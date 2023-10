Listen to the story

GLEN CARBON - This is the Father McGivney Honor Roll for 2nd Semester of the 2019-2020 School Year.

High Honor Roll is awarded to students with a 3.60 or greater GPA.

12th grade: Nicholas Antonini, Mary Margaret Benware, Patrick Boulanger, Zachary Brasel, Carter Burnett, Shannon Cadagin, Alexander Chartrand, David Dempsey, Macy Hoppes, Joanna Hunter, Zachary Hunter, Marta Korte, Jacob Kraus, Vanessa Luna, Hailey McFarland, Casey McGranahan, Jonah Mitan, Mark Mueller, Andrew Nwacha, Emily Pirtle, Maya Rice, Faith Scott, Guinevere Smith, Megan Smith, Mariah Starnes, Ellery Tyrrell, Madison Webb, Evan Yasitis.

11th grade: Brandon Ahring, Chloe Albrecht, Noah Beltramea, Luke Deakos, Jacob Flynn, Olivia Fults, Matthew Gierer, Tyler Guthrie, Aidan Hall, Garin Holthaus, Joshua Jamruk, Barrett Larkin, Christian Logue, Rachel Maller, Isabel Margarida, Anna McKee, Caley Micun, McKenna Myatt, Alannah Nelson, Dylan Ortiz, Allyson Phillips, Jackson Podshadley, Natalie Raymer, Haydee Rios, Sarah Samoska, Andrew Sowerwine, Frances Traubitz, Katelyn Voegele, Madasyn Wasser, Emily Williams, Mia Wylie.

10th grade: John Barz, Amelia Beltramea, Sophia Bertolino, Lorelai Biegler, Allison Broadwater, Grace Delp, Timothy Evans, Ciara Folkerts, Maria Guehlstorf, Ellie Hamm, Jude Henke, Mary Lorraine Hentz, Clayton Hopfinger, Elizabeth Hyten, Olivia Jackson, Caroline Kassing, Andrew Koehne, Steven Kraus, Cameron Krause, Christopher Landoll, Darren Luchetti, Charlize Luehmann, Jillian Matthews, Emma Noe, Lauren Propes, Zion Ratchford, Anne Schilly, Nathan Sedabres, Devon Silhavy, Macy Smith, Grace Stanhaus, Luke Taylor, Elizabeth Telthorst, Ava Tidball, Sean Vrenick, Bailey Washam, Tyler Webb, Andrew Wenos, Brennan Zumwalt, Riley Zumwalt.

9th grade: Elisabeth Antonini, Callie Barks, Mary Elizabeth Benware, Emma Bukovac, Madeline Burkart, Madeline Burnett, Samuel Chouinard, Keira Cope, Michael Cummins, Mallori Dempsey, Andrew Douglas, Caroline Foppe, Tanner Garner, Daniel Gierer, Katie Gilbertson, Olivia Gray, Taylor Haerr, Aislin Hall, Katherine Hand, Jacob Huber, Amelia Hylla, Sophia Ivnik, Ava Jackson, Megan Jamruk, Benjamin Joellenbeck, Lauran Jones, Reece Kleinschmidt, Margaret Klusas, Jacob Larkin, David Lowe, Abigail Madura, Emma Martinez, Ashton Mersinger, Kaleigh Pekarik, Timothy Probasco, Baylie Roberts, Jackson Rodgers, Ellie Ronzo, Abigail Root, Evan Rybak, Gretchen Rybolt, Evan Schrage, Ainsley Siekmann, Gabe Smith, Melinda Smith, Alexander Sobczack, Adelyn Speight, Claire Stanhaus, Julia Stobie, Riley Strack, Alyssa Terhaar, Owen Terrell, Sophia Tutt, Paige Yasitis.

Honor Roll is awarded to students with a GPA of 3.0-3.59.

12th grade: Jack Barnish, Nathan Cook, Michael Hatley, William Hyten, Mariah Juarez, Loran Kromray, Nicholas Lacy, Franklin McClimans, Jayde Speight, Sophia Strehl, Caleb Tanzyus.

11th grade: Ava Daugherty, Thalia Diaz, Andrew Dupy, Tanner Fox, Marcus Gardner, Jacob Grotefendt, Jeremy Harkins, Ezekial Huber, Blake Jones, Jacob Jones, Ella Mathews, Hunter Meacham, Madeline Spinner, Justin Wenos, Meghan Wilkerson.

10th grade: Galen Kohlbrecher, Asa Kromray, Isabelle Manning, Alex Roman.

9th grade: Christopher Apotheker, Wyatt Biermann, Alexis Bond, Mary Harkins, Autumn Hutson, Jaiden Johnson, Ingrid Lozowski, Jacob McKee, Nolan Melton, Abigail Piechocinski, Brandon Reed, Braden Riechmann, Evan Rolves, Abigail Shearer, Nolan Shearer.

