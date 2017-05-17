Name: Brently Ray Swank

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Parents: Sarah Cady and Edward Swank of Alton

Birth weight: 8 lbs 5 oz

Birth Length: 20.5 inches

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Time : 2:49 PM

Date: May 11, 2017

Hospital: OSF St. Anthony’s

Siblings: Paisley Stagg (2); Adalina Stagg (1); Savannah Young (4); Aurora McClenning (1)

Grandparents: Roberta Cady, William Cady Jr., Peoria; Kimberly Springer, Tim Springer, Wood River

Great Grandparents: Carol Swank, Edward Swank I, Jacksonville; Lou Cady, William Cady, Sr., Peoria; Bill Colvin, Leola Colvin, Peoria

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