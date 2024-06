GRADUATION 2016: Lewis & Clark Community College celebrates graduates this evening in commencement Listen to the story Your device does not support the audio. GODFREY - Lewis & Clark Community College has become home to thousands of area students who have been inspired to further their education. As a celebration of all of their hard work, commencement exercises for the graduating students of several dozen programs will be held at 7:00 p.m. tonight in the Hatheway Cultural Center on the Godfrey campus. Congratulations to the graduating students!



Certificate of Proficiency Accounting Kimberly Brokaw *Elizabeth Cloninger *Anne Cozart *Brandy Herron *Patricia Hogan *Mallory B. Kingsley *Cassaundra K. Newhouse Ashley M. Romero *Megan N. Weber Administrative Assistant *Kelsey Agney *Kaitlynn M. Hitch *Shea R. Landers *Callie Logan *Jennifer M. McGuire *Lindsey Michel Automotive Drive Line, Suspension, & Brakes Colin R. Balke Erik S. Clark *Jeffrey B. Daniels *Evan M. Lauer Mitchell W. Ohlendorf *Tara M. Rodgers *Mark Schweiss *Declan Wold Child Development Donna J. Curren Nicole L. Gaither *Rebecca L. Johnson *Sydney B. Shade *Stephanie D. Teague *Hailey J. Throne Computer Graphics Charles V. Berry, Jr. *Alexis Heacox Allison J. Klockenkemper *Morgan Laughlin *Terand Lavender *Tamara J. Mortland *Kelly Mosby *Audrey Parsell *Franklin Tolbert *Rachel Webb *Jessica Wren Computer Networking Adrian M. Beard Mandi L. Brannon *Rusty J. Lee *Eric Osstendorph *Billy Sackett *Derick J. Stallman *Charles Walton *Whitt L. Whitsell *William Zykan Construction Laborer Michael A. Cerentano Teresa R. Foote Justin W. Kirby Gary Scott Joshua D. White Criminal Justice Zachary D. Able *Jennifer N. Baine *Richard D. Brown *Daniel C. Bunt *Jerry A. Crites Dominic A. Farace Dylan J. Floyd *Dustin R. Harlan *Amanda R. Herren *Courtney A. Ingersoll *Kacey M. Myers *Kylie C. Roam *Patricia L. Robien *Derrick T. Schaaf *Austin Semplowski *Lindsey M. Snyder Brandon S. Sparks *Travis N. Trisler *Kristen Vatole *Kimberlee Wills Dental Assisting Hannah Marie Auston Amy J. Bagley Katie L. Barnett Tiffany C. Bates Kerri A. Bick Gabrielle A. Bilbrey Arielle A. Bozarth April J. Brakeville Jessica A. Clark Leslee Coultas Hannah N. Dawson Kaitlyn Devine Katy E. Evans Rachelle E. Garde Shelby L. Glendening Marissa A. Harrell Lucy A. Hendrix Breanna M. Hohimer Michelle L. Largin Shaila J. Lesicko Jordyn E. Lurton Danille L. Pratt Allyson M. Quigley Samantha N. Scaggs Erika A. Smith Heather D. Voss Drafting/CAD Technology *Caleb Martin *Brian J. Steiner *Jacqueline Vollmer Environmental Technician *Amanda L Carter Fire Science *Marc A. Birk *Beau B. Blackorby *Nicholas C. Droste Legal Office Assistant *Charlena J. Battles Management Rebecca J. Cornwell Danielle L. Kallal *Tina Mouser Breanna D. Muenstermann *Audra Ray *Samantha T. Simmons *Philip E. Smith, SR. Medical Assisting Emily M. Barozinsky *Crystal A. Burnett *Rachel Lynn Burns Leigha N. Callison Tiffany Marie Coquillette Kathryn D. Erwin *Kaily M. Frensko *Holly A. Goetten Samantha M Hartley Kaitlyn Ellen Lawson *Amy I. Markham *Lannie D. Mercer *Megan E. Nesler *Blake E. Raynor *Megan A Roy *Rebecca D. Ruyle *Amy M Sherwin Brianna L. Snyders *Arlee R. Walker *Mackenzie D. Weldon *Kimberly G. Zahner Medical Office Assistant *Emily A. Brodbeck *Margaret Ditch Paralegal *Melissa K. Buchanan *Tye N. Christopher *Racquel Y. Hedger Angelia B. Hodskins *Sarah N. Naylor Emily E. Schmieg Process Operations Technology *Steevn R. Gilley *Jeremy Kendall *Blake Kinder Ellis Macon, IV *Damon M. Muscarella *Joshua Mount *Andrew Orr *Evan J. Padgett *Samuel Parker *Hayden D. Powers *Rebecca Powers *Steve Spangler *Garryck L. Spiller *Victoria Wieseman Radio Broadcasting *Tabitha M. Archer *Jason R. Langreder *Jenna M. Lathrom *Bryan M. Moore *Kalyn Moore *Paula R. Rhodes *Taylor S. Scott *Ashlyn M. Smith Welding Technology Zachary Garde Sarah McGee *Joe McLemore *Seth A. Peters *Isabella Slimick *Benjamin Stringer *Charlie Umphery *Gary Wilson Associate in Applied Science Accounting *Elizabeth Ann Cloninger *Anne M. Cozart *Brooke N. Fitzgibbons *Brandy S. Herron *Patricia M. Hogan *Mallory B. Kingsley *Cassaundra K. Newhouse Heather L. Robinson Alyssa B. Thomas *Megan N. Weber Administrative Assistant *Kelsey M. Agney Karen L. Beebe *Kaitlynn M. Hitch *Shea R. Landers *Callie M. Logan *Jennifer M. McGuire *Lindsey J. Michel Automotive Technology *Jeffrey B. Daniels Andrew K. Kassing *Evan M. Lauer Andrew L. McDermott *Tara Rodgers *Mark E. Schweiss *Declan M. Wold Child Development Crystal L. Andres Jessica L. Becker Jessica A. Carlisle Kara K. Clore Mia C. Crowell *Rebecca L. Johnson Jerriann D. Johnson Margaret Klunk Krista Milan Jessica L. Miller Bethany M. Schillinger Trista C Scoggins Kimberly F. Seitzinger *Sydney B Shade *Stephanie D. Teague *Hailey J. Throne Sarah D. Walkington Devynn E. Wittman Computer Graphics *Alexis D. Heacox *Morgan V. Laughlin *Terand M Lavender *Tamara J. Mortland *Kelly Mosby *Audrey L. Parsell Dewayne L. Pence *Franklin I. Tolbert *Rachel A. Webb *Jessica Wren Computer Network Security & Administration Adam J. Bishop Nicholas W. Bruhn Patrick W. Budde Jeffrey S. Henderson Zachary A. Kitz *Rusty J. Lee Tyler J. Lumma David M. Mook *Eric T. Ostendorph Aaron M. Parks Elizabeth L. Paule *Billy Sackett *Derick J. Stallman Daniel Stambaugh Thomas E. Stamper Jarvis T. Swope Anthony C. Tolliver *Charles A. Walton Adam P. Wedding Jacob S. Winson William J. Yarborough *William A. Zykan Criminal Justice *Jennifer N Baine Lindsay A. Bartlett *Kimberley R. Bledsoe *Kyle A. Bradley *Richard D Brown III *Daniel C. Bunt *Jerry A. Crites II Roger K. Denton, Jr. Blake E. Edwards Kora K Gernigin *Dustin R. Harlan *Amanda R. Herren James A. Hunt *Courtney A. Ingersoll Taylor D. Moore *Kacey M. Myers *Kylie C. Roam *Patricia L. Robien *Derrick T. Schaaf *Austin T. Semplowski *Lindsey M. Snyder *Kristen D. Vatole *Kimberlee D. Wills Dental Hygiene Jacquelin D. Adam Kaila M. Appleby Jessica E. Blair Lisa A. Devries Theresa N. Goodrich Lindsay M. Helgen Britney A. Hickman Ann W. McLean Isabelo D. Mercado, II Katie Pursell Kelly A. Ragsdale Hannah M. Ralston Caitlyn J. Street Jessica E. Thyer Samantha L. Zarlingo Drafting/CAD Technology Jacob R. Cathorall *Caleb Martin *Brian J. Steiner *Jacqueline S Vollmer Timothy Jon Witthoft Environmental Technician *Amanda L Carter Exercise Science Zachary M. Colley Kyle Cox Dustin C. Duncan Ethan E. Foster Andrew S. Lathrop Jeffrey S. Steiner Carson D. Strong Fire Science *Marc A. Birk *Beau B. Blackorby *Nicholas C. Droste Jacob A. Juliano Legal Office Assistant *Charlena J Battles Management Nichole D. Fagg Jana K. Feeley Debra S. Millender Natasha F. Moore *Tina M. Mouser *Audra Ray *Merle Schlaeger *Samantha T. Simmons *Philip E. Smith, Sr. Keely A. Zimmerman Medical Assisting *Crystal A. Burnett *Rachel Lynn Burns *Kaily M. Frensko *Holly A. Goetten *Sheryl S. Harris Mackenzie D. Mangara *Amy I. Markham *Lannie D. Mercer *Megan E. Nesler *Blake E. Raynor *Megan A. Roy *Rebecca D. Ruyle *Amy M Sherwin *Arlee R. Walker *MacKenzie Weldon *Kimberly G. Zahner Medical Office Assistant *Emily A. Brodbeck Margaret A. Ditch Celeste L. Holmes Nursing Amy N. Ashley Malissa J. Barr Katelyn E. Batty Kimberlee Marie Belchik Kelly M Best Megan K. Bick Abby J. Brackman Sarah E. Bridges Sarah E. Chapman Michelle Lynn Clark Erin K. Clark Collette D. Claussen Nicola R. Compton Stephanie M. Copley Sarah B. Crews Jamie L. Vandygriff Elissa M. Ernst Samantha J. Estrada Rachel L. Eveans Danielle N. Falk April D. Ferguson Lydia E. Fett Brandy Nicole Flores Timothy A. Garner Stephen R. Garner Karen B. Gerard Stephen L. Gibbs Jessica K. Goen Eileen Sandra Hankins *Darja D. Hardimon Victoria R. Henson Braden P. Holloway Cassie J. Hoots Paula K. Hulin Kathleen D. Hyman Stephanie M. Johnson Paige L. Johnson Tammy L. Jones Demi D. Kessler McKinzie J. Kizer Tyler G. Lilley Kathryn Lloyd Cassandra J. Lopez Dana M. Matesa Kelsey M. McGuire Hannah D McKinnon Abigail G. McNear Lisa Renee Meinzen Kelci L. Milan Leona M. Moran Kellie E Mouldon Jenna K. Nowell Samantha G. Pauli MacKensie K. Perkins Katelyn D. Phipps Kimberly E. Pratt Tara L. Puskar Heather N. Ratcliffe Shelby M. Shaw Danial L. Shelton Erin N. Shewmake Stacey M. Spears Chancey L. Steckel Hannah C. Stone Emily L. Suda-Smith Nichole M Summers Guinevere Tesio Erin E Thacker-Obermark Shiwand Delitra Thomas *Claribell Rivera Trochuck Rebecca Vaughn Brianna L. Walter Adam B. Watson Melinda J. White Natalie M. Wiegmann Shermenia R. Wilson Shawna L. Wise Jessica L. Wright Tressa L. Yinger Occupational Therapy Assistant Tonya M. Burch Meghan C. Guetersloh Andrew C. Hood Debra K. Jacoby Kyle M. Kinder Ty L. Koniak Amy S. Landuyt Ann M. Long Shayveunte S. Parks Kaylin R. Sansone Elizabeth A. Sedabres Kaye E. Snyder Kathryn M. Thornsberry Megan C. Wells Heather R. Williams Paralegal Maryjo Bielong Jean E. Bryant *Melissa K. Buchanan *Tye N. Christopher Deane M. Darr Kathryn Jo Ann Dauksch Sara E. Geisler Sarah Hapack Article continues after sponsor message Reach Your Local Community with Us! *Racquel Y. Hedger Brandi M. Ingram Mila W. Jarke Mary McKeehan *Sarah Naylor Theresa M. Oberlohr Samantha S. Triplett Process Operations - Biochemistry *Damon M. Muscarella *Evan J. Padgett *Victoria R. Wieseman Process Operations - Petroleum Robert W. Cummins Derrick S. Forrester *Steevn R. Gilley Nathan A. Hill Stanley Hull *Jeremy Kendall *Blake J. Kinder *Joshua Mount *Damon M. Muscarella Matthew B. Newman Scott A. Niemeyer Nicholas P. Odell *Andrew J. Orr *Evan J. Padgett *Samuel Parker Richard A. Pizzini, D.C. *Hayden D. Powers *Rebecca Powers Raymond L. Russell *Steve R. Spangler *Garryck L. Spiller Jordan D. Sweetman Nicholas Thomas Radio Broadcasting *Tabitha M. Archer *Jason R. Langreder *Jenna M. Lathrom Nathaniel D. McGuire *Bryan M. Moore *Kalyn Moore *Paula R. Rhodes *Taylor S. Scott *Ashlyn M. Smith Rachel S. Zimmerman Water Quality/Wastewater Technology Paula E. Ledoux Miranda E. Rawlings Web Design Nicole E. Busler Courtney R. Haida Paula F. Hinkson *Kelly Mosby Lynise D. Oseland Welding Technology Kyle R. Baumgartner Robert J. Blumberg Clayton A. Campbell Brian S. Craig Jason B. Edwards *Joe B. McLemore *Seth A. Peters *Isabella N. Slimick *Benjamin Stringer Charlie L. Umphery *Gary G. Wilson Associate in General Studies Kye A. Breen Rhonda M. Brown Julianna K. Clements Danielle A. Donelson Alanna Downing Arianna P. Farmer Briana T. Folmnsbee Brandee R. Hale Rose E. Hermanson Mary V. Downard Josie F. Jarden Matthew V. Johnson Brittany N. Jones Samantha M. Knoche Rebecca A. Kraisser Katie M. Leevy Megan N. Little *Anna M. Miller Jackie L. Morris Matthew D. Nagy Emily D. Nash *Tyler Odell Ebony D. Peebles Clenesia A. Pettis-Holmes Jarine L. Reif Katrina E. Rogers Jessica M. Rutledge Ciera J. Schwegel Allison E. Sharrow *Samantha T. Simmons *Melissa Sue Swoboda Jennifer M. Tepen Kendra E. Tripp Anthony A. Turner Sydnie E. Williams Associate in Science Cody A. Allsman Wesley P. Anderson Tyler M. Andrus Scott A. Antrobus Morgan Emily Arnold Besart Asani Besarta Asani Arberesha Asani Andrew Bailey Sarah R. Bailey Dylan R. Barnett Kolton B. Beasley Allison L. Behrens Ahlivia M. Beichler Ryan W. Belville Jessica A. Bentlage Heather D. Berry Christopher G Best Shelby L. Bockstruck Jonathan J. Boelke Samantha M. Bohannon Cassandra L. Boore Amrita Bordoloi Heather M. Bowker Amy J. Bowling Lucas M. Bozovich Jessica L. Bradfisch Ryan E. Brady Rachael L. Bridges Krista M. Brown Courtney N. Bruce Jordan Bruce Katlyn E. Bruhn Katelynn R. Buckner Andrew R. Bunse Tanner A Burge-Beckley Caleb L. Burk Brandon C. Burke Morgan A. Butler Peter Y. Butrus Riley T. Canania Aleisha M. Cannon Patrick L. Carmody Peyton O. Carter Ryan S Cassens Emmaline R. Chiodini Jenna M. Clendenen Zachary T. Clubb Magen M. Cochran Andrew C. Cole Angelina Conway Brianna Cooley Patricia J. Coonrod Clark T. Couch Shelbi R. Cox Sarah E. Crawford Clint R. Cress Amy L. Crider Jordan A. Crown Daren M. Crull Madeline M. Cullen Katie L. Deluka Michele L. Depper Collin Dooley Allen E. Dorris Keely A. Egelhoff Michelle R. Eippert Ahmed Z. Elebrashi Thomas D. Epperheimer Daniel Etoroma Kara M. Evans Madison F. Evans Briana M. Evans-Moore Erin R. Exton Makenzi A. Fee Samantha P. Fennessey Rachel A. Flaherty Hannah L. Flannery Bridget Followell Allison M. Ford Amber N. Freeman Jamie E. Frey Katie K. Fritz Megan T. Frye Jacob A. Fuller Victoria L. Garland Anthony J. Gentelin Milan J. Gipson Kayla L. Gisy *Holly A. Goetten Anthony T. Greco Laura G. Gress Jacob M. Grossheim Lauren M. Hall Benjamin A. Hamilton Brandon M. Hanks *Darja D. Hardimon Charnette D. Hardin Stephanie E. Hargiss Levi T. Harmon Alexander T. Harmon Anastacia Rio Harrell Miriah A. Harris Sabrena Ragine Harris Devon M. Hart, Jr. Levi P. Harter Matthew Hauser Andrew S. Hellmann Jaclyn M. Herbstreit Ashley M. Heron Broc Herrin Kaley R. Hill Patricia E. Hobson Chelcie A. Holliday Michele R. Holloway Chelsey Hollowell Brennan M. Hollowell Nicole R. Howard Nicole L. Howerton Zola L. Hubbard Brea L. Hubler Jacob M. Hull Tiffany N. Hyatt Mojisola Ijelu Courtney G. Inman Jemarcus L. Jackson Kyle N. Jasper Morgan K. Jenkins Brittany N. Johnson Dalton R. Jones Erinn Mariah Karlak Sean P. Keasey Keith A. Kerkemeyer Kristen L. Kilduff Hannah R. Kipp Frank J. Klunk Martin J. Knoll, II Amanda L. Kohler Justin T. Kolesa Gideon N. Korte Samuel L. Krotz Andrew Kuhnke Elyse R. Lamparter Trevyn E. Landes Olivia C. Landes Jacqueline M. Lane Misty M. Laughlin Kaycilee J. Legate Jill K. Lembeck Adam L. Leuck Alivia Larissa Levi William B. Lewis Melissa A. Liles Zachary A. Lindsay Erica M. Lizotte Connor T. Loftus Lindsey B. Lombardo Amanda Rose Lotter Grace A Luly Alyssa C. Maher Sean P. Maher Kory R. Major *Amy I. Markham Guisel L. Marmolejo Ty T. Maroon Kara B Martin Nelson H. Martz Marissa M Maxwell Justin M. Mayo Jessika M. McCain Trasha Anntanette McCoy Kodi K. McGuckin Patrick J. McKeever Andrew D. McKinney Rachel McNew Kimberlee R. McRoberts Amanda M. Merrell Ashley N. Meyers Adam T. Miller Alissa R. Miller *Anna M. Miller Cristopher C. Miller Don T. Minor Driston L. Mitchell Abigail J. Mizerski Alexander M. Mock Adam Moeller Adam Mongold Taylor M. Monke Michelle Nicole Moore Morgan M. Morey Caleigh L. Morrison Zakary G. Mosby Matthew Roger Motley Lauren Mullikin Lisa A. Myers Sarah E. Myers Nicole Nasello Ashley N Nelson Kennedy E. Netters Abigail J. Nicolet Kristen N. Nolle Katie E. Northway *Tyler Odell Timothy W. Oertel Dylan Okenfuss Jacob C. Olmstead Danielle J. Pace Scott A. Paddock Cory W. Palen Dustin M. Patterson Tonga W. Perkins Sarah L. Pernicka Chase B. Peterson Eric J. Pingolt Jamie L Plunkett Olivia N. Pohlman Gustavo A. Ponce, III Haley S. Preston Lucas H. Quick Samantha V. Quigley Chelsea J. Ragsdale Siera M. Rallo Kathryn M. Randolph Jessica L. Rathgeb Austin J. Rauscher *Miranda E. Rawlings *Audra Ray Breeann N. Raymond Emily L. Reid Kristina M. Remelius Zachary D. Rendleman Maci R. Reynolds Samantha J. Reynolds Latisha L. Rhine Jordyn M. Roady Michael P. Robinson Qiana C. Robinson Brandy L. Robinson Cynthia R. Rogers James E. Roper Anne M. Rose Victoria L. Rose Amy B. Roswell Adam D. Ruckman Aaron R. Russell Erin M. Sackmann Nakeia S. Saddler Ethan J. Sagez Susanna L. Sagez Francie R. Sanders Eric L. Sanner Torrey A. Saxton Katelyn D. Schaefer Laura L. Schild Jill M. Schilling Karlie A. Schneck Devon M. Schoen Haley I. Schofield Rachel S. Schroeder Terra L. Schultz Steven A. Schultz Jessica A. Scott Jacob T. Sedor Aaron C. Semar Nicholas R. Seyer Lindsey K. Shaw Tyler A. Siegel Nicholas G. Signorelli Kindness N. Singano Margaret Sitzes Daniel A. Skelly Lindsey N. Smith Jaide N. Smith Kristy L. Smith Andrew J. Smith Bianca Smith *Lindsey M. Snyder Ellen Kathleen Snyders Dillon M. Soliben Amy Spalding Logan J. Staats Gerri N. Stees Ashley N. Steinacher Nicole A. Steiner Elizabeth A. Steines Emily A. Storey Bryce H. Styninger Sean P. Sullivan Timothy C. Swan Janece L. Sweeten *Melissa Sue Swoboda Nathan D. Sykes Matthew K Thebeau Jordan Renee Harper Thomas Torzsok Nicole M. Trail Quentin R. Travers Candace M. Trevino *Travis N. Trisler *Claribell Rivera Trochuck Corey J. Turner Maren E. Valyo Hannah J. Wade Tessa A. Wagner Mary E. Walker Cheyenne R. Wallace Paige V. Wallace Tiffany Walthour Breanna D. Watters Robert V. Weaver, Jr. Dorian M. Webb Eric T. Welch Quadasia West-Lee Anna G. Whitaker Richard J. White Morgan Wiedman *Victoria R. Wieseman Robert A. Wildhaber Hannah Wilfong Matthew E. Williams Ricky L. Wilson Evan D. Winenger Samantha M. Wittman James A. Wright Mary K. Yates Tina T. Zillen Associate in Engineering Science Samuel I. Collins Ethan R. Gallaher Alyssa L. Hancock Joshua M. Jorden Jason K. Lane Associate in Fine Arts- Art Emphasis Nicole M. Arnold Constance J. McGarrah Associate in Fine Arts- Music Performance Brandon M. Pruett *Phillip B. Waits Associate in Arts Ian M Admire Alexia K. Asaro Megan L. Ayres Olivia S. Bromaghim Connor C. Brown Denise Rochelle Bruce Jennifer E. Buerke Ryan P. Burns Gillian F. Burroughs David A. Curtis Andrea D. Davis Connor A. Doolin Timothy A Dunse Zachary R. Associate in Arts Ian M Admire Alexia K. Asaro Megan L. Ayres Olivia S. Bromaghim Connor C. Brown Denise Rochelle Bruce Jennifer E. Buerke Ryan P. Burns Gillian F. Burroughs David A. Curtis Andrea D. Davis Connor A. Doolin Timothy A Dunse Zachary R. Factor Douglas B. Figge, Jr. John S. Filla Stephen A. Fox Mary A. Friedman Abigail Marie Goodman Rachel M. Trout Jamie A. Grigsby Christopher D. Hartwig Julia Elizabeth Johnson Josie N. Koontz Chastity Logue Michael F. Longo Aaron M. McCormick Lauren McNamee Christina L. Meado Taylor Ross Merritt Hannah R. Meyer Madeline R. Miller *Kalyn Moore Kourtney L. Moore Hananiah T. Mullins Jordan T. Myers Drew E. Myers Samantha B. Orr Shawn R. Perry Blake Pingleton Jacob R. Rogalski Jordann G. Salvador Kaelyn D. Schoenherr Michael G Sievers Chase Staggs John J. Stimac, III Ashley E. Strieter Dylan M. Suttles Macy A. Thurston Brennaleah E. Ulrich Robert D. Van Deursen *Phillip B. Waits Jacob R. Watt Andrew W. Wegescheide Elizabeth A. Werts Rachel Widdicks Tyler F. Wikoff Robert L. Witt Paige L. Wolfe Aaron J. Womack Cameron S. Zyung DISCLAIMER: If you did not register by the deadline, your name may be missing from the commencement program.