GRANITE CITY - Granite City High School Principal Tim McChristian announced that 581 students earned Honor Roll accolades for the second semester of the 2023-24 school year.

Students who obtained a grade point average of 5.0 or higher during the second semester earned high honors, while students with a 4.2-4.999 GPA with no D earned was named to the honor roll. All GPAs are based on the current semester GPA (not cumulative).

High Honor Roll (Seniors)

Michael J. Adams

Dalten G. Bailey

Alexander R. Bevineau

Makayla E. Bird

Alexander S. Boyer

Nicholas R. Branding

Adam D. Bright

Aaron C. Brinker

Abigail R. Brinker

Tayler F. Brockman

Matthew R. Brokaw

Jonbenette Cadena

Arianell L. Carney

Taylor L. Carson

Addyson J. Cathcart

Courtney T. Cochran

Lucas G. Colp

Abigail M. Dickerman

Jake I. Elliott

Chloe J. Evans

Lillian G. Foote

Anna R. Forbes

Emilee R. Franklin

Lucas W. Haddix

Leo Haldaman

Annah R. Hale

Austin Hang

Justin Hang

Julian C. Hartin

Madison S. Holland

Layne A. Howell

Jocelyn M. Hubbard

Benjamin J. Johnson

Holly A. Lapeire

Rune J. Lee

Teresa E. Maldonado

Isabella M. Mangi

Sophia M. Mangi

Lilly I. Marlin

Grace E. Maxfield

Evan P. McKechan

Markell L. Middlebrook

Anthony J. Modrusic

Delaney L. Myatt

Elizabeth Najera Cruz

Cora R. Obrian

Jacob E. Olson

Ailyn Onate Aguirre

Denton W. Partney

Victor E. Peralez Iii

Abigail R. Petras

Sidney R. Pittman

Landon R. Richey

Peyton M. Robison

Josue A. Rodriguez

Marina E. Roeder

Della M. Sander

Neva R. Schwartz

Alec M. Sheridan

Lily A. Shrum

Chloe A. Sleczka

Reece N. Smallie

Abigail J. Smith

Jasmine E. Stamp

Luke M. Stepanek

Logan T. Sutton

Emily A. Sykes

Isaiah M. Tebbe

Claire A. Thurmond

Lucy D. Vanbuskirk

Madison A. Vasiloff

Carlos A. Velasquez

Jenna E. Watkins

Ryan T. Webb

Tyler S. Whitford

Rebecca D. Wick

Chloe A. Williams

Hailee M. Wyatt

Caden A. Yarber

High Honor Roll (Juniors)

Jaden A. Baldwin

Mallory D. Boone

Shelbie C. Borth

Trenton A. Clutts

Lilyrose E. Cockrum

Evan M. Drake

Olivia M. Essington

Alexa S. Fleenor

Gerardo Garcia-Ortiz

Molly S. Hang

Bailey E. Hanks

Lydia A. Harris

Megan K. Heuer

Connor D. Hibbets

Brooke N. Hill

Nathan A. Hopper

Tanyah R. Hoskins

Rhys O. Kaminski

Abigale S. Knight

Elijah M. Kolb

Savannah R. Kujawa

Shareni Leal Pluma

Joshua D. Loston

Kaylah R. Meyerhoff

Cleison Y. Miranda-Gomez

Gabrielle E. Mitchell

Lily E. Newman

Keithan T. Noel

Eliot S. Paul

Evan J. Peters

Noelle Richey

Emilee A. Saggio

Fred D. Sansoucie

Liliuokalani N. Schofield

Riley M. Schrock

Merina G. Scott

Faith A. Teets

Jacob A. Travis

Diana I. Valverde

Noah T. Vickery

Owen W. Vickery

Itzel Villalba

Michelle A. Washington-Shaw

Rachel A. Willaredt

Emma J. Wing

Crystal D. Womack Jr.

Erick M. Worthen Lamparter

Armani N. Yates

Wyatt C. Yehling

High Honor Roll (Sophomores)

Alexes C. Barker

Elijah J. Blaylock

Kyndal L. Bolden

Chloe L. Book

Reese P. Boyer

Caleb M. Brandon

Karlisa M. Brent

Valeria Canales Rojas

Vanessa Canales Rojas

Toby R. Clements

Emilee S. Connolly

Evan T. Connolly

Cyril Cutarra

Sophie R. Davison

Daniel E. Douglas

Alexander Escobar Mercado

Michael A. Freytag

Ricardo A. Garay

Allie M. Giese

Aaron I. Gomez

Melody S. Hang

Elliette J. Harper

Aiden D. Harris

Dakota L. Harvey

Morgan R. Hayes

Autumn M. Hendrix

Simone E. Hill

Kaylee J. Hobbs

Emily R. Holmes

Santiago A. Huerta

Amyah D. Jones

Kaden S. Kennedy

Luzviminda L. Klumpp

Tucker J. Kolb

Myla B. Layne

Emily A. Lievens

Kailyn E. Lowe

Joshua L. Marcinkowska

Lily K. Meyenburg

Polly R. Nipper

Samantha Pacheco Marquez

Reid N. Parker

Marik D. Pickerell

Maximus D. Polley

Jeffrey R. Powers

Daniela V. Rabadan

Sonya L. Rugerio

Alexis S.uiz

Brianna M. Rumler

Caleb W. Schaefer

Cate M. Smallie

Annabelle R. Stanlick

Katelynn J. Strubelt

Megan E. Sykes

Ellie A. Taylor

William H. Taylor

Sunny B. Valle

Alexander W. Vaughn

Hector A. Villa

Grace E. Walker

Avery K. Wallace

Alyssa M. White

Raelee N. Witter

Kya M. Wonders

Kiyth L. Yon-Taing



High Honor Roll (Freshmen)

Jillian L. Albert

Zander C. Aurand

Brooke S. Babillis

Chaze P. Baiter

Audrey L. Barnes

Isaac M. Beatty

Tori C. Biggs

Lily M. Booker

Leah A. Bramm

Gabryella N. Brasher Lopes

Emily F. Camren

Alexa Victoria N. Clark

Ayden G. Cooper

Elias W. Donze

Lhailonie N. Douglas

Bryant J. Duncan

Jersey R. Egbert

Morrius M. Emerson Jr

Cecilia M. Essington

Joel M. Faraone

Gabrielle A. Finley

Baylee R. Fischer

Zulikey Galindo Enriquez

Ava L. Ghirardi

Abegail L. Halm

Landon A. Harris

Lydia M. Harrison

Olivia A. Heck

Norah A. Hutchings

Chase A. Justus

Frankie V. Kaminski

Adalynn G. Knowlton

Dallas S. Kondrich

Audrey M. Martinez

Hailey E. McCoy

Desiray L. McMullen

Nathan C. Monroe Jr

David R. Moore Ii

Mia M. Moore

Reagan Myatt

Payton M. Naler

Brynn R. Nenninger

Khloe M. Nicol

Tyler A. Nonn

Yareli A. Ortiz Casas

Leonardo Pacheco Ortiz

Lindita Qylafi

Benjamin A. Reynolds

Ruth S. Riofrio Moreno

Isaac J. Robinson

Morgan V. Robinson

Emily E. Sahrhage

Isabella M. Scaturro

Kaitlin L. Schneider

Peyton R. Shipley

Ella M. Smith

Abel Solano-Mendoza Jr

Amira P. Somerville

Shavona F. Taylor

Braxton J. Tolley

Hannah I. Trower

Elizabeth R. Weaver

Gracie A. Wesbrook

Andrew V. Willaredt

Carson A. Williams

Elizabeth L. Williams

Benjamin Wilson

Issis Nohelia Wilson Caballero

Carson J. Wolfe

Kailey M. Woolverton

Honor Roll (Seniors)

David H. Arguelles

Dakota S. Armour

Reshelle L. Arnold

Dilyn J. Barker

Jocelyn N. Bellovich

Mitchell L. Bickel

Katie M. Borg

Breonna L. Brown

Madalyn N. Brown

Trever L. Brown

Thomas M. Bunnell

Tierra D. Byars

Cassidy C. Chaboude

Ava J. Clark

Hannah M. Clark

Kimora M. Collins

Dakota W. Courtoise

Seiona J. Curry

Ryan C. Dix

Brooke N. Donohue

Destiny D. Drennan

Treva A. Epps

Paola S. Escoto-Flores

Gael Fierro

Katie M. Fisher

Lesley N. Flores

Talia M. Foster

Richard L. Fuller Iii

James Genis Galindo

Audrey E. Giles

Wyatt E. Graham

Tobias A. Grey

Haley R. Hargis

Jedidiah D. Harp

Trevor R. Harrison

Jayden R. Head

Zaria D. Herndon

Abigail R. Hubbard

Nayeli Isidro-Sebastian

Victoria A. James

Elyssa J. Joaquin

McKinley M. Johnson

Khylee M. Jones

Joseph R. Kamacho

Christopher G. Kenkoff

Colin M. Lakatos

Victoria D. Lawrence

Mario J. Lopez Ponce

Sophia G. Martin

Karla A. Mendez

Jayden E. Moore

Karen Morales

Dakota L. Morgan

Morgan E. Mueller

McKenzie L. Munoz

Esmeralda C. Ontiberos Guerrero

Lylah G. Ortiz

Isabell M. Overturf

Nidhi Patel

Aurora E. Pingel

Marli E. Popmarkoff

Hayden M. Recklein

Zaira Janeth Reveles De Loera

Kaylea E. Roberson

David Ruiz

Xavier D. Russell

Damian P. Sanchez

Karlie J. Scarborough

Gabriella M. Semple

Raegan M. Shrum

Hayden M. Slay

Jennifer R. Smith

Shaun A. Smith

Madison T. Tanksley

Aden M. Toeniskoetter

Dymani K. Walker

Lucas E. Webb

Shelby L. White

Nijah S. Whitfield

Joseph A. Willis

Jailyn A. Wise Palmer

Ethan J. Ybarra

Honor Roll (Juniors)

Chloe E. Affolter

Omar D. Almeida Ruiz

Tyler J. Armbruster

Hunter W. Arnold

Nicholas G. Arosemena

Nicole E. Austin

Derielle V. Barefield

Amelia G. Bazzell

Erik A. Beckland

Jade S. Bengtson

Jordyn R. Berg

Hunter V. Bickel

Audrie L. Boyer

Robert J. Brooksher

Mason H. Camren

Evan M. Conger

Brooke M. Conley

Taytum C. Cook

Mercedez A. Daniels

Lania J. Davis

Aaron E. Dennis

Shelby Dismukes

Vashti A. Fuller

Emily M. Garcia

Savannah M. Gold

Thomas I. Gonzalez-Duque

Mariona M. Greenlee

Cameron L. Groboski

Tessa L. Hamlin

Caleb A. Harris

Raionna D. Harris

Makenzie M. Heintz

Angel R. Hunter

Shemeah J. Johnson

Arianna M. Juedemann

Shealyn M. Jungewaelter

Landin T. Kaminski

Savanhna M. Khammanyvong

Madison K. Kie

Natalie R. Kondrich

Yullen J. Koroby-Schoffra

Tyson J. Lane

Alexandra N. Markell

Tanaijha R. McCurtis

Ingrid J. Mendez

Collin J. Mifflin

Taylor A. Morton

Mataya K. Murphy

Christine R. Myers

Enrique Najera Cruz

Julissa A. Ocampo Nabor

Moises Ortiz

Gabrielle M. Pauley

Mariana R. Perez

Alex J. Poston

Mackenzie M. Przybysz

Sharolay Ashlyn Ramos-Orozco

Ryan T. Rash

Alicia Rios

Jacob I. Roberts

Victoria R. Robinson

Broc J. Rodgers

Gaige A. Rogers

Dylan G. Sanchez

Edward J. Sander

Ayrian J. Sherman

Kaylee E. Shoffner

Mason N. Smith

Brandon T. Smith-Vogler

Allexis J. Soechtig

William C. Spicer Iii

Brenden M. Stiles

Violence A. Sturdevant

Makayla A. Tanksley

Christopher S. Voss

Alexsei L. Wiemers

Tyson J. Wilkinson

Jade A. Williams

Isabelle L. Wuertley

Yuridia N. Yaxcal Choc

Honor Roll (Sophomores)

Sakinah A. Amatullah-Matin

Kaedence B. Andross

Alexis R. Aurand

Tiffany M. Austin

Jay Banks

Taylor A. Barton

McKinzie L. Bickel

Evan J. Brewer

Elizabeth G. Brinker

Michael J. Brinker

Adrean M. Brown

Alexa K. Brown

Olivia M. Buckingham

Alex J. Carrillo

Bailey C. Cass

Brayden W. Cook

Zylie E. Cooley

Camerin L. Corley

Lucas A. Crown

Antonio C. Dean Iii

Hunter K. Dickerson

Allaura R. Doellman

Caden E. Duff

Taylor L. Duncan

Jack V. Dutko

Alaina M. Foreshee

Bryck N. Freeman

Emmanuel Frias

Hailey J. Gibbs

Clark J. Goodman

Carleigh P. Graham

Isabella L. Green

Kaila C. Griffin

Luke M. Griffin

Gabriela M. Gutierrez

Demond N. Hamilton

Ayden P. Hankins

Aiden R. Henderson

Lillian M. Hendrix

Sydney L. Houston

Sara Jimenez

Grace A. Joiner

McKenna A. Karpowecz

Emily S. Kilmer

Lily A. Kupinski

Kaylee J. Lake

Lita J. Lasiter

Sabrina L. Loston

Fernando Luna-Guardado

Rayshon Q. Lyles

Samaria C. Mallet

Jayden C. Malmkar

Ryan J. Mangiaracino

Mya L. McKechan

Savannah D. Meyerhoff

Henry R. Mink

Briana M. Moore

Maleina N. Obrian

Taylor A. Opel

Yuridia Ortiz

Kaitlyn Pardo

Scott M. Prickett Jr

Hannah R. Rice

Emily N. Rigsby

Jean C. Rivera Duque

Perla E. Roman

Ian A. Sauceda

Mason E. Scarborough

Miranda E. Sierra

William C. Simpson-Beasley

Gavin C. Sipes

Spencer M. Sipes

Kevon C. Smith

Adrianna A. Sotelo

Alexandria G. Stagner

Roman K. Stenitzer

Abigail L. Supinski

Rayna A. Tolbert

Cooper M. Toth

Zachary M. Tucker

Carter M. Vivod

Dylan J. Wilfong

Kayla L. Williams

Kyi L. Williams

Mariyah N. Williams

Hayley J. Wise

Maxwell J. Woolen

Abigail L. Wylie

Honor Roll (Freshmen)

Ashley A. Aburto

Rylan S. Arosemena

Jesus Atilano-Isiordia

Kyle A. Barham

Adalyn M. Barnes

Kailee A. Bastean

McKenzie N. Battor

Kordel Bond

Caroline L. Brown

Brelynn L. Bunch

Jesus T. Carbajal Ortiz

Dariana Castro

Lacey L. Clark

Julian D. Clemons

Carlie R. Collins

Emery I. Cope

Savannah L. Davis

Peyton A. Deering

Lana N. Dilallo

Kathryn A. Gartner

Rayma C. Gravois

Kevin A. Grey Jr

Chloe G. Hanks

Yazmin S. Hernandez-Becerril

Silvia M. Herrera Enamorado

Carter J. Hitchcock

Zoey L. Hodge

Elliott J. Johnson Jr

Madilyn C. Katana

Colton M. Kinworthy

Maura L. Koroby

Lilianna K. Kostecki

Zachary S. Laird

Elayna S. Langston

Charlotte N. McCosky

Sophia G. McCullough

Andrew M. McElroy

Peyton A. McMahon

McKenzie E. Meyer

Noah G. Moore

Jordan R. Mordis

Shelby N. Morgan

Arycka S. Oliver

Bradley D. Ollis-Harris

Megan E. Parnell

Jaylee R. Penrod

Alexander R. Peralez

Justin E. Phillips Jr

Neriah Y. Ramos

Gabbriela L. Rice

Logan M. Ripley

Ana K. Rojas Escobar

David L. Ross Iii

Aiden A. Santiago

Charlee D. Schwaller

Ethan A. Shaw

Emily R. Shellenbarger

Alexander D. Sneed

Izabelle M. Sweazey

Aurora L. Taylor

Brooklyn P. Thebeau

Max C. Timmons

Carter J. Tindall

Kaitlyn M. Tinnon

Aedon M. Tripp

Andrew Z. Walker

Rihanna E. Williams

Clariece A. Woodworth

For more information about Granite City School District #9, visit www.gcsd9.net.

