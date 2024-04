Civic Memorial releases honor lists for first quarter of 2018-2019 school year Listen to the story Your device does not support the audio. BETHALTO - Civic Memorial High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll for the first quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment. High Honor Roll - 12th Grade Christapher Allen

Chandler Ayers

Sophia Blagoue

Aaron Braden

Hudson Brown

Nicholas Brown

Natalie Camerer

Mackenzie Cato

Dylan Crane

William Davis

Mia Dougherty

Ryan Douglass

Catherine Dublo

Ashlyn Emerick

Andrew Frey

Brayden Georgeoff

Alexander Glover

Daniel Gray

Erin Griffith

Ethan Hannaford

Gabrielle Harlan

Logan Haskins

Hunter Hatfield

Drennon Hausman

Kyleigh Heflin

Alex Hornsey

Colton Hyman

Josephine Johnson

Taylor Jones

Hailey Keller

Bogdan Kharitonov

Kaylee Klaustermeier

Caleb Lair

Clayton Lesemann

Sara Markins

Cameron McGarvey

Madyson Meiser

Kaylee Mitchell

Emily Morin

Nicholas Neal

Kharissa Norvell

Dara Rose Parks

Ryan Pierce

Emily Pipkin

Jenna Robinson

Savannah Rothe

Clark Sasek

Madison Schaaf

Jacob Schillinger

Brayden Shirley

Sidney Skaggs

Robert Snyders

Erin Spahr

Jayson Spanhook

Allison Stacks

Mercedes Stewart

Seth Terry

Zachary Vaughn

Maisey Watson

Emily Welch

Emily Westerhold

Emily Williams

Jacob Williams

Makenna Williams

Kaitlynn Wrenn High Honor Roll - 11th Grade Montana Armbruster

Shelby Bedwell

Melanie Bell

Alexis Boverie

Grace Braun

Mackenzie Butler

Jenna Christeson

Isaiah Church

Kya Collman

Wyatt Cooper

Samuel Copeland

Dannielle Dankenbring

Elliott Deardeuff

Jaden Devino

Carmen Ehlers

Madelyn Ehlers

Sarah Elledge

Madison Emshousen

Zoey Ewing

Emily Fitzgerald

Brennan Flaherty

Taryn Geiger

Kate Griffith

Anna Hall

Aubrey Hall

Grant Halley

Malynn Hannaford

Rebecca Harkey

Hana Harlan

Jacob Harmon

Sydney Henke

Travis Hilligoss

Jessica Hogan

Samantha Janssen

Mary Jae Kirby

Benjamin Lair

Griffin Landers

Grant Lane

Keaton Linkeman

Caitlyn Martin

Sidney Martin

Matthew Moore

Justin Mosby

Abigail Ottwell

Mary Pearson

Samuel Poulsen

Savannah Price

Austin Prindable

Shelly Qiu

Justin Reiske

Nathan Ricci

Aaliyah Robinson

Kimberley Seeley

Toby Singleton

Jonathan Slone

Stella Smith

Elijah Smock

Sydney Stuart

Allen Thomas

Noah Turbyfill

Nicholas Vaughn

Malena Wade

Annaston Walker

Drake Walker

Nicholas Walker

Kati Wells

Gavin Witsken High Honor Roll - 10th Grade Josephine Alcorn

Peyton Bechtold

Jenna Bloodworth

Reese Borth

Madelyn Brockman

Nolan Brooks

Julia Brown

Taylor Brown

Norah Bryant

Harper Buhs

Hannah Butkovich

Addison Callies

Amelia Canham

Ryanne Clendenny

Elizabeth Colley

Gracie Courtoise

Jacob Curvey

Brittain Davis

Mandy Drew

Dillon Dublo

Reese Ferguson

Austin Ferrell

Meredith Flack

Alexander Forrester

Emily Forrester

Danielle Fowler

Isabella Garrett

Abbi Geiger

Chloe Gleason

Taylor Gleason

Alyssa Gould

Andrea Gray

Maegan Greiner

Zachary Griffith

Grace Gross

Connor Gunning

Devon Gunning

Allyson Hardy

Hunter Hargrave

Ariana Haskins

April Hornsey

Jaiden Huhsman

Brayden King

Sierra LaTempt

Mattie Lively

Kennedy Loewen

Emily Luck

Danielle Massey

Madison McCabe

Evan McIntire

Brittney Mihalich

Spenser Moore

Megan Morin

Samuel Neumann

Samantha Nolte

Marissa Rorie

Katherine Schaaf

Austin Scheffel

Ethan Scott

Taylor Seely

Gavin Shelton

Emma Shouse

Brendon Smith

Sara Smith

Hannah Sontag

Rachel Sparrowk

Tori Standefer

Gracie Stauder

Holland Tieman

Kaeden Toenyes

Dominick Torres

Marcus Tuckson

Caine Tyus

Caleb Tyus

Elizabeth VonBergen

Genna Webster

Carter Wells

Chandler White

Olivia Whitlock

Andrew Wieneke

Mackenzie Williams

Molly Williams

Maya Wimberly

Jackalynn Woelfel

High Honor Roll - 9th Grade

Arron Adair

Kaylyn Aiello

Elysia Anderson

Brooke Barker

Kennedy Bickmore

Emma Bollinger

Nickolas Brousseau

Madelyn Brueckner

Kylie Button

Guadalupe Calixto

Enes Celik

Hailey Chappell

Jake Cheatham

Nina Chen

Caroline Coffman

Jonathon Crady

Emily DeClue

Madison Dixon

Lauren Dunlap

Collin Elledge

Allyson Gerber

Matthew Haar

Allison Hallstead

Katelyn Hallstead

Isabella Hartsock

Aslan Henderson

Tara Highsmith

Tanna Hoffmann

Bradley Holder

Peyton Keller

Savannah Knapsted

Allie Lively

Hannah McCann

Ethan Meiser

Shelton Naumann

Maura Niemeier

Alexis Noel

Isabella Norton

Greta Oldendorph

Shelby Paschedag

Brian Pearson

Kaitlyn Peterson

Madison Reynolds

Toni Reynolds

Jessica Schillinger

Melina Schillinger

Geoffrey Schmidt

Parker Scottberg

Virginia Shelton

AKoyia Smith

Kaili Stanford

Morgan Twente

Kyle Unterbrink

Kaitlynn Wickenhauser

Aubrey Wiley

Emily Williams

Nicholas Williams

Tyler Winegardner

Charles Wineland

Grace Witsken

Madeline Woelfel

Madysen Zyung Honor Roll - 12th Grade Joel Barker

Paige Bell

Dustin Biesk

Parker Borth

John Brandt

Nickolas Brooks

Sema Celik

Josue Colon

Hannah Cruse

Bristol Dahlen

Jenna Daniels

Johnathon Davis

Kaitlyn Depping

Katherine Durbin

Damion Evans

Trevor Evans

Bailey Frank

Brennon Friemann

Justin Gilleland

Austin Gleason

Elise Goddard

Cameron Gray

Tayler Greenwood

Cort Jackson

Katelyn Jones

Nicole King

Dakota Klocke

Jaima Knight

Timothy Kudelka

Madison Lisenbee

Jessica Mays

Jayda McArthur

Olivia Mueller

Dawson Nolte

Jenna Oseland

Morgan Phillips

Nathaniel Sayles

Michaela Shirley

Steven Silveus

Bethanie Simmons

Trenton Smith

Jarrett Snyders

Drake Stephenson

Megan Sumpter

Bailey Thompson

Jordan Wallace

Zachary Wells

Gabriel Williams

Kyle Zipprich Honor Roll - 11th Grade

Brian Allen

Jason Banks

Megan Belangee

Olivia Bennett

Samantha Biesk

Cahki Clark

Brianna Cooper

Sophie Daniels

Emily Dona

Noah Dunlap

Brandon Fields

Kayleigh Finegan

Patrick Greenwell

Mason Hall

Rylee Harrison

Chasey Hartmann

Ethan Heaviside

Samantha Heinemeier

Lucas Herrin

Braydon Jansen

Rodger Jennings

Dawson Laurent

Peyton Lee

Jacob Mennemeier

Richard Meyers

Felix Nunez

Keith Patton

Paige Phillips

Chandler Powell

Alex Reams

Austin Reed

Trenton Richey

Toby Ryals

Dalton Ryan

Justis Sine

Lucas Slone

Alexis Summers

Jonathan Sumpter

Trevor Throne

Zachary Tincher

Kourtland Tyus

Maggie White

Yamamoto Yasuhiro

Hannah Yates Honor Roll - 10th Grade Autumn Anderson

Raegan Bechel

Riley Betts

Emma Books

Tyler Brooks

Keegan Burgard

Vincent Cafazza

Briley Christeson

Braylen Cox

Emma Davis

Christopher DeClue

Wesley Emde

Trenton Evans

Tyler File

Ayden Gares

Alec Hamby

Ian Heflin

Jordan Hendricks

Morgan Henkhaus

Shane Hosto

Shelton Howard

Cole Klaustermeier

Dylan Lee

Melissa Miller

Landon Neilson

Uriah Norris

Leslie Nunez

Kaelan Ott

Jacob Pfeifer

Meriah Phillips

Jace Pryor

Azia Ray

Nicholas Ritchie

Hope Rosales

Winston Rulo

Raquel Saviers

Mason Schlemer

Jessica Schmitt

Alayna Shain

Clint Shive

Rae Isha Shotwell

Gage Thornton

Aleah Thorpe

Emmah Todaro

Kida Varble

Damon Vatole

Garrett Vollmer

Caleb Williams Honor Roll - 9th Grade Lucas Ambrose

Deacon Anderson

Braden Arview

Logan Beiermann

Telyse Busekrus

Katlyn Busse

Tyler Cameron

Derian Chester

Rachel Chi

Claire Christeson

Destiny Church

Ally Clendenny

Blake Coleson

Griffin Crump

Chloe Damm

Trinity Davis

Xzavier Davison

Abigail DeSherlia

Dalton Drew

Taylor Droege

Kelcie Farmer

Broderick Gordon

Anden Hawk

Samara Helton

Justice Hendricks

Melvin Hodge

Bryce Holland

Zora Isken

Braden Kopsie

Kenadee Lambert

Clayton Law

Abbigail Lesemann

Ryan Lynn

Kade Magnuson

Kaitlyn McGarvey

Jack McRae

Gannon Meyer

Draken Meyers

Ella Middleton

Nathan Mikoff

Brynleigh Mormino

Peyton Mormino

Nyk Panapinto

Luke Parmentier

Jaeden Poeling

Jack Price

Ashton Reed

Daniel Reiske

Annabelle Reno

Makenzie Rexford

Allie Roberson

Gabe Roberts

Quinn Saviers

Nathan Schultz

Jordan Shields

Ambria Smith

Cole Stimac

Thomas Strubhart

Brooklynn Summers

Lana Tucker

Aiden Vandeford

Tyler Vaughn

Jason Yates

Emily Zimmerman

