Brently Ray Swank
Name: Brently Ray Swank
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Parents: Sarah Cady and Edward Swank of Alton
Birth weight: 8 lbs 5 oz
Birth Length: 20.5 inches
Time : 2:49 PM
Date: May 11, 2017
Hospital: OSF St. Anthony’s
Siblings: Paisley Stagg (2); Adalina Stagg (1); Savannah Young (4); Aurora McClenning (1)
Grandparents: Roberta Cady, William Cady Jr., Peoria; Kimberly Springer, Tim Springer, Wood River
Great Grandparents: Carol Swank, Edward Swank I, Jacksonville; Lou Cady, William Cady, Sr., Peoria; Bill Colvin, Leola Colvin, Peoria
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