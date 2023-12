Civic Memorial High School 2023-2024 1st Quarter Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio. BETHALTO - This is the Civic Memorial High School 2023-2024 first quarter honor roll list. Seniors - High Honor Roll Alyssa Abernathy Akkadia Allsman Kadince Arico Charly Bellanca Carter Braun Ethan Bruhn Reid Buffington David Chen Gabriella Cochran Makayla Collman Avari Combes Anaiah Dabney Brian Dame Jasmine Davis David Dutton Justin Dyer James Farris Garreth Floyd Julian Floyd Tayla Fontana Samuel Frey Bryce Griffin Elijah Gruen Samantha Hamby Bella Hannaford Lela Haskins Lisa Henry Joshua Hodge Alyssa Hoffmann Jayden Huff Zak King Ella Landers Sydney Law Jasmine Lawrence Jacob Liefer Madison Lindley Joshua McCune Isabel Mims Lucas Naugle Aniston Naumann Kaitlynn Niemeyer Madelyn Ogden Timothy Oldham Raegan Ottwell Shelby Quick Ethan Rea Reagan Richards Ella Richey Meredith Schaaf Caleb Scott Kent Scottberg Jae Lynne Shotwell Destiny Slone Lauren Stacknick Taylor Stanford Josaline Stewart Christian Strader Noah Thien Kylie Thomas Kaitlyn Twente Lincoln Unthank Mason Walker Bryleigh Ward Madilynn Ward Connor Wells Avery Wilson Keagan Withers Darian Wolf Zachary Wooten Jordan Wright

Juniors - High Honor Roll Alexander Arnold Katelyn Attebery Lauren Bagby Andrey Ballard Elouise Bargiel Sean Bechtold John Bowker Ryne Breyer Meredith Brueckner Garret Bugger Mackayla Byrd Boe Cato Danika Chester Kaleigh Chester Abigail Clowers Jordyn Coleson Caitlyn Colley Alexis Collins John Collins Sylvia Crockett Connor Damm Emma Davis Gabrielle Davis Kayleigh Donahue Eliza Donaldson Austin Droit Aubrey Falk Brea Farrell Elliana Fiorino Brody Floyd August Frankford Kamdyn Fulcher Logan Gaertner Megan Griffith Gillian Gross Jayna Halley Dawson Hanneken Lauren Hardy Avery Huddleston Taylor Hunter Kylee Jenkins Ashton Johnsey Alora Kincade Haley Klaas John Kotzamanis Cannon LeBlanc Makenna Lenhardt Kyleigh Lowrance Matthew Lyman Bryce McArthur Erica McGaughey Madalynn McKey Savanah Meyers Gracie Miller Tyler Mills Peyton Minner Anna Moore Sydney Moore Kendall Moss-Smith Isabella Murray Andrew Nation Camryn Neilson Isaiah Oehmke Adam Ogden Madison Parnell Nolan Paslay Om Patel Marissa Perez Makya Phillips Peyton Phillips Jack Piening Carlie Pritchett Brayden Prott Cheyenne Quertermouse Colton Rawlings Crysta Ridenour Jaycie Romine Quentin Roose Peyton Rorie Joie Sappington Jonathan Scroggins Jake Sims Lilian Tackitt Isabella Thien Kadin Thompson Isabella Tite Reegan Twente Aubrey Voyles Kaylin Weinberg Nicholas Werts Luke Westerhold Calvin Wieneke Evan Wiley Tyler Wilson Addyson Wolf Madeline Wood

Sophomores - High Honor Roll Delilah Allen Patrick Bargiel Gabriella Beasley Ty Books Autumn Bowman Jude Breyer Taylor Brooks Grace Burton Sawyer Clark Taylor Clendenny Kyli Collman Nicole Cooper Alexander Copeland Rylee Covey Abby Cruz Josie Darrow Wyatt Dorris Marlee Durbin Laila Earney Isabelle Edwards Jazlyn Fontana Mason Fries Arayah Gallup Olivia Garcia Dane Godar Delaney Grieve Delaney Griffin Jillian Halcomb Patrick Hale Wyatt Hall Alexia Hamby Abigail Harms Rachel Harms Brailey Harrop Riley Harshbarger Bryn Helminger Raegan Herzog Joslyn Highsmith Averie Huebner Mary Hugghins Nicholas Huth Olivia Johnson Charlie Kilpatrick Marissa Kudelka Riley Lamb Adam Lednicky Adisen Lilly Kaden Link Emma Mayfield Madison McCune Kale McMichael Grace Meyer Sarah Mueller Milla Munsch Avery Naylor Austin Nichols Marley Ogden Parker Parnell Brandi Patton Ashlyn Perkins Alexa Peterson Merkenna Phillips Hudson Potter Kimberly Price Abagail Saboff Isla Schilling Liam Shain Claire Shaw Kaylee Shields Grant Shirley Ella Sims Hunter Slotta Aubrie Spann Wesley Stewart Devin Stuart Keagan Thomas Caitlyn Thornton Emma Wade Max Weber MaKenna Wehmeier Audrey Whipple Vinny Williams Keely Windsor Brayden Zampieri Makenzie Zimmerman Morgan Zimmerman Noa Zimmerman Freshmen - High Honor Roll Izzabelle Ackerman Sara Aiello Bristol Arview Isaac Baker Timothy Bargiel Tristan Bassett Brayden Belcher Brooke Berry Clark Bloodworth Reagan Bloodworth Presley Brewer Miles Brueckner Rilee Byrd Luke Clouser Glenn Collins Nadia Collman Jaxson Cook Sabreena Davis Blythe Dinnius Haylie Duncan Caden Farrell Grady Farrell Article continues after sponsor message Sarahi Figueroa DeSantiago Abigail Fisher Audrey Frankford Vivienne Frew Allison Friedel Amia Gates Kayla Godar Shayna Golden Julia Goodman Aubrie Gruebner Karlie Hartwell Avery Jaime Addison Jeffery Melody Landreth Elizabeth Lenger Ethan Lerner Hayden Logsdon Maicey Markel Grant McKey Kace McMichael Arian Meador Sawyer Meyer Payton Meyers Grace Midgley Jayden Minner Jacey Moellering Gabriella Moore Knox Neilson Makenzie Newell Evan OBrien Kaitlyn Ogden Emma Patrick Aidyn Pellazari Isaac Pinski Janessa Raines Alijah Rench Sarah Rider Logan Roberson Liam Rorie Payton Sanders Claire Schilling Alexis Shaw Mariana Silva Madison Sparks Evan Spurgeon Kynnzey Spurgeon Chayce Stanwood Braden Strubhart Braylon Sullenger Kortney Taylor Emma Toner Allie Truetzschler Dalton Twente Tessa Ursch Jayden Velez Ortiz Mya Walker Reed Wallace Riley Ward Calista Webb Alexis Wilhite Regan Windsor James Wojcikiewicz Lukus Zangori Seniors - Honor Roll Drew Abernathy David Adams Devyn Ambrose Madelin Baker Angelina Bays Caleb Becker Jacob Beckley Alyssa Berry Andrea Buchanan Mary Clendenny Karley Coatney William Deconcini Alliya Eckler Justice Eldridge Sarah Evans Ty Ferguson Maddison Furlow Christian Garrett Jacob Herrin Caden Heston Haylee Janssen Buddy Johnson Drake Jones Rileigh Jones Noah Kirby Andrew Klaas Lucy Lednicky Lucas Lenger Gabriella Lung Chloe Maberry Jerrid Main Elise Monroe Jonathan Moore Noah Petersen Vincenzo Pizzo Alex Randall Rylee Rudd Logan Scoggins Jorden Serafini-Brown Jacob Silva Avy Smith Ashley Sparks Chloe Stryffeler Lauren Vaughn Lauren Welcher Jillian Williams Emmaleigh Wright Evan Zimmer Juniors - Honor Roll Justin Banovz Aliza Beaty Mylei Brenner Isabelle Brousseau Blake Carroll Rynn Cline Chase Cruse Jamiya Crymes Charleigh Cummings Alicia Dominguez Brayden Eardley Madelyn Fitzgerald Layla Gleason Brooke Harris Brynlee Hausman Trent Heflin Nathan Herrin Aaron Holman Lela Jackson Gabby Krieb Carter OBrien Janice Perkinson Taylor Peterson Lance Phillips Jr. Julie Phillips Thomas Pinski Bradley Ruckman Elizabeth Runyan Tyler Ruyle Riley Ryals Hunter Walters David Welch Ayden Wesley Arianna Wright Sophomores - Honor Roll Isabelle Ambrose Jaelyn Bagley Oletta Baker Lucas Bechtold Addison Becker Natalee Belcher Kaylee Brefeld Mason Bryant Julien Castellanos Brendyn Cox Daltyn Cox Carlie Crabtree Joshua Cranford Mackenzie Dodd Brenna Dugger Clayton Eldridge Ava Fassler Kevahn Flanagan Jacob Flowers Adrian Gares Anthony Garrett Kinley Govero Brock Greene Tydayah Hamilton Melanie Hamrick Kaydence Hibbs Danielle Hicks Tanner Hokamp Kensley Hoormann Samantha Jackson Scott Janssen Landon Kearbey Savannah Killebrew Hunter Kremke Madelyn Leckrone Daeton Martin McKenzie Martin Luke McCoy Savannah McDonnell Lillian McGuiggan December Meyers Emma Moore Gavin Morgan Lauren Mouser Hunter Nolte Kaitlynne Nunez John Patrick Joseph Payne Sophia Perez Olivia Phelan Keirren Phillips Amelia Pinski Gabriel Rambeau Ryan Richey Elijah Roberts Hailey Rutherford Nathan Ryan Shawn Scoggins Andrea Stacknick Dylan Surovec Kierstyn Watters Leila Webber Lucas Weinbauer Nicholas Witcher Gracie Zeigenbein Freshmen - Honor Roll Baylee Allshouse Priyada Atteberry Cadence Beaty Bryce Bivens Sierra Branch Kennedy Buhs Davis Coleson Chase Collman Evan Custer Peyton Darr Payton Davis Zoey Deaton Rylie Duncan Jonathan Dyer Caleb Edwards Preston Furlow Anthony Gares Dane Haney Addyson Huddleston Brody Johnson Jaiden Joiner Logan Kearbey Savannah Lack Deacon Landers William Liljedahl Josi McCoy Adie McCreary Chaz Mellor Anthony Michelon Griffin Munsch Damian Newingham Ephriam Parris Dania Pascual Cobaxin Hayes Potter Ada Quick Eleanor Ratliff Ayden Ray Morgan Reinhold Hayleigh Rhodes Diego Rojas Kaylee Schmidt Loren Shelton Jr Riley Short Sabrina Smith Kennedi Staggs Marleyna Stanfield Jacob Steward Megan Stimac Izaac Sullivan Ella Toner Addisyn Turner Bellah Ward Tristian Ward Josephine Werts Mary Wiegand Raegan Zalsman More like this: Print Version Submit a News Tip watch live → Live Now Our Daily Show! 