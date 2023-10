Listen to the story

Granite City – Granite City High School Principal Daren DePew announced that 612 students from GCHS earned Honor Roll accolades for the first semester of the 2020-21 school year.

Students who obtained a grade point average of 4.2 or higher during the first semester earned the honor.

Graduation Year: 2021

TYLER H. ANDERSON

TATUM L. ASBECK

JADA M. AUBUCHON

LEANDRA N. BAILEY

MAURLON A. BAKER

MACKENZIE BARRINGTON

LARAELI J. BARRON

MADISEN N. BASARICH

ALEXANDRA M. BEQUETTE

JOSHUA A. BETTIS

CALEB J. BLAIR

LUCI R. BLOMME

DEZZIREE I. BONDS

OLIVIA G. BOONE

CHASE W. BOUSHARD

NICHOLAS J. BOYER

CHEYENNE M. BRADSHAW

BRIANNA R. BRANDING

KEEGAN P. BREWER

JORDAN N. BRIGGS

WILLIAM W. BRIGHT III

ANDREW P. BRINKER

KATHRYN E. BRINKER

NOAH P. BRINKER

WILLIAM G. BRINKER

KASSIDY L. BROWN

ZARIA L. BROWN

PATRICK S. CARNEY II

ROBERT K. CARTER JR

HAILEY M. CAUDELL

IAN M. CHENAULT

ALLISON G. CLARK

GWYNETH M. COMER

QUINN E. CONNOLLY

ANNA L. CRAIG

MACKENZIE P. CROWN

KRISTA D. DAVIS

CHRISTIAN N. DEAN

JORDAN K. DICKEY

TYLER J. DONOHUE

TICE R. DOTY

APRIL R. DOWNS

MASON W. DRAKE

KORY A. DUICH

EMMA R. EVANS

RAYVEN D. EVANS

ELYVIA S. EVERSOLE

KAITLYN N. FLEENOR

ADRIANA G. FOWLER

MARIA I. FRIAS

ZOIE M. FUDGE

CHARIS B. GALEANA

RANDY R. GARDNER

MATTHEW R. GAUEN

DOMINIC J. GENDRON

DESTENI D. GERGEN

TYLER S. GERLACH

EMMA C. GIESE

STEPHEN J. GLASGOW

PAULA N. HARRIS

RILEY Y. HATFIELD

GAGE A. HENSLEY

DULCE I. HERNANDEZ

EVANY HERNANDEZ

NINEL E. HERNANDEZ

MADISON P. HEUER

KALEIGH C. HOLMAN

MAYCEE L. HOPKINS

KAYLA L. HUBBARD

COLTON T. HUBER

KAYLA M. HUSKAMP

BREANNA E. JACKSON

KENDRA N. JACKSON

ALEXIA E. JIMENEZ

ZHENGHAN JING

ALEXANDER K. JOHNSON

ABIGAIL L. JUEDEMANN

BRYON L. KIDD

KENDRA N. KIRKOVER

HEIDI G. KLEE

WHITNEY J. KLEE

CAMERON J. KROMRAY

ANNA K. KRUEGER

ABIGAIL J. KRUG

JACOB L. KRUG

LACEY L. KUNZ

PERLA T. LAMAS

ALLIE L. LAMB

RIANNA S. LANGE

SHELBY M. LEWIS

MATTISON M. LIENEMANN

JOSH A. LIGNOUL

JERZIE A. LINDSEY

AUSTIN M. MALZYNSKI

KAYLI S. MANCE

MCKENZIE K. MARTIN

SIMON C. MAXFIELD

AUSTON L. MAYES

BRENDAN K. MCELROY

SARA A. MCGIFFIN

ISAIAH P. MCKAY

AARON M. MCKEAL

BRENDEN J. MCKECHAN

KAYLEE R. MCKINZIE

JOSEPH A. MCPHERSON

TAYLOR I. MEAGHER

NICHOLAS S. MEDLIN

JOSE A. MENDEZ GUILLEN

HALEY M. MERTZ

MARISSA K. MONROE

JACOB T. MOORE

RACHEL N. MOORE

JORDAN T. MUELLER

ETHAN N. MURPHY

STEPHEN J. MYERS

DESIREE L. OGLE

MAYRA ONATE-AGUIRRE

JAMES H. PARKER

CONOR T. PARKINSON

MATTHEW W. PASCHEDAG

NUPUR N. PATEL

JONI E. PATRICH

CHASE A. PAYNE

COLLIN M. PETRILLO

JARED J. PIEPER

NOAH B. POITER

DANIEL M. PONDER III

DARCY M. POPMARKOFF

BRIANNA M. PULLEY

EVAN J. PULLIAM

GAGE L. RAY

CHASE W. REEVES

LAYLA M. REYNOLDS

ALLISON P. RIESER

ALESSANDRA Y. RIOS GONZALEZ

MIKENNA D. ROEDER

RYAN A. ROENTZ

ISRAEL ROJAS GONZALEZ

JESUS E. ROMERO

MARVIN A. ROMO

JOSE F. SALAZAR

ANGELICA E. SANTIAGO

ETHAN C. SCHMIDT

ALEXIS N. SCHMIDTKE

ELENA M. SCHULZ

ABIGAIL E. SHABLE

KARLIN R. SIMBURGER

NICHOLAS A. SIMPSON

DESIREE G. SMITH

TRESHAE J. SMITH LOFTON

BRIANNA M. SNEAD

IMAN M. SOMERVILLE

ALEXIS M. STEFL

CLAYTON T. STOFEL

TRENTON W. SUTTER

CLAIRE E. SYKES

KRISTIN E. TAYLOR

EMMA D. TERZIOVSKI

TYLER M. THEIS

GABRIELLA I. TORRES

BRAIDYN A. UHLRY

EVAN J. VEIZER

ABAGALE R. WALLACE

ROBERT A. WATKINS JR

CARLIE M. WEBB

JACK O. WEBB

JEREMIAH A. WHITE

BRENNAN C. WHITTLEMAN

HANNAH L. WIDEL

LUCAS M. WILSON

MATTHEW R. WILSON

ISAIAH J. WING

KAYLN A. WOFFORD

KRISTIANA H. WOMACK

IAN M. WONDERS

MARSHALL A. WOOLEN

Article continues after sponsor message

Graduation Year: 2022

CALEB M. AGLES

DAMON M. ANDERSON

ANGEL R. ARNOLD

AUSTIN L. BARTLETT

ELLSIE M. BASOLA

MIHIR N. BHAKTA

ABIGAYLE D. BIGGS

ALYSSA M. BIGGS

JUDAH T. BLACK

ANGELINA L. BOWERS

ALLISON E. BRANDING

CONNOR L. BREWER

DESTINY K. BRICE

BRENNAN C. BRONNBAUER

ISABELLA A. BROOKSHER

ANDREW J. BURGE

KYLE M. BURGE

NICHOLAS A. BUTCHEE

TAYLOR R. CAMPBELL

VALEREY A. CAMPBELL

IZAAK T. CELL

WILLIAM N. CHEUNG

MELANIE F. CLARK

AIDAN M. COLLINS

JACYN A. CONNOLLY

SIERRA M. COOPER

SAVANNAH M. CORY

DRAKE H. CRIDER

RYAN T. DEGONIA

MINH D. DINH

PERRYCE J. DOYLE

SOPHIA DUTKO

BRENDAN M. EADS

JILLIAN B. ELLIS

ASHLEY ESCOTO FLORES

JONAS L. ETCHISON

RYAN R. EUDY

JOANIE M. EVANS

MAXWELL D. FORBES

JALANI D. FRAZIER

NOE A. GOMEZ

JOSEPH M. GRAY

CELESTINA R. GUERRERO-GONZALEZ

JOSEPH S. GUITHUES

ABBEGAIL M. HADDIX

COLEEN R. HARRIS

DALLAS E. HARRIS

LILLIAN A. HARRIS

ZACHARY P. HART

TAYLOR L. HARTMAN

KINZEY G. HENRY

SAMUEL J. HENRY

CADEN W. HIBBETS

MARTAJA D. HILL

JENNA L. HOLIK

RUSSHELL K. HOLLIS

ASASHA S. HOWLAND

ANIYE D. HYDE

GRIFFIN D. JAMES

BRIANNA K. JOHNSON

HAYDEN R. JOHNSON

LAILA L. JOHNSON

MCKENNA M. JONES

DYLAN M. KELLER

LAWSON KIMBLE

ASHANTI M. KING

RAYNE A. KING

BECCA L. KIRKSEY

WILLIAM P. KOCH-SEELEY

LEXI R. KUNZ

LOGAN G. LACEFIELD

BREONNA M. LEONARD

MIA J. LEWIS

JOE LI

LOGAN A. LIGHT

GLORIA LOEZA OZORIO

HANNAH M. LOFTIS

WYATT C. LOFTUS

LIAM A. LONG

AIDAN J. LOVE

ASHANAYLA MARTIN

KHLOE A. MEAD

RAQUEL L. MILLER

KATIE T. MOAD

MCKENNA A. MODRUSIC

RICHARD T. MOORE II

CAMREN R. MURRAY

BRAYDEN A. MYERS

TREVOR L. NICHOLS JR

TAYLOR L. NOLAN

JAVIER L. OSORIO

CARLY E. OWENS

CHLOE C. PARKER

STEVEN L. PAULEY JR

ELLISYA M. PERRI

TYSON F. PETERS

MEGAN C. PRITCHETT

ISAIAH D. PYATT

JASMIN A. RAMIREZ

LUKE P. REED

LILY C. RELLEKE

TYLAOR R. RICE

DOMINIC J. RICHARDS

KAYLEE N. ROBINSON

DOUGLAS J. ROTRUCK

SHANNON K. ROUSTIO

CAMRYN E. ROUSTIO-JAKUL

RANIYAH M. SALMOND-CHANCE

IAN A. SANTIAGO

LAILAN A. SANTIZO

BRICE D. SARGINSON

IVAN N. SAUCEDA

HEIDI A. SCHIPKOWSKI

ALAINA M. SCHOFFRA

ISABELLA A. SCOTT

NOLAN C. SCOTT

CHETT N. SMART

KEIANTE L. SMILEY

DAMON T. SMITH II

JOSEPH A. SOMERVILLE

ELLA C. STEPANEK

ANDREW J. TAGUE

SHAYNE M. TIEMAN

ALEXIS R. TILLMAN

CHASE T. TUCKER

HANNA L. TUCKER

EMMA R. TURNER

DANIEL A. VARGAS

ALYSON R. VAUGHN

LAINEY R. WEST

KAYLEE M. WHITE

DESTYNEE A. WHITTAKER

JADON M. WING

BRITTNIE E. WOMACK

MAKAINA R. WOODS

SAMUEL L. YEAGER

Graduation Year: 2023

DILLAN C. ALEXANDER

DORIAN T. ARGUELLES

MICHAEL E. ATKINS

TRISKAYA L. AUGUSTIN

BRIAN L. BARHAM

YERALDIN BARRERA

LAUREN M. BINGHAM

ADRIAN E. BLOOMQUIST

LILLIAN N. BLOOMQUIST

JOSHUA A. BORKOWSKI JR

DYLAN T. BOYD

HALEY J. BRACKINS

KYLA E. BRANDT

MORGAN H. BRIAGAS

AVERY J. BURNS

KALEY N. BYARS

JOLETTE CADENA

REINA CAMPOS

ISABELLA M. CARRANZA

CHRISTIAN A. CARRILLO

PAIGE V. CARTER

SYDNEY L. CHOAT

DORRAZZ P. COOPER

ALEAH B. CRENSHAW

BENJAMIN L. CULLUM JR

AURORA J. DANIELS

ABIGAIL P. DAVISON

DANIEL M. DEFOREST

RYAN G. DIETRICH

JEREMY O. ELKINS

LARYN G. EVANS

LAURYN N. FENOGLIO

KHLOE S. FOSTER

GRACIELA J. FRIAS

INGRID M. GALEANA

EMILY GARCIA BARRERA

KYLA A. GERHARDT

KAITLYN C. GLASGOW

MADISON E. GREY

SOPHIA M. GRIFFIN

BRENNAN D. GRIGGS

GWYNETH J. HALE

LEAH M. HALE

PEYTON E. HATFIELD

SHELBY N. HAWK

IVAN HERNANDEZ

ELLA J. HICKAM

KYLE A. HILLIER

TESSA B. KEETON

MACKENZIE R. KENNEDY

MADDOX T. KENNEDY

ALEXANDER J. KNUST

ELLA J. KUBERSKI

ETHAN W. KUEHNEL

GRETCHEN L. KUJAWA

SAMUEL W. LEWIS

MAGGIE LI

CATELYNN M. LINIGER

XIMENA T. LOPEZ

BRAULIO LOPEZ-BARRERA

STELLA LUSICIC

DOMINIC J. MAYHALL

WESLEY A. MCCLERY

CAYLIE E. MCELROY

TABITHA A. MCGLAWN

COURTNEY R. MERCER

JAKOB R. MIFFLIN

SETH A. MILLER

ITAIJJA J. MILLER-BROWN

ALEXIS N. MOWERY

MAKENA R. MUELLER

TYLER M. NICOL

CLARA H. NIPPER

ZACHARY H. PARKS

ANGELENA R. PASTORIZA

XAVIER A. PAUL

KYLIE M. PEARMAN

CALEB J. PETRILLO

MAKIYA S. POLLARD

RYAN A. POTTER

SHELBY L. RAINEY

BLAKE A. RAYBURN

TRISTIN R. RIGGINS

EMILY M. RIPLEY

SETH R. RIPPEE

THOMAS E. RIVERA

ADDISON E. RODERICK

MAKINLEY R. ROEHR

BLAKE M. RUSHING

JOSHUA A. SAHRHAGE

MICHAEL R. SCATURRO

HAYLEIGH J. SCHULTZ

KYLIE M. SELLARS

RYAN SKALSKY

PAIGE N. SKIPPER

LILLIAN M. SLOAN

BRADEN M. SMALLIE

ALLISON P. SOLIZ

JOSIE E. SOTO

NYLIA I. SPRIGGS

ERIC T. STRATTON

ELIAS W. STRONG

GREGORY L. STURGEON II

CHRISTOPHER P. TAYLOR

ASHTON N. TILSON

TYLER L. TORRES

IZABELLA D. UHLRY

XANDER R. UNDERWOOD

ALIVIA S. UPSHAW

ANA K. VALADEZ

ALIVIA G. VAUGHN

JOSE A. VELAZQUEZ-MEDINA

CHRISTOPHER C. WALLACE

ROWAN D. WALLACE

ALEXANDER R. WEAVER

NATHAN A. WEBB

TRAMYA B. WHITE

AVA E. WHITEHEAD

TYLER J. WHITEHEAD

CHLOE J. WIDEL

MOLLY E. WIELGUS

KAYLYN A. WILEY

KAREN N. WILLAREDT

CARMEN A. WILLIAMS

KIMMARA D. WILLIAMS

ZOIE N. WILLIAMS

DANIEL B. WILSON

LAUREN E. WILSON

MARA K. WITHERS

KATIE L. WOLFE

MATTHEW A. WOODWORTH

CARLEE J. WRIGHT

CALEB W. YATES

Graduation Year: 2024

LOGAN P. ACOSTA

DAVID H. ARGUELLES

DAKOTA S. ARMOUR

ISAIAH E. ASHCRAFT

JAYDEN P. ASHFORD

MADELYN C. BADGETT

DALTEN G. BAILEY

CADENCE S. BARKER

COLTON A. BARNES

MICHAEL J. BARNETT JR

BRIAN P. BAUMEISTER II

JOCELYN N. BELLOVICH

LEA J. BETHEL

DYLAN R. BICKELL

BETHANY N. BIGGS

MAKAYLA E. BIRD

JONATHAN R. BLADDICK

COURTNEY N. BLAIR

TREVON BOND

ALEXANDER S. BOYER

NICHOLAS R. BRANDING

ADAM D. BRIGHT

AARON C. BRINKER

ABIGAIL R. BRINKER

MATTHEW R. BROKAW

LUCY E. BROOKS

BREONNA L. BROWN

MADALYN N. BROWN

JONBENETTE CADENA

JONATHAN S. CALLAHAN

ARIANELL L. CARNEY

TAYLOR L. CARSON

ADDYSON J. CATHCART

CASSIDY C. CHABOUDE

HAYLEE R. CHANDLER

GIANNI N. CIPPONERI

AVA J. CLARK

JAMARIUS A. CLEMONS

LEIGHTON M. COHEA

ARIANNA R. COLLINS

LUCAS G. COLP

JANIA L. CONNER

RYLIE K. COUSINS

CAMYLAH L. COX

JAMIA L. CRAIG

SEIONA J. CURRY

ABIGAIL M. DICKERMAN

RYAN C. DIX

DESIRAE L. DOBRYNSKI

RYLEE L. DOTY

DESTINY D. DRENNAN

CHLOE J. EVANS

KYRA D. FISCHER

KATIE M. FISHER

CADEN J. FLOWERS

CODY A. FLYNN

LILLIAN G. FOOTE

ANNA R. FORBES

TALIA M. FOSTER

EMILEE R. FRANKLIN

WYATT A. GOLDEN

MAKENNA M. GREENE

NEEKO M. GREGORY

MIA L. GUDINO

LUCAS W. HADDIX

ANNAH R. HALE

AUSTIN HANG

JUSTIN HANG

HALEY R. HARGIS

TREVOR R. HARRISON

JULIAN C. HARTIN

ZARIA D. HERNDON

ZACHARY W. HESELOV JR

MADISON S. HOLLAND

AVA R. HOPPE

LAYNE A. HOWELL

MAKIYA T. HOWELL

ABIGAIL R. HUBBARD

JOCELYN M. HUBBARD

LUCAS E. HUTCHINGS

NOAH M. HUTSON

DEJU S. JAMES

ERICA E. JAMES

ELYSSA J. JOAQUIN

BENJAMIN J. JOHNSON

KHYLEE M. JONES

DAKOTA J. KELLEY

CHRISTOPHER G. KENKOFF

LYNNA H. KESSLER

HOLLY A. LAPEIRE

KNYLA L. LEE

RUNE J. LEE

DYLAN M. LEMP

MIA I. LEON

GABRIELLE L. LEONARD

TERESA E. MALDONADO

ISABELLA M. MANGI

SOPHIA M. MANGI

LANDON M. MARCUM

LILLY I. MARLIN

GRACE E. MAXFIELD

JACOB I. MCCRORY

KIERSTYN M. MEAD

ANTHONY J. MODRUSIC

VICTORIA J. MONTGOMERY

KAREN MORALES

MORGAN E. MUELLER

ALYSSA L. NAEVE

CORA R. OBRIAN

AILYN ONATE AGUIRRE

LYLAH G. ORTIZ

DRAKE C. PARKER

DENTON W. PARTNEY

NIDHI PATEL

LOGAN C. PELLAZARI

VICTOR E. PERALEZ III

ABIGAIL R. PETRAS

SIDNEY R. PITTMAN

MARLI E. POPMARKOFF

SAVANNAH P. RAINES

XANDER M. RANDALL

ALLISON E. RANDAZZO

HAYDEN M. RECKLEIN

MARIAH S. RIAS

LANDON R. RICHEY

PEYTON M. ROBISON

MARINA E. ROEDER

DAVID RUIZ

BRITTANY M. SANTIAGO

KARLIE J. SCARBOROUGH

VIVIAN R. SCHNEIDER

CALEB J. SCOTT

ALEC M. SHERIDAN

RAEGAN M. SHRUM

KEIRA D. SIPES

CHLOE A. SLECZKA

REECE N. SMALLIE

ABIGAIL J. SMITH

JENNIFER R. SMITH

MAX T. SMITH

JASMINE E. STAMP

LUKE M. STEPANEK

LOGAN T. SUTTON

EMILY A. SYKES

TYLER M. TARTT

CLAIRE A. THURMOND

ADEN M. TOENISKOETTER

ADRIANNA M. TORRES

CHLOE J. TURNER

LUCY D. VANBUSKIRK

MADISON A. VASILOFF

CARLOS A. VELASQUEZ

ALEXANDRA VELAZQUEZ MEDINA

JULIA M. VILLA

PRISCILLA R. WARREN

JENNA E. WATKINS

CONNOR A. WATSON

SHELBY L. WHITE

NIJAH S. WHITFIELD

NICHOLAS M. WILKINSON

CHLOE A. WILLIAMS

MARY A. WILLIAMS

JOSEPH A. WILLIS

KORI A. WINFIELD

HAILEE M. WYATT

CADEN A. YARBER

KENZIE S. ZOOK WEBSTER

More like this: