5th Grade Honor Roll:

JAYCOB M. ALEJANDRO, CLAYTON J. DAUGHERTY, LANDEN J. DEVERGER, HAYLIE I. DEWITT, HANNAH M. GILLESPIE, KEILEE J. HARDWICK, NEHEMIAH K. HARGIS,

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RILEY S. HARRISON, ZOEY E. JORDAN, LYDIA A. KANALLAKAN, WILLIAM S. LAUBSCHER, FAITH E. MISURACA, ELLISON S. NEWTON, LOGAN G. RAMSAY,

TIBERIUS A. REX, CHARLI SANDERS, DELANEY A. SHIELDS, CLAYTON M. TALLEY,

SAMSON W. TAYLOR, LORELIA R. WARREN, COOPER B. WAYMAN, REMINGTON C. WEDDING, BRAXTYN E. WELLENREITER

5th Grade High Honor Roll:

LOGAN B. ALLGOOD, LIAM D. ANDERSON, CATHERINE B. BALCER, JESSA J. BARO,

MADELYNN E. BAZE, AUBREY M. BEHL, JONA BEXHETI, BRYNNA J. BICK, ABILENE M. BRAY, MAKAILYNN A. BYRD, MOLLY J. CAMPION, RICHARD A. COOLEY, OLIVIA N. DALTON, HAILEY L. DARR, LUKAS M. DARR, PEYTON I. EICH,

ARTHUR W. FALLIN, CHIARA FALTER, HAYLEIGH N. FERGUSON, PIPER FRY,

VIOLET E. GAJEWSKI, SAWYER M. GREATHOUSE, MYA W. GREEN, KNOX H. HAMILTON, MAKENZIE H. HANLON, CARSON D. HAYES, LIAM HAZELWOOD,

EVA J. HERRING, ABEL J. HUFF, CARTER A. JOHNSON, GAGE R. JORDAN, JAXEN KLUNK, KADE B. LAKIN, ANNABELLE L. LAMBERT, LUCY LILLEY, BRYLEE E. MADSON, COLTON B. MARSHALL, KARLIAH M. MCDONALD, LANDON F. MCNELLY,

WILLOW A. MCNELLY, ADALYN E. MILLER, ALEXANDER S. MORGAN, ELIZABETH D. MORGAN, BRAYDEN D. MUNTZ, BRADEN J. MYERS, MASON J. NEUNABER,

LAYTON M. OSELAND, RYKER J. PFLEGER, MABLE N. POHLMAN, MADISON RADER, REESE E. RAY, LIAM M. REISCH, SOPHIA F. REYNOLDS, LOGAN A. ROEMER, GRAYSON T. SCHAAF, HADLEY R. SHAW, LEVI P. SHEPPARD, GRAYSON J. SMITH, HYLEIGH N. SMITH, CAYDEN J. SOUDER, EMMALYN R. STEINKUEHLER,

HAILER J. STONE, OWEN W. STREBEL, KALEIGH R. STROHBECK, ALICE A. TAYLOR,

GATLIN J. TAYLOR, MILEY K. THEISEN, ADALYNN E. TRETTER, MILES C. VAHLE,

JAXTON R. VALSTAD, ADLEY J. WALKER, KASH G. WALLACE, PARKER L. WARFORD, RUBY L. WAYNE, KALEIGH E. WEATHERFORD, ALIVIA K. WESTFALL,

MADDOX E. WILLIAMS, STEVIE K. WILSON, AIDEN R. WITTMAN, KELLAN R. WOOLSEY, MIA R. WYATT

6th Grade Honor Roll:

NASH D. CHALLANS, CHARLIE M. CHARLTON-STIERLEY, TYMBER L. DAY, MYLES P. DOUGHERTY, LOGAN T. DUNHAM, CLOEY M. ELDRED, CADENCE M. GOODEY,

LIAM P. GRAHAM, TOD M. HERNDON, CHARLOTTE F. HINKSON, SULLIVAN E. HUTCHENS, AIDEN D. JOHNISEE, PAIGE M. JONES, ARIANA M. LAVIGNE, KHLOE M. LUTHER, LIVIA B. MCKINNON, CAILYNN R. NEWBY, KARLEE K. PEGUE, ADIRA J. RAMSAY, ANDREW R. RAY, BESART REDZEPI, EMMY L. ROTHE, KENZI L. SCHULTE,

LEVI W. SMITH, BRYCE K. WEST, ELLA S. WEST, LANA M. WEST, BRODY Q. WHITE,

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GABRIEL XOLIO, MOLLY M. YORK, DAMIEN O. YOUNG


6th Grade High Honor Roll:

TREY N. ALICH, WADE R. BALL, LYLA A. BLACKBURN, EMERSYN J. COLE, LILLIE M. CORNELIUS, KAYLEE M. CUNNINGHAM, KYLE A. DARR, HENRY D. DOHRN,

AYDEN S. DROEGE, STELLA M. EGELHOFF, KENNA L. ERWIN, ADDISON J. FESSLER,

JAMES D. FORD, CHARLES R. FRIEDEL, DAVIS J. FROST, JAYDEN L. FRY, OLIVIA D. FUNK, REID K. GRAHAM, BENTLEY W. GRASLE, MACI E. GRAY, FALLIN M. GREEN,

EMMITT M. GRIZZLE RUIZ, MALINA E. GUTHRIE, AUBREY A. HARGRAVE, SOPHIA M. HERTER, HARPER L. HILL, BRODY A. HOYT, AUSTIN HUANG, HARMONY M. JANTZEN, CULLAN J. KINSER, KIYAH B. KNOCHE, GRACE E. LATEMPT, BENNETT L. LESLIE, GRAYSON M. MANGARA, BRANDON C. MCCANE JR, COLTON T. MUELLER,

CJAY T. NEVLIN, WYATT M. PERRY, ARIA Q. PFLEGER, AIDEN G. PHILLIPS, WILLOW M. RICHARDSON, BENTLEY D. SCHANNOT, CAROLINE SCHMIDT, CECILIA SCHMIDT, CARTER D. SCOTT, COLTON D. SETTLES, KENNA R. SIEVERS, MOLLY R. STECKEL, AURELIA L. STRANG, NOLAN J. VAHLE, ELIZABETH L. VANDEVEN,

LILLIE M. WILFONG, LAINEY J. WILLIAMS, REESE H. WILLIAMS, PIPER R. WITTMAN, EMILY G. WOELFEL, CARTER E. YOUNG, DRILON ZENKU

7th Grade Honor Roll:

BO L. ALLISON, SKYLER R. ANDERSON, GRANT M. BLASA, BRYSON M. CUMMINES,

KELLI J. DOOLEY, AVERI L. GRAHAM, LANDON J. HAZELWONDER, NATALIA C. HEIN, CARSON J. JOHNSON, JAYCELYNN D. KEFFER, ALAYA R. LEMASTERS, VIKTOR L. MAYNARD, PEYTON A. NASELLO, SAMUEL L. ODHIAMBO, MANAV V. PATEL, BELLA G. REED, ALEX R. RINGHAUSEN, ALEXIS M. ROBERTS, CHAD SCHLOTT, WYATT A. TAYLOR, MADELYNN J. VANAUSDOLL, AUBREY J. VETTER,

LUCAS T. WALLACE, GRACE A. WELLER, ALEXA J. WILKINS

7th Grade High Honor Roll:

WILLIAM BARNES, JR, PIERCYN J. BECHTOLD, JACKSON E. BERGHOFF, NYLAH R. BOX-MICHAELS, DANIEL C. BRUNS, JORDAN R. CATO, RUTHIE L. CRITCHFIELD,

TRINITY A. CUMMINES, OWEN M. DALEY, CADEN L. DARR, ALYSSA R. EMERY, ERIN J. FEDERLE, EASTON M. FOX, PEYTON E. GARRETT, SOPHIE M. GAVAZA, CALI K. GEERS,

JASON V. GONZALEZ, MATTELYN R. GRASLE, WARREN D. GREATHOUSE, ZANE O. GRUMMEL, ISAIAH J. GUNDLACH, ALLISON R. HAARMANN, ISABELLA O. HAWKINS,

RYLIE G. HEDGER, JEREMY E. HEINEMAN, GRACE A. HENSLEY, AVNEY E. HERRING,

GRACIE L. HERRMANN, MADELYN R. HIGHFILL, LILLIE K. HOLMES, MADDIE S. HOPKINS,

COOPER N. HOYT, ASHLEY HUANG, ISABELLA G. HUITT, COLLIN D. HUTCHENS, IAN B. KANALLAKAN, FINLEY L. LANCASTER, HADILY M. LONG, AUSTIN C. MINTERT, JENA A. PEGRAM, HUCKLEBERRY E. PETERS, GAVIN E. PIPER, GABRIEL P. RAWE, SCARLETT D. REX, ALEXANDER P. ROBERTS, CRISTIAN M. ROJAS, RYLEE A. ROTH-WOOD, HUNTER A. SCHRODT, HEATH R. SCHROEDER, SOPHIA L. SCHROEDER, RAELYN L. SINCLAIR,

AIDEN J. SMITH, LIAM D. SPENCER, RIGBY J. STRANG, LOGAN R. STREBEL, KEEGAN D. VARBLE, CAIDENCE L. WALLACE, JAMISON S. WALLACE, JESSICA D. WILKINSON, AYDEN J. YATES

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