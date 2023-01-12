Jersey Community Unit School District 100 Release Honor Roll & High Honor Roll For Second Quarter
JERSEYVILLE - Jersey Community Unit School District 100 released the honor roll and high honor roll for students from 8th-12th grade. Below is the full list of names. Lists are alphabetized by last name.
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HONOR ROLL
8TH GRADE
BEEMER, CHLOE I.
BOGLE, EMMA E.
BOWLES, JACOB S.
BRUNAUGH, ADEN M.
CAMPBELL, ADDISON P.
DALEY, BREONAH K.
DEWITT, RYLIE N.
DONG, BRIAN
ENTRIKIN, EMMALYNN F.
FORRESTER, KAELYN M.
FRITZ, MORGAN L.
FROST, MASON G.
GIBERSON, RYKER J.
GILL, HAILEE J.
GREEN, ANNALEE N.
HART, KEEGAN W.
JUDKINS, LILIAN C.
LAIRD, ALAINA L.
LAKIN, JOSIE R.
LEBLANC, ELLA G.
LECLAIRE, AUBREE-PAIGE
LITTLE, TARYN R.
LUTHER, THOMAS W.
MANN, LEVI A.
MARTIN, ALEX B.
MCCOY, JAYLYNN R.
MCDUFFIE, MYLES R.
MILLER, AMELIA M.
NEVLIN, CARSON R.
RAWE, MYRA J.
RICHARDSON, LANEY
ROBINSON, KATHERINE E.
ROTH, DYLAN A.
SCHUSTER, SAWYER E.
SHAW, KAYLEE G.
SHORT, BRODY J.
SIMPSON, SCOUT E.
SOFFRAY, KYLIE L.
SPEIDEL, RORY G.
STELBRINK, CARLY R.
STROHBECK, KADEN M.
TALLEY, ETHAN M.
TUCKER, TREVOR M.
VANDYGRIFF, KENZI B.
WAGENBLAST, WYATT G.
WARREN, GABRIEL S.
WESTFALL, BRYAN M.
9TH GRADE
ADAMS, JOHN D. III
BARNETT, ZOEY J.
BORKOWSKI, NOAH B.
BUTTRY, HOPE C.
CARPENTER, ADDISON G.
CHMIELESKI, KYLE T.
COX, BRAYDEN M.
FEDDERSEN, ELISE M.
FITZGERALD, JESCIE M.
GRAY, DANIEL L.
KALLAL, MALAKAI C.
KLUNK, CADEN M.
LILLEY, CARTER
LONGLEY, HAYDEN D.
LYERLA, ALYSSA J.
MORGAN, HALLIE M.
MYERS, KELSEY L.
NAVE, DAVID A. JR
PATTERSON, ETHAN J.
PIAZZA, ABIGAIL D.
ROBERTS, MASON A.
RUIZ, ADELINA E.
RUSSELL, CARLY J.
SHIPLEY, JOSIE B.
STATON, MYLEE M.
SUTTON, CLOUD R.
SUTTON, SOPHIA E.
TURNBAUGH, KRISTOPHER M.
WALKER, SAVANA L.
WAYNE, LILA K.
WITT, AIDEN D.
WOOLSEY, MAKAYLA L.
10TH GRADE
BECKER, BRYCE T.
BROWN, TREVOR P.
CAREY, GAGE V.
CERENTANO, LILLIAN K.
CLUVER, CAMERON W.
CRONE, KATELYN B.
DANIELS, ETHAN J.
DENNISON, MACKENZIE E.
DESHERLIA, DAYNE C.
DUGGER, CHRISTIAN R.
FINKES, MAURA L.
GRAY, MORGAN L.
HEDGER, MADALYN M.
HILEMAN, JOVEE E.
HUITT, LOGAN M.
KADELL, ALEX M.
KADELL, JORDAN T.
KIEL, JOSEPH C.
SCOGGINS, HANNAH M.
STAMPER, EMMY R.
STEINACHER, GRACIE J.
STILWELL, HEAVEN M.
11TH GRADE
BIERMAN, MADISON P.
CHARLESWORTH, BRICKLIN P.
CHMIELESKI, AUSTYN D.
CONRAD, KUTLER R.
DARABCSEK, RICHARD J.
FREEMAN, LAYLA J.
HALL, KHLOEE E.
LABORDE, MADISON M.
LOFTUS, JILLIAN C.
MCCOY, PERRIN C.
MCINTYRE, VIVIAN R.
ONTIS, LORINDA E.
PRYOR, EMILY R.
RANDOLPH, JENNY L.
SCOTT, RAELYNN M.
SMITH, NATASHA M.
SMITH, PEYTON D.
STEINACHER, SEAN G.
TAYLOR, AIDEN D.
VINYARD, ASHLYNN M.
12TH GRADE
AXLEY, GABRIEL C.
BARTEN, PETER J.
BOLLINGER, REGHAN O.
CONEY, JENEYCE N.
COX, ELIZABETH M.
GOFF, GAVIN E.
HASTY, JACE R.
HOFFMANN, ZACHARY T.
KAHL, LOGAN C.
KENDALL, JOSHUA M.
MCCLURE, AISLINN F.
MCPHEETERS, GABRIEL M.
MILLER, JAYDEN M.
PALOS, SAVANA N.
ROACH, HUNTER J.
ROE, TAJ J.
RUST, DEVON J.
TEPEN, ASHTON B.
TOWELL, DANIEL C.
TROCHUCK, STEVEN A.
WAGNER, JACOB C.
HIGH HONOR ROLL
8TH GRADE
ADAY, MADALYN G.
BALL, ROSALIE O.
BEAN, KYLIE A.
BEAUCHAMP, ANNA F.
BEAUCHAMP, EMMA G.
BURRIS, MAURISSA A.
BUTLER, CARTER R.
DAVENPORT, HAVEN L.
DEIST, JACK A.
GREEN, KELLEY M.
GRINDSTAFF, PEYTON D.
HAHN, TRAVEN R.
HANLON, BAILEE J.
HARMON, ALAINA M.
HEDDEN, ALEXIS R.
HEITZIG, STONE E.
HILEMAN, ISLEE M.
KING, KILEY A.
KRUEGER, KYLEE S.
LANCASTER, MILA G.
LATEMPT, RILEY J.
MARSHALL, MARLEY L.
MAYNARD, MERYRE L.
MOORE, MAKINNA S.
MUELLER, QUINCY J.
PERKINSON, KATELYNN E.
PETREA, DAWSON R.
PHILLIPS, ANNA M.
POWERS, AUTUMN M.
ROBERTS, MICHAEL T.
ROTH, KAYLEE J.
ROTHE, ALAYNA M.
SCOTT, CHEYENNE R.
SMITH, ALYSSA J.
STECKEL, MORGAN P.
STOREY, CLARA I.
STRANG, RYAN W.
STREBEL, DYLAN G.
STRUBBERG, SAMANTHA M.
TURNER, DAVID G. III
VAN DEVEN, LEAH R.
VARBLE, MAEBRE A.
WALLS, LAYLA K.
WELLS, HAYLIE J.
WEST, BROOKELYN M.
WOOLSEY, MYLEE M.
ZIMMERMAN, BENJAMIN H.
9TH GRADE
ALLEN, JOSSELYN A.
ARNOLD, KATY D.
BEHL, ABIGAIL L.
BICK, KYLER E.
BISHOP, MATTHEW A.
BLASA, ADRIAN J.
BLASA, CLARK B.
BODENBACH, MADALYN L.
BREDEN, CALI L.
BROOKS, ALIYAH M.
BUERK, ETHAN J.
BURCH, DYLAN C.
CANNON, JONATHAN I.
CAREY, KELSY A.
CARTER, SINCERE I.
CHEEK, EVAN M.
CHIN, ABIGAIL L.
DAVIS, ARIANA M.
DAVIS, ELLIE R.
DEIST, CLINT M.
DOWNEY, KALE B.
DRAINER, KAMRYN A.
DUGGAN, JOLYN M.
EDWARDS, ETHAN R.
FLEMING, AUSTIN B.
FORD, KIMBERLEE J.
FRIEDEL, SHAYLA R.
GOETTEN, CASH D.
GOFF, LAUREN J.
GRAY, MEREDITH A.
GREHAM, JAYDEN L.
GRINDSTAFF, ELIJAH M.
HARTLEY, NICHOLAS R.
HARTMAN, CHLOE E.
HASTY, DANIEL J.
HETZEL, SAVANNAH E.
HEWITT, LAUREN A.
HOWELL, CHASE J.
HUNTER, LUCILLE J.
HUTCHENS, BRYCE L.
KANALLAKAN, JEREMIAH A.
KODROS, JOHN S.
KRIBS, ABRAM T.
LAMER, SHANE T.
LITTLE, AVA N.
LONG, LUCAS E.
LOTT, SAMANTHA T.
LYONS, EMMA R.
MAXEINER, BRADY E.
MUSCARELLA, ALYSON A.
PEUTERBAUGH, IZABELLE H.
PLUNK, MALLORY L.
POHLMAN, GEORGIA C.
RAMIREZ, MYLIE J.
RAUB, NOLAN W.
RUSSELL, GRACE M.
SAMPLES, HANNAH M.
SETTLES, ETHAN B.
SLUSSER, PAUL T.
SMITH, LILLY A.
SPEIDEL, RAEANNA M.
STRONG, LOGAN A.
TALLEY, CONNOR J.
TREXLER, JACK D.
WEDIG, ABIGAIL A.
WEITZEL, MATTHEW R.
WESTFALL, BENJAMIN D.
WOCK, AUBREY C.
WOODRING, TAYLOR F.
10TH GRADE
BALFOUR, PHILLIP L.
BARO, JAYCE C.
BELCHER, KELSEY N.
BELLET, JACOB R.
BENEDICT, KATREONA G.
BENZ, ABBIGAIL M.
BOCKSTRUCK, CHARLIE L.
BOLDS, JORDAN M.
BOUNDS, GRACE S.
BRUNAUGH, JAXON J.
BURNEY, AVA L.
CARTER, HALIE M.
CLYDE, CHEYENNE E.
COFFMAN, ADAM R.
CRAWFORD, GRACELYNN M.
DAHN, NOAH L.
DEIST, BRADLEY M.
DERRICK, CORAH M.
DOUGHERTY, MEREDITH J.
EADS, JAREN A.
EILERMAN, MICHAELA G.
FIELDS, LOGAN X.
FINKES, PEYTON R.
FINKES, TALAN W.
GOETTEN, DAX J.
GRAHAM, KENLI K.
GROVES, BRAYDEN T.
HEINEMAN, HAILEY M.
HUDSON, KATE M.
HUTCHENS, REESE M.
JOHNSON, CAMRYN A.
JOHNSON, TYLER J.
KALLAL, CASEY M.
KELLY, ADDISON
KUEBRICH, ALEXIS M.
LAIRD, ELLIE M.
LAMPARTER, OLIVIA R.
LESLIE, ARIANNE R.
LONGLEY, JENNA R.
LORTON, REESE A.
MAAG, MATTHEW J.
MARMINO, HAYLEIGH M.
MARSHALL, JACE D.
MAXEINER, MAGGIE C.
MCPHEETERS, IRELYND P.
MELLAS, MOLLY A.
MOSSMAN, ABAGAIL R.
NIEMEYER, BROOKE L.
OATES, RILEY J.
PICKEL, KILEY R.
POHLMAN, KENNEDY A.
POLETTI, CAITLYN G.
POWERS, GRACIE S.
ROACH, HALEY M.
ROBINSON, SEBASTIAN Z.
ROBLES, SARAH L.
SCHLEEPER, GARIN S.
SCHROEDER, CAMDEN M.
SCHULTE, PEYTON E.
SCHULTZ, KATIE L.
SHORT, ELYSE K.
SLUSSER, DINAH L.
SMITH, ELLA J.
STREBEL, AMELIA G.
STUMPE, KORTNEY N.
TURNER, MYLEE R.
VANDYGRIFF, ELLA M.
VOGEL, JOHN PAUL
WADLOW, CLAY J.
WALKER, GAGE A.
WALSH, TRISTAN J.
WARGO, ISAAC J.
WEBER, ARLYNN R.
WINTJEN, KEIRA J.
YAMNITZ, ANNABELLE L.
YATES, CORREE E.
11TH GRADE
BEAVERS, ISAAC T.
BENNER, ELENA J.
BERGHOFF, KENNEDY E.
BIZAILLION, KENNADI F.
BIZAILLION, KIERSTYN R.
BOLDS, RYAN M.
BOWEN, RYAN G.
BRADSHAW, ELLA J.
BROWN, ASHLYN E.
CHIN, CONNOR C.
CLARKSON, ALEXIA M.
COLLINS, EMILY R.
CRAWFORD, TESSA L.
CROWE, DORA A.
DAVIS, ERICA E.
DEIST, DELANEY R.
DEIST, KATIE A.
DENTON, JACOB A.
DIAL, ANNA K.
DONG, VIVIAN *.
DOUGHERTY, KATHLEEN L.
DRAINER, KAELYN N.
EAST, CLAY M.
EDGELL, AIDEN C.
EDWARDS, KARLIE L.
ESCHBACH, REESE A.
FINK, LUKE M.
FRALEY, CALEB D.
GETTINGS, AUTUMN R.
GIBSON, MADISON
GLASS, SIERRA L.
GRAY, WYATT M.
GRIFFITH, KEEGAN M.
GUNNING, HUNTER D.
HARP, MADDILYN E.
HEAFNER, EASTON C.
HEITZIG, BRADLEY J.
HEITZIG, JOSIE M.
HEITZIG, KATE E.
HEITZIG, OWEN M.
HERNANDEZ-LAMER, SOFIA B.
HETZEL, ELI F.
HIGGINS, MARY J.
HUBBELL, ALEXANDER M.
HUEY, DAELYNN M.
HUTCHENS, KAEDEN R.
ISRINGHAUSEN, BRADLEY O.
JONES, HAYLIE L.
JONES, LANDON K.
KALLAL, HANNAH R.
KALLAL, WALKER H.
KING, CHELSEA E.
KODROS, GRACIE L.
LACY, EVAN E.
LACY, KENDAL M.
LACY, REBECCA A.
LANE, BRAYDEN C.
LEWIS, ANTHONY R.
LITTLE, ZOEY A.
LOTT, WALKER D.
LYONS, LAUREN R.
MCCORMICK, EMMA L.
MCCORMICK, LIBBY M.
MCDUFFIE, MERRIS J.
NOBLE, ELISE C.
PHIPPS, MACIE E.
RAYMOND, MIRANDA M.
RICKLEFS, HOLLY N.
ROBERTS, BAILEY L.
SAMS, MADISON L.
SCHROEDER, CORA R.
SETZER, KAITLYN M.
SHALLEY, GRACE S.
SHIPLEY, JACOB A.
SMITH, DRAKE N.
SMITH, JALEIGH G.
SMITH, SYDNEY E.
SPRINGER, KATLYN R.
SWANSON, LUKE G.
TALLEY, AIDEN C.
TAUL, LORETTA K.
TOWELL, EMILY E.
TREXLER, LEXI G.
VAN DEVEN, CALEB A.
VOGEL, FRANCIS A.
WELLS, JONATHAN R.
WILKINSON, TAYLOR N.
WILLIAMS, AVERY E.
12TH GRADE
ABBOTT, WILLIAM A.
ANDERSON, MARY A.
ANTOINE, CHLOE E.
AYRES, TYLER J.
BEIERMANN, EMILY S.
BOHANNON, MOLLI M.
BREDEN, CATE A.
BRUNAUGH, TANNER J.
BUCK, MADALYN R.
CRAWFORD, RYAN M.
CROXFORD-STONE, BREEYA A.
DAVENPORT, MORIAH G.
DAVIS, KENDAL I.
DELP, LILLIAN P.
DOHRN, BERNARD J.
DOHRN, JACK C.
DUBLO, SAMUEL D.
ELLIOTT, JACOB D.
FICKLE, ALEXIS M.
FINK, ANNA C.
FRITZ, LUCY M.
GILLIS, HUNTER D.
GOETTEN, DRAKE K.
GOLLEY, ALEXANDRA A.
HALLSTEAD, HANNAH M.
HEBERLING, KENDALL J.
HUDSON, JOSIE E.
ISRINGHAUSEN, ROZLYNN J.
JONES, AMELIA E.
JONES, MACKENZIE R.
KALLAL, CHLOE M.
KANALLAKAN, AYDEN M.
KING, KATELYN E.
KLUNK, ETHAN J.
KOSOWSKI, WLADYSLAW W.
KRUEGER, KARI E.
LAMARSH, ADALYNN E.
LAPLANT, JERRA P.
LLOYD, KINDY R.
LOELLKE, ANNA R.
LOGES, ISAAC W.
MAAG, CASSIDY M.
MARSHALL, MORGAN E.
MEISNER, LOGAN V.
PARKER, SOMMER S.
PERDUN, JOSHUA A.
PILKINGTON, ADDISON B.
RICHARDS, ABBIGAIL G.
SAMPLES, AMBER L.
SAVIENKOVA, KATERYNA
SCHROEDER, MADISON F.
SCHULTZ, BRENDAN E.
SCOTT, KYLIE J.
SHAFFER, JAYME L.
SMITH, MARISSA M.
SMITH, RYLEA M.
SPRINGMAN, MASON W.
STEINACHER, ALEXANDER G.
STELBRINK, TAYLOR N.
STELLHORN, KENDALL R.
STOCKSTILL, BROOKE C.
TALKINGTON, ALANA N.
TUTTLE, BRIA E.
WALSH, ELAINA D.
WELLENREITER, BRAYDEN E.
WILLIAMS, GRIFFIN D.
WITTMAN, DAYTON J.
WORMINGTON, MYA I.
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