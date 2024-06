East Alton-Wood River Community High School Honor Roll For 2nd Semester 2023-24 Listen to the story Your device does not support the audio. EAST ALTON/WOOD RIVER - East Alton-Wood River Community High School recently released their regular Honor Roll lists for the second semester of 2023-24: SENIORS Kyle L. Brown Troyna L. Fox Dayna S. Frymire Justice M. Garland Paige L. Harmon Cas K. Huber Brandon X. Kelley Hayden S. Moore Keyana N. Nelson Zachary J. Pauley Emily R. Peck Matthew D. Winchester JUNIORS Tyler B. Adams Devon A. Barboza Matthew L. Bruce JR Gabriel M. Colvin Jerrod R. Daniels Saaphyri S. DeSelle Payton A. Eckhoff Emalee M. Evers Zoie G. Gray Alexander R. Hersman Mayonna N. Jaggie Peyton M. Johnson Sophia G. Knight Ahrya C. McKelley Aida M. Morrow Elliott J. Owens Kayley L. Plank Tahj'Juan A. Smith Sirus M. Stufflebean Jadyn R. Watson Article continues after sponsor message Reach Your Local Community with Us! SOPHOMORES Somona H. Acheson Gage T. Anderson Serena L. Berry Alexander J. Bushrow Aubrey M. Cathey Megan A. Daly Cierra N. Duncan Briana C. Gambino Bradley S. Garrison JR Camryn M. Hancock Kaylyn G. Holmes Amelia E. Hurst Emmaleigh B. Kay Keaton D. Magurany Caylee M. Main Serenity N. Miller Fallyn R. Sanders Kaylea N. Santy Mason J. Shewmake Isaiah J. Smith Gabriella L. West London L. Wilson FRESHMEN Seth Q. Coffman Gabriel W. Grigg Kylo G. Heaton Brandon M. Lacey JR Eden R. Miller Makaylyn M. Morris Joseph L. O'Daniell Gracelyn M. Phillips Jordyn G. Spiller Cameron L. Thornton Owen A. Timmins Imari J. Wilson Chase J. Winters More like this: Print Version Submit a News Tip