harris, Marie E. Hawkins, Brittany R. Hayes, Joni Hayes, Andrea Heckler, Kathryn Hickey, Jessica C. Hoefert, John M. Hoefert, Olena M. Hoffstetter, Sara K. Howard, Nicholas A. Howland, Jinsong Huang, Nathan D. Ivester, Thomas W. Jackson, Marcella J. Kelly, Marie Nichole Layer, Clayton G. Leavell, Benjamin Luly, Garry E. Majors, Brian J. Mathus, Kelly E. McCormick, Sarah Lynn McDonald, Lauren E. McLaughlin, Nicole M. Medford, Jeanne C. Meyer, Barbara E. Montgomery, Damon M. Muscarella, Wayne E. Nations, Tamara S. Palmer, Yael Pelleg, Harry M. Portwood, Miranda A. Price, Katherine L. Ridolfi, Nathan M. Scandrett, Eleonore Schmittling, Laura G. Schultz, Elizabeth A. Schwartz, Thomas E. Shewmake, Gillian L. Singleton, Katherine Smith, Kim A. Smith, Rebecca R. Standefer, Vincent J. Steele, Andrew T. Steinacher, Kate Stuart, Emily R. Sutton, Brian M. Tomerlin, Nathan J. Travers, Sarah F. Velsor, Ronald L. Wall, Stephanie A. Wilton, Kimberly Kaye Wiltshire, Bryce A. Yinger, Jill A. Young, Javier Zarco Sanchez;GOLDEN EAGLE—Joan M. Kiel, Ashley M. Kuhn, Allison N. Nolle, Carmen L. Simon, Emily R. Watkins;GRAFTON—Tommi L. Bell, Jacob C. Loft, Elizabeth L. Lott, Carley M. Rulo, Sara K. Vest;GRANITE CITY—Emily Rae Ashby, Jonathan J. Bundy, Annalee Ruth Curtis, Amanda J. Long, Charles Wayne Patrick, Rachel L. Schwarzkopf, Kari A. Shipley;GREENFIELD—Morgan E. Coates, Brittany L. Dalton, Megan L. Gilbert, Klayton C. Hubbard, Kelsey B. Pembrook, Casey J. Pfleger, Megan E. Plogger, Danielle N. Settles, Paige E. Vinyard;GREENVILLE—Jessica Renee Miller;HAMBURG—Shannon L. Gochenour, Jill M. Heidenreich;HAMEL—Juliann D. Stevenson;HARDIN—David A. Baalman, Donna E. Bizaillion, Lauren A. Breden, Traci L. Kamp, Erica J. Lorton, Emily S. Nelson, Sarah A. Pohlman, Christen M. Ringhausen, Jackie S. Ringhausen, Ashley N. Rose, Katie E. Simon, Denver R. Stamper;HARTFORD---Andrew R. Budde, Erin McDonough, Kelli K. Robertson, Samantha J. Schiber, Jacob Wayne Shaw;HETTICK—Natalie V. Bailey;HEYWORTH—Jacob Thomas Van Winkle;IRVING—Chelsey L. Timpe;JACKSONVILLE—Melissa Catherine Nichols;JERSEYVILLE—Stacy L. Anderson, Adam Lee Andre, Benjamin James Bishop, Derek M. Carpenter, Michelle Lynn Clark, Veronica A. Coyte-Webster, Lauren A. Dahlke, Becky Ann Dewey, Shannon R. Dunham, Ryan M. Edwards, Stacy Y. Erb, Emily A. Evans, Whitney Ewing, Samuel J. Ficker, Amitie Leigh Flynn, Jason M. Frerichs, Joseph T. Garland, Tyler J. Goebel, Alyssa M. Golike, Missy S. Hardwick, Kristi S. Hayes, Paula Faye Hinkson, Catherine E. Hinrichs, Jimmy C. Holliday, Brian Hutchinson, Brendan J. Kimble, Jessica I. Kimble, Anna L. Loy, Cari J. Loy, Haley C. Lyons, Susan E. Martin, Elizabeth A. McChesney, Tatyana A. Molloy, Sara E. Ramel, Kathleeen M. Ridenhour, Hannah D. Roady, Katelyn N. Roady, Jesse T. Rutherford, Amy B. Schwegel, Ciera J. Schwegel, Jaynie R. Shafer, Margie Ann Sinclair-Parish, Katelyn N. Smith, Paul T. Smith, Taylor J. Smith, Karyssa A. Soer, Amanda K. Strotheide, Garrett W. Tepen, Dustin A. Thomas, Catlin E. Utterback, Lynsey A. Vahle, Lori L. Vandygriff, Katie L. Veenendall, Adam R. Walkington, Kyle D. Weiner, MacKenzie D. Weldon, Daniel Ryan White, Tammy L. Wilson, Elizabeth Wiseheart, Matthew R. Wittman, Brandy Zirkelbach;KAMPSVILLE—Brandy Zirkelbach;KANE—Jordan Helderman, Amanda S. Nicholson;LEBANON—Denzel D. Jines;LITCHFIELD—Krysten Odle, Matthew Slightom;MARYVILLE—Rebecca J. Busler, Daniel J. Cluphf;MEDORA-- Kristen D. Bowman, Leah Burjes, Devyn T. Kahl, Christina Shelby Lahey, Elizabeth McAfee, Starla R. Nixon;MEPPEN—Eric W. Schulte, Brittany S. Sievers;MORO—Victoria L. Ahlers, Rebecca E. Barnes, Grant T. Edwards, Kylee M. Eveans, Shari L. Gordon, Sara A. Mayfield, Danielle M. Spann, Zachary D. Standefer, Lisa M. Tucker, Carly J. Watters, Joey Dale Yates, Tyler r. Yungck;NEW DOUGLAS—Jessica N. Banovz, Elisha R. Peterson, Laura Elizabeth Rooney, Bradley A. Staub, Nicole A. Staub;POCAHONTAS—Nicole A. Korte;RAYMOND—August G. Bierman;ROCKBRIDGE—Wesley E. Scott;ROODHOUSE—Marcia A. Buchanan, Madison N. Davis, Cara D. Kesinger, Mary M. Shipley;ROXANA—Amanda L. Ashley, Tyler D. Austin, Paige E. Baldwin, Carli E. Brown, John M. Crim, Erin C. Herndon, Lisa M. Kalagian, Mathew S. Meyers, Jeanette A. Mills, Brenda L. Nolan, Zachary W. Payne, Samuel D. B. Pirtle, Breanna L. Reynolds, Andrea Schaaf, Sarah A. Williams, Amanda N. Wooden, Daniel Jt Wuest;SHIPMAN—Megan Armentrout, Juanita S. Cox, Tyler N. Dunham, Emily R. Gucciardo, Caleb Mansfield, William E. Reed, Nathan A. Sronce, Nathan W. Swick;SOUTH ROXANA—Megan E. Arnett, Stephanie L. Clark, Tiffany A. Crank, April Rebecca Franklin, Brandon W. Grizzle, Megan Elaine Hartley, Tyler D. McEuen, Gary P. Wyman; STAUNTON--Alyssa L. Adams, Edward Lee Anglin, Monica L. Boyer, Adam L. Brown, Claire M. Cioni, Cierra R. Corby, Randi Courtney, Courtney L. Darrah, Michael L. Ebersohl, Anthony J. Fairman, Christiana R. Fairman, Lindsay M. Felchner, Jennifer D. Fones, Dave L. Gerdes, Cecily A. Haase, Sara M. Hall, Eric R. Helm, Amanda J. Highlander, Kadambari K. Jain, Surbhi C. Jain, Sabrina K. Linenfelser, Angela N. Meade, Amanda R. Mengelkamp, Matthew A. Miller, Keri L. Mongold, Andrea N. Moulton, Hilary A. Odorizzi, Samantha A. Ray, Tiffany A. Reiter, Ashley N. Rettig, Lisa A. Scanzoni, Debra Schippert-Kraner, Brittney P. Schrader, Kaitlin E. Schrader, Brittany R. Staake, Kimberly Struckhoff, Joshua C. Tingle, Mathew W. Tranter, Kathryn M. Trettenero, Philip J. Trettenero, Zachary A. Williams, Kaytlin E. Williamson;TROY—Rebecca L. Koval, Zachary Edward Motl, Alexandra L. Stahlhut;VENICE—Angelo Cross;WHITE HALL—Lisa D. Clark, Charles Brandon Eason, Rene L. Hoots, Evan D. Vanmeter, Clancy L. Westnedge;WILSONVILLE—Samantha M. Heyen;WOOD RIVER—William F. Ash, Alan M. Barnett, Jennifer M. Batson, Theresa L. Berrey, Crystal A. Blasa, Timothy Sean Boliard, Millicent A. Brickhouse, Brittany K. Brueggeman, Jamie L. Cartwright, Kristina K. Copeland, Scott E. Crump, Joshua J. Disher, Christopher P. Edler, Jennifer L. Fulton, Thomas A. Gaffney, Elizabeth G. Gnade, Rhonda J. Goldman, Thomas J. Hawk, Kiley R. Herndon, Kimberly D. Hickerson, Nicholas D. Kamp, Michelle D. Killoren, Jacob S. Lawrence, Allison M. Lee, Katelyn M. Leigh,Kayla Nichole Levek, Linda L. Luksza, Emily G. Martin, Brendan S. McKee, Shane R. McKee, Samuel K. McKinney, Patricia A. Mercer, Bonnie D. Meydam, Marissa L. Meyers, Katelyn N. Miller, Crystal Dawn Munn, Stacy R. Murrell, Steven T. Oleson, Brandon R. Palen, Alexandria C. Peach, Nicole A. Poling, Jane M. Pratt, Kristina Pugh, Courtney P. Ragsdale, Emily M. Ragusa, Ashley M. Robinson, Mitchell E. Royse, Samantha A. Sparks, Brendan E. St. Peters, Kaitlynn K. Stanley, Samantha M. Stockton, Connie Elizabeth Terry, Alexandra Townsend, Maria Ann Tucker, Brianne N. Vonnahmen, Michael L. Wallendorff, Adam Patrick Walsh, Dana M. Warnecke, Aaron Warner, Bradley Wells, Jamie S. Wells, Taylor M. Wiegand, Sara Louise Zumwalt;WORDEN—Melissa V. Appel, Denise M. Baker, Brent Lee Crenshaw, Melissa Jane Davies, Todd M. Frank, Seth Robert Gleason, Melissa M. Goff, Timothy S. Hilyard, Valerie Michelle Hunt, Jacob T. Lowry, Kraig Allen Patterson, William H. Prante, Chelsea L. Ruble, Elizabeth N. Schlemer, Rebekah L. Weedon;WRIGHTS—Jarrod A. McEvers;XENIA—Jordan Allen Luttrell;FLORISSANT, MO—Emily L. Winschel;ST. LOUIS, MO—Jennifer Mishaela Fuhle Bevel, Earnest Everett Carter, James L. Crabb, Gerald E. Mozur;RICHOMND HEIGHTS, MO—Alex Melton Portwood;WEBSTER GROVES, MO—Wilburn E. Whitaker;ST. CHARLES, MO—Elizabeth Cheryl Pivin;ST. PETERS, MO—Emily Marean Sikorski;OAK GROVE, KY—Jill L. Davey;ALHAMBRA—Brett A. Kinder, Emily R. Meyer;ALTON—Amy K. Abert, John G. Acord, A’Kya Adams, Brittany L. Albright, Andrea J. Allen, Melisa S. Alonzo, Rachel Angelsberg, Sarah N. Ansell, Aaron M. Atkins, Ashley M. Averbeck, Sonia M. Avery, Tennell L. Baskin, Nicole Bernaix, Josh J. Betz, Megan L. Bohannon, Jesse D. Bonniwell, Hazra Boodooram, Lafondria A. Booth, Katie L. Bornes, Kyle S. Bradshaw, Marie O. Brill, John J. Brinkman, Traci L. Bromaghim, William L. Brooks, Amelia L. Bryant, Tiffany Nicole Buckner, Anna M. Bumbacher, Lurnia M. Burnett, Christy L. Bushby, Bryan C. Butler, Maria A. Byndom, Eileen M. Campbell, Erica C. Carrow, John Patrick Cavanaugh, Michael D. Chappell, Thomas E. Chappell, Shauna Renee Childress, Jonathan Christian Clark, Joel L. Claytor, Tara K. Coleman, Justin Chay Collier, Carrie L. Cope, Tracy L. Copley, Sarah M. Cousley, Andrea L. Cover, Benjamin A. Cowan, Phillip J. Cox, Christina D. Daniels, Helen E. Davidson, Jeff D. Davis, Maya J. Davis, Matt Thomas Delaney, Kauri J. Dickinson, Ronald Douglas, April J. Drennan, Mike Dykeman, Elizabeth G. Edwards, Angie Marie Ferrell, Alexander Figueroa, Cameo C. Foster, Sarah J. Frame, Rebecca J. Fremder, Ryan E. Geisler, Margaret E. Gleason, Samantha J. Gordon, Jordan M. Graham, Miranda L. Graves, Eric D. Green, Katelyn N. Greenberg, Tyler W. Greer, Matthew E. Groshans, Michael T. Grossheim, Kevin Grove, William Robert Grundon, Christian C. Gully, Alice M. Halliday, Jordyn M. Halm, Mark Jason Hannigan, Charnette D. Hardin, Mercy R. Hargis, Kimberly Hargrave, Derrick Carlos Harris, Christina Hasler, Joshua Hausman, Kaitlyn Hayes, Loren Hazelwonder, Scott A. Hendricks, Ladyla’lorena C. Henry, Keitra G. Hinton, Francis J. Hogan, Kary M. Holliday, Max Hoven, Ryan M. Hubbs, Allen T. Ingold, Ashley Michelle Ingold, Erik Jaffry, Tonya Marie Jaime, Janine A. Johnson, Joel E. Johnson, Rashauna G. Johnson, Catelyn E. Jones, Nicole L. Jones, Matthew J. Jouett, Michael E. Kelson, Amanda L. Kizer, Kathryn M. Kraut, Frank W. Kuchnicki, Emmily J. Lackey, Elatia R. Langford, David A. LaPrelle, Benjamin D. Lauschke, Elisabeth V. Lehr, Lindsay S. Lind, Audri E. Lucasey, Kaley Beth Lyon, Kristin S. Manns, Latrisha D. McClain, Jessie J. McCluskie, Nicole C. McHugh, Bridney S. McKinney, Meghan Leann McNamara, Michael B. McNamee, James D. Mees, Whitney E. Merrifield, Mary Patricia Miller, Stephanie R. Mormino, Carrie M. Morrill, Steven E. Mueller, Angela G. Murphy, Anh T Nguyen, Jessica Odell, Nicholas P. Odell, Steven M. Oettle, Timothy P. O’Neill,Daniel Lawrence-E Parham, Calton Lorenzo Parker, Alicia L. Patridge, Kina Patterson, Cassandra L. Payne, Sheila S. Pearson, Ashley Perrine, Christine M. Peuterbaugh, Robert William Pierce, Carrie L. Quarells, Timothy D. Quigley, Mark C. Radcliff, Darold S. Randol, Megan M. Rigdon, Torrey D. Ross, Lori A. Sadler, Sarah Savant, Richard Bernard Sebold, J. T. Shewmake, Stephanie E. Shewmake, Katherine S. Sholar, Christie A. Shomshor, Molly E. Sivia, Di’Nail J. Smith, Sarah M. Spain, Jennifer M. Spillers, Lais M. Stevens, Teresa M. Stevens, John C. Stoner, Chad S. Stutz, Tyler J. Stutz, Kathleen M. D. Sullivan, John C. Sundberg, Jared M. Sutton, Tammy R. Sutton, Hannah R. Tannler, Bobbie J. Tetidrick, Andrew M. Thompson, Ly H. Tran, Tiffany E. Tuggle, Ashley R. Underhill, Angela E. Vantrease, Mary Volner, Jazmine K. Wade, Lesley A. Wahle, Jullian L. Walker, Germaine A. Wallace, Heather M. Wallace, Shereece N. Wallace, Claudia E. Walters, Michael Eugene Weber, Amanda J. Weindruch, Sabrina D. Wells, Brigid M. Wendle, Christina Marie Werner-Schulz, Kayla Westbrook, Emily R. White, Nicholas A. White, Colleen M. Williams, Jessica M. Williams, Sashiun D. Williams, Nicole Williamson, Jennifer E. Willis, Daniel Wilson, Jacqueline N. Womack, Regina A. Woods, Ryan N. Woodson, Audrey H. Wright, Keith Yinger, Chad A. Yost, Charles Michael Young, Thomas Youngberg;BATCHTOWN—Gregory M. Eilerman, Marcy Suzanne Hoge, Ross J. Hurley, Klinton K. Klocke, Felecia M. Swan;BECKEMEYER—Allen W. Warnecke;BENLD—Ben K. Bell, Josh J. Chestnut, Kaila D. Claro, Daniel L. Day, Dennis L. Day, Michelle M. Lovsey, April Irene Sellers, Hilary A. Thomas, Jacqueline L. Wenzel;BETHALTO—Kasie J. Aldrich, Rebeca R. Allman, Lasha M. Baker, Anthony H. Barton, Megan C. Barton, Timothy Q. Barton, Cody G. Beck, Taylor S. Bedar, Aaron M. Blackketter, Chad M. Boxdorfer, Nicole L. Boxdorfer, Gerald L. Burns, Steven P. Campbell, Sharah E. Carney, Amanda N. Clark, Andrea J. Clendenny, Adam Colclasure, Crystal M. Courtoise, Jennifer N. Courtoise, Adam J. Demontmollin, Matthew D. Dorman, Jason E. Ehlers, Danelle E. Emerick, Kurtis G. Emshouson, Laura A. Eyer, Hope E. Fabicheski, Christopher J. Featherstone, Jeffery Fencel, Jennifer E. Fleming, Haley R. Forsythe, Ariel A. Foster, Sydni L. Gehrs, Noemi Golden, Carlos Manuel Goulart, John T. Govero, Kristen E. Gust, Kalisha D. Halcom, Chrissea Michelle Hallstead, Lindsey M. Hatton, April Heather Hausman, Rebecca L. Hausman, Nathan T. Hawkins, Diana Haynes, Katelyn M. Heineman, Cynthia T. Helmkamp, Leandra M. Hillman, Simon Joaquin, Cody D. Jones, Launora Jusufi, Aaron M. Kellim, Aaron Kerkemeyer, Molly C. Krpan, Tyler L. Lawshe, Mackenzie M. Lowrance, Jamie N. McGarvey, Jack J. McKinney, Randy Charles Meyer, Patricia M. Militello, Samantha A. Millhouse, Jana D. Mills, Jessica D. Mills, Adam J. Moore, Paige A. Mull, Tricia A. Nappier, Kathleen S. Neal, Kayleigh J. Nuernberger, Alyssa D. Patton, Billy J. Patton, Eric J. Peterson, Carolyn L. Pilla, Kari J. Prott, Heather R. Rose, Andrew M. Russell, Sarah J. Schuessler, Anna M. Sherer, Jason M. Skelton, Allison Smith, Kyle D. Spa, Alexander Stephens, Malinda Strasen, Tyra N. Swick-Tuetken, Jackie S. Tarrant, Cody A. Trosley, Bethany J. Tungett, Monica L. Vanzo, Melanie A. Volkmann, Kendra Joy Warren, Brittney D. Whorl, Cameron Am Wiggenhorn, Margie A. Wilson, Ricky L. Wilson, Eura K. Yates, Jordan M. Yates;BRIGHTON—Teri L. Ambruso, Caitlin C. Baker, Lauren E. Bauser, Raymond H. Blackwood, William E. Brantley, Alexis K. Brueggeman, Jason A. Buchanan, Karley Sue Christopher, Sara E. Cole, Haley C. Conway, Ryan J. Cox, Adam S. Craig, Devin M. Daugherty, James E. Davis, Melinda M. Day, Justin M. Emmons, Rebecca M. Escalante, Benjamin E. Eyers, Sarah D. Feldmann, Reid E. Fite, Donald Donny Garrett, Tyler J. Gorin, Ryan Gray, Brett Guthrie, Christina D. Hammann, Josie K. Harpole, Hannah M. Hart, Deborah S. Hayes, Linsey S. Hornberger, Denise R. Hulett, Tiana K. Jimeno, Adam Kallal, Lauren M. Kelly, Sara K. Klockenkemper, Ashley Laster, Travis S. Lee, Cory M. Lucas, Ashley E. McGuire, Tyler McNew, Alicia Metz, Tabitha Tabby Miller, John W. Moore, Neta Pell, Dewayne L. Pence, Aristole L. Pippa, Caleb J. Prettyman, Kimberly Ann Rachal, Kellene R. Robbs, Joshua D. Robinson, Tabitha M. Roemer, James R. Roettgers, Drew Schmid, Samantha L. Schmidt, Kayla E. Smith, Donald R. Stahl, Brandy Stewart, Daniel E. Strohbeck, Russell A. Sztukowski, Joy Carillo Talkington, Tamra M. Taylor, Rebecca S. Thomas, Jeffrey D. Voss, Shelby L. Watson, Nick J. Watts, Jeremy Scott Webb, Ashley A. Welch, Daniel A. White, Jamie Christine White, Whitt Lee Whitsell, Devin Scott Willaims, Derek L. Wittman;BRUSSELS—Adam Christopher Fuhler, Brianna S. Klunk, Jeffrey M. Schleeper, Rachel M. Wilschetz;BUNKER HILL—Michael Adcock, Sharon E. Allen, Allyson Bechel, Jason Matthew Brooks, Sarah Cannedy, Michele R. Doerr, Katelyn M. Gulash, Benjamin Hamilton, Nathan C. Hutson, Dwitt B. Isringhausen, Michael G. Klopmeier, Jeremy Joel Lievers, Jessica E. Lovejoy, Caty A. Passig, Ashley N. Pruitt, Paul A. Schellingburger, Whitney M. Schleyhahn, Susan J. Shattuck, Suzanne M. Spickerman, Jennifer L. Thyer, Aaron M. Walford, Laura E. Waters, Jacob D. Welch, David N. Wilkins;CARLINVILLE—Amanda D. Allen, Ryan Wc Ambrose, Darlene F. Barkley, Jared M. Bernhardt, Alec M. Boente, Katelyn Bormida, Andrea J. Branson, Alyssa G. Britenstine, Russell J. Brooks, Megan Jean Broom, Sandra L. Cania, Hannah M. Carpenter, Ruth E. Childers, Zachary I. Dixon, Breeann N. Dowdy, Sasha D. Green, Shelby N. Hall, Dillian M. Harbaugh, Spencer Keck, Rebecca P. Lack, Staci Lewis, Jessica D. Nash, Elizabeth L. Oswald, Dimitri K. Pancake, Brittany N. Petit, Amy Elizabeth Porter, Whitney Reiher, Sarah K. Rookey, Leslyann Rosentreter, Lenora Schwartz, Jozette A. Spaid, Abby M. Van Winkle, Kurtis W. Walton, Hillary Wernsing, Tamara Elizabeth Wing, Kegan R. Witham;CARROLLTON—Hannah J. Bauer, Jacob L. Carter, Samantha K. Caselton, Tessa M. Day, Jessica M. Dilks, Faith M. Edwards, Alexandra K. Flatt, Kirsta L. Flowers, Hannah E. King, Kayce M. Kraut, Josh C. Krumwiede, Lauren D. Lippert, John P. Luca, Bambi J. Mathenia, Kara L. Montanez, Kelsey Lynnette Morris, Ashley D. Nolan, Dawn P. Phillips, Lauren N. Portwood, Megan C. Randolph, Jessica M. Reno, Eunice Gayle Shaw, Kim Snyder, Taylor A. Sullivan;CENTRALIA—Micheal Patrick McGuire;CERRO GORDO—Beth Ann Pickerill;CHESTERFIELD—Bradley T. McGill, Becky A. Paul, Mallory K. Rutherford, Kelsey Samuell;COLLINSVILLE—Shay A. Carter, Barbara A. Epperheimer, Trisha M. Smith, Evan Wallace, Ray B. Wetherell, Steve D. Wilkerson;COTTAGE HILLS-- Melanie J. Becoat, Terry L. Bender, David L. Burns, Devin B. Caldwell, Akaila M. File, Jamie A. Franklin, Kayla R. Goewey, Victoria A. Halliday, Irina Javid, Kelsey E. Patterson, Amy Joel Proffer, Megan R. Ridings, Ruby A. Steward, Jessica M. Vetter, Joshua Korando Woodson;DORSEY—Glenn L. Cooper, Susan Renee Gieseking, David C. Hickerson, Timmy L. Pickerill, Beth E. Pruett, Jamie L. Stumpf, Kevin C. Stutz;DOW—Colin Abell, Kelsey R. Bartlett, Bruce A. Cornelius, Randall O. Davis, Melissa F. Eardley, Mark H. Hayes, Thomas M. Hentrich, Levi J. Kamp, Stephanie R. Lott, Mariah McCart, Zachery R. McDuffie, Breanna D. Muenstermann, Rita M. Robertson;EAGARVILLE—Elizabeth D. Polach;EAST ALTON—Jeanne M. Abert, Felecia V. Bobcock, Spencer K. Bacus, Lacey M. Baker, Bryan R. Bethel, Shanna D. Bress, Johnnie J. Brock; Daniel C. Campbell, Beth A. Cearley, Breanna N. Clark, Lauren M. Cooper, Christina M. Copeland, Courtney L. Davis, Kayla J. Dewerff, Courtney R. Doolen, Dylan M. Eberhart, Leah Christine Fowler, William W. Fry, Stephen R. Garner, Ryan C. Gatton, Brittani A. Graham, Jennifer L. Griffin, Jena Elizabeth Grill, Mitchell A. Haas, Ashley J. Hardy, Katie M. Hargrave, Nova M. Harris, Dawn M. Herrin, Kimberly J. Hicks, Andrea E. Horn, Evelyn C. Howard, Allyson R. Hoxsey, Melissa J. James, Kayla J. Kistner, Jonathan N. Kleemann, Erica N. Latempt, Aaron Leggett, Daniel Leininger, Nolan R. Logan, Brianna P. Markel, Kylee L. Markel, Melissa McCann, Craig V. McHatton, Elizabeth A. Mitchell, David R. Nesler, Shelly R. O’Toole, Katelyn Overton, Raylin J. Pearson, Jeana C. Pierce, John A. Pluester, Erica J. Porter, Yvonne Renee Randazzo, Michelle R. Rigdon, Connor R. Robien, Ruth M. Ryan, Adam P. Schroedter, Krista M. Sheets, Tyrus L. Short, Cody C. Smith, Zachary P. Smith,Melissa R. Solt, Shelby M. Spickerman, Eleni E. Sutter, Jacob A. Terry, Casey J. Tyler, Kevan L. Vandiver, Gabrielle Vennera Vaescosco, Tammy D. Visser, Kindra N. Watten, Angela S. Waters, Decia M. Waters, Adam B. Watson, Coty R. Weil, Brandy A. Wells, Vance E. Wilhelm, Julia M. Wood, Cassandra A. Worthy, Cody S. Yerkes;EDWARDSVILLE—Phillip K. Abendroth, Bernard Amalimeh, Ellen Atwood, Kathryn Marie Baird, Meredith N. Baird, Amanda N. Baker, Lilia C. Ban, Renee M. Barker, Danielle Nichole Boccaleoni, Lisa M. Boccaleoni, Amanda J. Bold, Kelly Nicole Bornemann, Derek Steven Bruce, Kelli L. Bruce, Daniel A. Carter, Cody A. Cates, Jesi L. Cobetto, Ronald T. Cote, Addison A. Coulter, Bradley Andrew Crites, Nikki L. Crites, Ruth Nicole Crumer, Chelsea Dial Sarah M. Drake, Derek Dubree, Ethan M. Duewer, Christopher Erickson, Emily G. Firsching, Deborah I. Fisher, Alex M. Flaugher, Chad E. Fox, Shawn Galbreath, Dixie Kay Gausling, Mitchell A. Goebel, Christopher Goforth, Hannah M. Gray, Casey Marie Grieves, Jordan E. Griffin, Jessica E. Hershey, Anne-Marie Hill, Kayla R. Hoffman, Matthew S. Holloway, Dustin P. Houseman, Tiffini M. Hyatt, Courtney L. Jackson, Julie Jackson, Rakel Johnson, Brittany A. Jones, Brock Edwin Jones, Matthew Jones, Sam H. Kautzer, Jon Kohlmiller, Megan M. Kolbow, Caitlin Kossakowski, Marissa A. Kruckeberg, Rebekah M. Lammer, Jennifer E. Lee, Chad R. Lemm, Ari M. Levin, Rachel L. Lewis, Brandon D. Magac, Sydney M. Maples, Tiffany Danielle Martin, Denise a. Mateyka, Erica J. Miles, Benjamin N. Moehle, Doug D. Moody, Janna Morgan, Rachel B. Mosier, Erin E. Murphy, Emilie Suzanne Nevins, Eric M. Niemeyer, Amanda L. Noble, Murti Parikh, Parishi R. Patel, Vicki G. Peterson, Samantha Louise Portell, Sara Jane Ransick, Lyndsey Nichole Reller, Mariah L. Richardson, Robert E. Rogers, Eric D. Sage, Jori Miranda Salamone, Lauren C. Schaefer, Susan Elizabeth Schaefer, Thacia L. Schmidt, Benjamin Joseph Schrimpf, Joselen Michelle Simpson, Adam K. Skau, Tia M. Spiller, Mark E. Spink, Krista M. Stallard, Dorothy E. Stamer, Amber B. Thomason, Andrew R. Thompson, Kara Ashley Vinyard, Jordan Michelle Volrab-Torti, Kimberley J. Wagener, Brian Watsek, Kyle A. Weber, Victoria Nicole Webster, Lindsey N. Wehking, Renae L. Wiemers, Trecia R. Winte, Susan E. Wopat;ELDRED-- Brandon L. Reno;ELSAH—Nicholas H. Johnson, George Allen Matich, Samantha L. Stocks;FIELDON—Audrey R. Chapman, Ryan C. Goetten, Kari L. Kanallakan, Tiffany N. Malley, Annette M. Rulo, Nikki D. Scott, Pam L. Shaw;GILLESPIE—Judith A. Blevins, Haley M. Edwards, Linda R. Fassero, Stephanie Hebenstreit, Patricia Lynn Helvey, Derek A. Heyen, Kenneth Hitch, Erin Mull, Miranda W. Reathaford, Blake M. Sarver, Sarah A. Schulze, Tara R. Stever, Angela L. Turcol, Nicole L. Zenner;GLEN CARBON—Kyle Abram, Crystal L. Andres, Elizabeth R. Barnes, Nancy Beyer, Melissa R. Brockmann, Matthew Keith Bruns, Catherine Byers, Jennifer Caires, Nicholas B. Carter, Dan Farmer, Jennifer L. Ferguson, Kirstie L. Fore, Kyle Fox, Matthew Gabalis, Kyle P. Goeken, Erin K. Greenwalt, Jerry Greenwood, Kyle M. Gullicksrud, Randi M. Heidbrink, Nathan James Higgins, Heather Y. Hood, Stephanie Marie Kuethe, Mike Liszewski, Paige Maag, Cori R. McClarin, Alicia McCrary, Breanna Leigh McDonald, Nathan Reed McKinney, Jay M. Miller, Michelle L. Moore, Erik A. Neeley, Madeline C. Northway, Sarah Elizabeth Norton, Kristin F. Perkowski, Matthew T. Ptrunich, Brooke E. Reilley, Joel E. Rogier, Catherine L. Rossevelt, Kimberley Alaine-Haley Sanders, Alexander J. Schroeder, Trevor W. Simmons, Bethany N. Sitton, Andrew P. Spangenberg, Lindsey M. Svoboda, Toni R. Valencia, Heather Autumn White, Alyssa Williams;GODFREY—Karra Adams, Ryan Admire, Wendy J. Barbier, Sharon E. Beard, Jessica L. Beckwith, Sara J. Bock, Tess Nicole Bonebrake, Andrew T. Bosomworth, Zachary D. Bowles, April M. Buel, Ashley D. Buel, Steven S. Buescher, John B. Cagle, Ashley R. Calame, Jeremy S. Campbell, Patrick J. Campion, Morgan Carrow, Joshua A. Carver, Kelley R. Cassens, Patrick Cirillo, Jera L. Connell, Melanie E. Cotter, Michael L. Craig, Daniel A. Crutcher, Jenna B. Davidson, Jacob S. Davis, Jennifer E. Dintelmann, Sarah M. Ditterline, Jackie A. Dixon, Shayelle Dominguez, Catherine A. Dondanville, Chelsea A. Dotson, Linda C. Dublo, Jordan R. Dunning, Joshua A. Edelen, Christopher C. Ely, Julie M. Enke, Ellen L. Estes, Kaitlyn Ford, Maura R. Fredrick, Stephen M. Glassbrenner, Alyssa N. Gonzales, Sarah E. Gooding, Stephanie R. Hall, Eileen S. Hankins, Courtney M. Hayes, Joy A. Hensley, Alexa N. Hillery, Nathan B. Hoefert, Heather A. Hope, Faith J. Hopkins, Joseph Hughes, Kimberly D. Husted, Tiffany Nicole Hyatt, Ashley K. Ivester, Patrick D. Jeffries, Sally K. Johns, Robert Johnson, Meghan D. Jones, Sara M. Joseph, Allison B. Kane, Ryan J. Kelley, Sarah E. Kinder, Alicia N. Kochanski, Anne M. Lovelace, David R. Massey, Amber M. McKee, Katie L. McLeod, Aubrey McMullin, Lee A. McRaven, Colleen M. Mead, Cathy L. Miller, Tina M. Mouser, Mae Ann Neighbors, Stephanie A. Paisley, Alexander Pfeifer, Ann M. Pulido, Catherine E. Pyatt, Nick D. Repking, Aaron M. Rhodes, Callie A. Rickard, Leanne Ridolfi, Stephanie R. Roberts, Katrina Rogers, Jennifer R. Russell, Jenna M. Rynders, Steven Michael Schmidt, Natalie Ann Shmitz, Steve C. Simcox, Megan E. Simmons, Deborah K. Sinks, Ernest L. Smith, Ryan D. Smith, Steven L. Smith, Trenton R. Smith, Kristina E. Solrio-Campbell, Trenia N. Spiller, Alyson E. Springman, Megan E. Springman, Laura E. St. Peters, Megan L. St. Peters, Matthew A. Steinacher, Tyrone Stevenson, Christopher R. Stewart, James M. Thompson, Nora A. Valladares, Jessica C. Varner, Thomas B. Vest, Nicolas A. Visconti, Emilie J. Vogelsang, Jessica Sue Whitehead, Ashley Wisnasky, Alyssa B. York, Mariya D. Zhuravlyova, Alex Zimmermann;GOLDEN EAGLE—Amanda K. Kiel, Ashley M. Ohlendorf, Courtney F. Tepen, Melissa A. Tepen;GRAFTON—Francine M. Green, William J. Green, Leah M. Lincoln, Katelyn E. Pohlman, Amanda B. Rowling, Stephen J. Turner, Rachel Sue Zimmerman;GRANITE CITY—James Earl Childers, Kathryn Leigh Guenther, William C. Hart, Tia C. Moore, Kyle R. Watson;GREENFIELD—Kelly M. Smith, Jenny L. Stewart, Megan S. Williams, Deborah L. Wonsil;GREENVILLE—Tracy Lynn Miller;HAMEL—Dillon G. Meyer;HARDIN—Natalie Berkholz, Mitchell J. Bowers, Lindsey M. Franke, Karla J. Johnes, Anne N. Parkinson, Allysun L. Quiller, Lesley Robeen, Heather N. Rose, Jennifer M. Rose, Tessa L. Schobernd, Hannah Beth Simon;HARTFORD-- Jeff K. Augustyn, Joey Lee Beyer, Rebecca J. Cornwell, Matika E. Fry, Heather R. Schmidt;HIGHLAND—Jessica Lynn Moss;HILLSBORO—Stacia Renae Wright;HILLVIEW—Zachary A. Maltimore;JACKSONVILLE—Alexander Joseph Barnes;JERSEYVILLE—Adam J. Abbott, Katherine L. Austin, Daniel Beach, Tarah M. Bechtold, Sarah L. Bertman, Kirsten D. Blackorby, Masey D. Blasa, Jennifer L. Bridgewater, Alex Calvin, Samantha J. Coad, Jamie L. Collins, Grant A. Currie, Bradley A. Davis, Lindsay Dawson, Margaret Ellen Doody, Adam M. Duggan, Stephen A. Fox, Scott W. Franke, Samantha K. Furl, Darrell W. Gansz, Matthew J. Garland, Matthew Joe Giberson, Tara M. Goetz, Katie A. Gowin, Oliva C. Hammond, Carrie M. Hansen, Samantha J. Hansen, Alex P. Haven, Michelle A. Heitzman, David G. Herring, Rebecca E. Hess, Karen Holder, Roger D. Howland, Jennifer D. Hutchinson, Patricia A. Kallal, Skyler Andrew Kallal, Jennifer M. Kennett, Jamie Michele Laird, Theresa M. Loellke, Katherine A. Mabery, Kelli K. Maher, Rochelle K. Maltimore, Tiffani Martin, Brian A. May, Holly Lea McAdams, Katie L. McIver, Zachary J. Milford, Sarah N. Molloy, Jill L. Montgomery, Jessica Lynn Morgan, Diane E. Murray, Reid C. Mustain, Megan Parsell, Sara M. Patterson, Stephanie N. Perkinson, Jillann P. Prough, Jessi Lynn Ribble, Douglas W. Ruyle, Rebecca M. Ryan, Carrie M. Sackmann, Elise F. Scannell, Julia R. Schell, Kathleen E. Schell, Hannah D. Sharrow, Christopher D. Shaw, Heather M. Short, Chad L. Sibley, Allison L. Skinner, Barbara J. Smith, Emily C. Stahl, Corey A. Stamper,Sharlotte E. Stanwood, Jennifer M. Stone, Matthew H. Thiel, Christine E. Tonsor, Tiffany N. Van Hoose, Desiree D. Wade, Joe S. Warix, Katherine E. Warix, Jamie L. Weller, Justin E. Wittman, Elissa(ellie) K Woelfel, Bayli N. Yates, Deaven G. Zimmerman;KAMPSVILLE—Stephanie A. Dawdy, Judi A. Neese;KANE—Jeffery Brannan, Nicole L. Smith, Marc J. Sobol, Megan R. Turner, Barry Underwood;LIVINGSTON—Katlyn E. Dealey, Diana L. Garner, Sherri S. Taylor;MADISON—Jamie J. Bailey;MARISSA—Joseph Daniel Phelps;MARYVILLE—Allison N. Clessa, Zachary D. Eggering, Roosevelt Shelton, Kyle J. Timmons;MEDORA—Elise J. Baggett, John F. Bowman, Brady Darr, David A. Dierking, Samantha J. Gundlach, Cole Hagen, Diane Milner, Kara Puskar, Jakob M. Ringhausen, Crystal E. Schwaab, Christine Scott;MICHAEL—Amanda J. Mills;MILLSTADT—John Joseph Havel;MORO—Robert Logan Bachman, Zachary C. Belleville, Anna J. Boswell, Kristi M. Durbin, Susan L. Hart, Matthew Virgil Johnson, Joseph E. Merod, Elizabeth C. Perrine, Katherine S. Ross, Crystal J. Runion, Kyle S. Stickler, Miranda D. Turbyfill;MOUNT OLIVE—Jodene Ann Niehaus-Scheller;MOZIER—Cassandra E. Fox;O FALLON—Laura Ashley Kanyo;PIASA—Katy Clendenen, Kelly Dubree, Nicole D. Stucker;PLAINVIEW—Ashli M. Bell;ROCKBRIDGE—Margaret A. Bridgewater, Sharon Cain;ROODHOUSE-- Nicole R. Adams, Tonya M. Elliott, Brandon Malin, Kyle N. McElroy;ROXANA—Brittany R. Carroll, Patsy R. Cozart, Malkayla C. Curtin, Joshua Giddings, Benjamin J. Laubscher, Tracy J. Lenhardt, Bethany X. Mabb, Jessica R. Masters, Jacob Quade, Sarah C. Rice, Tommy Silveus;RUMA—Brad J. Davenport;SAWYERVILLE—Cheyenne Napier, Toni D. Trumpy;SCOTT AFB—Katy N. Herbert;SHILOH—Eric W. Whitaker;SHIPMAN—Andrew J. Bennett, Thea L. Burnett, Alyssa Burns, Daniel C. Christopher, Ethan T. Coffman, Trevor L. Crawford, Julie Gwillim, Tracy R. Jackson, Kathleen Lynn Luebbert, Lauren N. Mueller, Alecia M. Roemer, Bailey L. Shaw, Shawn M. Smith, Bradley E. Sronce, James N. Thomae, Joseph P. Thomae, Samantha K. Wallace, Brett A. Waters, Vicki Kay Young;SOUTH ROXANA—Bethany E. Cook, Noel P. Deshortel, Sheila M. Goforth, Leanna M. Goodwin, Martin R. Gordon, Ethan C. Guss, Brianna K. Hanks, Sheila D. Henseler, Caleb B. Hobbs, Caitlin J. Houlihan, Patrick Miachael Lewandowki, Matthew R. Mellenthin, Aaron M. Miller, Alanna N. Murphy, Amy J. Payne, Zachary T. Perez, Kayla J. Rea, Alisha R. Richardson, Amanda E. Richardson, Barbara J. Shea, Christina M. Spink, Chelsea Jean Zimmerman;STAUNTON—Amanda L. Adams, Rebecca A. Arnold, Elyse Banovic, Devon B. Bennett, Drue Bohlen, Bethany Rose Brackman, Cody R. Braman, Donna S. Braman, Sarah I. Caldieraro, Caroline L. Cavallo, Jodyne Devries, Kevin D. Fuller, Christina Geisler, Kevin A. Goebel, Richard Thomas Haase, Heather N. Hollenback, Don A. Houston, Jessica M. Jarman, Edward Geoffrey Kolkovich, Joshua Matthew Kollack, Nicholas M. Kovaly, Anna G. Kroeger, Tyler J. Lapolice, Ashley N. Legate, Rachel M. Leitschuh, Rachel a. Loveless, Matthew James Marra, Tara Ashley Merlock, Kayla M. Nowell, Alyssa K. Patzius, Penny M. Pulley, Chelsea E. Scanzoni, Hunter A. Schlemer, Kendra L. Schwartz, Delbert L. Snead, Alicia N. Snyder, Jennifer M. Strebel, Karissa J. Tranter, Beth A. Triplett, John E. Uzzell, Hannah E. Vesper, Jeri Ann Ziglar;TROY—Matthew James Ballard, Samuel L. Bickel, Matthew S. Hutchinson, Valerie Marie Madas, Larry E. Mueller;WAGGONER—Jennifer M. Mueller;WATERLOO—Mark Douglas Degener;WHITE HALL—James D. Coates, Garnita J. Gound, Lindsey N. Graham, Alex R. Kruckeberg, Katelyn Mason, Brennan D. McMillen, Daniel N. McPherson, Jenny K. Raabe, Ashley D. Ralston, Kaci N. Ridder, Rebekah J. Schieferle;WOOD RIVER—Joyce E. Ansell, Tabitha M. Agney, Gary D. Ahern, Rhonda J. Albrecht, Stuart M. Angleton, Steven P. Barnett, Lindsey M. Becker, Emma Bosomworth, Cole D. Breaklander, Gretchen R. Burger, Robert E. Carlton, Leah M. Carter, Jill R. Cartwright, Latreas N. Clark, Amy J. Cook, Jordan A. Crown, Andrew Cunningham, Justin M. Dale, Amanda E. Dollar, Marcia N. Dowdy, Michael P. Doyle, Kayla M. Errandi, Jacob P. Giddings, Melinda S. Gruebner, Noah C. Gust, Jacob A. Hafner, Tabitha O. Henson-Murphy, Kenlea E. Herndon, Brittni A. Hughes, Stephen L. Ingles, Mark T. Janes, Zachary A. Johnson, Adam Jones, Daniel S. Kamp, Zachary S. Kiffmeyer, Neil P. Kollack, Irlanda Krager, Matthew W. Levek, Tricia L. Lewis, Erin L. McCord, Hannah L. Metheney, Benjamin M. Meydam, Bradley M. Meyer, Michele L. Michelon, Ronald K. Mullins, Stevie M. Murrell, Cassandra R. Nalley, Amanda R. Neal, Andrew J. Newby, Lindsey Marie Niemeyer, Justin A. Oberts, Aria N. Ordlock, Marla J. Palmer, Jessica Parmentier, Kayla D. Pfeiffer, Sara Elizabeth Pratt, Sarh J. Pratt, Caleb S. Ragsdale, Britaney T. Ragusa, Abby L. Revelle, Keith Alexander Romanko, Kristen N. Rowe, Lisa L. Sidwell, Mallory L. Simmons, Amanda L. Sneed, Antoinette K. Stanford, Jennifer L. Stumpf, David L. Sweeney, Donisha L. Thomas, Erika D. Turner, Jeremy L. Turner, Alexander R. Urioste, Jo Erin Vegher, Andrew Christopher Weiler, Nicholas D. West, Jessica E. Westfall, Katelyn Nicole Winterberg, Katherine A. Yost;WORDEN—Lindsey Schae Bailey, Sarah J. Cooper, Makenzie Alyse Lievers, Timothy Long, Francis W. Peters, Cally A. Reising, Kelsie Marie Schneck, Kara M. Sechrest, Haley J. Seketa, Elliot J. Slack, Stacey M. Spears, Shaila J. Stewart, Joseph P. Vieth;FLORISSANT, MO—Brice T. Smith, Tarah E. Crawshaw, Mark W. Mirth;ST LOUIS, MO—Felicia D. Knight, Timothy Voithofer, Jordan C. Hurd, Darrell A. Kline;ST CHARLES, MO—Sarah N. Schultehenrich, Adam J. Schneider, Gino Valenti;ST PETERS, MO—Abby Michelle Salisbury;OSAGE BEACH, MO—Budd Hyde;MANTUA, OH—Robertt J. Butvin;ASHLAND, WI—Emily Pufall; Article continues after sponsor message More like this: Print Version Submit a News Tip