Coolidge Announces 2020 Fall Semester Honor Roll
GRANITE CITY – Coolidge Junior High School Principal Patrick Curry would like to congratulate the students from CJHS who earned Honor Roll accolades for the first semester of the 2020-21 school year.
7TH GRADE:
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8TH GRADE:
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