Father McGivney Catholic High School First Semester Honor Roll For The 2022-2023 School Year

GLEN CARBON - Father McGivney Catholic High School announced their first-semester honor roll.

High Honor Roll is a weighted GPA of 3.60 and above. Honor Roll is a weighted GPA of 3.0-3.59

Grade 12 High Honor Roll

Elisabeth Antonini, Mary Elizabeth Benware, Wyatt Biermann, Alexis Bond, Emma Bukovac, Madeline Burkart, Madeline Burnett, Samuel Chouinard, Keira Cope, Mallori Dempsey, Andrew Douglas, Caroline Foppe, Tanner Garner, Daniel Gierer, Olivia Gray, Aislin Hall, Katherine Hand, Jacob Huber, Autumn Hutson, Amelia Hylla, Sophia Ivnik, Ava Jackson, Megan Jamruk, Lauren Jones, Reece Kleinschmidt, Margaret Klusas, David Lowe, Abigail Madura, Emma Martinez, Kaleigh Pekarik, Jackson Rodgers, Ellie Ronzo, Abigail Root, Evan Rybak, Gretchen Rybolt, Evan Schrage, Abigail Shearer, Ainsley Siekmann, Melinda Smith, Alexander Sobczak, Adelyn Speight, Claire Stanhaus, Riley Strack, Alyssa Terhaar, Owen Terrell, Sophia Tutt, Paige Yasitis

Grade 11 High Honor Roll

Joseph Chouinard, Grace Deakos, Melanie Dempsey, Allison Diekemper, Lane Goodwin, Katherine Greer, Christopher Grotefendt, Thomas Halbrook, Kaitlyn Hatley, Anna Henke, Ethan Henke, Joseph Hyten, Elaina Jansen, Rylie Joelner, Olivia Klusas, Jamison Kohlberg, Nathan MacLaughlin, Liana Miller, Logan Miller, Colin Moore, Sophia Novosel, Samantha Oller, Meaghan Pamatot, Molly Ronzo, Lindsey Schrage, Samuel Strack, Ashton Sutberry, Samantha Viliocco, Drew Villhard, Luke Welser, Jada Zumwalt

Grade 10 High Honor Roll

Tyler Ahring, Kylie Becker, Julia Behrmann, Lyle Biermann, Liam Boeving, Mackenzi Briesacher, Juan Manuel Callis, David Carroll, Jane Cummins, Aidan Deist, Lincoln Duffy, Devin Ellis, Molly Foppe, Peter Frohnert, Kai Gaither, Jocelyn Garcia, Lillian Gilbertson, Meghan Greer, Morgan Haerr, Donovan Hall, Isabella Harris, Milania Harris, Brynn Hawkins, Mason Holmes, Brock Holzinger, Sabrina Ivnik, Samuel Joellenbeck, Chase Kelley, Andrew Kleinheider, Rachel Kretzer, Samuel Kukowski, Spencer Martin, Emma Mathews, Michael McGranahan, Sophia Mineman, Emily Moody, Alivia Peck, Rylie Percy, Anna Probasco, Caroline Rakers, Gracelyn Ratchford, Kendall Riechmann, Olivia Rodgers, Elena Rybak, Carissa Speight, Evelyn Sturdivant, Spencer Sundberg, Reilly Sutberry, Lily Terrell, Isabella Venarsky, Courtney Vrenick, Sophia Windorff, Lillian Wood

Grade 9 High Honor Roll

Mira Ahlvers, Madeline Beck, Natalie Beck, Isabella Benvenuto, Mackenzie Berczek, Elise Bishop, Claire Burnett, Madilyn Collignon, Cecelia Corbett, Joseph Craney, Amalia Dorgan, Jackson Ehrman, Gretchen Ertel, Kaitlyn Foppe, Lilly Forneris, Avery Grenzebach, Matthew Halbrook, Anthony Harkins, Roman Harris, Anastasia Hasenstab, Sarah Hyten, Chase Jansen, Alexa Jones, Addison Knobbe, Caden Kohl, Erin Kretzer, Sean Larner, Greta Lemaster, Mia Lieberman, Virginia Lowe, Grace Lubeck, Nora Mensing, Lily Meyenburg, Claire Miller, Grace Nesbit, Sebastian Noronha, Zoe Oller, Nicholas Owen, Scott Phelps, Natalie Pinkston, Lawson Reeves, Lydia Reichert, Lucas Roedl, Addison Ronk, Mason Roseman, Sofia Rossetto, Theodore Rybolt, Aidan Schmidt, Connor Schmidt, Liam Schmidt, Benjamin Sink, Eve Stanhaus, Emily Taphorn, Kennedi Taylor, Riana Thakker, Elise Thompson, Alexandra Uram, Dorothea Villhard, Elizabeth Wade, Grace Welser

Grade 12 Honor Roll

Christopher Apotheker, Callie Barks, Michael Cummins, Katie Gilbertson, Taylor Haerr, Mary Harkins, Benjamin Joellenbeck, Jacob Larkin, Jacob McKee, Ashton Mersinger, Abigail Piechocinski, Brandon Reed, Braden Riechmann, Evan Rolves, Nolan Shearer, Gabe Smith, Julia Stobie, Naomi Thiems

Grade 11 Honor Roll

Isabella Amoussou, Hope Angle, Wilson Brown, Katherine Empson, Ethan Endress, Daniel Evans, Nicholas Franklin, Noah Garner, Brianna Guetterman, Madeline Hylla, Ryker Keller, Emily Landoll, Gerold Myatt, Mayelin Rios, Christian Spiroff, Paige Stoelzle, Nathan Terhaar, Nicholas Williford, Dominic Zamarione, Jaiden Zook

Grade 10 Honor Roll

Madison Autry, Kalei Cline, Madeline Day, Amelia Dissette, Karpenter Farmer, Ava Giovando, Leah Hopfinger, Levi Huber, Jack Jacobs, Landin Kaminski, Kannon Kamp, Dane Keeven, Adam Kleinschmidt, Tristan Luehmann, Christopher Marchetti, Aiden Morton, Mia Range, Justin Terhaar

Grade 9 Honor Roll

Parker Blanchette, Ellie Chamberlain, Quincy Delp, Andrew Diak, Hayden Etcheson, Bradley Goodwin, Landon Hall, Lauren Hand, Tyler Jacobs, Nolan Keller, Owen Kolesa, Gianna Kraus, Emma Krieger, Carly McElroy, Andrea Munoz, Riley Ramsey, Abby Ronzo, Myles Spillers, Liliana Strehl, Samue/l Venarsky, Isaac Wendler, Chloe Wilderman