Civic Memorial releases third quarter honor roll lists
BETHALTO - Civic Memorial High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll for the third quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
12th Grade High Honor Roll
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Baker, Monica Marie
Beck, Richard Charles
Beckham, Morgan Marie
Bloodworth, Emily Grace
Bond, Emily Paige
Brown, Madison Ray
Buchanan, Susan Elizabeth
Buckley, Elizabeth JeanAnn
Butler, Morgan Ashley
Callies, Cohl William
Calvin, Parker Lee
Cathorall, Zachary Austin
Clark, Caden Lee
Denney, Kaleb Micca
Denney, Kameron Shelton
Dixon, Michael Owen
Dodson, Alexis Lauryn
Durbin, Jennifer Mae
Durbin, Katelyn Anne
Eaton, Haley Jannae
Englert, Daniel Martin
Flack, Adam Mark
Fromme, Jacob James
Golden, Isaac Robert
Gould, Natalie Rose
Hall, Cassie Leigh
Hamann, Zachary Scott
Henson, Angelle Nicole
Hogue, Serena Noel
Huang, Alexander James
Huhsman, Jacob Matthew
Hyden, Tristen Dayne
Jakich, Breann Elizabeth
Kallal, Alexander James
King, Skylar Nikole
Krocker, Trenton Edward
Lee, Cameryn Lorene
Lewis, Abby Jean
Little, Kerri Renee
Little, Paige Christine
Little, Peyton Lynn
Magnuson, Destin Brynn
McCune, Maxwell Carson
McDaniel, Mekel Christine
Morgan, Jarret Anthony
Mosby, Kara Rose
Myers, Megan Marie
Nolte, Sierra Mae
Oberheim, Courtney Madison
Pfeifer, Tori Elizabeth
Pierce, Brayden Garrett
Radcliff, Paul Quinlan
Ramirez, Gabrielle Ann
Reed, Cassandra Lauren
Roberts, Isabella Lynn
Scheffel, Samantha Lynn
Schmidt, Hannah Elizabeth
Scott, Anna Marie
Seidler, Lauren Elizabeth
Smith, Jacob Owen
Smock, Reghan Mae
Sontag, Hayden Thomas
Stawar, Christian Michael
Stevenson, Michael Matthew
Stillwell, Taylor Renee
Stover, Crista Nicole
Turner, Kassandera Lyn
Tyus, Alaira Nicole
Waters, Matthew Joseph
Weathers, Macayla Rae
Wesolowski, Kyle Adam
Wethington, Elizaveta Anastasia
Wethington, Michaela Anastasia
Wiggenhorn, Jonah Thomas
Wilson, Morgan Nicole
Winter, Alexander James
Zyung, Kylee Beth
11th Grade High Honor Roll
Ayers, Chandler Hope
Blagoue, Sophia Rose
Brown, Hudson Delmar
Camerer, Natalie Rose
Cato, Mackenzie Ann
Davis, William Blake
Dougherty, Mia Grace
Douglass, Ryan Michael
Emerick, Ashlyn Elise
Forrester, Nathaniel Thomas
Frey, Andrew Thomas
Georgeoff, Brayden Cole
Goddard, Elise Theresa
Gray, Cameron Taylor
Griffith, Erin Morgan
Hannaford, Ethan Cole
Heflin, Kyleigh Jo
Hornsey, Alex Lee
Hyman, Colton Jett
Jackson, Cort Evan
Johnson, Josephine Marie
Jones, Taylor Elizabeth
Keller, Hailey Nicole
Klaustermeier, Kaylee Marie
Lair, Caleb Steven
Lisenbee, Madison Jade
McGarvey, Cameron James
Meiser, Madyson Nicole
Morgan, Chase Alexander
Neal, Nicholas Steven
Pierce, Ryan Marie
Pipkin, Emily Margaret
Robinson, Jenna Marie
Rothe, Savannah Rose
Sayles, Nathaniel Jameson
Schaaf, Madison Nicole
Schillinger, Jacob Dean
Shirley, Brayden Christopher
Simmons, Bethanie Elaine
Spahr, Erin Jessica
Spanhook, Jayson Parker
Terry, Seth Alan
Thornton, Hunter Michael
Vaughn, Zachary Michael
Watson, Maisey Leigh
Westerhold, Emily Bernice
Williams, Emily Christel
Wrenn, Kaitlynn Marie
10th Grade High Honor Roll
Armbruster, Montana Mae
Bedwell, Shelby Lynn
Bell, Melanie Marie
Bernard, Madelyn Leigh
Biesk, Samantha Loy
Boverie, Alexis Leigh
Braun, Grace Elaine
Butler, Mackenzie Jan
Christeson, Jenna Marie
Church, Isaiah Bryan
Collman, Kya Megan
Compton, Allison Danielle
Cooper, Wyatt Michael
Copeland, Samuel Connor
Dankenbring, Dannielle Alexis
Devino, Jaden Ann
Dunlap, Noah Joseph
Ehlers, Carmen Danielle
Ehlers, Madelyn Kate
Elledge, Sarah Ann
Emshousen, Madison Ann
Ewing, Zoey Ann
Fitzgerald, Emily Elizabeth
Geiger, Taryn Elizabeth
Griffith, Kate Elizabeth
Hall, Anna Kathryn
Halley, Grant Steven
Hannaford, Malynn Elizabeth
Harkey, Rebecca Kathleen
Harlan, Hana Demetra
Harmon, Jacob Michael
Henke, Sydney Grace
Hilligoss, Travis Joel
Kirby, Mary Jae
Lair, Benjamin Michael
Landers, Griffin Michael
Lane, Grant Charles
Linkeman, Keaton William
Martin, Caitlyn Paige
Martin, Sidney Elizabeth
Ottwell, Abigail Mikala
Pearson, Mary Ellen
Poulsen, Samuel Michael
Prindable, Austin Christopher
Qiu, Shelly
Robinson, Aaliyah Marie
Seeley, Kimberley Marie
Singleton, Toby Wayne
Slone, Jonathan Andrew
Smith, Stella Rose
Stuart, Sydney Rayne
Tincher, Zachary David
Tyler, Kennedie Beth
Wade, Malena Lazara Rose
Walker, Annaston Elynn
Walker, Drake Alexander
Walker, Nicholas Samuel
Witsken, Gavin Chase
9th Grade High Honor Roll
Bloodworth, Jenna Claire
Borth, Reese Marie
Bryant, Norah Isabelle
Butkovich, Hannah Marie
Callies, Addison Marann
Canham, Amelia Gail
Clendenny, Ryanne Maddison
Courtoise, Gracie Marie
Curvey, Jacob William
Davis, Brittain Grace
Drew, Mandy Sue
Dublo, Dillon Robert
Ferguson, Reese Victoria
Flack, Meredith Elizabeth
Garrett, Isabella Irene
Geiger, Abbi Leanne
Gould, Alyssa Michelle
Gray, Andrea Doron
Gross, Grace Ann
Hardy, Allyson LeeAnn
Haskins, Ariana Lynn
Hornsey, April Nikohl
Huhsman, Jaiden Nicole
LaTempt, Sierra Noel
Lively, Mattie Grace
Loewen, Kennedy Julieann
Lovett, Alyse Marie
Luck, Emily Shannon
McCabe, Madison Alyssa
McIntire, Evan Wayland
Mihalich, Brittney Anne
Moore, Spenser Tate
Reinhardt, Austin Noah
Rorie, Marissa Elaine
Scheffel, Austin Blake
Seely, Taylor Ashley
Shelton, Gavin Joseph
Shouse, Emma Marie
Smith, Sara Emily
Sontag, Hannah Rachel
Standefer, Tori MaeJean
Torres, Dominick Livio
Tyus, Caleb Mehki
VonBergen, Elizabeth Marie
White, Chandler Josiah
Wieneke, Andrew James
Williams, Mackenzie Nicole
Williams, Molly Kaye Lynn
Woelfel, Jackalynn E
12th Grade Honor Roll
Alexander, Brittney Lee
AlKalaf, Jafer Ryan
Allison, Ryan Danielle
Beckham, Cori Lynn
Bell, Joshua Aaron
Blaine, Savannah Lynn
Brazier, Kelsey Jo
Burnham, Jordan Alexander
Cannon, Rabeka Lynn
Carnes, Kara Madison
Cline, Andria Lynn
Cordova, Hayley Desiree
Cox, Sarah Beth
Crull, David Kenneth
Davis, Tahler Suzanne
Davis, Trevor Alexander
Denton, Kayla Danielle
Diamond, Hannah Alysse
Eaton, Kaylee Jean
Eldridge, Ross Maclane
Elledge, Michael Joshua
Engelmeyer, Alexandra Elyse
Enke, Alexis Christine
Goheen, Molly Annette
Gorby, Isaac Justin
Hartley, Brianna Jaquelyn
Hearn, Zachary Wilson
Heeren, Jaydon James
Hess, Megan Elizabeth
Hocking, Christopher Michael
Janssen, Ryan Kristopher
Jones, William Albert Andrew
Marshall, Jacklynn Diane
Masiero, Rhece Marie
Masters, Katelyn May
McBride, Jacob Cole
McGuire, Morgan Alyssa
Miller, Kaitlyn LaDon
Miller, Katelyn Marie
Moss, Nicolas Lee
Motzer, Shawn Michael
Moxey, Austin James
Qiu, Steven
Sanders, Jacob Bradley
Schmidt, Christopher David
Seely, Tyler James
Serafini, Jayden Joseph DeShawn
Short, Matthew Glenn
Teepe, Lynnsea Nicole
Vollmer, Madison Julianne Frances
Williams, Christofer John
Withers, Geoffrey Dylan
Zobrist, Erin Denise
11th Grade Honor Roll
Allen, Christapher Scott
Bell, Paige Riann
Beyers, Jayson Bradly
Bollinger, Alexis Faith
Brandt, John George
Brooks, Nickolas Justin
Buhs, William Michael
Celik, Sema
Cox, Dakota Lee
Dublo, Catherine Mae
Durbin, Katherine Paige
Frank, Bailey Regina
Glover, Alexander Christopher
Gray, Daniel Clay
Hanneken, Aaron Lennon
Harlan, Gabrielle Jainel
Haskins, Logan Tyler
Hatfield, Hunter Christopher
Hausman, Drennon Wade
Kharitonov, Bogdan
King, Nicole Elizabeth
Lawrence, RayAnn Leigh
Lesemann, Clayton Andrew
Levermann, Lea Marie
Markins, Sara Rhiannon
Norvell, Kharissa Denise
Parks, Dara Rose Marie
Pizzo, Julian Antonio
Ross, David Lloyd
Sasek, Clark Edward
Saviers, Domonique Renee
Shirley, Michaela Brianne
Skaggs, Sidney Rae
Smith, Trenton Willis
Snyders, Jarrett Scott
Snyders, Robert Allen
Stephenson, Drake Steiner
Stewart, Mercedes Lynn
Sumpter, Megan Marie
Thompson, Bailey Faye
Trotter, Shyanne Dakoda
Williams, Jacob Andrew
Wimberly, Evan Cortez
Wzorek, Jacob William
Zipprich, Brianna Lynn
10th Grade Honor Roll
Allen, Brian Joseph
Belangee, Megan Sara
Bennett, Olivia Raiven Noel
Chambers, Codie Gene
Clark, Cahki Beth
Cooper, Brianna Rene
Cox, Christian James Scott
Daniels, Sophie Nichol
Deardeuff, Elliott Gene
Draper, David Lee
Drew, Lilly Aindrea-Suzanne
Fields, Brandon Lloyd
Finegan, Kayleigh Noel
Flaherty, Brennan John
Giffin, Isaiah Wilson
Hall, Aubrey Louann
Harrison, Rylee Lynne
Hartmann, Chasey Jaden
Herrin, Lucas Patrick
Hogan, Jessica Sarah
Jansen, Braydon Dale
Janssen, Samantha Nicole
Koshinski, David Lee
Laurent, Dawson Michael
Maldonado, Dylan Michael
Marrujo, Sage Noe
Maxeiner, Blaze Michael
Mennemeier, Jacob Allen
Meyer, Halee Diann
Moore, Matthew William
Mosby, Justin Lee
Nolte, Jordan Mechelle
Nunez, Felix H
Price, Savannah Elizabeth
Reams, Alex Conner
Reiske, Justin Freddie
Reynolds, Cory Allen
Ricci, Nathan Gene
Ryan, Dalton Joseph
Selhime, Madison Elaine
Sherfy, Breona Jo
Sine, Justis Nash
Smock, Elijah Gregory
Stacy, Andrew Cordale
Sumpter, Jonathan Lee
Thomas, Allen Matthew
Throne, Trevor Alan
Tucker, Tori Danyell
Turbyfill, Noah Lee
Tyus, Kourtland Kennedi
Vaughn, Nicholas Eugene
Yates, Hannah Rose
9th Grade Honor Roll
Alcorn, Josephine Paige
Armbruster, Housten Lee
Bechtold, Peyton Alek Zander
Betts, Riley Elaine
Brockman, Madelyn Joan
Brooks, Nolan
Brooks, Tyler Jeffrey
Brown, Julia Annette
Buhs, Harper Grace
Cafazza, Vincent Michael
Ferrell, Austin Caleb
Forrester, Alexander Mason
Forrester, Emily Elizabeth
Garner, Noah Levi
Gleason, Chloe Marie
Gleason, Taylor Dawn
Hargrave, Hunter Dean Scott
Heflin, Ian Matthew
Hendricks, Jordan Thomas
Henkhaus, Morgan Elizabeth
Hosto, Shane McGregor Barrett
King, Brayden Dakota
Lee, Dylan James
Massey, Danielle Nichole
Morin, Megan Dianne
Neilson, Landon Christopher
Nunez, Leslie V
Ott, Kaelan Patrick
Ray, Azia Ciara
Ritchie, Nicholas Timothy
Rosales, Hope Lynn
Rulo, Winston Eugene
Saviers, Raquel Leigh
Schaaf, Katherine Lee
Scott, Ethan David
Shain, Alayna Nicole
Shive, Clint Edward
Shotwell, Rae Isha Jaymes
Stauder, Gracie Sue
Thorpe, Aleah Christiana Marie
Tieman, Holland Jewels
Toenyes, Kaeden Conner
Tuckson, Marcus Joseph
Tyus, Caine Edward
Webster, Genna Christine
Wells, Carter Mark
Whitlock, Olivia Mary Jane
Wickenhauser, Alexander Joseph
Williams, Caleb Michael
Wimberly, Maya Cheyenne
Wojcikiewicz, William Isaac
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