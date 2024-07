Listen to the story

JERSEYVILLE - Jersey Community High School will be hosting their commencement exercises to celebrate the graduating Class of 2016 beginning at 7:15 p.m. this evening.

Congratulations to the Class of 2016!

Jersey Community High School - Class of 2016

Molly Jean Ayres

Jesse Gareth Baalman

John Marlin Edward Baker

Angel Nicole Bean

Olivia Melissa Beauchamp

Samuel Jacob Becker

Walter Gerald Becker

Jennifer Mae Beiser

Julia Ann Benz

Cole Andrew Berry

Emily Joyce Berry

Alex James Bertman

Cody Allen Blumenberg

Tabbitha Adrianna Bradley

Kelli Lynn Brady

John Reese Breitweiser

Ashtyn Elizabeth Britt

Haley Brooke Brosie

Mia Alyse Brown

Brandon Claude Burney

Christopher Howard Campbell

Cole Allen Carey

Hannah Christine Carroll

Michael Anthony Clendenen

Dylan Michael Clore

Cody David Cooper

Baylee René Crawford

Caroline Anne Crawford

Brandon Theodore Critchfield

Blake Chandler Crotchett

Joseph Barry Croxford

Taylor Elizabeth Curtis

Lakenzie Rae Daiker

Peter Michael D'Angelo Jr.

Lauren Eileen Davis

Kayla Renee Derstine

Caitlyn Michelle Dixon

Colleen Nicole Dooley

Zachary William Droege

Holly Marie Edwards

Jacob Dean Eickoff

Dane Russell Farmer

Lauren Elyse Ferguson

Thomas Paul Flynn

Jacob Tyler Freand

Noah Steven French

Zachary Alan Lee Frost

Nathaniel Donall Gent

Mitchell Alan Goetten

Alex Charles Goldacker

Hannah Kathleen Goshorn

Hannah Catherine Greene

Carson Eugene Griesemer

Trenton Jacob Griffith

Tina Marie Hall

Lydia Jean Hamilton

Colin Lawrence Hamm

Jacob Allen Hampton

Allyson Kay Hand

Brandon Ray Handler

Kirklyn Douglas Hansen

Jenna Cheyanne Harpole

Destiny Rae Holder

Alexander Jo Holliday

James Michael Holmes

Jesse James Holybee

Alexandria Lavonne Huitt

Caitlyn Danielle Hunter

Whitney Lynn Isringhausen

Wyatt Russell Jones

Claire Marie Kallal

Drake Shannon Kanallakan

Laura Kathryn Kirbach

Lauren Nicole Kochanski

Megan Marie Kovar

Nicole Jean Kress

Jessica Ellen Kuebrich

Kimberly Marie Laird

Alexander Claude Lane

Jay Thomas LaPlant

Kaylimaree Janae Legate

Alyssa Marie Lewis

Nicholas David Loepker

Kaleigh Nicole Lorsbach

Blake Jarret Lott

Marcus John Lumma

Katie Mary Maag

Raeann Kareese Maltimore

Kevin Scott Mangrum

Keilyun Dane Manning

Jacob Reese Manns

Article continues after sponsor message

Dylan Joseph Marshall

Makayla Lynn McGuire

Mikayla Lee McKay-Kraut

James Ernest Medford

Justin Andrew Meyer

Lindsay Ann Meyer

Mitchell Lewis Miles

Andrew Joseph Miller

Arianna Lee Miller

Jeffrey Dalton Miller

Sadie Ann Morgan

Nathan William Morrow

Tanner O'Neil Motley

Jonathan Paul Muenstermann

Chase Nicolas Joseph Murray

Cheyanne Marie Nichole Murray

Sierra Nicole Murray

Olivia Lois Nairn

Nathaniel Braden Newell

Marcie Elizabeth Norris

Garret Scott Ontis

Tristan Alan Ontis

Abigail Renae Pace

Jonathan Wade Pirtle

Bailey Sue Plummer

Jessica Lynn Pohlman

Dalton Dean Reno

Nicholas Michael Reynolds

Haley Marie Ridenhour

Zachary Adam Ridenhour

Joseph Gabriel Ritter

Mackenzie Rose Ritter

Zoe Marie Ritter

Michael Edward Roach

Alex David Roth

Cory Eugene Rowling

Brennan Clayton Rudolph

Brenden Matthew Ruyle

Maranda Jean Schmieder

Brianna Noelle Schneider

Jacob August Schnettgoecke

Alexandra Kay Schroeder

Sarah Beth Scoggins

Alexandria Charles Sears

Andrew William Senger

Andrew Alan Shaffer

Nicholas Adam Sharrow

Kayla Beth Sheldon

Scott Andrew Shields

Hali Marlise Shirley

Stevi Jo Hana Shrimpton

Audrey Rose Siemer

Jared Taylor Smilack

LeAnn Marie Smith

Megan Nicole Solomon

Presley Ann Spanton

Robert Thomas Speidel

Maddelynn Rene Spencer

Samantha Jo Stackpole

Jacob Michael Stephens

Elizabeth Mae Stiles

Jacob Christopher Sutton

Courtney Sue Swan

Andrew Alan Talkington

Chace Kenneth Tallman

Walker Lee Taylor

Margaret Louise Tepen

Terah Alexis Tepen

Tyler Lucas Tepen

Charles William Thompson

Katelyn Elizabeth Toigo

Abigail Elizabeth Tonsor

Hannah Aileen Tonsor

Dylan Ray Torrey

Trisha Suzanne Travers

Jamie Renee Turman

Brooke Joanne Vanausdoll

Alyssa Rae Varble

Christopher Thomas Velikis

Maquaria Amber Verstraete

Joshua Ryan Vetter

Cody Drew Vinyard

Claire Ellen Walsh

Emily Sue Weishaupt

Heather Renè Welch

Mark David Wendell

Gage Christopher Wendle

Zachary Tyler Westfall

Kaitlyn Elizabeth White

Meaghan Leigh Widman

Raeanne Nicole Wintjen

Jacob Tyler Witt

Kendra Lynn Wright

Joshua Steven Yates

Tanner Joseph Zedolek

Haley Mae Zimmerman

More like this:

Related Video: