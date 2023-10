Coolidge Announces 2020 Fall Semester Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. GRANITE CITY – Coolidge Junior High School Principal Patrick Curry would like to congratulate the students from CJHS who earned Honor Roll accolades for the first semester of the 2020-21 school year. 7TH GRADE: CHLOE L. BOOK

EMILEE S. CONNOLLY

MELODY S. HANG

SAMUEL J. KLEE

MYLA B. LAYNE

JOSHUA L. MARCINKOWSKA

POLLY R. NIPPER

MARIK D. PICKERELL

CATE M. SMALLIE

ALEXANDER W. VAUGHN

HECTOR A. VILLA

GRACE E. WALKER

AVERY K. WALLACE

KYA M. WONDERS

ALEXANDER R. AARON

REESE P. BOYER

RYAN T. BROKAW

VANESSA CANALES ROJAS

EVAN T. CONNOLLY

ZYLIE E. COOLEY

SOPHIE R. DAVISON

STEVE G. DIMITROV

ISABELLA L. GREEN

ANGEL R. HERNANDEZ

KAYLEE J. HOBBS

KADEN S. KENNEDY

JAMES L. RILEY

MASON E. SCARBOROUGH

CALEB W. SCHAEFER

GAVIN C. SIPES

KATELYNN J. STUBELT

SUNNY B. VALLE

KAYLEE L. WALKER

KIYTH L. YON-TAING

KARLISA M. BRENT

VALERIA CANALES ROJAS

HUNTER K. DICKERSON

ALLAURA R. DOELLMAN

ALLIE M. GIESE

AARON I. GOMEZ

KAILYN E. LOWE

MYA L. MCKECHAN

CHROUEN S. MYERS

SAMANTHA PACHECO MARQUEZ

DYLAN J. WILFONG KAYLEE N. ANTONOVICH

ALEXIS R. AURAND

ALEXES C. BARKER

LANEY J. BRAND

PAUL BRANDT

CHEYANNE N. CHASE

DANIEL E. DOUGLAS

WYATT D. DRIVER

ALEXANDER ESCOBAR-MERCADO

RICARDO A. GARAY

CLARK J. GOODMAN

DAKOTAH L. GUITHUES

EMILY R. HOLMES

SYDNEY L. HOUSTON

NATALIE A. HUGHES

KANIYAH R. HUNTER

ROMAN J. JANEK

AMYAH D. JONES

EMILY S. KILMER

KENNLEY R. KIRK

RYAN J. MANGIARACINO

COLTON K. MARSHALL

SAMUEL A. MEDLIN

GAGE P. NUNN

MALACHI J. ODOM

REID N. PARKER

JEAN C. RIVERA DUQUE

SONYA L. RUGERIO

TESSA L. SINGLETON

ACE R. TIREY

SAVANNA S. WESTFALL LEMP

BREANNA L. WILLIAMS

RAELEE N. WITTER

TAYLOR A. BARTON

CALEB M. BRANDON

MADISON E. COLLINS

BRAYDEN W. COOK

ETHAN E. FIETSAM

MICHAEL A. FREYTAG

GUADALUPE GOMEZ-CAMPOS

JACOB W. GUITHUES

BRIANNA N. HARRELL

AIDEN D. HARRIS

JULIAN E. JONES

DIYAKAUR TUCKER J. KOLB

LILY A. KUPINSKI

CALLIE A. MORGAN

LUKE T. PATTON

JEFFREY R. POWERS

LOGAN M. SCHANK

MIRANDA E. SIERRA

SPENCER M. SIPES

CHYENNE D. SMITH

ROMAN K. STENITZER

CARTER M. VIVOD

KAYLA L. WILLIAMS

MAKENZIE A. ASKINS

JACOB W. BARTON

CHARLIE G. BREMER

JAIDYN S. CARPENTER

LUKE M. GRIFFIN

THOMAS J. HIGGINS

ADRIANNA G. IRELAND

GRACE A. JOINER

JACQUELINE E. LAMB

FERNANDO LUNA-GUARDADO

TYLER A. MARTIN

SAVANNAH D. MEYERHOFF

COREY M. PERDUE JR.

HANNAH R. RICE

BRENNA A. ROWDEN

JONATHAN D. THOMAS

CHRISTOPHER C. VERBEKE JR.

LANEY N. WATKINS

HENRIX R. WOODS

LAILA J. HERNANDEZ

RAYNA A. TOLBERT

AUTUMN D. MCNABB

ABIGAIL L. SUPINKSKI

TALIYAH R. SYKES

KYLIE R. WALSH 8TH GRADE: JADEN A. BALDWIN

TRENTON A. CLUTTS

LILYROSE E. COCKRUM

ALEXA S. FLEENOR

BAILEY E. HANKS

LYDIA A. HARRIS

MEGAN K. HEUER

ARIANNA M. JUEDEMANN

ABIGALE S. KNIGHT

DAKOTA L. LASHER

ZOE E. LEWIS

CHRISTINE R. MYERS

KEITHAN T. NOEL

ANTONIO OSEGUERA IV

EVAN J. PETERS

DRAKE R. REEVES

EMILEE A. SAGGIO

KAYLEE E. SHOFFNER

DIANA I. VALVERDE

RACHEL A. WILLAREDT

EMMA J. WING

CAYLYNN N. BARHAM

MOLLY S. HANG

CONNOR D. HIBBETS

NATHAN A. HOPPER

TANYAH R. HOSKINS

SAVANHNA M. KHAMMANYVONG

SAVANNAH R. KUJAWA

DYLAN G. SANCHEZ

BRITTANY L. SARGINSON

AUBREY M. UMFLEET-BECK

NOAH T. VICKERY

SHELBIE C. BORTH

DEMESCHA Z. DAVIS-COLLINS

YANELI D. HERNANDEZ

BROOKE N. HILL

GAVIN R. HOOPER

GABRIELE D. LONG CHANCE

CLEISON Y. MIRANDA-GOMEZ

RYAN T. RASH

EDUARDO SAUCEDA

BOBBIE J. SCHONE

MERINA G. SCOTT

MASON N. SMITH

OWEN W. VICKERY

MICHELLE A. WASHINGTON-SHAW

ALEXSEI L. WIEMERS

SAAMIA J. AMATULLAH-MATIN HUNTER W. ARNOLD

YADIRA BARRERA-REVELES

AMELIA G. BAZZELL

ADRIANA M. BLADDICK

MALLORY D. BOONE

AYDEN F. BRAMM

MASON H. CAMREN

TAYTUM C. COOK

OLIVIA C. DAVIS

BROOKE L. DRENNAN

KEITH D. ERKFITZ

BRANDON J. FALBE

TANYSIA A. FIELDS

ISAIAH T. FORD

ZACHARY J. HARPER

AMIYA N. JAMES

MADISON K. KIE

NATALIE R. KONDRICH

SHARENI LEAL PLUMA

ALEX MENDEZ

KAYLAH R. MEYERHOFF

GABRIELLE E. MITCHELL

CALEB P. MUELLER

NEVAEH D. NEAL

LANDON S.PEJAKOVICH

MACKENZIE N. PRATT

MACKENZIE M. PRZYBYSZ

BRIANCA R. ROUSTIO

FAITH A. TEETS

JACOB A. TRAVIS

ITZEL VILLALBA

MARK C. WILFORD III

KAYLEIGH M. WILLIAMS

NASH A. YOUNG

CHLOE E. AFFOLTER

NICHOLAS G. AROSEMENA

DESTINY R. BRAZEL

SHELBY J. DAVIDSON

EVAN M. DRAKE

KARLEIGH A. FEARS

CHEYENNA E. GADDIE

JOHNATHON T. GAINES

SCOTT J. GARDNER JR.

CAMERON S. GOLDEN

THOMAS I. GONZALEZ-DUQUE

TIESHA R. JACKSON

ELIJAH M. KOLB

ARIEL E. LOPEZ JUSTINA S. MARCUM

DAVE J. PATEL

ALICIA RIOS

IVETTE A. RIOS GONZALEZ

BROC J. RODGERS

FRED D. SANSOUCIE

ALLEXIS J. SOECHTIG

BRENDEN M. STILES

MAKAYLA A. TANKSLEY

LANDON R. VONBURG

AUDREY J. WHITEHEAD

NEVAIEH A. WRIGHT

GABRIELLE A. AFFOLTER

JADA A. BURLEY

TARIYAH N. CHRISTIAN

BROOKE M. CONLEY

JEANNA M. COOPER

GERARDO GARCIA-ORTIZ

BRAYDEN E. HARRIS

CALEB A. HARRIS

JAHNIYA T. JONES

SHEALYN M. JUNGEWAELTER

BRENDEN W. RAYL

BENJAMIN J. SHAW

SOFIA V. SIERRA

BRANDON T. SMITH VOGLER

MATTHEW L.TAYLOR

TYSON J. WILKINSON

ERIK A. BECKLAND

AUDRIE L. BOYER

ROBERT J. BROOKSHER

MADELYN C. BROWN

LEWIS V. DAVIS

AIDAN C. HARRIS

MAKENZIE M. HEINTZ

JEREMY W. ISREAL JR.

TAYLOR A. MORTON

ALYSSA L. POSTON

CHRISTPHER S. SEELEY JR.

DAMIAN R. SOLIS

CONNER E. AWALT

AARON DELOERA-SANTANA

NEVAEH E. HAND

BRADLEY A. KLINGELHOEFER

KADEN D. SIMBURGER

ARMANDO HERNANDEZ More like this: Print Version Submit a News Tip